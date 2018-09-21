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Хитрый план провалился: ГРУ не смогло спасти Британию

Сюжет:
Выход Британии из Евросоюза (526)
(обновлено: 09:08 21.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкКанцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и губернатор Зальцбурга Вильфрид Хаслауэр на встрече глав стран ЕС в ЗальцбургеКанцлер Австрии Себастьян Курц, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и губернатор Зальцбурга Вильфрид Хаслауэр на встрече глав стран ЕС в Зальцбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

После того как британские власти вывалили в инфополе информацию об "агентах ГРУ, отравивших Скрипалей", было логично ожидать, что этот вброс используется для введения нового транша антироссийских санкций, причем очевидно, что они будут применены именно на уровне Евросоюза.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Санкт-Петербурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Захарова сравнила "российский след" в Солсбери с лох-несским чудовищем

С учетом того, что Германия и Франция на официальном уровне немедленно поддержали обвинения правительства Терезы Мэй в адрес России, было очень вероятно, что на очередном саммите Евросоюза в очередной раз поднимут вопрос наказания Москвы.

Однако результат неформального саммита Евросоюза в Зальцбурге оказался удручающим для британской стороны. Ни санкций, ни высылки дипломатов, ни красочного политического шоу не получилось.

"Этим утром у нас состоялась сессия, посвященная вопросам внутренней безопасности, где я предоставила последнюю информацию, касающуюся Солсбери. Я поблагодарила лидеров стран ЕС за их решительный ответ на безрассудное и преступное действие двух офицеров российского ГРУ", — заявила Тереза Мэй, сделав максимально хорошую мину при плохой игре.

Более того, по информации дипломатических источников из Еврокомиссии, которую цитируют российские информагентства, Мэй даже не попробовала официально просить о принятии новых антироссийских мер.

Не завирайся
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не завирайся

Забавно, но в качестве причины невозможности введения новых санкций указывается тот факт, что у Евросоюза отсутствует легальный механизм применения ограничени против стран, которые используют химическое оружие. Это выглядит особенно смешно на фоне того, что вообще все санкции Евросоюза против России не имеют нормального внутриевропейского легального основания, а также грубо нарушают правила ВТО. Но это никак не смущало ЕС в прошлом. Эта неожиданная остановка европейского санкционного паровоза — прекрасный повод поговорить о природе ограничений против России и о реальных причинах их введения.

Каждый раз, когда против Москвы планируется применение очередных санкций, заметная и очень громкая часть российского медиасообщества предлагает всей стране срочно заплатить и покаяться, а также заняться жесткой интроспекцией в поисках грехов, которые заставили святой коллективный Запад наложить очередную экономическую епитимью на нерадивую Россию. Сама мысль о том, что Запад может руководствоваться совсем не желанием справедливости, а своими шкурными интересами, представляется сторонникам безоговорочной капитуляции перед ним святотатством. Несмотря на то что практически все обострения антироссийской риторики в США, Великобритании и Евросоюзе совпадают с внутренними политическими кризисами, к которым Москва не имеет никакого отношения.

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Постыдная тайна: за Скрипалем Британия прячет педофилов-убийц

Мы уже писали, что начало скандала вокруг отравления Скрипалей позволило правительству Терезы Мэй спастись от политической катастрофы за счет переключения внимания аудитории со скандала вокруг банды мигрантов-педофилов, которая в течении двух десятилетий терроризировала британский город Телфорд и его окрестности при полном попустительстве местных властей и полиции, отказывавшихся принимать меры против преступников из-за боязни обвинений в расизме. При любых других условиях "дело телфордских педофилов", на счету которых фигурируют около тысячи (!) пострадавших британских детей и подростков, должно было буквально уничтожить правительство Мэй, тем более что значительная часть преступлений была совершена как раз в ее бытность министром внутренних дел. Но тут по невероятной случайности произошло отравление Скрипалей и пришлось как нельзя кстати: тут вам и переключение внимания прессы, и консолидация общества перед лицом внешнего врага (то есть России), и возможность сыграть на традиционном сплочении общества перед внешней угрозой.

Вброс информации об "агентах ГРУ, которые возили химическое оружие через британскую границу в флаконе от духов", поразительным образом совпал с моментом, когда правительству Терезы Мэй вновь срочно потребовалась поддержка и сочувствие со стороны европейских чиновников и британского электората, причем даже британские власти признают, что представленные видеоматериалы у них были давным-давно, и не предоставляют ни одного хоть сколь-нибудь убедительного объяснения такой задержки их публикации.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед еженедельной сессией Совета министров в парламенте в Лондоне. 14 марта 2018
© AP Photo / Frank Augstein
Тереза, мать. Консерваторы сочли дни премьера Британии

Дело в том, что Тереза Мэй два месяца назад вынесла на обсуждение своих европейских коллег так называемый "план Чекерс" — своего рода схему взаимоотношений Евросоюза и Великобритании после выхода последней из ЕС, причем эта схема предполагала сохранение доступа Великобритании на объединенный европейский рынок при условии, что она будет подчиняться европейским правилам и стандартам в сфере производства товаров и торговли. Многие из голосовавших за Брекзит восприняли "план Чекерс" как предательство национальных интересов и капитуляцию перед Евросоюзом, в то время как руководство ЕС интерпретировало этот план как хитрый способ получать всю пользу от членства в Объединенной Европе, но при этом не иметь никаких обязанностей. На прошлой неделе переговоры по "плану Чекерс" вышли на финишную прямую и завершиться они должны были именно на неформальном саммите ЕС в Зальцбурге.

Реактуализация темы отравления Скрипалей и "российской угрозы" пришлась тут как раз вовремя: критиковать премьера, который руководит страной в условиях "применения Путиным химического оружия на территории Великобритании", — это как-то непатриотично. Одновременно европейским политикам предлагалось не "добивать" Великобританию, которая и так находится под атакой российских спецслужб, а проявить столь необходимую сейчас солидарность в борьбе против России вместо того, чтобы солидаризироваться в борьбе с Великобританией.

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом неформального саммита глав стран &mdash; членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй перед началом неформального саммита глав стран — членов ЕС в Зальцбурге. 20 сентября 2018

План был хорошим, но он провалился.

Европейцы ограничились громкими заявлениями с лейтмотивом "Путин — плохой, Россия — еще хуже", но на этом сочувствие закончилось и никаких скидок Лондону делать не стали. Как сообщают британские СМИ, "план Чекерс" был отвергнут лидерами стран Евросоюза и теперь Великобритания мчится на всех парах к так называемому "хаотичному Брекзиту" — то есть выходу из Объединенной Европы, который по уровню хаоса, а также административно-экономической неопределенности будет напоминать распад СССР.

Флаг США
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Слишком большая для санкций". Почему у США не получается "наказать Россию"

Для того чтобы отвлечь электорат от такой проблемы, потребуется настоящее чудо, а значит, правительству Мэй придется капитулировать перед Евросоюзом и выполнить вообще все его требования, включая выплату "контрибуции" в десятки миллиардов евро. Или придумать какую-нибудь провокацию совсем уже циклопического размаха. В любом случае приятно видеть, что использование образа России в качестве страшного общего врага уже не служит политической волшебной палочкой, да и у санкционного режима Евросоюза далеко не самые радужные перспективы.

Как справедливо отметил спецспредставитель президента США Курт Волкер, "в Европейском союзе много голосов за то, чтобы снять санкции, даже если Россия не сделает ни шагу". И есть основания полагать, что чем дальше, тем громче будут становиться эти голоса, и никакие британские провокации им уже не смогут помешать.

Введение санкций против России и ответные шаги
© Инфографика
Введение санкций против России и ответные шаги

 

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