И этого — тоже Путин. Правда об отравленном в Солсбери "короле оргий"

Владимир Корнилов , обозреватель РИА Новости

Если верить западной прессе, Россия поставила отравление всех кого ни попадя на поток. Уже недели не проходит, чтобы мы кого-нибудь не отравили. Причем травим как-то странно, без летального исхода. Единственной жертвой череды этих бесконечных покушений стала несчастная алкоголичка из Эймсбери. А те же, на кого нещадно покушается Москва, каким-то чудом выживают.

Сейчас передовые СМИ наперебой сообщают, что канадский гражданин Петр Верзилов, известный российский "пусси райот", был отравлен в Москве. Причем явно намекается, что его отравили сознательно, игнорируя тот факт, что даже родные пострадавшего благодарят российских врачей за своевременную помощь.

Тут же почти повсюду приводится перечень подозрительных "отравлений", связываемых с Россией. Обязательно вспоминается уже несколько раз отравленный оппозиционер Владимир Кара-Мурза и даже кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко. Напомним: сам Ющенко позднее доказывал, что был отравлен своим ближайшим окружением.

Вспоминают смерть бывшего российского бизнесмена Анатолия Перепеличного в Британии (случай, мало известный отечественной публике). Почти все британские газеты периодически выносили на первые полосы сенсации о том, что он был отравлен в 2012 году смертельным ядом, добавленным в щавелевый суп. Показания вдовы умершего, согласно которым смертельный суп ели всей семьей, а также показания экспертов, доказавших отсутствие в организме умершего ядов, позднее никто не читал. Поэтому теперь смерть Перепеличного тоже приводится в перечне смертей, за которыми "хайли лайкли" стоит Кремль.

Ну и конечная станция — заголовок самой тиражной газеты Британии The Sun: "Путин пытался убить меня крысиным ядом". Эту жуткую историю рассказала 30-летняя гражданка Израиля Анна Шапиро, уроженка Нижнего, с 2008 года живущая в Лондоне. По профессии — "модель, рекламирующая нижнее белье". По ее версии, Россия охотится за ней, потому что ее папа знал много секретов, служа генералом в военном оркестре, а она сама "оппонировала Путину".

Якобы после получения "угроз по электронной почте" Шапиро с супругом Алексом Кингом решили уехать из Лондона и залечь на дно в Солсбери (это же так логично — прятаться от русских ассасинов в городе, куда их так и притягивает 123-метровый шпиль). В итоге после обеда в ресторане супругу стало не по себе и оказалось, что он съел немного стрихнина.

Кстати, о личности самого отравленного — многое объясняющей в том, какая публика сейчас ухватилась за "путинскую версию". Личность очень примечательная. Алекс Кинг (причем это не его настоящее имя) — известный в Британии пранкер. В свое время прославился тем, что, обманув всех, проник на закрытую презентацию и лично "поручкался" с наследником престола принцем Чарльзом. Причем сделал это на спор на 100 тысяч фунтов.

А спорил он со своим боссом, известным мошенником, выдававшим себя за лорда Дэвенпорта. Тот совершал неимоверные сделки с недвижимостью. Например, в конце 1990-х он благодаря сомнительной схеме прикарманил историческое здание в богатейшем квартале Лондона по адресу 33 Portland Place, где располагалось посольство Сьерра-Леоне. Затратил он на это всего 50 тысяч фунтов.

В этом здании, где поселился Дэвенпорт и его правая рука Кинг, снимались эротические фильмы, устраивались показы мод и сексуальные оргии . Там побывали принц Монако, певцы, музыканты, актеры — и даже снималась значительная часть оскароносного фильма " Король говорит ". И конечно, была масса восточноевропейских девочек "с низкой социальной ответственностью", которым платили по 500 фунтов за ночь . Появление тогда еще юной Шапиро в данном кругу вполне объяснимо.

Позже суд обязал Дэвенпорта, признанного виновным в мошенничестве, продать этот особняк за 30 миллионов фунтов и расплатиться с обманутыми клиентами. На какое-то время скандальный мошенник пропал со сцены. И вдруг два года назад объявился с новыми грандиозными оргиями для состоятельных парней, но уже через дорогу — в особняке с почти таким же адресом.

Легко убедиться, что по этому адресу с завидной периодичностью регистрировались фирмы-однодневки, где директором значилась Анна Шапиро, а ее секретарем — Алекс Кинг . Главным родом деятельности этой фирмы заявлено "производство кино". В этой связи еще один немаловажный факт: Алекс Кинг был в свое время обвинен, помимо всего прочего, в производстве и хранении детской порнографии

И если бы журналисты самой тиражной газеты Британии "погуглили" этот вопрос и напечатали биографию "отравленного" мужа Анны Шапиро, то у всех бы изначально версия о том, что за ней охотится лично Путин, вооруженный стрихнином, вызвала бы большие сомнения. Но именно потому о нем ничего и не написали.

В этом и заключается технология любой антироссийской сенсации сегодняшних дней. Обвинения против Москвы, какими бы абсурдными они ни выглядели, выносятся на обложки газет, обсуждаются всеми, а опровержения появляются позже — и притом не так громко. К примеру, полиция графства Уилтшир (где и находится Солсбери) уже скромненько сообщила о том, что не рассматривает инцидент с "отравлением" Кинга — Шапиро как подозрительный. Но ведь не так интригует, как сенсация о Путине со стрихнином.