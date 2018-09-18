Катастрофа "хайли лайкли". Москва сломала оружие информационной войны

Ирина Алкснис
После всех обвинений Запада последних лет еще одно — что "Ким Чен Нама тоже мы" — на пару часов органично пополнило собой длинный список "жертв Кремля". Последовавшее опровержение о том, что слова Хейли были просто неверно переданы в СМИ, вызвало даже определенное разочарование.
Впрочем, нет ни малейших сомнений, что уважаемые западные партнеры дадут еще немало достойных поводов такого рода для искрометного юмора как российского общества, так и официальных представителей России.
Россия шутит над обвинениями в ее адрес не только потому, что те реально смехотворны, а нередко прямо-таки абсурдны. Главная проблема в том, что попытки относиться к происходящему всерьез раз за разом доказывают свою бессмысленность.
В апреле Москва представила железобетонные доказательства инсценировки химической атаки в сирийской Думе "Белыми касками". Дело дошло до привоза в Гаагу непосредственных свидетелей съемок ролика и их брифинга в стенах штаб-квартиры Организации по запрещению химоружия.
"Цивилизованный мир" в лице своих государственных деятелей и массмедиа просто проигнорировал все это, ни на миллиметр не отступив от своей (если по-честному, разбитой вдребезги) позиции, которая с точки зрения здравого смысла выглядела уже тяжелым бредом.
В некогда существовавшем нормальном мире изложенные вчера представителями Минобороны факты произвели бы эффект разорвавшейся бомбы.
Но в России люди уже научены горьким опытом и подобных иллюзий практически никто не питает. Большинство дружно уверено, что представленные документы и доказательства окажутся вновь проигнорированы западным мейнстримом, как будто их нет вовсе, а следственная комиссия в Нидерландах продолжит высасывать из пальца вину Москвы в произошедшей трагедии.
Поддерживающим Россию достаточно просто официальных заявлений Москвы о непричастности страны к очередному эксцессу, в котором ее обвиняют, чтобы поверить и принять ее сторону.
При этом никакие, даже самые весомые, доказательства не способны сдвинуть с антироссийской позиции ее противников. Более того, те же самые оппоненты демонстрируют чудеса моральной эквилибристики, одной рукой продолжая обличать "преступления Кремля", а другой — восстанавливая и наращивая сотрудничество с ним.
Так для кого и зачем тогда тратить ресурсы (временами немалые), чтобы в итоге одни пожали плечами и сказали "неплохо, но мы и так были в этом уверены", а другие сделали вид, что вообще ничего не произошло?
Мы живем во времена, когда анекдот про "джентльменам верят на слово" оказался воплощен в жизнь в буквальном виде — от "хайли лайкли" до "доказательства у нас есть, но мы их вам не покажем".
В этой системе появление силы, которая действует, руководствуясь не просто сиюминутной целесообразностью, а старыми добрыми правилами тех времен, когда за свои слова было принято отвечать, полезно просто для оздоровления политической атмосферы в мире.
Люди, поддерживающие Россию (как внутри страны, так и за ее пределами), могут небрежно говорить "мы и без документов были в этом уверены" именно потому, что соответствующие доказательства раз за разом им предъявлялись и подтверждали заявленную Москвой позицию.
Его вера во всесильность своих медийных иллюзий понятна. Слишком уж много подтверждений этого он получил за последние десятилетия.
Вот только у реальности есть неприятная особенность в конечном итоге разрывать любой наведенный идейный и информационный морок.
И тут в выигрышном положении окажется тот, кто помнит, что в реальном мире свои слова надо подкреплять чем-то более весомым, нежели презентации, ссылающиеся на мнения экспертов, отсылающим к материалам презентаций.