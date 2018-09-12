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Западные СМИ присудили триумф президенту России

(обновлено: 08:39 12.09.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкВладимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Анализируя реакцию иностранных, особенно британских, СМИ на российско-китайские военные учения и Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке, нельзя не заметить противоречивость пропагандистских установок, которыми они руководствуются. С одной стороны, они всячески пытаются убедить читателя, что Россия — это слабый игрок на мировой арене, Путин — отчаявшийся автократ и что вообще не надо воспринимать серьезно страну-бензоколонку, которую вот-вот добьют американские экономические санкции.

Восточный Экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Зачем Путину переговоры с азиатскими лидерами на фоне учений "Восток-2018"

С другой стороны — в тех же СМИ наблюдается настоящий "культ страшного Путина и страшной Российской Угрозы". Например, масштабные совместные учения российской и китайской армий, которые проходят параллельно с Восточным экономическим форумом, были объявлены британской The Telegraph "моментом триумфа" российского президента, то есть британские журналисты нашли для этого события такие хвалебные эпитеты, которые не позволили себе ни российские, ни китайские государственные СМИ.

Более того, британские журналисты увидели в полетах американских самолетов-шпионов рядом с местом проведения учений признак того, что коллективный Запад испытывает по их поводу "беспокойство", очевидно, связанное с теми рисками, которые для коллективного Запада представляет активное российско-китайское сотрудничество. Фраза про триумф Путина становится понятна, если посмотреть на информационный контекст, в котором функционируют сами британские журналисты: дело в том, что в их личной реальности Россия — это до сих пор страна с "ржавой и ни на что не способной армией, которая уже давно ничего не может", причем никакие стрельбы "калибрами" и успешные операции российских ВКС и ССО в Сирии этот медийный стереотип еще сломать не смогли. Логично, что в этих условиях авторы The Telegraph на полном серьезе испытывают шок, когда российская армия проводит масштабнейшие учения, да еще и совместно с китайскими коллегами.

Так как мы, к сожалению, живем в эпоху, в которой мемы, яркие образы и саундбайты важнее и влиятельнее, чем сложные рассуждения, важно отметить и то, что ВЭФ-2018 и сопутствующие военные маневры получили соответствующее информационное и медийное сопровождение, причем значительную часть информационного эффекта совершенно добровольно обеспечили западные медиа. Фотографии и видеоролики о том, как Владимир Путин и Си Цзиньпин вместе ели блины и красную икру, облетели все крупные мировые телеканалы, информационные агентства и газеты

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"Потом юанями отдашь" — Путин угостил Си Цзиньпина баночкой сбитня

Особенно ярко этот визуальный образ российско-китайской дружбы смотрится на фоне решения Трампа не ехать ни на один из предстоящих азиатских саммитов, что вызывает у западных экспертов неприятное ощущение, что Азия в целом как-то выпадает из американской сферы влияния и интересов и что в этом ключевом регионе планеты теперь будет хозяйничать российско-китайский альянс. Последнее, с точки зрения типичного американского или британского эксперта, явное нарушение нормального хода вещей.

Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции по итогам переговоров в рамках IV Восточного экономического форума на территории ДВФУ на острове Русский. 10 сентября 2018
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Путин назвал основное направление сотрудничества с Японией
Более того, приезд во Владивосток на ВЭФ японского премьера Синдзо Абэ только укрепит подозрения в том, что американская политика "торговой войны со всеми", совмещенная с бесконтрольным использованием "санкционной дубинки", приводит к плачевным результатам — пострадавшие от действий Вашингтона начинают решать вопросы у него за спиной.

Особенно чувствительной темой для наших западных оппонентов остаются российские газовые проекты, такие как "Сила Сибири" и обсуждаемый на ВЭФ газопровод из России в Южную Корею через КНДР. Кстати, "Силу Сибири" британские журналисты упоминают в том же контексте, что и военные учения, то есть воспринимают ее как инструмент геополитического влияния России, и в этом есть своя железная логика. Дело в том, что Китай (как и Южная Корея и Япония) — это энергозависимая страна, которая не может нормально функционировать без импорта углеводородов, что делает ее очень уязвимой (а в некоторых случаях даже зависимой) от стран-экспортеров энергоносителей (то есть нефти и СПГ), а также стран, которые при желании могут перекрыть все морские пути поставки нефти и СПГ — то есть перед США, которые "переняли" от Британской империи принцип "кто контролирует морскую торговлю, тот контролирует весь мир".

В этой схеме Россия — одновременно злейший враг США (потому что ее бесполезно изолировать с моря, особенно после того, как американская идея "угнать Крым" провалилась в 2014 году) и серьезный фактор риска для США в плане отношений с другими странами. Та же "Сила Сибири" — это маршрут поставки газа, который не может перекрыть ни одна авианосная группировка США, и именно поэтому проект имеет столь серьезное геополитическое значение, а проамериканские активисты внутри России даже проводили активную пиар-кампанию против него. Если аналогичные проекты будут реализованы с Южной Кореей и/или Японией (а именно это обсуждается на ВЭФ), то в мире произойдут три важных геополитических и геоэкономических "сдвига", которые не могут радовать Вашингтон.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на пресс-конференции по итогам встречи на полях IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Си Цзиньпин рассказал о ценности дружбы с Россией
Во-первых, исчезнет или очень сильно сократится так называемый "премиальный азиатский рынок СПГ", потому что Россия будет удовлетворять значительную часть потребностей азиатских импортеров за счет дешевого трубопроводного газа. Сейчас СПГ в Азии стоит, в зависимости от рыночной конъюнктуры, на 20-50 процентов дороже, чем в Евросоюзе, и именно этот рынок имеют в виду американские газовые компании, интересы которых везде (от Европы до Китая) так активно продвигает Трамп. То, что доходы (а это миллиарды долларов), которые американские газовые компании уже считают своими, уйдут "Газпрому", для них соль на рану и вишенка на торт.

Во-вторых, если Россия обеспечит азиатским экономикам доступ к дешевой энергии, то азиатские экономики получат очень серьезное преимущество в торговых войнах с США, которые сейчас пытаются извлечь максимум из своих собственных энергетических ресурсов.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи на полях IV Восточного экономического форума
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Путин назвал отношения между Москвой и Пекином доверительными
В-третьих, Вашингтон не без основания считает, что "привычка" Евросоюза импортировать российский газ обуславливает определенное влияние Москвы в ЕС, без которого на российско-евросоюзной границе уже давно стоял бы тотальный железный занавес. Представить себе, что она получит аналогичное влияние в Юго-Восточной Азии — кошмар для любого американского дипломата.

Что с этими рисками делать, наши оппоненты еще не придумали, но уже сейчас можно предсказать их главное решение: санкции. Кстати, New York Times уже сообщила о том, что США готовят санкционный пакет против Китая за нарушение прав человека при борьбе с уйгурским терроризмом, так что скоро в клубе "стран под американскими санкциями" ожидается пополнение.

Впрочем, чем больше таких необдуманных действий будут предпринимать в Вашингтоне, тем больше потенциальных союзников будут протягивать руку Москве.

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