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США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию

(обновлено: 08:12 20.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкТрубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фотоТрубы для газопровода Северный поток 2. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Лекух, для РИА Новости

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Susan Walsh
Трамп назвал траты ФРГ на "Северный поток — 2" неуместными‍
Свою едва ли не самую сенсационную сентенцию о российско-германском энергетическом сотрудничестве (буквально взорвавшую восточноевропейские массмедиа) президент США Дональд Трамп произнес после переговоров со злейшим врагом этого сотрудничества. Выйдя со встречи с президентом Польши Дудой, он заявил следующее.

США не нравится, очень не нравится, как немцы тратят свои деньги. И ему лично тоже это очень не нравится. И вообще, "к большому несчастью для германского народа, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России", <…> и я могу вам сказать, что немцам не нравится это", заверил американский президент. Но никаких санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", со стороны США все же вводиться не будет, внезапно закончил он.

Самое прекрасное в том, что все сказанное президентом Соединенных Штатов — чистейшая, абсолютная, дистиллированная правда. Не подкопаешься.

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Варшаве
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда во время встречи в Варшаве

И то, что американцам не нравится, как немцы тратят свои деньги (американцы вообще любой доллар, прошедший мимо их бумажника или счета, склонны считать едва ли не личным оскорблением).

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"

Есть большая доля истины — в том, что это не нравится и немцам.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Немецкая газета объяснила, почему Европе нельзя отказываться от СП-2
По крайней мере, той части "властных немцев" в сфере политики, лоббирования, СМИ и так далее, которая аффилирована со структурами так называемой атлантической солидарности, включая, кстати, фрау канцлерин Ангелу Меркель, — "зависимость от России" им совершенно точно не по душе. Просто политики довольно часто вынуждены делать не то, что им приятно, а то, что необходимо.

А русский газ немецкой экономике, к сожалению германских атлантистов, жизненно необходим.

Приходится, так сказать, терпеть.

© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкАнгела Меркель у символического вентиля на церемонии, посвященной началу поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток"
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Ангела Меркель у символического вентиля на церемонии, посвященной началу поставок российского газа по трубопроводу "Северный поток"

Правда тут и то, что Германии не хочется "платить миллиарды долларов" (хотя вряд ли Трамп сам понял, насколько он точно попал в суть дела). Именно из-за нежелания платить долларами она устами "начальника Европы" люксембуржца Жан-Клода Юнкера предлагает перевести хотя бы часть платежей в евро. И Российская Федерация, повздыхав на плече своих внутренних долларовых лоббистов, видимо, не сможет в этой просьбе Германии и Европе в целом отказать.

Погрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2. Архивное фото
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
США не планируют вводить санкции против "Северного потока—2", заявил Трамп
Ну а то, что американцы не будут вводить никаких санкций против компаний из третьих стран, которые так или иначе участвуют в проекте NordStream 2, — тоже ни разу не сенсация.

Напомним почему.

Тут нет ничего особенно сложного: любое решение есть сумма оцениваемых факторов плюс-минус волюнтаризм людей, его принимающих.

Как мы уже говорили выше, русский газ Европе, точнее, ее северо-западному промышленному кластеру, жизненно необходим. Объяснение тут простое и, мы бы сказали, "математическое": продукция кластера может быть конкурентоспособна на глобальных рынках только при наличии относительно дешевой энергии. А кто будет источником этой дешевой энергии, чей именно этот источник и не притесняют ли вокруг него геев — вторично. По множеству параметров (разумеется, кроме знаменитого на весь мир немецкого качества) европейская промышленная продукция своим конкурентам как в Китае, так и в США довольно жестко проигрывает. И там, и там — на продукцию меньше налоговая и социальная нагрузка, дешевле рынок труда, ниже социальные издержки.

Отгрузка труб для строительства трубопровода Северный поток-2 на заводе OMK в Выксе
© Фото : Nord Stream 2
Эксперт объяснил, почему Трамп не хочет санкций против "Северного потока-2"
Североевропейский промышленный кластер выигрывает на глобальных рынках только за счет качества, репутации и высокой энергоемкости при низкой стоимости энергии (в том числе энергоемкости оборудования: роботы "жрут" значительно больше, чем, простите за цинизм, какие-нибудь мексиканцы на заводе Tesla). И эту относительно дешевую энергию тем же немцам не могут дать никакие "замещающие объемы СПГ", а только трубопроводный газ.

Но остановило ли бы только это американцев вообще и Дональда Трампа в частности?

Конечно же нет. Скорее наоборот — раззадорило бы. Всегда приятнее покорять, когда покоряемый против.

© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтПогрузка труб для строительства газопровода "Северный поток &mdash; 2" в порту Мукран, Германия
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Погрузка труб для строительства газопровода "Северный поток — 2" в порту Мукран, Германия

Однако в последний год на мировых энергетических рынках начали проявляться еще и "иные факторы". И едва ли не самый показательный и впечатляющий из них — даже внешне производящая совершенно колоссальное впечатление линейка "Ямал СПГ".

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель на акции правительства Германии День открытых дверей у здания Ведомства федерального канцлера Германии в Берлине. 26 августа 2018
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Мнение: Меркель пойдет ва-банк для сохранения "Северного потока-2"
И всем понятна простая вещь. Даже если немцев ценой громадных политических и экономических издержек, при помощи "датчан и прочих разных шведов" и удастся принудить к отказу от трубы — то куда в этом случае перемесятся добываемые в России газовые объемы?

Правильно, в СПГ. И ладно, если бы это был только Китай. Но что, к примеру, может помешать тому же "Газпрому", подобно "Новатэку" на Ямале, построить какую-нибудь "Балтику СПГ" неподалеку от Питера? И торговать сжиженным газом на биржах — перебивая бизнес далеким американцам?

А следовательно, издержки на блокировку русского трубопроводного газа, в том числе и издержки политические, а не только чисто экономические, окупаются или слабо, или вообще никак.

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп

Кстати, придавливая промышленный кластер европейского Северо-Запада, США слабо влияют на Россию. А напротив — зажигают своеобразный зеленый свет перед своими китайскими конкурентами. Которые очень охотно садятся на русские трубопроводы, чего даже и не собираются скрывать.

Трубы для строительства трубопровода Северный поток-2
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Эксперт: у США есть лишь один способ "конкурировать" с "Северным потоком-2"
То есть в нынешних условиях, по убеждению американского бизнеса, блокировка NordStream 2 не имеет особого смысла не только с точки зрения издержек, но и с точки зрения целеполагания. Поэтому ни в "Газпроме", ни в NordStream 2, ни в Германии или Австрии никто, в общем-то, даже и не демонстрировал какой-либо обеспокоенности.

Соответственно, если для кого-то новость о нежелании Вашингтона бодаться с русской трубой и стала сенсацией, так это разве что для поляков и прочей Цеевропы, которую, как всегда, забыли оповестить.

© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкПуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Пуск в эксплуатацию второй ветки газопровода "Северный поток"
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