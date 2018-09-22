В Европу из Москвы привезли заразный бред. Заболел экс-олигарх

Максим Соколов
После того как из переписки погибших 31 июля сего года в Центральноафриканской Республике членов съемочной группы (Джемаль, Расторгуев и Родченко) выяснилось, что экспедиция, заказанная и профинансированная М. Б. Ходорковским, была организована совершенно чудовищным образом, — спасти членов группы могло только чудо, но чуда не случилось, — после всего этого олигарху-борцу лучше всего было бы тихо стушеваться. Его роль во всей этой истории такова, что лучше сделать вид, что никакой Африки вообще не существует.
Но М. Б. Ходорковский не таков и продолжает фонтанировать разоблачениями, ссылаясь, как на достоверный источник, на члена Pussy Riot акциониста П. Ю. Верзилова. Тот сейчас лежит в Берлине на одре тяжкой болезни, сознание его спутано, но олигарха это не смущает. Он уже сообщает как о несомненном факте, что членов группы убили сотрудники ЧВК "Вагнер", а Верзилов все доподлинно расследовал, поэтому его — также с несомненностью — и отравили.
Тем не менее в условиях нынешнего психоза, когда яды мерещатся прогрессивному человечеству всюду, а на фоне тамошних представлений о злодейском российском начальстве Медичи и Борджиа смотрятся невинными детсадовцами, для целевой западной аудитории вполне сойдет. Ибо она находится примерно в том психическом состоянии, как советский обыватель начала 1950-х годов, когда пьяный инвалид (исполнявший роль CNN) кричал на Тишинском рынке, что евреи хотели отравить Сталина, а пациенты в больницах отказывались принимать лекарства, боясь, что врачи-вредители подсунут им яд.
Но М. Б. Ходорковский уже неоднократно демонстрировал свое умение проигрывать самую выгодную позицию. Случай с Верзиловым, похоже, очередной пример талантов олигарха.
Расследовать убийство в ЦАР, где черт ногу сломит и где фактически нет властей, а только ватаги шишей, это уже задача очень сложная. Расследовать это злодеяние не на месте, а из Москвы еще сложнее. А Верзилов, по его словам, — хотя как по его словам, если он находится в тяжелом бреду, — собирался поехать в ЦАР с группой Джемаля, но затем передумал, ибо решил, что важнее (а мы заметим, что и гораздо безопаснее) попытаться сорвать финальный матч ЧМ-2018. Решение понятное: на его месте так поступили бы многие, ибо жизнь дороже.
Это все, что он умеет. Возможно, в этом и есть глубокий смысл современного искусства, а если профаны не понимают, так вольно же им. Но как эти таланты могут пригодиться хоть в горячей точке, хоть в расследовании убийства, это никому не понятно. Возможно, Pussy Riot — это недосягаемая вершина, перед которой все прочее художество есть гиль, но акционист не может быть следователем. Хотя бы потому, что акционист врет как дышит и все презирает: законы, совесть, веру, а следователь не столь продвинут. М. Б. Ходорковский для пущего правдоподобия мог бы привлечь к расследованию еще и П. А. Павленского, тогда был бы вообще высший класс.что подмигнуть — все едино, или все-таки в данном случае Ходорковский все-таки злоупотребил своим дефицитом умственных способностей. То есть это тест на остаточную вменяемость целевой аудитории. Что, конечно, интересно.
И последнее — и самое неприятное. Все эти турусы на колесах М. Б. Ходорковский выкатил со ссылкой на П. Ю. Верзилова в тот момент, когда последний (вроде как) находится в неадекватном состоянии. Или Ходорковский почему-либо уверен, что, придя в здравый ум, Верзилов все подтвердит, или Ходорковский уверен, что Верзилов не придет в здравый ум, и поэтому можно лепить все что угодно.