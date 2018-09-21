РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Акция "Поменяй родину на шампанское": соседи готовы к демонтажу Украины

(обновлено: 08:08 21.09.2018)
024662
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaНациональный флаг во время митинга на Украине. Архивное фотоНациональный флаг во время митинга на Украине. Архивное фото
© AP Photo / Evgeniy Maloletka

Ирина Алкснис

Украинские активисты. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
"На Украине — только украинцы": чем возмущены жители Закарпатья
Самым любопытным в скандале с выдачей венгерских паспортов в украинском Закарпатье является отсутствие собственно скандала.

Ранее стало известно, что венгерское консульство в городе Берегово Закарпатской области предоставляет украинцам, проживающим в регионе, гражданство своей страны. Процедура сопровождается принесением клятвы, распитием бокала шампанского и рекомендациями от дипработников не сообщать о получении новых документов украинским властям.

Данный процесс оказался заснят на видео и попал в украинские СМИ. Попытки журналистов прояснить ситуацию в венгерских дипломатических учреждениях не увенчались пока успехами.

Официальная реакция Киева на новость оказалась не слишком выразительной.

Тренировка женского батальона организации Правый сектор в Закарпатской области Украины
© AFP 2018 / Olexander Zobin
Кто не скачет, тот русин. Киев борется с коренным населением Закарпатья
Служба безопасности Украины, пожав плечами, сообщила, что "украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство", и переадресовала вопрос МИД.

Министр иностранных дел Павел Климкин оказался несколько более многословным. Он предупредил, что в случае подтверждения, что данная запись не является фейковой, венгерского консула ждет высылка.

И это, собственно, вся официальная реакция Киева, склонного по любому поводу устраивать громкие истерики.

Здание МИД Украины
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
"Безумный курс". Политолог об отношениях Украины и Венгрии
Показательным также является замечание украинского министра, что власти страны и так были в курсе активности Венгрии по предоставлению своего гражданства в Закарпатье и даже уже высказывали некие предупреждения венгерским коллегам. Очевидно, что предупреждения эти не повлекли изменения политики Будапешта, и вообще, по мнению Климкина, консул не более чем "винтик в этой всей дипломатической конструкции".

Это означает, что киевские власти прекрасно осознают системный характер работы, которую ведет Венгрия в Закарпатье. Осознают — и при этом относятся к ней с философским спокойствием.

Все это может показаться несколько странным, учитывая как текущий контекст венгерско-украинских отношений, так и главные тренды в публичной политике Киева.

Не видишь, занято!
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Не видишь, занято!

Надписи на украинском и венгерском языках на указателе в городе Берегово в Закарпатской области Украины, архивное фото
© AFP 2018 / Sergiy Gudak
Венгрия выразила недовольство действиями Киева в Закарпатье
И действительно: наблюдается явное противоречие. С одной стороны, украинские власти демонстративно акцентируют национальную, если не сказать националистическую, тематику не только в риторике, но и в действиях. Принимают решения, откровенно ущемляющие национальные меньшинства, в том числе венгерское. Достаточно вспомнить недавний международный резонанс, который вызвало принятие Украиной закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств. Это, в свою очередь, уже стало причиной ряда политических демаршей Будапешта, который официально настаивает на своем праве и намерении защищать венгров в Закарпатье.

А с другой стороны — на скандальный информационный повод, недвусмысленно свидетельствующий об угрозе национальным интересам и безопасности (а именно так, например, литовские власти расценивают распространение в республике "карты поляка"), следует откровенно вялая реакция Киева: мы, конечно, что-нибудь сделаем, но что мы можем поделать?

Жители Мукачево, Закарпатская область Украины
© Depositphotos / bartoshd
Возможно ли "восстание" регионов на Украине? Мнение эксперта
Представляется, что разгадку этого парадокса можно найти, если воспринимать власти Украины не как руководство государства, а как комиссию по его ликвидации. Если смотреть на все их действия через эту призму (с максимальной выгодой для себя, с минимальными проблемами для окружающих, в первую очередь Запада, и с полным равнодушием к судьбе собственно самой страны), тогда все становится на свои места.

Украинские власти действуют последовательно в самых разных областях, разрушая здравоохранение и другие социальные сферы, уничтожая целые отрасли экономики, создавая самые благоприятные условия для исхода населения и неуклонной деградации государства. Кстати, принятие того же закона об образовании полностью укладывается в эту логику, закладывая семена межнациональной розни и неприятия дискриминируемыми меньшинствами государства, гражданами которого они являются.

Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заставим всех кричать "Слава Украине!". Киев реформирует армию
Все ради того, чтобы как можно меньше людей связывало бы свою жизнь с украинским государством и было готово за него бороться в случае проблем и опасностей.

В этом контексте вполне закономерной является формальная и достаточно вялая официальная реакция Киева на откровенно угрожающие украинской государственности действия Венгрии, которая, не скрываясь, примеривается к украинскому Закарпатью. Это особенно выразительно смотрится на фоне бурных киевских истерик об агрессии России и угрозах территориальной целостности, исходящих с востока.

Так что можно предсказать дальнейшее развитие событий без особого риска ошибиться.

День независимости Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мнение: украинцы как этнос могут исчезнуть уже лет через 50
Киев выразит дежурные опасения и, может быть, даже действительно вышлет консула. Будапешт пришлет на его место нового, который продолжит системную работу по предоставлению гражданства и усилению влияния своей страны в регионе.

А еще Венгрия будет и дальше терпеливо ждать, когда представится возможность вернуть в свой состав исторически принадлежавшие ей территории. Учитывая, как развиваются события, вряд ли это ожидание будет слишком уж долгим.

Роли в украинском трагифарсе давно распределены, а действие развивается согласно написанному — и вовсе не в Киеве — сценарию.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена