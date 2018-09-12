Единственная страна Европы, где можно хвалить Гитлера

Нюра Н. Берг

Импровизация председателя Верховной рады Украины Андрея Парубия о ценности прямой демократии и ее главном промоутере, Адольфе Алоизиевиче (sic!), целых два дня довольно громко обсуждавшаяся на просторах социальных сетей, большого ажиотажа в самой Цеевропе не вызвала. Слегка поворчало разрозненное и деморализованное "ватное" сообщество; пара сотен горестных смайликов появилось под перепостами Парубиёва выступления в маргинальных антимайданных пабликах; далекими зарницами вспыхнули возмущения районных малотиражек, например в Германии.

Все это, однако, осталось чрезвычайно далеко за границами нового мейнстрима и имело ускользающее малое значение. Тем больше оснований присмотреться к заявлению внимательно.

Напомним: Парубий, ссылаясь на собственные научные разыскания (в интернете между тем годами гуляет официальная справка о неполной интеллектуальной кондиции украинского спикера), заявил, что не только он является сторонником прямой демократии, сам Гитлер тоже очень уважал этот инструмент. Называя Гитлера по-домашнему, по имени-отчеству, спикер как будто намекает нам на некие теплые интимные отношения с монстром мировой истории, тем самым показывая: германский фюрер уже лично становится в ряд украинских героев — аккуратно и без зазора. Раньше там имелись только его коллаборанты, но теперь гештальт полностью закрылся.

Гражданское общество осталось довольно и обильно облайкало одобрительные комментарии лидеров общественного мнения.

© Телеканал ICTV Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в эфире телеканала ICTV © Телеканал ICTV Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий в эфире телеканала ICTV

Практически одновременно со вторым человеком в стране по смежной теме высказался один телеведущий.

Немного бэкграунда. Известно, как близко к сердцу приняли "политические украинцы" кончину американского сенатора Маккейна. Были предложения переименовать в его честь площади и улицы, даже города. В Киеве с урбанонимом, который подлежит изменению, определились быстро. В жертву решили принести героя Великой Отечественной войны, разведчика-диверсанта Ивана Кудрю, чьим именем названа улица в столице. В рамках новой украинской концепции война больше не великая и не отечественная. Советская армия поработила украинцев, партизаны только мешали немцам цивилизовать население, а победы над фашистами одерживала исключительно УПА* — в этом дискурсе годами воспитывает население строящегося рейха официальный историк Вятрович. И вот в эфире президентского канала телеведущий Мыкола Вэрэсень объявил — именно Кудря виноват в том, что в Бабьем Яре немцы расстреляли сотню тысяч евреев.

Они и не хотели, но из-за действий Кудри, взорвавшего Крещатик, в городе начались волнения, и фашисты были вынуждены пожертвовать евреями, которых ненавидели киевляне, и раздать их квартиры достойным горожанам. Таким образом, картина виновников холокоста диаметральным образом разворачивается в направлении "новой правды".

Из всего гражданского общества возмутился только глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский, но и ему в красках объяснили, что к чему.

Однако было бы большим преувеличением заявить, что все это происходит внезапно и просто так совпало, что два скандальных заявления случились одновременно.

Отнюдь.

В 2015-м, как мы помним, Верховная рада приняла крайне актуальные законы о запрете "коммунистической и нацистской идеологии", как бы делая эти понятия синонимичными. Запретила КПУ и дала официальный старт тотальному процессу декоммунизации, под которой, разумеется, имелась в виду дерусификация. К этому времени в значительной части страны уже декоммунизировали едва ли не каждый миллиметр географического и идеологического пространства. Западная Украина с самого начала незалежности покрылась улицами Бандеры и Шухевича, как нищий коростой. Явочным порядком в Галичине и на Волыни героизировали гитлеровских подельников, карателей, погромщиков — так начиналось великое украинское стояние за возрождение и евроинтеграцию. Школьные программы, университетские курсы, фестивали, конкурсы, слушания — все было декоммунизировано и, чтобы два раза не вставать, нацифицировано.

Ветеранов Великой Отечественной во Львове на 9 Мая регулярно били задолго до революции достоинства и принятия упомянутых законов.

Майдан начался с того, что в Киеве с пьедестала сбросили ненавистный памятник Ленину из розового карельского гранита — признанное произведение искусства, между прочим. Революционная публика, даром что, как гласит героический миф, имела поголовно три-четыре высших образования и говорила на пяти-шести иностранных языках, оказалась языческой чуть более чем полностью и азартно взялась свергать коммунистические тотемы. Статую Ильича, на которую покушались десятки раз и до этого, кувалдами разбили на куски, которые растащили для последующей продажи. Было объявлено, что, пока все истуканы не падут, жизни на Украине не будет. Сначала повалили Лениных по всей стране, потом остальных большевистских вождей, затем взялись за советских деятелей, до кучи зацепили Кутузова, посягнули на Екатерину Вторую в Одессе, наконец, символически расправились с героями Великой Отечественной — включая партизан, военачальников, легендарных командармов. Разбили памятники маршалу Жукову и разведчику Кузнецову. То, что пока не снесли, регулярно оскверняют — как мемориал освободителю Киева генералу Ватутину, например. Полиция всегда безмолвствует. В рамках декоммунизации зачистили карту, переименовали сотни населенных пунктов.

На пике всеобщего декоммунизационного русофобского восторга, в январе 2015-го, в эфире немецкого телевидения выступил тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк с потрясающим каминаутом. "Мы все хорошо помним советское вторжение на Украину и в Германию. Этого нужно избежать. И ни у кого нет права переписывать результаты Второй мировой войны", — заявил Яценюк.

Невозможно не отметить, что революционное открытие украинского премьера-историографа ничуть не смутило его немецкую визави. Собственно, и сегодня вся европейская элита совершенно равнодушно наблюдает за шалостями подопечных. Без внимания оставлены, например, многочисленные факты зигований на фоне украинского прапора везде, включая государственные учреждения и немецкие аэропорты, в которых принимают прибывающих на лечение татуированных свастиками украинских карателей. Никакой озабоченности не констатировали официальные лица Евросоюза и в связи с последними высказываниями Парубия.

Нацистская ксенофобская лексика украинских пабликов совершенно не беспокоит даже г-на Цукерберга из Facebook — попробуйте сами пожаловаться на откровенно людоедские русофобские и антисемитские посты с угрозами и проклятиями. Вам непременно ответят "правил сообщества не нарушает".

Есть, воля ваша, какой-то странный заговор молчания, позволяющий этой ране гноиться в самом центре Старого Света. Какой-то бесстыдный консенсус, позволяющий проповедовать откровенно реваншистские идеи и нацистские взгляды именно на территории Украины и даже за ее пределами — при подчеркнутой, демонстративной борьбе самих европейцев с расизмом или его фантомом внутри своих стран.

Никакой борьбы с нацистской идеологией и символикой на Украине, разумеется, не ведется. Иначе правоохранители с неизбежностью выходили бы на себя самих, снимающихся с зигами прямо в здании МВД. Неизвестен ни один пример наказания членов целой вереницы националистических организаций, открыто исповедующих идеологию "Майн кампф" и использующих всю соответствующую символику.

Более того, некоторые особенно одиозные радикалы получили из рук украинского президента государственные награды. Ветераны УПА* теперь имеют массу социальных льгот не только в своем историческом гнезде, но и по всей Украине. Их память официально увековечена. Равномерному биению нацистского пульса Цеевропы ничто не угрожает.

Генеральный "украинский миф", который все еще находится в процессе окончательного бетонирования, выглядит как уцененная копия нацистского шаблона, по которому его лепят. Древняя победоносная нация, обворованная и униженная алчным и злобным соседом, против которого победоносно веками воевала, возрождает свое величие, окончательно разрывая с этим соседом все связи и приобретая моральное и растущее военное превосходство. Этот миф не разбить ни аргументами общей славной истории, ни перечислением великих общих героев, ни горестными призывами опомниться. Уже несколько поколений украинской молодежи заточено по этому лекалу.

И в ближайшей перспективе, увы, оснований для оптимизма в стиле "они опомнятся" нет.

*Запрещенная в России экстремистская организация.