На китайско-американском фронте — артподготовка

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
Начало наступившей недели громыхнуло артподготовкой.
Пресс-канцелярия Госсовета Китайской Народной Республики опубликовала "Белую книгу" под слегка академичным заголовком "Факты о китайско-американских торгово-экономических спорах и позиция Китая", где обвинила оппонентов в том, что "администрация США стала проводить политику унилатерализма, протекционизма и экономической гегемонии, что привело к обострению китайско-американских торговых споров". А потом — фактически одновременно — из источников в правительстве США, заботливо слитых в американские средства массовой информации, стало известно, что и сами Соединенные Штаты в ближайшие несколько недель намерены развернуть против Китая крупную кампанию "в масштабах всей администрации".
Попробуем прояснить ближайшие планы сторон.
Обвинения в сторону Китая будут для нас вполне привычны и стандартны. Администрация США, как ожидается, обвинит Пекин в "злонамеренных действиях" в киберпространстве, вмешательстве в американские выборы и краже объектов интеллектуальной собственности. Помимо этого джентльменского набора, американские власти собираются обнародовать еще и некую "новую информацию" о враждебных действиях Китая против государственного и частного секторов США.
Буквально накануне госсекретарь США Майкл Помпео, напомним, заявил, что Трамп готов усиливать давление на Китай до тех пор, пока не достигнет желаемого результата.
Учитывая системность (в отличие от американской импульсивности) действий китайского руководства, это фактически декларация, что Китай не готов мириться с условиями США и готовится к горячей фазе — по крайней мере торговой войны. При этом мудро признавая, что "торговые и экономические отношения между КНР и США обладают великим значением для обоих государств, а также для стабильности и развития мировой экономики".
И при всем сочувствии Китаю необходимо констатировать: американцев тут в общем тоже можно понять. Чудовищный дисбаланс в торговле с КНР американцам, пытающимся проводить реиндустриализацию, понятное дело, не нравится. И это то, что называется накопленной (от себя добавим — десятилетиями) проблемой. Проблема эта "экзистенциальная", порожденная самой конфигурацией мировой экономики. И так чтобы уж откровенных злодеев в данной войне нет.
Поэтому нас здесь может и должен волновать только один вопрос: как в этой безумной экономической картине мира нужно действовать нам?
И ответ здесь тоже простой: ни во что не вмешиваться.
Во-вторых, у нас есть своя война, и китайцы прекрасно об этом знают. Мы сами находимся под мощнейшим санкционным прессом, и ни один "Чип и Дейл" из Пекина на помощь к нам не спешил и не спешит. И это с их стороны абсолютно правильно и разумно.
Так же как правильно и разумно будет, если мы будем и дальше наращивать торгово-экономическое сотрудничество с Китаем, вытесняя с наших рынков американские товары.
Вот, к примеру, строительство газопровода "Алтай", который мы по просьбе товарища Си должны сейчас в максимально короткие сроки согласовать: какое он имеет отношение к американо-китайскому торговому дисбалансу? На первый взгляд — самое прямое: американцы хотели бы продолжать поставлять на китайские рынки свой сланцевый СПГ. Но мы-то выстраиваем энергетическое сотрудничество с КНР не благодаря этому, а благодаря тому, что у нас общая граница. И через нее выгодно торговать и Российской Федерации, и Китаю.
Торговая война КНР и США — это не вполне наше дело.
Но это не значит, что мы ни за кого в этой войне не болеем: нам бы хотелось, конечно, чтобы в ней победил "многополярный мир". Хотя бы потому, что более-менее свободная торговля (ограниченная национальными интересами государств) возможна только в таком мире. В "однополярном" получается торговля, выражающая национальные интересы одного государства.
Мир это уже видел, и он от этого устал.