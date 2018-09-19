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США применят "убийственные меры" против конкурента. Россия в выигрыше

(обновлено: 09:57 19.09.2018)
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinСкамейка с флагом США в торговом центре в Пекине. Архивное фотоСкамейка с флагом США в торговом центре в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein

Иван Данилов

Вид на здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
© AP Photo / J. David Ake
Минюст США не комментирует статью о регистрации китайских СМИ иноагентами
У определенной части российского экспертного сообщества, а также ревностных патриотов США, которые почему-то живут в России и пишут в российских соцсетях и СМИ, случился праздник: Дональд Трамп ввел "убийственные" пошлины на китайские товары, пообещал увеличить размер пошлин в два с половиной раза к концу года и предупредил Пекин, что если Китай посмеет ответить на эти недружественные действия, то в качестве наказания под дополнительные пошлины попадет китайская продукция на 267 миллиардов долларов.

По версии ряда американских СМИ, а также некоторых российских экономистов, одним росчерком пера президент США убил "китайское экономическое чудо", а значит, теперь весь мир увидит, что единственный способ обеспечить себе хоть сколь-нибудь приемлемый уровень жизни заключается в том, чтобы преданно и униженно лизать сапоги Вашингтону и "не высовываться". В этом смысле Китай пытаются "вписать" на роль показательно наказанного наглеца, который посмел бросить вызов Соединенным Штатам и поплатился, хотя эта роль изначально предназначалась для посткрымской России, которая, однако, упорно отказывается разваливаться из-за американских санкций.

Впрочем, сценарий, в котором проамериканские политические силы от Лимы до Москвы смогут заявить, что Трамп поставил на колени Китай, а значит, сопротивление США в принципе бесполезно, тоже вполне устроит наших заокеанских оппонентов. Проблема в том, что этот сценарий не очень стыкуется с реальностью, поэтому победные реляции о подвигах американского президента на тропе торговой войны стоит считать несколько преждевременными.

Торговый порт в Шанхае. Архивное фото
© AFP 2018 / Johannes Eisele
Китай повысит пошлины на ряд американских товаров
Если вычленить из позиции верующих в неизбежную (или уже наступившую) победу Соединенных Штатов рациональные аргументы, то они сводятся к нескольким тезисам, главный из которых: Штаты могут жить без Китая, да и вообще в нашем мире только американская экономика — "достаточно велика и разнообразна, чтобы жить и вовсе без торговли". А вот Китаю без США будет очень плохо. Более того: утверждается, что рост американской экономики до такой степени высок и устойчив, что Трамп может просто игнорировать потери от торговой войны с Китаем. Кстати, в поддержку этого тезиса приводится вроде бы неоспоримый факт: американские рынки акций растут, несмотря на торговую войну, а китайские — активно падают. Есть еще один аргумент в пользу Соединенных Штатов: так как американский экспорт в Китай значительно меньше, чем объем китайского экспорта в США, то КНР просто не сможет ответить симметричными тарифами на тот же объем товаров. А значит, в любом случае урон, который могут нанести Штаты Китаю, больше, чем ущерб от его возможных ответных действий. И последний, самый яркий аргумент заключается в том, что в самом Китае наблюдаются элитная фронда и массовое недовольство китайской элиты антиамериканской политикой председателя Си. А значит, Си или уберут, или принудят к тому, чтобы сдаться на милость Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп говорит о введении 25% пошлины на импорт товаров из Китая. 31 июля 2018
© AFP 2018 / Saul Loeb
"Спасибо за торговую войну!" Чему Трамп научил китайцев
На первый взгляд, вырисовывается очень убедительная картина неизбежности американской победы, но есть нюанс: при втором взгляде выясняется, что многие американские эксперты сильно сомневаются в столь розовых перспективах экономического доминирования США.

Начнем с вопроса о том, кто кому нужен. По оценке, которую приводит BBC, американские компании продают на китайском рынке товаров и услуг на 300 миллиардов долларов в год.  "Душить" компании США на китайском рынке административными методами — это, конечно, крайняя мера, но в случае необходимости Пекин на нее пойдет. Тем более что освободившееся место на китайском рынке с удовольствием займут европейские и японские компании — в том случае, если на американские товары и услуги не найдется китайских "заменителей". Более того: буквально в последние часы перед введением тарифов Трамп решил вычеркнуть из списка товаров, которые попадают под тарифы, продукцию компании Apple, логично рассудив, что избиратели могут сильно разозлиться на президента, из-за которого у них подорожали айфоны. Если торговая война будет идти дальше, а список "тарифных" товаров — расширяться, то скоро Трамп уже не сможет игнорировать политические последствия своих действий: тот самый экономический рост, о котором так любят говорить российские фанаты американской экономической политики, — это (как признают даже в Moody's) временный рост за счет снижения налогов для сверхбогатых, в то время как рост цен на китайский импорт будет бить по всем остальным избирателям. Более того: из-за уже введенных тарифов на иностранную сталь и алюминий страдают доходы американских автомобильных компаний, таких как Ford и GM, а администрация Трампа была вынуждена радикально ослабить санкции против структур "Русала" для того, чтобы не допустить взрывного роста цен на алюминий в США.

Сейчас рванет?
© Виталий Подвицкий
Сейчас рванет?

Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Susan Walsh
Последний ультиматум Трампа. Россия заменит США в китайской торговле
Исходя из вышеизложенного, тезис о том, что американская экономика полностью самодостаточна и может себе позволить вести торговую войну со всем миром, представляется достаточно спорным. В том смысле, что вести торговую войну со всеми можно, но вот сохранить в этих условиях текущий уровень потребления — нельзя.

Аргумент насчет неизбежной китайской смуты и элитной фронды, о которой так много пишут западные СМИ, поразительно напоминает сообщения о неминуемом "бунте элит", который должен был, по версии этих же СМИ и экспертов, произойти в России после введения "крымских" санкций. Безусловно, в Китае, так же как и в России, есть определенные части политического класса и экономической элиты, для которых "национальные интересы" и "патриотизм" — это пустой звук и которым очень хотелось бы любой ценой вернуться в период, когда геополитические пертурбации не были источником их личных проблем. Более того, несмотря на довольно жесткий контроль за общественным дискурсом в КНР, требования сдаться на милость США из-за слабости китайской экономики и политической системы привлекают серьезное общественное внимание, особенно в соцстеях, и прежде всего в тех случаях, когда эти требования выдвигают известные ученые, такие как профессор пекинского университета Цинхуа, который написал вирусное эссе с опорным тезисом "китайско-американская торговая война обнажила слабость и мягкое подбрюшье китайской системы".

Флаги США и Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andrew Harnik
США объявили о введении новых пошлин на товары из Китая на $200 миллиардов
Однако, несмотря на наличие определенных фрондерских настроений, председатель Си крепко держит власть в руках, а опыт китайской истории напоминает местной элите, что американцы вряд ли хотят вернуть Китай в 2008 год. Скорее налицо желание вернуть его в 1860 год, когда Китай поставили на колени с помощью опиумных войн. Конечно, события XIX века не так ярки в китайской памяти, как то, что происходило в 90-х годах XX века в памяти россиян, но вряд ли можно говорить о том, что китайская элита на данный момент действительно хочет капитулировать. Тут, скорее всего, выбор идет между вариантами жесткой конфронтации и желанием "пересидеть" президентство Трампа.

Самое интересное начнется тогда, когда Пекин окончательно придет к выводу, что Трамп — это не источник проблем в американо-китайских отношениях, а лишь симптом неизбежного конфликта между восходящей державой и текущим мировым гегемоном. Впрочем, Россия уже сейчас получает вполне очевидные выгоды от этой конфронтации: в период передела мировых сфер влияния партнерство с Россией резко возрастает в цене.

Ударить по максимуму
© Виталий Подвицкий
Ударить по максимуму
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