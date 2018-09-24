S&P: "грязные деньги из России" могут утопить Данию

Ирина Алкснис

Разразившийся в Эстонии банковский скандал вокруг отмывания денег недолго оставался чисто локальным явлением.

Недавнее фактическое уничтожение латвийского банковского сектора как "тихой гавани" для российских капиталов было связано с преследованием местных финансовых структур. Когда стали известны аналогичные претензии американцев к Эстонии, поначалу казалось, что там повторится латвийская история и все закончится на национальном уровне.

Но дело оказалось куда масштабнее, поскольку в отмывании денег из России была обвинена "дочка" крупнейшего датского банка и один из столпов европейского банковского сектора — Danske Bank.

Далее маховик стал раскручиваться чрезвычайно быстро. Выяснилось, что речь идет о перекачивании с 2007 по 2015 год через маленькую тихую Эстонию двадцати ее годовых бюджетов. Причем, помимо Danske Bank (чья головная контора была полностью в курсе происходящего), в махинациях участвовали такие мировые финансовые титаны, как Deutsche Bank, Citibank и другие.

Скандал разгорается день ото дня. Глава Danske Bank Томас Борген на прошлой неделе подал в отставку. Капитализация банка с начала 2018 года упала более чем на треть.

Кроме того, после озвучивания перекачанных через Эстонию сумм (234 миллиарда долларов с 2007 по 2015 год) под угрозой оказалась репутация самого королевства. Как сообщается, рейтинговое агентство S&P заявило, что высший кредитный рейтинг Дании (ААА) может быть пересмотрен. Пока что этого не произошло — но страна, банковский сектор которой представляет собой один из столпов национальной экономики, уже на нервах.

Если первоначально основную активность проявляли американцы, то, когда вскрылись масштабы операций (которые занимают почетное место в числе крупнейших подобных историй в мире), к делу подключились и европейские ведомства.

Правда, есть подозрение, что главной задачей последних будет не наказание виновных, а максимально аккуратное сглаживание ситуации.

В конце концов, вывод и "стирка" капиталов из различных "нецивилизованных" стран и территорий вот уже которое столетие является почтенным западным бизнесом.

Нынешняя борьба за чистоту капиталов удивительным образом совпала с резким обострением конкуренции за данные ресурсы. А тут появился такой удобный повод очень быстро экспроприировать средства, обосновывая тем, что они криминальные или предназначены на финансирование террористической деятельности, или принадлежат приспешникам авторитарного и кровавого режима. Все-таки в обычных условиях изъятие у диковатых аборигенов выведенных ими с родины средств происходило куда более элегантно и неспешно. Но тут время не терпит.

Кроме того — и это даже более важно — данная кампания позволяет потеснить конкурентов со ставшего тесным очень "аппетитного" рынка деликатных банковских услуг. В результате крайне активные в этом вопросе Штаты получили чрезвычайно удобный повод нанести очередной удар по европейской банковской системе.

Стоит вспомнить, что американцы уже обрушили на Deutsche Bank вал штрафов в сотни миллионов долларов по различным обвинениями. А вот теперь новая, еще более широкая возможность нажать на союзников-конкурентов — причем и политических, и финансовых.

Так что не будет ничего удивительного, когда европейские структуры под видом расследования махинаций сделают все от них зависящее, чтобы защитить важнейшие финансовые институты Старого Света от тяжелой и очень жадной руки заокеанских партнеров.

В общем, классическая "схватка бульдогов под ковром", где состоятельные граждане пост-СССР, решившие обрести новую родину и надежное пристанище для своих денег в лице тихих европейских стран, обнаруживают себя расходным материалом в геополитическом замесе глобального масштаба.

При этом можно не сомневаться, что риторика и Европы, и США будет очень похожей, и главным виновником произошедшего назначат Кремль, "разворовывающий собственную страну" и растлевающий своими "грязными капиталами" чистые души западных банкиров. Тот факт, что Danske Bank обслуживал клиентов из "черного списка" российского ЦБ, который целенаправленно предупреждал эстонцев о подозрительной природе операций, явно не будет принят во внимание.

Из России за происходящим можно наблюдать не без удовольствия — как за междоусобными разборками Запада, так и за злоключениями наших соотечественников и экс-сограждан, решивших положиться на его надежность.