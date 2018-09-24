РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Трамп выполнил главный наказ Путина

(обновлено: 08:56 24.09.2018)
0144294
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фотоПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Дональду Трампу, а также дружной русофобской клоаке американских сенаторов и конгрессменов удалось то, что казалось невозможным: российские предприниматели массово русифицируются в финансовом смысле, отказываются от расчетов в долларах и переводят свои активы из западных банков в российские. Показательно, что это не оценки условной "кремлевской пропаганды", а данные главного западного агентства деловой информации — Bloomberg, которое ссылается на данные, полученные от источников в российском бизнес-сообществе. Антироссийские санкции сломали самое главное оружие Вашингтона в борьбе с Москвой: взращенную в эпоху позднего СССР уверенность значительной части отечественной элиты в том, что российское государство — это серийный обманщик и враг, а также веру, что на Западе (в отличие от России) право собственности является святым, непреложным и освобожденным от любых политических рисков. Всего пары лет санкций и нескольких десятков миллиардов долларов капитализации, потерянной компаниями Дерипаски и Вексельберга, оказалось достаточно для того, чтобы показать вменяемой части российского бизнеса абсурдность данной веры.

Мы уже многократно писали, что только у очень глупого капитала нет родины. У умного капитала она есть, и даже более того: умный капитал понимает, что без сильной родины любой доморощенный капиталист быстро станет жертвой более опытных, более богатых и более влиятельных конкурентов, которых прикрывает мощная государственная система с авианосцами, организаторами цветных революций, ЦРУ и АНБ.

Семь пятниц Трампа
© Виталий Подвицкий
У Кремля есть секретный алгоритм на Трампа. Фельетон-утечка
Журналисты агентства Bloomberg считают, что во всем, разумеется, виноват лично Дональд Трамп, который, по их выражению, "помогает Владимиру Путину". Это, конечно, довольно забавная конспирологическая версия, и можно долго развлекаться, представляя себе, каким образом российский президент мог принудить или убедить Трампа участвовать в операции по национализации российской бизнес-элиты, но на самом деле все было значительно прозаичнее. Весь мир был свидетелем принятия многочисленных пакетов антироссийских санкций, и уж точно нельзя сказать, что санкции, которые привели к репатриации активов в Россию, являлись некой самодеятельностью американского президента. Как раз наоборот: он (слабо) сопротивлялся санкционным эксцессам, сторонниками которых были влиятельные демократы и республиканцы. Нельзя сказать, что никто не предупреждал российский бизнес о последствиях излишнего доверия западным юрисдикциям. В роли пророка по вопросам офшорных проблем сбежавших из России капиталов выступал лично Владимир Путин. Напомним его крылатую фразу, сказанную шестнадцать (!) лет назад в адрес российских держателей офшорных капиталов: "Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в офшорных зонах. Я не говорю, что они завтра будут заморожены, но если решение подобного рода с разными вариациями будут приниматься, <…> замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства".

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Паника в США: Трамп предал своих и получил от Путина инструмент влияния
Раньше значительная часть российского бизнеса демонстрировала презрение к российской юрисдикции и валюте, постоянно ссылаясь на политические и экономические риски, требуя для себя изначально недостижимых преференциальных условий и сравнивая российскую реальность с идеализированным образом Запада. Сейчас, когда речь идет уже не о доходности капитала, а о его возвратности, бизнес смиряется с тем, что с государством придется не только делиться доходами, но и вкладывать деньги туда, куда государство прикажет, исходя из собственных стратегических интересов.

По информации, которая "утекла" в российские СМИ, компаниям из так называемого списка Белоусова уже "спущен" из правительства список приоритетных проектов, в которые требуются частные вложения общим размером в 7,1 триллиона рублей.

© РИА Новости / Владимир ТрефиловПерейти в фотобанкРоссийские рубли
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Российские рубли

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Трамп признался Путину, что на него работают дураки
Эпоха "зарабатываем тут, а тратим там" закончилась, причем ставка западных стратегов на то, что в России начнется эдакий "бизнес-бунт", не сыграла. Видимо, как раз из-за того, что этот самый бизнес на собственном опыте осознал бесперспективность фронды и очевидную перспективу остаться вообще ни с чем просто потому, что какому-то сенатору или конгрессмену захочется продвинуть собственные интересы или покрасоваться перед избирателями. Парадоксальным (для некоторых) образом российская юрисдикция оказалась наименее подверженной политическим рискам.

Если бы российское государство добивалось репатриации капиталов исключительно пунитивными (то есть карательными) методами, то у него бы появились дополнительные враги. А теперь бизнес понимает, что сотрудничество с государством и инвестиции в Россию — это не наказание, а хорошая (и иногда единственно возможная) стратегия выживания и развития бизнеса. Еще несколько лет назад было невозможно представить себе, что западные СМИ будут сообщать о массовом бегстве капиталов в Россию: "Большая часть частных экспортеров опустошили свои счета в США и Европе, а многие перевели средства в государственные банки или российские отделения европейских банков, сообщают информированные источники. Центральный банк России не публикует статистику репатриированных капиталов, и трудно сказать, сколько денег конкретно было возвращено компаниями в Россию. Однако Сбербанк, крупнейший банк России, только что сообщил о том, что корпоративные средства во всех валютах выросли с января по август на 17% до уровня в 98 миллиардов долларов".

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
"Предательская макаронина в кармане Кремля"
Источники Bloomberg жалуются на то, что "быть россиянином — токсично", однако в этой оценке есть серьезная нестыковка, ибо если проблема в России, то бизнесмены должны были бы сжигать свои российские паспорта и бежать в Лондон. На практике получается наоборот, причем не только в финансовом смысле.

Британские СМИ недавно сообщали о том, что количество российских учеников в британских школах за три года упало на 40%. Более того, тот же Bloomberg в феврале этого года сообщал о том, что "российские миллиардеры создают в России мегашколы для того, чтобы конкурировать с Итоном и Эксетером".

Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Западные СМИ присудили триумф президенту России
Процесс формирования национально ориентированной бизнес-элиты не может быть завершен быстро, но он уже идет и вряд ли остановится, особенно в условиях продолжающийся санкционной войны и уже окончательно потерянных иллюзий о честности "западных партнеров". Репутацию "сияющего града на холме", которую строили несколько десятилетий западные пропагандисты, дипломаты и политики, как и любую позитивную репутацию, удалось разрушить буквально за несколько лет, причем наши "западные партнеры" не собираются останавливаться на достигнутом. История разочарования в Западе — это не про Россию, это про весь мир. Достаточно посмотреть на то, как китайские политики и бизнесмены сейчас смиряются с мыслью о том, что принципы свободной торговли и глобализации действительно ничего не значат для США. Китайский миллиардер Джек Ма недавно заявил о том, что он отказывается от планов по инвестициям в США и создания в Америке миллиона рабочих мест и, видимо, ему все-таки придется инвестировать деньги обратно в Китай, и это конкретный пример того, что "национализация элит" происходит не только в России. Американская уверенность в собственной исключительности привела к интересным последствиям: в Вашингтоне думали, что ради возможности сохранить хорошие отношения с "вашингтонским обкомом" элиты самых разных стран, от России и Китая до Евросоюза и Ирана, поднимут бунт против политического руководства. На практике же получилось нечто иное: США были всеобщим примером, а стали всеобщей проблемой. И рано или поздно для этой проблемы найдется адекватное решение.

Антироссийские санкции и международная торговля
© РИА Новости, Инфографика
Санкции против России и международная торговля
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена