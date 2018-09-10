Западу удалось национализировать российские элиты. На девять триллионов

Ирина Алкснис

Последние недели в мире отечественных элит прошли под знаком бурного обсуждения инициативы, утвердившейся в информационном поле под названием "список Белоусова".

Стоит напомнить существо дела.

Около месяца назад СМИ стало известно, что в конце июля помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов направил письмо Владимиру Путину, в котором предложил государству изъять более 500 миллиардов рублей сверхдоходов за 2017 год у четырнадцати компаний — главным образом металлургических и нефтехимических. Данные средства, по мнению Белоусова, можно было бы направить на исполнение майских указов президента.

Вслед за обнародованием данной информации в российской бизнес-среде и деловых СМИ разразилась настоящая буря. Бесчисленные комментарии о недопустимости подобной "экспроприации" со стороны государства сыпались отовсюду, включая представителей крупного российского бизнеса и экономического блока федерального правительства.

Кремль же занял подчеркнуто нейтральную позицию, заявив, что никакого решения по данному предложению пока не принято.

В какой-то момент казалось, что противодействие инициативе Белоусова настолько серьезно и масштабно, что до ее воплощения дело так и не дойдет. Однако к концу августа стало известно, что проект, претерпев некоторые изменения в ходе переговоров с бизнесом и правительством, успешно перешел на следующую стадию реализации.

Во-первых, речь теперь идет не о принудительном изъятии средств, а о добровольной их передаче.

Во-вторых, это будет не безвозвратный отъем денег, а инвестиции в актуальные для государства проекты. В частности, обсуждаются возможные вложения во внебюджетную часть государственной программы "Цифровая экономика".

А в-третьих, предприниматели неожиданно проявили куда больше энтузиазма, пусть даже вынужденного, чем можно было бы ожидать. Во всяком случае, после состоявшегося на прошлой неделе заседания рабочей группы стало известно, что бизнес уже представил проекты, в которые он готов инвестировать, на сумму более шести триллионов рублей. Из них как раз и будут выбраны наиболее интересные государству. Как верно подметил сам Андрей Белоусов, "этот мультипликатор — шесть триллионов за 500 миллиардов, по-моему, неплохой".

Однако не успело либеральное и бизнес-сообщество прийти в себя от неожиданности, как последовал новый удар, причем оттуда, откуда никак нельзя было ожидать. СМИ выяснили, что в недрах российского Минфина — оплоте, казалось бы, либерально-экономической политики — готовится план по увеличению доли инвестиций в экономике до 25 процентов. За шесть лет государство хочет привлечь девять триллионов рублей для софинансирования проектов с государственным участием. Судя по всему, речь также будет идти о добровольно-принудительном порядке участия бизнеса.

В этих новостях отражаются как новые реалии, в которых живет Россия, так и тот факт, что российское общество нередко запаздывает в их осознании.

С одной стороны, при обсуждении пенсионной реформы одним из ключевых моментов ее критики стало обвинение в адрес властей, что они "выжимают все соки из простых людей, а олигархов не трогают". Однако на самом деле уже были далеко не единичные случаи, показывающие, что данное мнение не соответствует действительности. Коллизия со "списком Белоусова" стала просто очередным ярким примером того, что в реальности бизнес несет свою — и немалую — долю расходов за необходимые стране преобразования.

С другой стороны, обвинения либералов в том, что в России неизбывна потребность властей "отнять и поделить", также безосновательны. Государство действительно наводит порядок и все более настойчиво требует социальной ответственности от бизнеса, но при этом оно готово разговаривать и договариваться с ним. В результате инициатива Белоусова оказалась не директивой, готовой к безжалостной реализации, а поводом для переговоров, причем их результаты превзошли самые оптимистичные ожидания.

Ну и наконец: никак нельзя проигнорировать огромный вклад, который внес — и продолжает вносить — в процесс национализации российских элит Запад. Кнут западных санкций оказался куда эффективнее пряников, которые предлагали российские власти и лично президент страны отечественным предпринимателям за возвращение средств и бизнеса в национальную юрисдикцию.

По существу, страна едва ли не впервые в своей истории оказалась в ситуации, когда абсолютно все общественные страты и институты, рядовые граждане и элитарии, миллиардеры и обитатели спальных районов оказались лицом к лицу с реальностью, которая требует от них осознания истинного положения дел в мире и месте России в нем.

Реальность заключается в том, что традиционные отечественные представления об идеальности жизни "где-то за бугром" — не более чем иллюзия, причем развеивающаяся с ускорением. Что за границейярлык "русский/россиянин" на самом деле является клеймом и никакие усилия, деньги и политически верные убеждения не способны его смыть. Что благополучие каждого гражданина России напрямую связано с банальным выживанием самой страны, а также с ее успешным движением в ногу со временем, с преодолением возникающих проблем и препон.

И что за это движение страны вперед надо платить. Причем всем.