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В Европу из Москвы привезли заразный бред. Заболел экс-олигарх

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Убийство российских журналистов в ЦАР (159)
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© AP Photo / David AziaМихаил Ходорковский в Киеве. Архивное фотоМихаил Ходорковский в Киеве. Архивное фото
© AP Photo / David Azia

Максим Соколов

После того как из переписки погибших 31 июля сего года в Центральноафриканской Республике членов съемочной группы (Джемаль, Расторгуев и Родченко) выяснилось, что экспедиция, заказанная и профинансированная М. Б. Ходорковским, была организована совершенно чудовищным образом, — спасти членов группы могло только чудо, но чуда не случилось, — после всего этого олигарху-борцу лучше всего было бы тихо стушеваться. Его роль во всей этой истории такова, что лучше сделать вид, что никакой Африки вообще не существует.

Но М. Б. Ходорковский не таков и продолжает фонтанировать разоблачениями, ссылаясь, как на достоверный источник, на члена Pussy Riot акциониста П. Ю. Верзилова. Тот сейчас лежит в Берлине на одре тяжкой болезни, сознание его спутано, но олигарха это не смущает. Он уже сообщает как о несомненном факте, что членов группы убили сотрудники ЧВК "Вагнер", а Верзилов все доподлинно расследовал, поэтому его — также с несомненностью — и отравили.

Военный в Центральноафриканской республике. Архивное фото
© REUTERS / Baz Ratner/File Photo
Гибель журналистов в Африке: зачем врут те, кто их туда послал
Что до отравления, то одни грешат на препараты, изменяющие сознание, которыми Верзилов мог злоупотребить. Другие отмечают, что некоторые симптомы говорят о возможном кровоизлиянии в мозг, — инсульт ныне сильно помолодел. Конечно, ставить диагноз по новостной ленте и к тому же не будучи врачом — последнее дело, но ведь это относится ко всем версиям. Хоть к инсульту, хоть к наркоте, хоть к aqua tofana. Доподлинно ничего и никому не понятно — кроме М. Б. Ходорковского.

Тем не менее в условиях нынешнего психоза, когда яды мерещатся прогрессивному человечеству всюду, а на фоне тамошних представлений о злодейском российском начальстве Медичи и Борджиа смотрятся невинными детсадовцами, для целевой западной аудитории вполне сойдет. Ибо она находится примерно в том психическом состоянии, как советский обыватель начала 1950-х годов, когда пьяный инвалид (исполнявший роль CNN) кричал на Тишинском рынке, что евреи хотели отравить Сталина, а пациенты в больницах отказывались принимать лекарства, боясь, что врачи-вредители подсунут им яд.

Собор Девы Марии в английском городе Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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И этого — тоже Путин. Правда об отравленном в Солсбери "короле оргий"
Это не преувеличение. Эскортница Анна Шапиро, которую стошнило в ресторане в Солсбери, тут же объявила, что ее отравил Путин, попутно сообщив, что она генеральская дочь, и ей пару суток даже верили. А полиция Нью-Йорка готовится отражать нападения с использованием отравляющих веществ, ибо вслед за Солсбери злодеи готовятся отравлять и жителей США, в особенности беглецов из России. При таком состоянии умов достаточно проблеваться, чтобы причиной того было злодейство Путина.

Но М. Б. Ходорковский уже неоднократно демонстрировал свое умение проигрывать самую выгодную позицию. Случай с Верзиловым, похоже, очередной пример талантов олигарха.

© РИА Новости / Андрей СтенинПерейти в фотобанкПетр Верзилов. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Петр Верзилов. Архивное фото

Расследовать убийство в ЦАР, где черт ногу сломит и где фактически нет властей, а только ватаги шишей, это уже задача очень сложная. Расследовать это злодеяние не на месте, а из Москвы еще сложнее. А Верзилов, по его словам, — хотя как по его словам, если он находится в тяжелом бреду, — собирался поехать в ЦАР с группой Джемаля, но затем передумал, ибо решил, что важнее (а мы заметим, что и гораздо безопаснее) попытаться сорвать финальный матч ЧМ-2018. Решение понятное: на его месте так поступили бы многие, ибо жизнь дороже.

Британские полицейские у ресторана Prezzo в Солсбери
© AP Photo / PA/Jonathan Brady
Опасные солсберецкие рестораны. В Британии снова кто-то отравился
Какую ценность мог представлять Верзилов для группы Джемаля, если бы он даже поехал в ЦАР, тоже непонятно. Джемаль, как бы к нему ни относиться, имел опыт пребывания в горячих точках и, возможно, даже имел некоторые познания о Центральной Африке. Его спутники Расторгуев и Родченко были опытными — без дураков — кинематографистами. Единственное умение Верзилова — организовывать акции, они же провокации, причем по возможности подставляя своих баб, чтобы самому выйти сухим из воды. Свальный грех в музее в 2008 году, пляски на амвоне в 2012 году, явление на футбольном поле в 2018 году.

Это все, что он умеет. Возможно, в этом и есть глубокий смысл современного искусства, а если профаны не понимают, так вольно же им. Но как эти таланты могут пригодиться хоть в горячей точке, хоть в расследовании убийства, это никому не понятно. Возможно, Pussy Riot — это недосягаемая вершина, перед которой все прочее художество есть гиль, но акционист не может быть следователем. Хотя бы потому, что акционист врет как дышит и все презирает: законы, совесть, веру, а следователь не столь продвинут. М. Б. Ходорковский для пущего правдоподобия мог бы привлечь к расследованию еще и П. А. Павленского, тогда был бы вообще высший класс.

Контрольно-пропускной пункт вблизи Сибута, ЦАР. Архивное фото
© AP Photo / Jerome Delay
Главное преступление России — она слишком нормальная
В общем-то бог бы с ними — и с Ходорковским, и с Верзиловым. Абсолютно бессмысленные люди. Но тут интересно: пройдет ли и эта увлекательная история для западного обывателя, ибо слепой лошади что кивнуть,  что подмигнуть — все едино, или все-таки в данном случае Ходорковский все-таки злоупотребил своим дефицитом умственных способностей. То есть это тест на остаточную вменяемость целевой аудитории. Что, конечно, интересно.

И последнее — и самое неприятное. Все эти турусы на колесах М. Б. Ходорковский выкатил со ссылкой на П. Ю. Верзилова в тот момент, когда последний (вроде как) находится в неадекватном состоянии. Или Ходорковский почему-либо уверен, что, придя в здравый ум, Верзилов все подтвердит, или Ходорковский уверен, что Верзилов не придет в здравый ум, и поэтому можно лепить все что угодно.

© REUTERS / CinemaforpeaceПетр Верзилов в аэропорту Берлина
© REUTERS / Cinemaforpeace
Петр Верзилов в аэропорту Берлина
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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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invisibleworld
Кроме автора кому то ещё это интересно? У нас реальные проблемы есть про которые центральные сми боятся даже намекать. Этим займитесь.
08:10
22.09.2018
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