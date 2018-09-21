Акция "Поменяй родину на шампанское": соседи готовы к демонтажу Украины

Ирина Алкснис

Самым любопытным в скандале с выдачей венгерских паспортов в украинском Закарпатье является отсутствие собственно скандала.

Ранее стало известно, что венгерское консульство в городе Берегово Закарпатской области предоставляет украинцам, проживающим в регионе, гражданство своей страны. Процедура сопровождается принесением клятвы, распитием бокала шампанского и рекомендациями от дипработников не сообщать о получении новых документов украинским властям.

Данный процесс оказался заснят на видео и попал в украинские СМИ. Попытки журналистов прояснить ситуацию в венгерских дипломатических учреждениях не увенчались пока успехами.

Официальная реакция Киева на новость оказалась не слишком выразительной.

Служба безопасности Украины, пожав плечами, сообщила, что "украинское законодательство не предусматривает уголовной ответственности за двойное гражданство", и переадресовала вопрос МИД.

Министр иностранных дел Павел Климкин оказался несколько более многословным. Он предупредил, что в случае подтверждения, что данная запись не является фейковой, венгерского консула ждет высылка.

И это, собственно, вся официальная реакция Киева, склонного по любому поводу устраивать громкие истерики.

Показательным также является замечание украинского министра, что власти страны и так были в курсе активности Венгрии по предоставлению своего гражданства в Закарпатье и даже уже высказывали некие предупреждения венгерским коллегам. Очевидно, что предупреждения эти не повлекли изменения политики Будапешта, и вообще, по мнению Климкина, консул не более чем "винтик в этой всей дипломатической конструкции".

Это означает, что киевские власти прекрасно осознают системный характер работы, которую ведет Венгрия в Закарпатье. Осознают — и при этом относятся к ней с философским спокойствием.

Все это может показаться несколько странным, учитывая как текущий контекст венгерско-украинских отношений, так и главные тренды в публичной политике Киева.

И действительно: наблюдается явное противоречие. С одной стороны, украинские власти демонстративно акцентируют национальную, если не сказать националистическую, тематику не только в риторике, но и в действиях. Принимают решения, откровенно ущемляющие национальные меньшинства, в том числе венгерское. Достаточно вспомнить недавний международный резонанс, который вызвало принятие Украиной закона об образовании, существенно сокращающего возможность обучения на языках нацменьшинств. Это, в свою очередь, уже стало причиной ряда политических демаршей Будапешта, который официально настаивает на своем праве и намерении защищать венгров в Закарпатье.

А с другой стороны — на скандальный информационный повод, недвусмысленно свидетельствующий об угрозе национальным интересам и безопасности (а именно так, например, литовские власти расценивают распространение в республике "карты поляка"), следует откровенно вялая реакция Киева: мы, конечно, что-нибудь сделаем, но что мы можем поделать?

Представляется, что разгадку этого парадокса можно найти, если воспринимать власти Украины не как руководство государства, а как комиссию по его ликвидации. Если смотреть на все их действия через эту призму (с максимальной выгодой для себя, с минимальными проблемами для окружающих, в первую очередь Запада, и с полным равнодушием к судьбе собственно самой страны), тогда все становится на свои места.

Украинские власти действуют последовательно в самых разных областях, разрушая здравоохранение и другие социальные сферы, уничтожая целые отрасли экономики, создавая самые благоприятные условия для исхода населения и неуклонной деградации государства. Кстати, принятие того же закона об образовании полностью укладывается в эту логику, закладывая семена межнациональной розни и неприятия дискриминируемыми меньшинствами государства, гражданами которого они являются.

Все ради того, чтобы как можно меньше людей связывало бы свою жизнь с украинским государством и было готово за него бороться в случае проблем и опасностей.

В этом контексте вполне закономерной является формальная и достаточно вялая официальная реакция Киева на откровенно угрожающие украинской государственности действия Венгрии, которая, не скрываясь, примеривается к украинскому Закарпатью. Это особенно выразительно смотрится на фоне бурных киевских истерик об агрессии России и угрозах территориальной целостности, исходящих с востока.

Так что можно предсказать дальнейшее развитие событий без особого риска ошибиться.

Киев выразит дежурные опасения и, может быть, даже действительно вышлет консула. Будапешт пришлет на его место нового, который продолжит системную работу по предоставлению гражданства и усилению влияния своей страны в регионе.

А еще Венгрия будет и дальше терпеливо ждать, когда представится возможность вернуть в свой состав исторически принадлежавшие ей территории. Учитывая, как развиваются события, вряд ли это ожидание будет слишком уж долгим.

Роли в украинском трагифарсе давно распределены, а действие развивается согласно написанному — и вовсе не в Киеве — сценарию.