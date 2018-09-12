РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Белый дом нанес удар в спину российским либералам

(обновлено: 08:13 12.09.2018)
062713
© AP Photo / Andrew HarnikСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время выступления в Вашингтоне. 10 сентября 2018Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон во время выступления в Вашингтоне. 10 сентября 2018
© AP Photo / Andrew Harnik

Ирина Алкснис

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власти страны предпримут все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС) — вплоть до введения санкций против судей.

Не то чтобы один из главных штатовских "ястребов" сказал нечто из ряда вон выходящее. Наоборот, его заявление находится вполне в русле многолетней американской политики и представляет собой логичное ее развитие.

США связывают непростые отношения с МУС с момента его основания в Гааге в начале 2000-х годов. Штаты подписали Римский статус, которым и был учрежден данный суд, но до его ратификации конгрессом дело так и не дошло. А через пару лет Вашингтон и вовсе отозвал свою подпись под документом.

Флаг ЕС. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
ЕС заявил о поддержке МУС после слов советника президента США о работе суда
Кроме того, США законодательно разрешили силой освобождать американских граждан, арестованных по ордеру МУС, и заключили ряд соглашений с другими странами, которые обязались не выдавать американцев этому суду.

Причины такой позиции — не секрет и вполне просты: Штаты защищают в первую очередь тех своих граждан, которые могут стать объектом преследования Гааги по делам о военных преступлениях в странах, где США проводят военные операции. Прежде всего это касается Афганистана, по поводу которого офис прокурора МУС уже официально заявил пару лет назад о "разумных основаниях" для обвинения американских военных и разведчиков в пытках.

Однако даже в данном контексте заявление Болтона можно считать значительным шагом в развитии американской политики в этом вопросе. Одно дело — защищать своих граждан от судебного преследования, все-таки уклоняясь от прямой конфронтации с Гаагским судом, и заметно другое — недвусмысленно угрожать самой организации и конкретным людям, представляющим ее.

Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
"Звучит диковато". Американист об угрозах США в адрес МУС
Тем не менее в целом это вполне укладывается в логику действий американских властей последних лет (причем речь не только о нынешней администрации, но и о президентстве Барака Обамы), которые как будто задались целью разрушить всю систему самых значимых международных организаций, включая базовые для современной мировой политической системы.

На этом фоне обещание подвергнуть санкциям судей выглядит вполне органичным развитием процесса.

Заявление Болтона интересно скорее иным.

В отличие от прочих международных организаций вроде ООН, где доминирование Запада и конкретно США до определенной степени уравновешено другими силами, МУС — чисто западный продукт. В результате чего он уже заслужил — и не без оснований — репутацию инструмента, которым пользуются против политических противников Запада и просто неугодных фигур.

Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
© AFP 2018 / ANP/ Martijn Beekman
В Международном уголовном суде ответили на угрозы со стороны США
Само создание МУС произошло после "успеха" Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ), который оказался подчеркнуто несправедлив и необъективен по отношению к сербам, но именно благодаря этому помог Западу обезглавить сербскую сторону и перекроить Балканы в 1990-х по собственному желанию.

Международное уголовное преследование по делам о военных преступлениях и геноциде было весьма удобным инструментом как для пропаганды, так и для нейтрализации неугодных фигур. Самый яркий в этом ряду — пример Слободана Милошевича, проведшего последние пять лет жизни в гаагской тюрьме, после смерти которого МТБЮ выпустил документ с констатацией недостаточности свидетельств для обвинений в его адрес.

В свою очередь, "постоянный" наследник МТБЮ использовался как часть антиливийской кампании Запада, результатом чего стало свержение Муаммара Каддафи и погружение Ливии в то кровавое безвременье, в котором она по сей день пребывает.

© AP Photo / Evert ElzingaПресс-конференция в Международном уголовном суде в Гааге, посвященная событиям в Ливии. 28 июня 2011
© AP Photo / Evert Elzinga
Пресс-конференция в Международном уголовном суде в Гааге, посвященная событиям в Ливии. 28 июня 2011

Флаг США. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
В Совфеде прокомментировали заявления США о Международном уголовном суде
И хотя формально МТБЮ и МУС — различные структуры, а большая часть деятельности МУС сосредоточена на делах, связанных с конфликтами в Африке, — обе организации сделали достаточно, чтобы стать символом того, как Запад использует проблематику и риторику военных преступлений и преступлений против человечности для борьбы с неугодными и достижения своих политических целей на международной арене.

Дошло до того, что в российской и околороссийской политической среде МУС породил популярнейший мем: "для Гааги" — так иронически подписывают фотографии и скриншоты, иллюстрирующие "нелиберальность" России.

Мем родился не на пустом месте, а после многочисленных обличений России и российских властей со стороны их противников, обвиняющих Кремль в военных преступлениях, геноциде или преступлениях против человечности.

Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Mike Corder
"Начинается битва". Политолог об угрозах США в адрес МУС
Надежда, что в конечном итоге Запад задавит зарвавшуюся Россию, наведет железной рукой тут порядок по своему разумению, а виновных во всех безобразиях, включая высшее руководство страны, отправит на скамью подсудимых Международного уголовного суда в Гааге, где их ждет суровый и справедливый приговор, превратилась за последние годы в хрустальную мечту целого (хотя и весьма узкого) слоя российского общества. А также куда большего числа людей за границей.

Джон Болтон, сам того не желая, нанес безжалостный удар в самое сердце этого "кремлелогического" мифа.

Пострадавшие от данной идейной диверсии могли бы все списать на нехорошего Трампа, который рушит трансатлантическую солидарность и сами основы западного доминирования в мире. Вот только эта новость заставила СМИ напомнить предыдущие перипетии небезоблачных взаимоотношений Вашингтона с МУС, которые до сих пор оставались неизвестными для большинства незамутненных обширной эрудицией борцов с Кремлем.

Это, в свою очередь, не может не наводить их на грустные мысли о том, что даже если нынешний президент США не задержится в Овальном кабинете, вряд ли стоит ждать изменения позиции по МУС от следующей администрации. Вся система глобального доминирования Запада неуклонно рассыпается при прямом содействии мирового пока еще гегемона.

А это превращает надежды на "Гаагу для Путина" к тому же роду грез, что и "Абрамсы" на Красной площади.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена