Глобальное потепление работает на Россию и строит ей "суэцкий канал"

Дмитрий Лекух
Почему это так важно
Морские контейнерные перевозки — основа основ современной мировой торговой логистики. И она в настоящее время целиком и полностью построена на использовании так называемого ISO-контейнера. Который является стандартизированной многооборотной тарой, предназначенной для перевозки грузов всеми мыслимыми видами транспорта, кроме общественного.
Эдакий "универсальный солдат мировой логистики", если хотите.
Во-первых, хотелось бы успокоить американских коллег. Глобальное потепление для коварных русских является даже не основным, а всего лишь сопутствующим фактором. И в позднесоветские и в постсоветские времена трансевразийские коридоры, включая Северный морской путь, не развивались отнюдь не по климатическим, а по вполне себе политическим причинам. Скорее всего, советское руководство после смерти Сталина не считало для себя приоритетными ни Китай, ни другие азиатские и тихоокеанские направления. Были фактически прекращены работы по строительству Трансарктической железной дороги, сведены к исключительно "внутреннему потреблению" даже уже освоенные участки Северного морского пути.
Собственно говоря, во многом благодаря этому и возникло нынешнее глобальное торговое доминирование англосаксонских цивилизаций, могущество которых зиждется далеко не только и не столько на могучем долларе и прочих "Бреттон-Вудских соглашениях", сколько на банальном контроле морских торговых путей. Кстати, любопытная деталь: не стоит удивляться такой потрясающей любви тех же американцев к всеразличным авианосным группам, в условиях глобальной мировой ядерной войны абсолютно бессмысленным. Просто они не про войну, они всего лишь про деньги.
Впрочем, потенциально и сам по себе СМП выворачивает мировую морскую логистику наизнанку. Достаточно сказать, что если по "оптимальному" южному маршруту через Суэцкий канал путь из Юго-Восточной Азии в Европу занимает в среднем 34 дня, то по арктической трассе суда идут приблизительно 23 дня. И это гигантское преимущество.
Но только не надо думать, что это будет легко
На Северном пути необходимы и промежуточные перекрестки. И отнюдь не случайно в августе текущего года правительство России одобрило проект "Северный широтный ход", дав тем самым старт созданию объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта Обская — Салехард — Надым. Неслучайно именно сейчас принимаются решения по крупнотоннажному ледокольному флоту, который будет строиться в том числе и на дальневосточной верфи "Звезда".
Так что это очень хороший приз. Но достанется он нам, и в этом надо отдавать себе отчет, — отнюдь не малой ценой. По сути, мы сейчас находимся только в самом начале того самого пути, по которому сейчас датский контейнеровоз Venta Maersk совершает свой пока еще пробный поход.