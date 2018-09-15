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Лондон отменил все правила в отношении России

(обновлено: 08:03 15.09.2018)
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© AFP 2018 / Niklas Halle'nЗдание Королевского судного двора в ЛондонеЗдание Королевского судного двора в Лондоне
© AFP 2018 / Niklas Halle'n

Дмитрий Лекух

Ну что ж.

Лондонский апелляционный суд, неспособный отказать России во взыскании иска к Украине, вполне ожидаемо встал на лукавый путь судебных проволочек. И назначил дело к новому рассмотрению.

Напомним, в чем дело.

Здание министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Минфин разъяснил решение апелляционного суда по долгу Украины
В 2013 году правительство тогда еще "прежней" Украины решило осуществить государственные внешние заимствования путем выпуска облигаций внешнего государственного займа на сумму три миллиарда долларов с погашением 20 декабря 2015 года. Облигации были проведены через абсолютно надежную в этом смысле Ирландскую биржу, и их выкупила Россия. Этого никто не отрицает. Украина просто не хочет по этому долгу платить. Россия подала иск в Высокий суд Лондона. Дело было абсолютно тривиальное, и этот суд Россия вполне ожидаемо выиграла "по ускоренной процедуре" (подчеркнем, в данном случае для подобных дел "типовой"). Украина же подала апелляцию, требуя дополнительных слушаний по "политическим причинам".

("Политические причины" — это, отметим, может быть что угодно. Ну что в долг брали под руководством законно избранного президента Януковича, которого потом снесли героической революцией, — и, значит, платить нельзя. Что Крым стал российским — и, значит, платить нельзя. Что от Украины отвалился Донбасс — и, значит, платить никак нельзя. И так далее.)

Председатель правления ОАО Газпром Алексей Миллер
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Английский суд вступился за "Газпром"
Скорее всего, несмотря на все эти политические объяснялки, новые слушания тоже закончатся для украинской стороны ничем. Вот только продлятся со всеми возможными апелляциями от трех до пяти лет, а что там будет с Украиной через пять лет, никто из ныне живущих не имеет понятия.

Еще раз повторимся: решение Лондона было вполне ожидаемым. Формально они так имели право поступить — и они так вполне ожидаемо поступили.

Что теперь? Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства с учетом "всех политических моментов дела".

Мужчина подписывает документы. Архивное фото
© Depositphotos / SergPoznanskiy
Россия обратится в Верховный суд Англии по спору с Украиной из-за долга
Причем даже не сразу. Сначала Россия еще и обратится в Верховный суд Англии, где министр финансов России Антон Силуанов надеется, "что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение".

Но проблема здесь даже не в самих деньгах. Для нас эти три миллиарда не сказать чтобы критичны: российские резервы по общему объему уже приближаются к полутриллиону долларов США.

Вопрос тут в другом: где эти резервы хранить?

Ведь если Высокий суд Лондона умудрился найти "лазейки" даже в абсолютно понятном и, казалось бы, бронебойном "деле о евробондах", то вся эта западная финансовая система, изначально построенная на доверии, больше никакого "доверия" вызывать в принципе не может.

И это теперь доказано опытным путем.

Правосудие Великобритании
© Fotolia / Pixelbliss
Эксперт: решение английского суда по активам "Газпрома" – логичное
А значит, не вызывают доверия и те отечественные финансисты, которые по-прежнему уверяют, что раз наша финансовая система является частью международной, то уже тем самым "находится под защитой".

По сути, решение апелляционной инстанции Высокого суда Лондона — это еще и сигнал. Сигнал к тому, что "русским можно не платить". Данная ситуация, внятно продемонстрировавшая правовой нигилизм и волюнтаризм наших западных партнеров.

Тут же все просто: "евробонды" до сегодняшнего дня считались самыми надежными и абсолютно защищенными от чего бы то ни было ценными бумагами. Ну да, формально они еще могут продолжать условно считаться таковыми: в иске к Украине формально России никто как бы не отказал. Это было бы уже слишком, там под эти бонды получали куда большие деньги те же Греция, Италия и Испания, например. И там за происходящим в Лондоне, без сомнений, весьма внимательно наблюдают.

Газодобывающее предприятие. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко рассказал, как Украина тратит деньги от транзита российского газа
Но для нас "новая реальность" уже фактически наступила. И мы просто физически не можем больше верить на слово англосаксонским джентльменам. Оно не стоит даже гроша.

Нет, это вовсе не значит, что мы сейчас должны немедленно, в пожарном порядке предпринимать какие-то действия. Ну, может, кроме прекращения закупок валюты и размещения ее в американских и британских хотя бы банках на депозитных счетах.

Но делать вид, что "ничего не случилось", тоже, наверное, не стоит.

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