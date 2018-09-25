На китайско-американском фронте — артподготовка

Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине

Мужчина с тележкой возле скамейки в виде ракеты с флагом США рядом с магазином в Пекине

Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Начало наступившей недели громыхнуло артподготовкой.

Пресс-канцелярия Госсовета Китайской Народной Республики опубликовала "Белую книгу" под слегка академичным заголовком "Факты о китайско-американских торгово-экономических спорах и позиция Китая", где обвинила оппонентов в том, что "администрация США стала проводить политику унилатерализма, протекционизма и экономической гегемонии, что привело к обострению китайско-американских торговых споров". А потом — фактически одновременно — из источников в правительстве США, заботливо слитых в американские средства массовой информации, стало известно, что и сами Соединенные Штаты в ближайшие несколько недель намерены развернуть против Китая крупную кампанию "в масштабах всей администрации".

Попробуем прояснить ближайшие планы сторон.

Итак, со стороны Соединенных Штатов Америки, согласно утечкам, с обвинениями в адрес китайского руководства и китайского бизнеса намерены консолидированно выступить не только Белый дом, но и министерства финансов, торговли и обороны страны. Что вполне похоже на правду, поскольку инициатором происходящего выступает аппарат национальной безопасности.

Обвинения в сторону Китая будут для нас вполне привычны и стандартны. Администрация США, как ожидается, обвинит Пекин в "злонамеренных действиях" в киберпространстве, вмешательстве в американские выборы и краже объектов интеллектуальной собственности. Помимо этого джентльменского набора, американские власти собираются обнародовать еще и некую "новую информацию" о враждебных действиях Китая против государственного и частного секторов США.

Буквально накануне госсекретарь США Майкл Помпео, напомним, заявил, что Трамп готов усиливать давление на Китай до тех пор, пока не достигнет желаемого результата.

© AFP 2018 Грузовые контейнеры в порту Циндао, Китай © AFP 2018 Грузовые контейнеры в порту Циндао, Китай

Китай, в свою очередь, констатирует, что в результате неправомерных действий администрации Трампа "торговые и экономические трения между двумя сторонами подверглись эскалации в течение короткого периода времени, что нанесло серьезный вред торгово-экономическим отношениям", развивавшимся годами на основе совместной работы правительств и народов двух стран. И что это "создало серьезную угрозу многосторонней торговой системе и принципам свободной торговли".

Учитывая системность (в отличие от американской импульсивности) действий китайского руководства, это фактически декларация, что Китай не готов мириться с условиями США и готовится к горячей фазе — по крайней мере торговой войны. При этом мудро признавая, что "торговые и экономические отношения между КНР и США обладают великим значением для обоих государств, а также для стабильности и развития мировой экономики".

В том, что две глобальные экономические сверхдержавы столкнулись, неожиданного нет. Единственная настоящая сенсация заключается тут в том, что это произошло несколько раньше, чем прогнозировалось руководством КНР.

И при всем сочувствии Китаю необходимо констатировать: американцев тут в общем тоже можно понять. Чудовищный дисбаланс в торговле с КНР американцам, пытающимся проводить реиндустриализацию, понятное дело, не нравится. И это то, что называется накопленной (от себя добавим — десятилетиями) проблемой. Проблема эта "экзистенциальная", порожденная самой конфигурацией мировой экономики. И так чтобы уж откровенных злодеев в данной войне нет.

Поэтому нас здесь может и должен волновать только один вопрос: как в этой безумной экономической картине мира нужно действовать нам?

И ответ здесь тоже простой: ни во что не вмешиваться.

Во-первых, хотя бы потому, что наши китайские партнеры и не думают нас о вмешательстве просить: это — их война.

Во-вторых, у нас есть своя война, и китайцы прекрасно об этом знают. Мы сами находимся под мощнейшим санкционным прессом, и ни один "Чип и Дейл" из Пекина на помощь к нам не спешил и не спешит. И это с их стороны абсолютно правильно и разумно.

Так же как правильно и разумно будет, если мы будем и дальше наращивать торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, вытесняя с наших рынков американские товары.

Вот, к примеру, строительство газопровода "Алтай", который мы по просьбе товарища Си должны сейчас в максимально короткие сроки согласовать: какое он имеет отношение к американо-китайскому торговому дисбалансу? На первый взгляд — самое прямое: американцы хотели бы продолжать поставлять на китайские рынки свой сланцевый СПГ. Но мы-то выстраиваем энергетическое сотрудничество с КНР не благодаря этому, а благодаря тому, что у нас общая граница. И через нее выгодно торговать и Российской Федерации, и Китаю.

И это только один из примеров. Важно понимать, что мы развиваем сотрудничество с Китаем вовсе не в пику Америке.

Торговая война КНР и США — это не вполне наше дело.

Но это не значит, что мы ни за кого в этой войне не болеем: нам бы хотелось, конечно, чтобы в ней победил "многополярный мир". Хотя бы потому, что более-менее свободная торговля (ограниченная национальными интересами государств) возможна только в таком мире. В "однополярном" получается торговля, выражающая национальные интересы одного государства.

Мир это уже видел, и он от этого устал.