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Список побед. Запад перечислил "изменения к лучшему" на Украине

(обновлено: 08:05 26.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкМужчина с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади НезависимостиМужчина с украинским флагом у памятника основателям Киева на площади Независимости
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Раз в год по инициативе олигарха Виктора Пинчука на Украину съезжаются практически все известные в узком кругу кремленологи, "специалисты по России и Украине", а также примкнувшие к ним медиаперсоны. Называют они данное мероприятие "Ялтинской европейской стратегией" — хотя все это происходит в Киеве (так сказать, коллективное "брошен Ялту гипнозом Воланда").

© Фото : Ялтинская европейская стратегияУчастники конференции "Ялтинская европейская стратегия"
© Фото : Ялтинская европейская стратегия
Участники конференции "Ялтинская европейская стратегия"

Но самое интересное начинается спустя неделю-две, когда каждый гость "стратегии" начинает публиковать свои путевые заметки с Украины. Из них видно, что сама Украина интересует не всех. К примеру, один из популярных в США публицистов Фарид Закария опубликовал колонку с таким заголовком: "Я захотел понять европейский популизм. Поэтому я поговорил с Боно".

Ну где еще Закарии, ведущему CNN, обладателю состояния примерно в восемь миллионов долларов, обсудить проблемы оторванности европейского истеблишмента от широких масс с вокалистом группы U2 Боно, обладателем состояния около миллиарда долларов, как не в столице самого нищего государства Европы? Это же так логично.

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© РИА Новости / Николай Лазаренко
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Сам факт появления такой колонки вызвал просто-таки бурю насмешек в Сети. "Я захотел ничего не понять. Поэтому я прочитал Фарида Закарию", — написал американский ультраправый колумнист Бен Шапиро. "Я захотел понять квантовую физику. Поэтому я поговорил с Фредом Дерстом (вокалист группы Limp Bizkit. — Прим. ред.)", — отозвался канадский журналист Люк Саваж.

Но для нас интереснее, в качестве чего гости мероприятия воспринимают саму Украину. Тем более что многие, в отличие от 80% населения республики, считают, что "украинские реформы продвигаются".

Так, известная британско-польская публицистка Энн Эпплбаум, которую канал RT поставил на пятое место в рейтинге "главных русофобов планеты", не преминула напечатать в The Washington Post колонку с очень показательным заголовком: "Путинская война трансформировала Украину".

Киевский корреспондент американского "Радио Свобода" Кристофер Миллер высоко оценил статью Эпплбаум, заявив, что после "путинского вторжения <…> Украина изменилась — большей частью в лучшую сторону".

Что же за позитивные изменения видит зоркое западное око кремленолога?

Вот они:

Акция протеста Наш язык - наша свобода проходит под стенами Верховной рады
© РИА Новости / Сергей Тышковец
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1) украинцы отказываются от русского языка;

2) во львовских церквях "в стиле барокко" появились алтари, посвященные жертвам кровавой войны в Донбассе;

3) украинская церковь вот-вот оторвется от российской;

4) украинцы теперь массово уезжают на заработки в Польшу.

Все.

Западного кремленолога совершенно не интересует, стали украинцы благодаря "реформам" жить лучше или хуже, выросла ли украинская экономика в результате войны или сократилась. Тот факт, что граждане Украины вынуждены массово уезжать в Польшу (Эпплбаум — жена бывшего министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, приложившего в 2014 году руку к нынешней ситуации на Украине), ее очень даже радует.

© Фото : Ялтинская европейская стратегияПанельная дискуссия в рамках конференции "Ялтинская европейская стратегия"
© Фото : Ялтинская европейская стратегия
Панельная дискуссия в рамках конференции "Ялтинская европейская стратегия"

Главное — как можно больший отрыв от России. В этом весь смысл "реформ", устроенных усилиями коллективного Запада и обслуживающих его кремленологов. Будут ли при этом украинцы погибать на фронтах или от нищеты, гостей миллиардера Пинчука совершенно не волнует — да что там, поставят им еще один алтарь в красивой львовской церкви "в стиле барокко". За хорошее ведь дело, с точки зрения западных друзей, погибают.

Ни один из иностранных гостей Киева, к примеру, проживая в пятизвездочном отеле, не заметил, что из-за воспеваемых ими прогрессивных реформ большинство киевлян уже скоро полгода как лишены горячей воды.

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergiy Gudak
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Но западных политологов тоже можно понять. В конце концов, о центральном отоплении и горячем водоснабжении многие из них не знают даже на уровне концепции. А главное — они же "кремленологи", а не "украинологи". По понятным причинам заработать в нашем суровом мире проще, если ты позиционируешься как специалист по ядерной державе, а не по какому-либо failed state у него на задворках. Поэтому специалистов по США куда больше, чем специалистов по Венесуэле, а китаистов — больше, чем экспертов даже по успешному Тайваню, не говоря о Непале. И интересовать таких специалистов усиленно отчаливающая от России Украина, как ни обидно, может только применительно к России.

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