Виктор Мараховский

Как сообщает "Нью-Йорк Таймс", в понедельник в штаб-квартире социальной сети Facebook начет работу "Комната войны". Задачей 20 ее резидентов — и еще около трех сотен сотрудников Facebook за ее пределами, и еще 20 тысяч человек по всему миру станет "выкорчевывание дезинформации и фейковых новостей, а также удаление поддельных аккаунтов, которые могут пытаться влиять на избирателей перед выборами в США, Бразилии и других странах".

Что тут интересно.

1) Facebook — корпорация американская. Но работать правдопроводом она намерена не только для избирателей в США, но и по ту сторону экватора, и "в других странах".

2) Нет, это не значит, что сами страны никто не станет спрашивать, по каким критериям сеть Цукерберга будет банить неугодных. В Пакистане, например, она уже помогала "бороться с ложью" на летних выборах, тесно сотрудничая с избирательной комиссией государства и блокируя что надо по запросам правительства. Есть основания полагать, что под страхом блокировки и потери аудитории ее смогут "приручить" и другие государства — включая наше.

3) Кстати, Евросоюз уже прессует Facebook по всему фронту — еврокомиссар по юстиции Вера Юрова вчера пояснила, что у соцсети есть время до конца года, чтобы перестать собирать и использовать информацию о пользователях вопреки требованиям европейского законодательства. "Мы работаем над этим более двух лет, и я начинаю терять терпение. Мы хотим видеть результат. Если мы его не увидим, будут санкции", — сообщила комиссар. Еще лет десять назад услышать подобное бряцанье от чешской еврочиновницы было немыслимо.

…В общем, судя по всему, будущее глобальных соцсетей будет весьма нервным.

Во-первых, они либо начнут соблюдать законодательства сразу всех стран, выдвигающих претензии к их уставам, либо будут вынуждены отступиться от надежды навязать миру единый стандарт (свой). И начнут, соответственно, предлагать разные пользовательские соглашения гражданам разных государств. То есть за какими-нибудь украинцами можно будет хоть подглядывать через монитор, а любые данные на немцев придется удалять.

Во-вторых, весьма вероятно, что соцсети будут вынуждены по факту "защищать" разные страны от вмешательства друг друга. То есть в одном подразделении условного Facebook будут исправно защищать саудовцев от сионистской пропаганды, а в соседнем — израильтян от исламистской. Если однажды российское подразделение американской сети начнет бороться с вмешательством в российскую политику американских структур — это, конечно, будет смешно. Но логика событий ведет к тому, что и такой абсурд нельзя полностью исключить.

Тут вот в чем вся штука. Глобальные соцсети, какими мы их знаем, были созданы для "однополярного" века и однополярного мира. LinkedIn — 2002 год. Facebook — 2004-й. Twitter — 2006-й. Instagram — 2010-й.

Это было время, когда на сам интернет еще толком не успели натянуть сеть законов. И одновременно — время, когда грядущее планеты в целом не вызывало сомнений: впереди на десятилетия глобальное доминирование одной, главной западной страны. Причем доминирование всеобъемлющее — вот ее авианосные группы, вот ее голливудские фильмы, вот ее лос-анджелесские и нью-йоркские музыкальные лейблы, а вот ее силиконовые соцсети. У мира только один выбор — покориться навязываемым правилам сейчас или сделать это позже.

Однако жизнь внесла свои коррективы, причем неожиданно быстро. Сначала вошел в штопор "мир победившего Фукуямы" — на карте мира, помимо США, обнаружились другие державы, а приличным людям даже не дали расправиться с какой-то отдельно взятой нелиберальной Сирией. Затем между двумя половинами Запада что-то сломалось, и вот уже Европа намерена избавляться от долларов. И наконец — в общем-то, по историческим меркам только что — до государственных элит разных стран дошло, что интернет тоже ресурс и за него тоже можно и нужно воевать.

И сейчас тот формат соцсетей, который был задуман изначально, явно не пилится с реальными запросами реальных (а вовсе не растворившихся в мировой либеральной демократии, как ожидалось) государств. Которые, к тому же, чем дальше, тем больше жаждут суверенитета над своим информационным пространством.

Но и это еще не все. Для нас с вами самое интересное в другом.

В наших СМИ в последнее время принято медиаполитику Запада обиженно разоблачать. Ну вот, мы когда-то думали, что они там за свободу и демократию. Но теперь нам окончательно-преокончательно ясно, что они лицемеры. Прикрываясь знаменами борьбы с ложью и внешним деструктивным влиянием, они вводят прямую цензуру и пресекают выражение мыслей, не нравящихся их боссам. А еще ведут неприкрытую информационную войну против нашей страны. И так далее.

…Так вот. Есть мнение, что так называемая "война против России" со всеми ее Путинскими Хакерами, Отравленными Скрипалями и Умученными Геями — на деле лишь в десятую очередь информационная война против самой России. А в первую очередь — банальный повод для информационных войн гражданских, внутренних. Охвативших все передовые страны. И приз в них — тот самый контроль над национальными медиасферами.

Потому что, повторимся, до государств сейчас дошло, что просмотры, лайки и репосты — это капитал, на который приобретаются люди. А значит, нынешняя ситуация — это какая-то помесь анархии с оккупацией: в каждом доме по монетному двору, а эмиссионные центры где-то за границей.

И государства одновременно спешно строят интернет-границы и давят веб-анархию внутри. А поскольку сказать гражданам прямо, что свобода кончилась, никак нельзя, им вместо этого говорят, что настала пора защитить их информационную свободу. От кого? Да вот хоть от русских. Поэтому вводится надзорная полиция свободы.

Так что обижаться на Запад нам совершенно бессмысленно. У него все равно придется учиться.