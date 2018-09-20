РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

И этого — тоже Путин. Правда об отравленном в Солсбери "короле оргий"

(обновлено: 08:13 20.09.2018)
023110
© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoУчастник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов. Архивное фотоУчастник панк-группы Pussy Riot Петр Верзилов. Архивное фото
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Если верить западной прессе, Россия поставила отравление всех кого ни попадя на поток. Уже недели не проходит, чтобы мы кого-нибудь не отравили. Причем травим как-то странно, без летального исхода. Единственной жертвой череды этих бесконечных покушений стала несчастная алкоголичка из Эймсбери. А те же, на кого нещадно покушается Москва, каким-то чудом выживают.

Петр Верзилов. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Продюсер Pussy Riot Петр Верзилов мог отравиться, считают немецкие медики
Сейчас передовые СМИ наперебой сообщают, что канадский гражданин Петр Верзилов, известный российский "пусси райот", был отравлен в Москве. Причем явно намекается, что его отравили сознательно, игнорируя тот факт, что даже родные пострадавшего благодарят российских врачей за своевременную помощь.

Тут же почти повсюду приводится перечень подозрительных "отравлений", связываемых с Россией. Обязательно вспоминается уже несколько раз отравленный оппозиционер Владимир Кара-Мурза и даже кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко. Напомним: сам Ющенко позднее доказывал, что был отравлен своим ближайшим окружением.

Сотрудники английской полиции
© AP Photo / Matt Dunham
Украинский след. Кто скрывает правду в деле Перепеличного
Вспоминают смерть бывшего российского бизнесмена Анатолия Перепеличного в Британии (случай, мало известный отечественной публике). Почти все британские газеты периодически выносили на первые полосы сенсации о том, что он был отравлен в 2012 году смертельным ядом, добавленным в щавелевый суп. Показания вдовы умершего, согласно которым смертельный суп ели всей семьей, а также показания экспертов, доказавших отсутствие в организме умершего ядов, позднее никто не читал. Поэтому теперь смерть Перепеличного тоже приводится в перечне смертей, за которыми "хайли лайкли" стоит Кремль.

Ну и конечная станция — заголовок самой тиражной газеты Британии The Sun: "Путин пытался убить меня крысиным ядом". Эту жуткую историю рассказала 30-летняя гражданка Израиля Анна Шапиро, уроженка Нижнего, с 2008 года живущая в Лондоне. По профессии — "модель, рекламирующая нижнее белье". По ее версии, Россия охотится за ней, потому что ее папа знал много секретов, служа генералом в военном оркестре, а она сама "оппонировала Путину".

Полиция у ресторана Prezzo в Солсбери
© AP Photo / PA/Jonathan Brady
В Кремле ответили на обвинения в очередном "отравлении" в Солсбери
Якобы после получения "угроз по электронной почте" Шапиро с супругом Алексом Кингом решили уехать из Лондона и залечь на дно в Солсбери (это же так логично — прятаться от русских ассасинов в городе, куда их так и притягивает 123-метровый шпиль). В итоге после обеда в ресторане супругу стало не по себе и оказалось, что он съел немного стрихнина.

Кстати, о личности самого отравленного — многое объясняющей в том, какая публика сейчас ухватилась за "путинскую версию". Личность очень примечательная. Алекс Кинг (причем это не его настоящее имя) — известный в Британии пранкер. В свое время прославился тем, что, обманув всех, проник на закрытую презентацию и лично "поручкался" с наследником престола принцем Чарльзом. Причем сделал это на спор на 100 тысяч фунтов.

А спорил он со своим боссом, известным мошенником, выдававшим себя за лорда Дэвенпорта. Тот совершал неимоверные сделки с недвижимостью. Например, в конце 1990-х он благодаря сомнительной схеме прикарманил историческое здание в богатейшем квартале Лондона по адресу 33 Portland Place, где располагалось посольство Сьерра-Леоне. Затратил он на это всего 50 тысяч фунтов.

Британские полицейские у ресторана Prezzo в Солсбери
© AP Photo / PA/Jonathan Brady
Опасные солсберецкие рестораны. В Британии снова кто-то отравился
В этом здании, где поселился Дэвенпорт и его правая рука Кинг, снимались эротические фильмы, устраивались показы мод и сексуальные оргии. Там побывали принц Монако, певцы, музыканты, актеры — и даже снималась значительная часть оскароносного фильма "Король говорит". И конечно, была масса восточноевропейских девочек "с низкой социальной ответственностью", которым платили по 500 фунтов за ночь. Появление тогда еще юной Шапиро в данном кругу вполне объяснимо.

Позже суд обязал Дэвенпорта, признанного виновным в мошенничестве, продать этот особняк за 30 миллионов фунтов и расплатиться с обманутыми клиентами. На какое-то время скандальный мошенник пропал со сцены. И вдруг два года назад объявился с новыми грандиозными оргиями для состоятельных парней, но уже через дорогу — в особняке с почти таким же адресом.

Указатель на въезде в город Солсбери
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
"Больше ничего в загашнике нет". Эксперт о новом "отравлении" в Солсбери
Легко убедиться, что по этому адресу с завидной периодичностью регистрировались фирмы-однодневки, где директором значилась Анна Шапиро, а ее секретарем — Алекс Кинг. Главным родом деятельности этой фирмы заявлено "производство кино". В этой связи еще один немаловажный факт: Алекс Кинг был в свое время обвинен, помимо всего прочего, в производстве и хранении детской порнографии.

И если бы журналисты самой тиражной газеты Британии "погуглили" этот вопрос и напечатали биографию "отравленного" мужа Анны Шапиро, то у всех бы изначально версия о том, что за ней охотится лично Путин, вооруженный стрихнином, вызвала бы большие сомнения. Но именно потому о нем ничего и не написали.

В этом и заключается технология любой антироссийской сенсации сегодняшних дней. Обвинения против Москвы, какими бы абсурдными они ни выглядели, выносятся на обложки газет, обсуждаются всеми, а опровержения появляются позже — и притом не так громко. К примеру, полиция графства Уилтшир (где и находится Солсбери) уже скромненько сообщила о том, что не рассматривает инцидент с "отравлением" Кинга — Шапиро как подозрительный. Но ведь не так интригует, как сенсация о Путине со стрихнином.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена