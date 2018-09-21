Акция "Поменяй родину на шампанское": соседи готовы к демонтажу Украины

Ирина Алкснис
Ранее стало известно, что венгерское консульство в городе Берегово Закарпатской области предоставляет украинцам, проживающим в регионе, гражданство своей страны. Процедура сопровождается принесением клятвы, распитием бокала шампанского и рекомендациями от дипработников не сообщать о получении новых документов украинским властям.
Данный процесс оказался заснят на видео и попал в украинские СМИ. Попытки журналистов прояснить ситуацию в венгерских дипломатических учреждениях не увенчались пока успехами.
Официальная реакция Киева на новость оказалась не слишком выразительной.
Министр иностранных дел Павел Климкин оказался несколько более многословным. Он предупредил, что в случае подтверждения, что данная запись не является фейковой, венгерского консула ждет высылка.
И это, собственно, вся официальная реакция Киева, склонного по любому поводу устраивать громкие истерики.
Это означает, что киевские власти прекрасно осознают системный характер работы, которую ведет Венгрия в Закарпатье. Осознают — и при этом относятся к ней с философским спокойствием.
Все это может показаться несколько странным, учитывая как текущий контекст венгерско-украинских отношений, так и главные тренды в публичной политике Киева.
А с другой стороны — на скандальный информационный повод, недвусмысленно свидетельствующий об угрозе национальным интересам и безопасности (а именно так, например, литовские власти расценивают распространение в республике "карты поляка"), следует откровенно вялая реакция Киева: мы, конечно, что-нибудь сделаем, но что мы можем поделать?
Украинские власти действуют последовательно в самых разных областях, разрушая здравоохранение и другие социальные сферы, уничтожая целые отрасли экономики, создавая самые благоприятные условия для исхода населения и неуклонной деградации государства. Кстати, принятие того же закона об образовании полностью укладывается в эту логику, закладывая семена межнациональной розни и неприятия дискриминируемыми меньшинствами государства, гражданами которого они являются.
В этом контексте вполне закономерной является формальная и достаточно вялая официальная реакция Киева на откровенно угрожающие украинской государственности действия Венгрии, которая, не скрываясь, примеривается к украинскому Закарпатью. Это особенно выразительно смотрится на фоне бурных киевских истерик об агрессии России и угрозах территориальной целостности, исходящих с востока.
Так что можно предсказать дальнейшее развитие событий без особого риска ошибиться.
А еще Венгрия будет и дальше терпеливо ждать, когда представится возможность вернуть в свой состав исторически принадлежавшие ей территории. Учитывая, как развиваются события, вряд ли это ожидание будет слишком уж долгим.
Роли в украинском трагифарсе давно распределены, а действие развивается согласно написанному — и вовсе не в Киеве — сценарию.