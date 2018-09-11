"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера

Виктор Мараховский
…Как вы уже догадались, речь о выборах в Швеции. Я ничего не выдумал — это западная пресса так их оценивает. Вот, например, В.В. Путина называют главным выгодополучателем шведских выборов. Вот замглавы германского МИД говорит, что они стали "поворотным пунктом для Европы". А вот поясняют, что именно Москва стоит за катастрофой.
Что, собственно, произошло. По итогам голосования в королевстве два привычных тяжеловеса местной арены — "левая" и "правая" коалиции — голоса и места в парламенте потеряли. А националисты и маргиналы, то есть партия "Шведские демократы" — набрали. У них, конечно, меньшинство — но такое большое, что просто "правого" или "левого" правительства наверняка не будет. Придется, видимо, создавать "право-левого" кентавра, какой уже имеется, например, в Германии и даже во Франции (в виде "социал-либеральной" партии-проекта Макрона "Вперед, республика").
И вот в чем вся штука. С одной стороны, успехи нерукопожатных сил в европейских государствах сплачивают силы рукопожатные, центристские — и позволяют государствам уворачиваться от больших перемен. С другой стороны — это отсутствие перемен продолжает накачивать популярность нерукопожатным силам. И если еще несколько лет назад их успехи служили мобилизации голосов за разноцветных центристов ("если править будем не мы, то они, а вы же их боитесь, правда?") — то сейчас плотно свалявшиеся центристские элиты начинают реально терять мощности.
В случае Швеции такой проблемой является, как известно, иммиграция. Во время аттракциона неслыханной щедрости 2015 года Швеция приняла на душу населения больше беженцев с "Большого Ближнего Востока", чем любая другая страна Европы: за две недели население страны увеличилось процента на полтора. Всего же за последнее десятилетие убежище там получили несколько сотен тысяч граждан из стран жарких и экзотических — многие из которых через механизм "воссоединения семей" импортировали не менее экзотических соотечественников.
Насколько проблемными оказались данные новые шведы — написано много правды и много выдумок. К правде относится, например, тот факт, что подавляющее большинство "новых шведов" вполне удовлетворены своим состоянием и обходятся без работы. К правде относятся также выросшие показатели преступности. К выдумкам — рассказы о том, что количество изнасилований выросло в десятки раз (нет, не в десятки) и о том, что полиция боится заезжать в "новые гетто" (нет, пока не боится).
Данная ловушка была расставлена на "популистов" и они по-прежнему удерживаются в ней. Поэтому убрать ее нельзя. Но в ней же оказались и центристы: предпринять что-нибудь для принципиального исправления ситуации они не в состоянии.
…Поэтому глвный остающийся в запасе пиар-ход — переводить стрелки еще дальше. На Россию вообще и В.В. Путина лично.
К слову, образ В.В. Путина превратился в западной политологической мысли в "ришелье на анаболиках" не только потому, что Россия — самое удобное пугало. Но и потому, что, как отмечает та же рефлексирующая пресса, "им восхищаются популисты и справа, и слева".
И да, весь горький драматизм ситуации европейским истеблишментом вполне осознается. Но единственный метод борьбы, который он видит — все тот же: пугать аудиторию ультраправыми и Россией и надеяться, что проблема как-нибудь сама рассосется. И не поддаваться растущей после каждых выборов панике.