Лондон отменил все правила в отношении России

Дмитрий Лекух
Ну что ж.
Лондонский апелляционный суд, неспособный отказать России во взыскании иска к Украине, вполне ожидаемо встал на лукавый путь судебных проволочек. И назначил дело к новому рассмотрению.
Напомним, в чем дело.
("Политические причины" — это, отметим, может быть что угодно. Ну что в долг брали под руководством законно избранного президента Януковича, которого потом снесли героической революцией, — и, значит, платить нельзя. Что Крым стал российским — и, значит, платить нельзя. Что от Украины отвалился Донбасс — и, значит, платить никак нельзя. И так далее.)
Еще раз повторимся: решение Лондона было вполне ожидаемым. Формально они так имели право поступить — и они так вполне ожидаемо поступили.
Что теперь? Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства с учетом "всех политических моментов дела".
Но проблема здесь даже не в самих деньгах. Для нас эти три миллиарда не сказать чтобы критичны: российские резервы по общему объему уже приближаются к полутриллиону долларов США.
Вопрос тут в другом: где эти резервы хранить?
Ведь если Высокий суд Лондона умудрился найти "лазейки" даже в абсолютно понятном и, казалось бы, бронебойном "деле о евробондах", то вся эта западная финансовая система, изначально построенная на доверии, больше никакого "доверия" вызывать в принципе не может.
И это теперь доказано опытным путем.
По сути, решение апелляционной инстанции Высокого суда Лондона — это еще и сигнал. Сигнал к тому, что "русским можно не платить". Данная ситуация, внятно продемонстрировавшая правовой нигилизм и волюнтаризм наших западных партнеров.
Тут же все просто: "евробонды" до сегодняшнего дня считались самыми надежными и абсолютно защищенными от чего бы то ни было ценными бумагами. Ну да, формально они еще могут продолжать условно считаться таковыми: в иске к Украине формально России никто как бы не отказал. Это было бы уже слишком, там под эти бонды получали куда большие деньги те же Греция, Италия и Испания, например. И там за происходящим в Лондоне, без сомнений, весьма внимательно наблюдают.
Нет, это вовсе не значит, что мы сейчас должны немедленно, в пожарном порядке предпринимать какие-то действия. Ну, может, кроме прекращения закупок валюты и размещения ее в американских и британских хотя бы банках на депозитных счетах.
Но делать вид, что "ничего не случилось", тоже, наверное, не стоит.