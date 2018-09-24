Трамп выполнил главный наказ Путина

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Дональду Трампу, а также дружной русофобской клоаке американских сенаторов и конгрессменов удалось то, что казалось невозможным: российские предприниматели массово русифицируются в финансовом смысле, отказываются от расчетов в долларах и переводят свои активы из западных банков в российские. Показательно, что это не оценки условной "кремлевской пропаганды", а данные главного западного агентства деловой информации — Bloomberg, которое ссылается на данные, полученные от источников в российском бизнес-сообществе. Антироссийские санкции сломали самое главное оружие Вашингтона в борьбе с Москвой: взращенную в эпоху позднего СССР уверенность значительной части отечественной элиты в том, что российское государство — это серийный обманщик и враг, а также веру, что на Западе (в отличие от России) право собственности является святым, непреложным и освобожденным от любых политических рисков. Всего пары лет санкций и нескольких десятков миллиардов долларов капитализации, потерянной компаниями Дерипаски и Вексельберга, оказалось достаточно для того, чтобы показать вменяемой части российского бизнеса абсурдность данной веры.

Мы уже многократно писали, что только у очень глупого капитала нет родины. У умного капитала она есть, и даже более того: умный капитал понимает, что без сильной родины любой доморощенный капиталист быстро станет жертвой более опытных, более богатых и более влиятельных конкурентов, которых прикрывает мощная государственная система с авианосцами, организаторами цветных революций, ЦРУ и АНБ.

Журналисты агентства Bloomberg считают, что во всем, разумеется, виноват лично Дональд Трамп, который, по их выражению, "помогает Владимиру Путину". Это, конечно, довольно забавная конспирологическая версия, и можно долго развлекаться, представляя себе, каким образом российский президент мог принудить или убедить Трампа участвовать в операции по национализации российской бизнес-элиты, но на самом деле все было значительно прозаичнее. Весь мир был свидетелем принятия многочисленных пакетов антироссийских санкций, и уж точно нельзя сказать, что санкции, которые привели к репатриации активов в Россию, являлись некой самодеятельностью американского президента. Как раз наоборот: он (слабо) сопротивлялся санкционным эксцессам, сторонниками которых были влиятельные демократы и республиканцы. Нельзя сказать, что никто не предупреждал российский бизнес о последствиях излишнего доверия западным юрисдикциям. В роли пророка по вопросам офшорных проблем сбежавших из России капиталов выступал лично Владимир Путин. Напомним его крылатую фразу, сказанную шестнадцать (!) лет назад в адрес российских держателей офшорных капиталов: "Есть все основания полагать, что и дальше будут ужесточаться режимы использования средств, размещенных в офшорных зонах. Я не говорю, что они завтра будут заморожены, но если решение подобного рода с разными вариациями будут приниматься, <…> замучаетесь пыль глотать, бегая по судам в попытках разморозить эти средства".

Раньше значительная часть российского бизнеса демонстрировала презрение к российской юрисдикции и валюте, постоянно ссылаясь на политические и экономические риски, требуя для себя изначально недостижимых преференциальных условий и сравнивая российскую реальность с идеализированным образом Запада. Сейчас, когда речь идет уже не о доходности капитала, а о его возвратности, бизнес смиряется с тем, что с государством придется не только делиться доходами, но и вкладывать деньги туда, куда государство прикажет, исходя из собственных стратегических интересов.

По информации, которая "утекла" в российские СМИ, компаниям из так называемого списка Белоусова уже "спущен" из правительства список приоритетных проектов, в которые требуются частные вложения общим размером в 7,1 триллиона рублей.

Эпоха "зарабатываем тут, а тратим там" закончилась, причем ставка западных стратегов на то, что в России начнется эдакий "бизнес-бунт", не сыграла. Видимо, как раз из-за того, что этот самый бизнес на собственном опыте осознал бесперспективность фронды и очевидную перспективу остаться вообще ни с чем просто потому, что какому-то сенатору или конгрессмену захочется продвинуть собственные интересы или покрасоваться перед избирателями. Парадоксальным (для некоторых) образом российская юрисдикция оказалась наименее подверженной политическим рискам.

Если бы российское государство добивалось репатриации капиталов исключительно пунитивными (то есть карательными) методами, то у него бы появились дополнительные враги. А теперь бизнес понимает, что сотрудничество с государством и инвестиции в Россию — это не наказание, а хорошая (и иногда единственно возможная) стратегия выживания и развития бизнеса. Еще несколько лет назад было невозможно представить себе, что западные СМИ будут сообщать о массовом бегстве капиталов в Россию: "Большая часть частных экспортеров опустошили свои счета в США и Европе, а многие перевели средства в государственные банки или российские отделения европейских банков, сообщают информированные источники. Центральный банк России не публикует статистику репатриированных капиталов, и трудно сказать, сколько денег конкретно было возвращено компаниями в Россию. Однако Сбербанк, крупнейший банк России, только что сообщил о том, что корпоративные средства во всех валютах выросли с января по август на 17% до уровня в 98 миллиардов долларов".

Источники Bloomberg жалуются на то, что "быть россиянином — токсично", однако в этой оценке есть серьезная нестыковка, ибо если проблема в России, то бизнесмены должны были бы сжигать свои российские паспорта и бежать в Лондон. На практике получается наоборот, причем не только в финансовом смысле.

Британские СМИ недавно сообщали о том, что количество российских учеников в британских школах за три года упало на 40%. Более того, тот же Bloomberg в феврале этого года сообщал о том, что "российские миллиардеры создают в России мегашколы для того, чтобы конкурировать с Итоном и Эксетером".

Процесс формирования национально ориентированной бизнес-элиты не может быть завершен быстро, но он уже идет и вряд ли остановится, особенно в условиях продолжающийся санкционной войны и уже окончательно потерянных иллюзий о честности "западных партнеров". Репутацию "сияющего града на холме", которую строили несколько десятилетий западные пропагандисты, дипломаты и политики, как и любую позитивную репутацию, удалось разрушить буквально за несколько лет, причем наши "западные партнеры" не собираются останавливаться на достигнутом. История разочарования в Западе — это не про Россию, это про весь мир. Достаточно посмотреть на то, как китайские политики и бизнесмены сейчас смиряются с мыслью о том, что принципы свободной торговли и глобализации действительно ничего не значат для США. Китайский миллиардер Джек Ма недавно заявил о том, что он отказывается от планов по инвестициям в США и создания в Америке миллиона рабочих мест и, видимо, ему все-таки придется инвестировать деньги обратно в Китай, и это конкретный пример того, что "национализация элит" происходит не только в России. Американская уверенность в собственной исключительности привела к интересным последствиям: в Вашингтоне думали, что ради возможности сохранить хорошие отношения с "вашингтонским обкомом" элиты самых разных стран, от России и Китая до Евросоюза и Ирана, поднимут бунт против политического руководства. На практике же получилось нечто иное: США были всеобщим примером, а стали всеобщей проблемой. И рано или поздно для этой проблемы найдется адекватное решение.