Западу удалось национализировать российские элиты. На девять триллионов

Ирина Алкснис
Последние недели в мире отечественных элит прошли под знаком бурного обсуждения инициативы, утвердившейся в информационном поле под названием "список Белоусова".
Около месяца назад СМИ стало известно, что в конце июля помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов направил письмо Владимиру Путину, в котором предложил государству изъять более 500 миллиардов рублей сверхдоходов за 2017 год у четырнадцати компаний — главным образом металлургических и нефтехимических. Данные средства, по мнению Белоусова, можно было бы направить на исполнение майских указов президента.
Вслед за обнародованием данной информации в российской бизнес-среде и деловых СМИ разразилась настоящая буря. Бесчисленные комментарии о недопустимости подобной "экспроприации" со стороны государства сыпались отовсюду, включая представителей крупного российского бизнеса и экономического блока федерального правительства.
В какой-то момент казалось, что противодействие инициативе Белоусова настолько серьезно и масштабно, что до ее воплощения дело так и не дойдет. Однако к концу августа стало известно, что проект, претерпев некоторые изменения в ходе переговоров с бизнесом и правительством, успешно перешел на следующую стадию реализации.
Во-первых, речь теперь идет не о принудительном изъятии средств, а о добровольной их передаче.
А в-третьих, предприниматели неожиданно проявили куда больше энтузиазма, пусть даже вынужденного, чем можно было бы ожидать. Во всяком случае, после состоявшегося на прошлой неделе заседания рабочей группы стало известно, что бизнес уже представил проекты, в которые он готов инвестировать, на сумму более шести триллионов рублей. Из них как раз и будут выбраны наиболее интересные государству. Как верно подметил сам Андрей Белоусов, "этот мультипликатор — шесть триллионов за 500 миллиардов, по-моему, неплохой".
В этих новостях отражаются как новые реалии, в которых живет Россия, так и тот факт, что российское общество нередко запаздывает в их осознании.
С другой стороны, обвинения либералов в том, что в России неизбывна потребность властей "отнять и поделить", также безосновательны. Государство действительно наводит порядок и все более настойчиво требует социальной ответственности от бизнеса, но при этом оно готово разговаривать и договариваться с ним. В результате инициатива Белоусова оказалась не директивой, готовой к безжалостной реализации, а поводом для переговоров, причем их результаты превзошли самые оптимистичные ожидания.
По существу, страна едва ли не впервые в своей истории оказалась в ситуации, когда абсолютно все общественные страты и институты, рядовые граждане и элитарии, миллиардеры и обитатели спальных районов оказались лицом к лицу с реальностью, которая требует от них осознания истинного положения дел в мире и месте России в нем.
И что за это движение страны вперед надо платить. Причем всем.