Будет ли построен газопровод "Корейский поток"

Дмитрий Лекух
Одной из самых главных и одновременно болезненных тем, обсуждаемых на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке, безусловно, стала ситуация на Корейском полуострове. Там, как вы понимаете, даже несмотря на очевидное потепление отношений между КНДР и Южной Кореей и объявленную "эпохальной" встречу северокорейского и североамериканского лидеров, все довольно непросто.
Просто Корейский полуостров — невероятно привлекательный и оттого невероятно сложный как с точки геополитики, так и с точки зрения глобальной экономики регион. И тут слишком много самых разнообразных "интересов" переплетается.
Во-первых, так уж исторически сложилось, что Сеул — давний и стратегический союзник США. И при наличии такого количества американских военнослужащих и американских военных баз на своей территории поневоле будешь от данного "стратегического партнера" и экономически зависимым. Несмотря даже на то, что сама география подсказывает Сеулу, с кем лучше всего иметь дело: тут довольно легко вычерчивается "стратегический треугольник" Пекин — Токио — Москва.
Вот только с Японией у Сеула тоже есть определенная "историческая напряженность". Которую не смогли (а может, и не особо хотели) снять даже "доверительные союзнические отношения" с Соединенными Штатами, равно как бы союзными как Японии, так и Южной Корее.
К тому же Сеул не обладает ни территорией, ни военной мощью, чтобы ощущать себя равным в отношениях с кем-либо из больших соседей.
Короче говоря, Корейский полуостров — это общая проблема.
И если политические ее аспекты на сегодняшний момент очевидного решения не имеют, то всем заинтересованным сторонам имеет смысл двигаться в сторону экономики. Что в общем-то на Восточном экономическом форуме в русском Владивостоке и происходит.
На самом деле проект "корейского газового коридора" является, наверное, последним из глобальных российских трубопроводных проектов. Республика Корея действительно является очень перспективным рынком газа. Более того, страна планирует отказаться от угольной и атомной энергетики, и потребление газа там будет только расти. Уже сейчас Республика Корея является вторым после Японии импортером сжиженного природного газа в мире. И при этом важно отметить еще и следующее: на сегодня крупнейшим поставщиком СПГ в Южную Корею являются США.
И если чисто коммерчески российский газ, причем не только трубопроводный, способен вынести американские "сланцы" с южнокорейских рынков в буквальном смысле этого слова "в одну калитку", то с точки зрения иных факторов, в том числе политических, — это большой вопрос. Легко понять, что сложностями для проекта является не столько проблемный характер местности, сколько возможность использования вопроса о газопроводе в политическом торге между США и КНДР. И поэтому очень важно для нас, что, во-первых, тут инициатором проекта выступает скорее Южная Корея. И что именно она — где-то самостоятельно, где-то через Азиатский банк инфраструктурных инвестиций — намерена финансировать проект.
Но главное тут даже не это.
Поэтому есть ощущение, что "северный" и "турецкий" потоки, а также российско-китайская "Сила Сибири" вообще могут оказаться едва ли не последними на многие годы трубопроводными проектами России в газовой отрасли.
В этой ситуации предполагаемый корейский трубопроводный коридор, с одной стороны, вроде бы и перестает быть актуальным именно коммерческим маршрутом. Но с другой стороны — для развязки "стратегически беспокойного" геополитического узла на Корейском полуострове он вместе с другими (железнодорожным и энергетическим) коридорами может оказаться необходимым для всех (ну, может, кроме США) стратегических игроков региона.