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Япония потеряла за сутки куда больше, чем Курилы

(обновлено: 08:02 14.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей КрасноуховПерейти в фотобанкБухта Малокурильская. Курильские острова, остров ШикотанБухта Малокурильская. Курильские острова, остров Шикотан
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Ирина Алкснис

Следует отдать должное дипломатам и государственным деятелям США послевоенного периода, загнавшим российско-японские отношения в тупик, из которого те не могут выбраться уже больше семи десятилетий.

Эта история может служить ярким примером былой изощренности великих держав, о которой столь часто с ностальгией вспоминают в нынешние времена, когда в дипломатическом поле царят "русские хакеры" и "дело Скрипалей". То были противники, чья незаурядность, умение видеть картину целиком и находить нестандартные решения вызывают восхищение даже вопреки желанию.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эксперт: на позицию Японии по мирному договору могут повлиять два фактора
Неурегулированные территориальные споры между странами — самое обычное дело. В мире очень мало государств, у которых не было бы тех или иных территориальных трений с соседями.

Но привязать спор по поводу Курил к заключению мирного договора по итогам Второй мировой войны — это было блестящее решение Вашингтона, навязанное им вассальному Токио. В результате возник ряд долговременных негативных последствий.

Во-первых, в российско-японских отношениях образовалась незатягивающаяся рана. И хотя отсутствие мирного договора не влияет на активное двухстороннее сотрудничество между странами, выглядит эта ситуация чем дальше, тем более странной и неуместной.

Во-вторых, именно на Москву в глазах мира оказалась возложена моральная ответственность за данное положение дел. На непосвященный взгляд речь идет вроде бы о сущей мелочи: нескольких небольших и по большей части необитаемых островах, которыми "можно бы и пожертвовать" ради мирного урегулирования с Японией. В конце концов, Россия иногда шла на куда более существенные территориальные уступки, а тут "из чистого упрямства" уперлась в "груду камней", и в результате — отсутствие мирного договора в войне, закончившейся давным-давно. То, что эта "груда камней" (во всяком случае, та ее часть, из-за которой и образовался мертвый клинч) на самом деле стратегическая, поскольку владение ею обеспечивает России (и ее военно-морскому флоту) круглогодичный незамерзающий доступ в Тихий океан, известно куда более узкому кругу интересующихся данной проблемой.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выступает на пленарном заседании Дальний Восток: расширяя границы возможностей ВЭФ-2018. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Александр Вильф
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Абэ рассказал о подходе Японии к заключению мирного договора с Россией
В-третьих, подвешивание ситуации создало возможность того, чтобы в случае возникновения у России каких-то трудностей геополитического, экономического или еще какого-нибудь характера появился шанс склонить Москву к уступке по Курилам. Сейчас кажется просто чудом, что этого все-таки не произошло в 1990-е годы.

К счастью, этого не случилось, и статус-кво сохраняется с середины 1950-х, когда был реальным шанс и на урегулирование территориального спора, и на заключение мирного договора.

Угроза потери Курил для России отступила. Москва не просто отказывается менять свою позицию в территориальном споре, но интенсивно наращивает свое присутствие — в том числе военное — на островах, все более активно и весомо утверждая их российскую принадлежность.

В этой ситуации инициатива российского президента о выводе за скобки курильского вопроса и заключении мирного договора между Россией и Японией без всяких условий, причем в кратчайшие сроки, действительно прозвучала как гром среди ясного неба. И вовсе неслучайно реакция японской стороны оказалась растерянной и даже нервной.

© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВладимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров во Владивостоке. 10 сентября 2018 года
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров во Владивостоке. 10 сентября 2018 года

Посол Российской Федерации в Японии Михаил Галузин. Архивное фото
© Фото предоставлено посольством Российской Федерации в Японии
Российский посол рассказал, каким может быть мирный договор с Японией
По большей части это предложение Путина рассматривают в контексте "внешнеполитического троллинга", не имеющего никаких долгосрочных и практических последствий. Однако, возможно, дело сложнее.

Существенным результатом инициативы российского президента стало то, что моральная ответственность за неподписание мирного договора теперь возложена на японскую сторону. Кроме того, Москва в данном вопросе перехватила инициативу и навязала Токио свою игру.

Это тем более забавно, учитывая, что все началось с обращения Синдзо Абэ к российскому руководству с призывом пересмотреть подход к переговорам о мирном договоре. А когда это было сделано, японская сторона оказалась к этому категорически не готова — и "поплыла".

Следствием той давней, но по-прежнему работающей американской комбинации все эти годы являлось то, что Москва выступала в роли вечно защищающейся стороны, якобы тормозящей переговорный процесс и дающей многочисленные объяснения, почему позитивный результат все еще не достигнут.

Парламент Японии. Архивное фото
© РИА Новости / Ксения Нака
Японский сенатор прокомментировала предложение Путина о мирном договоре
Ныне роли поменялись полностью. Кремль на инициативу японских партнеров дал прямой и простой положительный ответ: да, давайте подпишем мирный договор — и как можно быстрее (а со всем остальным будем разбираться потом).

Это понятная миру позиция, поскольку территориальные споры — действительно общее место в мировой политике и ссылки на них в качестве препятствия для заключения мирного договора по войне, закончившейся более 70 лет назад, просто абсурдны.

И вот теперь уже японские власти выглядят тянущими резину и приводящими многословные и неубедительные аргументы, почему они не идут на компромисс. Это, в свою очередь, ослабляет их позицию в отношениях и переговорах с российской стороной.

Так что отныне на любой вопрос-обвинение "почему Россия не подписывает мирный договор с Японией?" из Москвы будет следовать простой ответ: мы предлагали — они отказались.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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pakhomoff.a
Согласен,нынешняя Россия из за повальной коррупции и кумовства уже не может содержать Дальний Восток,он медленно,но уверенно дрейфует в родную гавань,вымирание и бегство оттуда россиян за последние 18 лет носит характер катастрофы,без смены российского прямо скажем обгадившегося руководства проблем региона не решить,все разворуют.
08:24
14.09.2018
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