РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

У наших границ кончилась война. Кто недоволен

Сюжет:
Саммит КНДР и Южной Кореи (46)
(обновлено: 08:34 20.09.2018)
05450
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/PoolПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в ПхеньянеПрезидент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
© AP Photo / Pyongyang Press Corps Pool
Россия намерена содействовать развитию диалога между КНДР и Южной Кореей
На дальневосточных границах России наш сосед, корейский народ, решил похоронить гражданскую войну: вообще-то это повод для праздничного салюта как минимум над бухтой Золотой Рог во Владивостоке, а может, и не только там.

Теперь вопрос: кто этим недоволен? Ответ нетрудно выловить из первой волны международных откликов на саммит в Пхеньяне, куда приехал президент Южной Кореи. Даже не сомневайтесь: недовольные, разочарованные и расстроенные есть, и помещаются они (физически или мысленно) по большей части в США.

Но сначала о результатах саммита в Пхеньяне: вообще-то слова о том, что лидеры КНДР и Южной Кореи "фактически" объявили о прекращении войны на Корейском полуострове, принадлежат всего лишь представителю президентской администрации в Сеуле. Война, напомним, 65 лет назад закончилась перемирием и разделением страны, и формально для ее прекращения нужен мирный договор. Ну, или декларация.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне. 19 сентября 2018
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
КНДР и Южная Корея договорились создать новую мирную зону
Но между Россией и Японией такого договора нет, и мы без этого символического акта как-то обходимся и себя в состоянии войны не считаем. Правда, Россию и Японию никак не назовешь двумя частями одной нации.

О чем договорились в ходе саммита Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин: они подписали совместное заявление о мерах по денуклеаризации (то есть ядерному разоружению Севера), устранении угрозы войны и мерах по установлению доверия. В частности, по соглашению между министрами обороны решено отозвать военных из демилитаризованной зоны между ними, разоружить персонал пограничного пункта Пханмунджом, а также полностью вывести наблюдательные пункты Юга и Севера на расстояние километра от демаркационной линии. Поблизости от нее также не будет проводиться никаких военных учений.

© REUTERS / KCNAЛидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Пхеньяне
© REUTERS / KCNA
Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Пхеньяне

Это, конечно, во многом символические жесты, и факт существования двух корейских государств остается фактом. Но вдобавок Юг и Север договорились — не в первый раз, правда — провести в течение нынешнего года церемонии начала работ по состыковке железных и автомобильных дорог между ними. А это особенно приятно для России, потому что в итоге появится единая Транскорейская магистраль, выходящая на Транссибирскую.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
"Больше результатов, чем ожидалось". Эксперт о саммите двух Корей
Наконец, мирный договор как таковой может быть подписан еще до конца года, в ходе возможного исторического визита Ким Чен Ына в Сеул — лидер Севера на Юге не бывал никогда. И можно себе представить еще какие угодно сложности в отношениях корейцев между собой, но как-то ощущается, что несколько десятилетий ощущения "война может возобновиться в любой момент" уже позади.

Вернемся к вопросу, кому такой ход событий может не понравиться. Очень просто: Америке, и по множеству причин. Причем два корейских лидера хорошо понимали, что радости от их встречи в Вашингтоне будет мало.

Понятно, почему президент США Дональд Трамп мгновенно после саммита написал в очередном твит-извержении, что это очень "волнительная" новость. А затем сообщил, что в ближайшее время проведет вторую встречу с Ким Чен Ыном. Не может же он показать, что корейцы обойдутся без него. И особенно неприятно ему было бы признать это перед "промежуточными" выборами в ноябре. Приходится улыбаться и радоваться.

© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын во время встречи в Пхеньяне

Зато Трампу "помогли" его соотечественники, то есть американские СМИ, которые загадочным образом мгновенно определяют, что всем в мире положено думать по тому или иному поводу. Претензии их сводятся к тому, что Америке требуется полностью и без условий разоружить Пхеньян, а этого на межкорейском саммите не произошло.

Сестра лидера Северной Кореи Ким Е Чжон на официальной церемонии приветствия в Международном аэропорту Пхеньяна, Северная Корея. 18 сентября 2018
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Сестра лидера КНДР Ким Е Чжон оживленно руководила встречей Мун Чжэ Ина
Вообще-то Ким по части денуклеаризации пошел на очень резкие шаги, в частности — согласился полностью уничтожить испытательный центр баллистических ракет "Сохэ" и допустить на процедуру инспекторов. Возможно, даже из США. Но тут расстроенные американцы мгновенно заметили, что он готов сделать то же самое с ядерным центром в Йонбёне только после того, как Америка тоже пойдет на какие-то уступки. Не говоря о накопленном ядерном арсенале, который никто не сдает.

Сама идея того, что между Вашингтоном и Пхеньяном идут именно переговоры, а не что-то другое, то есть брать на себя обязательства должны две стороны, — абсолютно неприемлема для США, и на данный момент из-за этого процесс замер. Уступать американцы ничего не хотят.

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп

Вывод сделал сенатор-республиканец Линдси Грэм: "Они НЕ подвинулись к денуклеаризации". Более того: по его словам, визит южнокорейского президента подрывает усилия госсекретаря Майкла Помпео и представителя в ООН Ники Хэйли оказывать "максимальное давление" на Пхеньян с помощью санкций.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне, Северная Корея. 18 сентября 2018
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Лидеры КНДР и Южной Кореи проехали по Пхеньяну в лимузине с открытым верхом
А давление может оказываться по любому поводу, и те же американские СМИ сегодня мгновенно подсказывают какому: Северная Корея должна для начала разговора представить полный список ядерных вооружений, ядерных центров и всего прочего, но вдобавок "эксперты" говорят, что, кроме известных, возможно, есть и другие, секретные центры.

В переводе на человеческий: в любой момент из Вашингтона может поступить утверждение, что Пхеньян "highly likely" скрывает что-то "секретное", факты мы вам не назовем и доказывайте нам как хотите, что фактов таких нет. И эти штуки никогда не кончатся. Не говоря о том, что любые договоренности с США может в любой момент постигнуть судьба соглашения с Ираном — один президент заключил, другой разорвал.

скачать видеоскопировать ссылкуполучить код
© 2018 Associated Press
Рукопожатия и объятия: в Пхеньяне встретились лидеры двух Корей

Но и это еще не все: американские возражения против саммита в Пхеньяне. В японской газете Japan Times пишет американец Фостер Клаг, глава отделения агентства AP в Токио (один из тех людей, которыми транслируется то самое Единственно Правильное Мнение). Пишет, ссылаясь, как положено, на экспертов, о самом ритуале приезда президента Муна в Пхеньян. Не так стоял, позволил себя использовать для церемонии, напоминающей прием варваров китайским императором, и так далее.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне. 18 сентября 2018
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Лидер КНДР похвалил президента Южной Кореи за улучшение отношений
Интересно, а как ему надо было ехать в Пхеньян — ночью и в маске?

А никак не надо было ехать, и в этом суть дела. Любое общение с Ким Чен Ыном кого-либо из его соседей (включая Россию) подрывает американскую политику давления. Собственно, именно поэтому соседи Кореи и ведут свою собственную дипломатию, безупречно вежливо блокируя бессмысленный и опасный для нас всех вашингтонский нажим и давление.

Ну, а если две Кореи и вправду, формально или по факту, оставят войну позади и будут всерьез дружить (а тем более интегрироваться), то неизбежно возникнет вопрос: а что вообще делает Америка в этой части света, кого защищает и чего добивается.

© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне
© REUTERS / Pyeongyang Press Corps/Pool
Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время парада в Пхеньяне
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена