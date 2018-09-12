Белый дом нанес удар в спину российским либералам

Ирина Алкснис
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что власти страны предпримут все возможные меры для защиты своих граждан от преследования со стороны Международного уголовного суда (МУС) — вплоть до введения санкций против судей.
Не то чтобы один из главных штатовских "ястребов" сказал нечто из ряда вон выходящее. Наоборот, его заявление находится вполне в русле многолетней американской политики и представляет собой логичное ее развитие.
США связывают непростые отношения с МУС с момента его основания в Гааге в начале 2000-х годов. Штаты подписали Римский статус, которым и был учрежден данный суд, но до его ратификации конгрессом дело так и не дошло. А через пару лет Вашингтон и вовсе отозвал свою подпись под документом.
Причины такой позиции — не секрет и вполне просты: Штаты защищают в первую очередь тех своих граждан, которые могут стать объектом преследования Гааги по делам о военных преступлениях в странах, где США проводят военные операции. Прежде всего это касается Афганистана, по поводу которого офис прокурора МУС уже официально заявил пару лет назад о "разумных основаниях" для обвинения американских военных и разведчиков в пытках.
Однако даже в данном контексте заявление Болтона можно считать значительным шагом в развитии американской политики в этом вопросе. Одно дело — защищать своих граждан от судебного преследования, все-таки уклоняясь от прямой конфронтации с Гаагским судом, и заметно другое — недвусмысленно угрожать самой организации и конкретным людям, представляющим ее.
На этом фоне обещание подвергнуть санкциям судей выглядит вполне органичным развитием процесса.
Заявление Болтона интересно скорее иным.
В отличие от прочих международных организаций вроде ООН, где доминирование Запада и конкретно США до определенной степени уравновешено другими силами, МУС — чисто западный продукт. В результате чего он уже заслужил — и не без оснований — репутацию инструмента, которым пользуются против политических противников Запада и просто неугодных фигур.
Международное уголовное преследование по делам о военных преступлениях и геноциде было весьма удобным инструментом как для пропаганды, так и для нейтрализации неугодных фигур. Самый яркий в этом ряду — пример Слободана Милошевича, проведшего последние пять лет жизни в гаагской тюрьме, после смерти которого МТБЮ выпустил документ с констатацией недостаточности свидетельств для обвинений в его адрес.
В свою очередь, "постоянный" наследник МТБЮ использовался как часть антиливийской кампании Запада, результатом чего стало свержение Муаммара Каддафи и погружение Ливии в то кровавое безвременье, в котором она по сей день пребывает.
Дошло до того, что в российской и околороссийской политической среде МУС породил популярнейший мем: "для Гааги" — так иронически подписывают фотографии и скриншоты, иллюстрирующие "нелиберальность" России.
Мем родился не на пустом месте, а после многочисленных обличений России и российских властей со стороны их противников, обвиняющих Кремль в военных преступлениях, геноциде или преступлениях против человечности.
Джон Болтон, сам того не желая, нанес безжалостный удар в самое сердце этого "кремлелогического" мифа.
Пострадавшие от данной идейной диверсии могли бы все списать на нехорошего Трампа, который рушит трансатлантическую солидарность и сами основы западного доминирования в мире. Вот только эта новость заставила СМИ напомнить предыдущие перипетии небезоблачных взаимоотношений Вашингтона с МУС, которые до сих пор оставались неизвестными для большинства незамутненных обширной эрудицией борцов с Кремлем.
Это, в свою очередь, не может не наводить их на грустные мысли о том, что даже если нынешний президент США не задержится в Овальном кабинете, вряд ли стоит ждать изменения позиции по МУС от следующей администрации. Вся система глобального доминирования Запада неуклонно рассыпается при прямом содействии мирового пока еще гегемона.
А это превращает надежды на "Гаагу для Путина" к тому же роду грез, что и "Абрамсы" на Красной площади.