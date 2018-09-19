США применят "убийственные меры" против конкурента. Россия в выигрыше

Иван Данилов
По версии ряда американских СМИ, а также некоторых российских экономистов, одним росчерком пера президент США убил "китайское экономическое чудо", а значит, теперь весь мир увидит, что единственный способ обеспечить себе хоть сколь-нибудь приемлемый уровень жизни заключается в том, чтобы преданно и униженно лизать сапоги Вашингтону и "не высовываться". В этом смысле Китай пытаются "вписать" на роль показательно наказанного наглеца, который посмел бросить вызов Соединенным Штатам и поплатился, хотя эта роль изначально предназначалась для посткрымской России, которая, однако, упорно отказывается разваливаться из-за американских санкций.
Впрочем, сценарий, в котором проамериканские политические силы от Лимы до Москвы смогут заявить, что Трамп поставил на колени Китай, а значит, сопротивление США в принципе бесполезно, тоже вполне устроит наших заокеанских оппонентов. Проблема в том, что этот сценарий не очень стыкуется с реальностью, поэтому победные реляции о подвигах американского президента на тропе торговой войны стоит считать несколько преждевременными.принудят к тому, чтобы сдаться на милость Вашингтона.
Начнем с вопроса о том, кто кому нужен. По оценке, которую приводит BBC, американские компании продают на китайском рынке товаров и услуг на 300 миллиардов долларов в год. "Душить" компании США на китайском рынке административными методами — это, конечно, крайняя мера, но в случае необходимости Пекин на нее пойдет. Тем более что освободившееся место на китайском рынке с удовольствием займут европейские и японские компании — в том случае, если на американские товары и услуги не найдется китайских "заменителей". Более того: буквально в последние часы перед введением тарифов Трамп решил вычеркнуть из списка товаров, которые попадают под тарифы, продукцию компании Apple, логично рассудив, что избиратели могут сильно разозлиться на президента, из-за которого у них подорожали айфоны. Если торговая война будет идти дальше, а список "тарифных" товаров — расширяться, то скоро Трамп уже не сможет игнорировать политические последствия своих действий: тот самый экономический рост, о котором так любят говорить российские фанаты американской экономической политики, — это (как признают даже в Moody's) временный рост за счет снижения налогов для сверхбогатых, в то время как рост цен на китайский импорт будет бить по всем остальным избирателям. Более того: из-за уже введенных тарифов на иностранную сталь и алюминий страдают доходы американских автомобильных компаний, таких как Ford и GM, а администрация Трампа была вынуждена радикально ослабить санкции против структур "Русала" для того, чтобы не допустить взрывного роста цен на алюминий в США.
Аргумент насчет неизбежной китайской смуты и элитной фронды, о которой так много пишут западные СМИ, поразительно напоминает сообщения о неминуемом "бунте элит", который должен был, по версии этих же СМИ и экспертов, произойти в России после введения "крымских" санкций. Безусловно, в Китае, так же как и в России, есть определенные части политического класса и экономической элиты, для которых "национальные интересы" и "патриотизм" — это пустой звук и которым очень хотелось бы любой ценой вернуться в период, когда геополитические пертурбации не были источником их личных проблем. Более того, несмотря на довольно жесткий контроль за общественным дискурсом в КНР, требования сдаться на милость США из-за слабости китайской экономики и политической системы привлекают серьезное общественное внимание, особенно в соцстеях, и прежде всего в тех случаях, когда эти требования выдвигают известные ученые, такие как профессор пекинского университета Цинхуа, который написал вирусное эссе с опорным тезисом "китайско-американская торговая война обнажила слабость и мягкое подбрюшье китайской системы".
Самое интересное начнется тогда, когда Пекин окончательно придет к выводу, что Трамп — это не источник проблем в американо-китайских отношениях, а лишь симптом неизбежного конфликта между восходящей державой и текущим мировым гегемоном. Впрочем, Россия уже сейчас получает вполне очевидные выгоды от этой конфронтации: в период передела мировых сфер влияния партнерство с Россией резко возрастает в цене.