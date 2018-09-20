США признали, что не могут остановить поток миллиардов в Россию

Дмитрий Лекух, для РИА Новости
США не нравится, очень не нравится, как немцы тратят свои деньги. И ему лично тоже это очень не нравится. И вообще, "к большому несчастью для германского народа, ежегодно Германия платит миллиарды и миллиарды долларов за свою энергию России", <…> и я могу вам сказать, что немцам не нравится это", заверил американский президент. Но никаких санкций против компаний, участвующих в проекте "Северный поток — 2", со стороны США все же вводиться не будет, внезапно закончил он.
Самое прекрасное в том, что все сказанное президентом Соединенных Штатов — чистейшая, абсолютная, дистиллированная правда. Не подкопаешься.
И то, что американцам не нравится, как немцы тратят свои деньги (американцы вообще любой доллар, прошедший мимо их бумажника или счета, склонны считать едва ли не личным оскорблением).
Есть большая доля истины — в том, что это не нравится и немцам.
А русский газ немецкой экономике, к сожалению германских атлантистов, жизненно необходим.
Приходится, так сказать, терпеть.
Правда тут и то, что Германии не хочется "платить миллиарды долларов" (хотя вряд ли Трамп сам понял, насколько он точно попал в суть дела). Именно из-за нежелания платить долларами она устами "начальника Европы" люксембуржца Жан-Клода Юнкера предлагает перевести хотя бы часть платежей в евро. И Российская Федерация, повздыхав на плече своих внутренних долларовых лоббистов, видимо, не сможет в этой просьбе Германии и Европе в целом отказать.
Напомним почему.
Тут нет ничего особенно сложного: любое решение есть сумма оцениваемых факторов плюс-минус волюнтаризм людей, его принимающих.
Как мы уже говорили выше, русский газ Европе, точнее, ее северо-западному промышленному кластеру, жизненно необходим. Объяснение тут простое и, мы бы сказали, "математическое": продукция кластера может быть конкурентоспособна на глобальных рынках только при наличии относительно дешевой энергии. А кто будет источником этой дешевой энергии, чей именно этот источник и не притесняют ли вокруг него геев — вторично. По множеству параметров (разумеется, кроме знаменитого на весь мир немецкого качества) европейская промышленная продукция своим конкурентам как в Китае, так и в США довольно жестко проигрывает. И там, и там — на продукцию меньше налоговая и социальная нагрузка, дешевле рынок труда, ниже социальные издержки.
Но остановило ли бы только это американцев вообще и Дональда Трампа в частности?
Конечно же нет. Скорее наоборот — раззадорило бы. Всегда приятнее покорять, когда покоряемый против.
Однако в последний год на мировых энергетических рынках начали проявляться еще и "иные факторы". И едва ли не самый показательный и впечатляющий из них — даже внешне производящая совершенно колоссальное впечатление линейка "Ямал СПГ".
Правильно, в СПГ. И ладно, если бы это был только Китай. Но что, к примеру, может помешать тому же "Газпрому", подобно "Новатэку" на Ямале, построить какую-нибудь "Балтику СПГ" неподалеку от Питера? И торговать сжиженным газом на биржах — перебивая бизнес далеким американцам?
А следовательно, издержки на блокировку русского трубопроводного газа, в том числе и издержки политические, а не только чисто экономические, окупаются или слабо, или вообще никак.
Кстати, придавливая промышленный кластер европейского Северо-Запада, США слабо влияют на Россию. А напротив — зажигают своеобразный зеленый свет перед своими китайскими конкурентами. Которые очень охотно садятся на русские трубопроводы, чего даже и не собираются скрывать.
Соответственно, если для кого-то новость о нежелании Вашингтона бодаться с русской трубой и стала сенсацией, так это разве что для поляков и прочей Цеевропы, которую, как всегда, забыли оповестить.