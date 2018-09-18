Сильный ход Порошенко и разоблачение России. Дипломатический фельетон

Игорь Романович, автор блога Green Tea

При чтении нынешних новостей хочется зычно и требовательно крикнуть куда-то в небо: "Верните мне холодную войну моего детства!" С Джимми Картером, солидно подписывающим договор ОСВ-II с Леонидом Ильичом за большим красивым столом. С Киссинджером, который не путал Австрию с Австралией, а Чехию с Чечней.

С еще адекватным блоком НАТО, а не с нынешними истеричками.

Верните холодную войну с нормальным противником, которого мы хотя бы уважали.

Впрочем, я отвлекся.

1. В США появилось письмо Путина в поддержку конгрессмена-республиканца Даны Рорабакера. Послание якобы написано от имени российского президента.

Письмо было вложено в неприметный конверт "Почты России" с маркой с изображением Военной академии Генштаба ВС РФ номиналом 27 рублей.

Адрес: "На конгресс сенатору" написан крупными печатными буквами. Ниже приписка: "Дане Рорабакеру".

Начиналось тайное письмо фразой:

"Пишу вам, любезный наш Дана Тайронович, поскольку выдалась свободная минутка.

Однако случилась у нас небольшая заминка. Полагаю, суток на трое, не более.

А именно: мне, как сознательному бойцу, поручили принять группу товарищей с братского Востока на Восточном экономическом форуме".

А заканчивалось:

"Тому остаюсь свидетелем, боец за счастье трудового народа всей земли полковник Путин".

2. Глава Минэнерго США Рик Перри рассказал о претензиях к "Северному потоку — 2".

— Он ставит под угрозу газопровод через Украину. Если Порошенко лишится этих денег, то ему будет затруднительно содержать свою армию и главное — покупать наши подержанные "Хаммеры", — заявил господин Перри.

После чего веско обозначил вторую претензию:

— Во-вторых, российский газ очень плохой, а американский — очень хороший.

На вопрос, как США собираются подвинуть "Газпром", если для замены российского газа только для одной Германии Соединенным Штатам понадобится под три сотни здоровенных СПГ-танкеров, круглосуточно курсирующих через Атлантику, Рик отвечать не стал. Он поднялся, приложил руку к сердцу и запел гимн США. Все поняли, что интервью закончено.

3. Министерство обороны России заявило, что ракета, которой сбили малайзийский "Боинг" в Донбассе, стояла на вооружении украинской части. И представило подтверждающие документы. В том числе — формуляр двигателя ракеты с заводским номером, паспорт на сопловой блок и даже приемный акт о получении ракеты воинской частью из Прикарпатского военного округа.

То есть предоставило сущие пустяки в ответ на неопровержимые заголовки западной прессы. Заголовки, которые лучшие эксперты изучили под микроскопами вплоть до каждого восклицательного знака после слов "Путин" и "Россия".

"Я могу под присягой подтвердить, что каждая буква в тех заголовках была отпечатана настоящей краской на настоящей бумаге, — заявил видный австралийский военный эксперт Джек Смит. — Не понимаю, почему русские отрицают, что заголовки были настоящими".

4. А тем временем в Солсбери отравились еще два человека. Мужчина и женщина — предположительно, русские — отравились в ресторане итальянской кухни, который расположен всего в каких-то 300 метрах от ресторана, в котором полгода назад обедали Сергей Скрипаль и его дочь.

В многострадальном городке немедленно взвыли сирены, а в местном храме с самым высоким шпилем в Британии забили во все колокола. Жители привычно натянули противогазы и сноровисто влезли в уже родные костюмы химзащиты, а местные кошки и собаки забились в укромные места, понимая, что сейчас примчится Скотленд-Ярд.

— Я все видела! — задыхаясь от волнения, рассказала констеблю очевидица происшествия, официантка Аманда. — Они сидели вон за тем столиком. Вначале женщина с подозрением принюхивалась к нашему карпаччо из осьминога. Я еще подумала: какие капризные эти русские, ведь осьминог был совсем свежим, его только что выловили из нашего аквариума на кухне, он там третий день плавал на поверхности. А потом я принесла им счет. Мужчина глянул, побледнел и схватился за сердце. А тут и женщина вдруг позеленела, как тот осьминог, и побежала в туалет.

Полиция не спешит связывать это происшествие с химической атакой, но у женщины в сумочке был найден подозрительный флакон с надписью "Шанель № 5", что прямо указывало на пятую модификацию "Новичка".

5. Порошенко подписал указ о прекращении договора от 1997 года о дружбе с Россией.

Если то, что творилось на Украине эти последние пять лет, было, оказывается, "дружбой" и теперь эта "дружба" прекратилась — то тогда есть нешуточный повод выпить. И с нормальными украинцами в том числе. Каковые, я это точно знаю, есть.

На сегодня пока все, а то уже кошка смотрит укоризненно.