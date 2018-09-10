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Фанарский папа: чего на самом деле хочет Константинополь на Украине

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© РИА Новости / Сергей СтаростенкоВселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Архивное фотоВселенский патриарх, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей I. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Старостенко

 

Максим Соколов, для РИА Новости

"Суть же греци льстиви даже до сего дни". Такую характеристику выдал Константинопольской епархии в конце XI века монах Нестор, составитель "Повести временных лет". Спустя без малого тысячелетие оценка летописца не утратила своей актуальности.

Патриарх Александрийский и всея Африки Феодор II на праздновании 1030-летия Крещения Руси
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Африки: давлению на Церковь на Украине нельзя поддаваться

 

Особенно сейчас, когда патриарх Константинопольский Варфоломей, достаточно долгое время державшийся в рамках приличий, вдруг эти приличия совсем попрал и стал с каким-то диким вдохновением разжигать церковную смуту на Украине. В начале сентября в ходе Архиерейского собора Константинопольской церкви в Стамбуле патриарх Варфоломей заявил, что берет на себя инициативу по преодолению украинского раскола, "поскольку Россия как ответственная за нынешнюю болезненную ситуацию на Украине не способна решить проблему". Основанием для столь важной инициативы были просьбы П. А. Порошенко и М. А. Денисенко (бывшего митрополита Филарета, в 1997 году преданного анафеме).

В качестве первого шага по преодолению раскола владыка Варфоломей направил на Украину из США и Канады двух легатов-экзархов — архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского Илариона. Не приглашенные ни Москвой, ни предстоятелем Украинской православной церкви Московского патриархата митрополитом Онуфрием (что попирает многочисленные каноны, возбраняющие епископам одной поместной Церкви вмешиваться в дела другой поместной Церкви), Иларион и Даниил, очевидно, мыслятся Константинополем как новые первоиерархи грядущей Украинской автокефальной церкви, которые заменят митрополита Онуфрия.

Акция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Костин
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М. А. Денисенко, конечно, сам бы хотел стать будущим киевским первосвященником, но, даже на снисходительный взгляд Константинополя, на нем совсем негде пробы ставить: агент КГБ и преданный борец за коммунизм, затем яростный борец с коммунизмом, многократный клятвопреступник, женатый монах, самозваный патриарх и, наконец, анафематствованный раскольник. Это скорее римская фигура эпохи порнократии (X век по Р. Х.), когда папы даже превосходили Денисенко. Но, вероятно, Фанар еще не готов дать полную отмашку порнократии, к тому же Денисенко стар и отработанный материал. Бодрые и молодые Иларион с Даниилом гораздо лучше, тем более что, по крайней мере, их епископский сан не подвергается сомнению.

Председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В РПЦ предположили, для чего Константинополь назначил экзархов на Украине
В советские времена это называлось "приход здоровых сил", а также "братская помощь". Конечно, и клиру, и церковному народу не позавидуешь. Теперь все — от предстоятеля Онуфрия до рядового прихожанина — будут подвергаться разной силы давлению. Откажитесь от своего священноначалия, поклонитесь импортным попам — и за это вам будут великие и богатые милости. А кто не откажется, пеняйте на себя. Очередной вариант унии.

Последствия грядущей унии представить нетрудно. До сих пор религиозная жизнь на Украине не была, разумеется, беспроблемной (как это может быть в порушенной стране?), но на фоне иных сфер жизни жизнь религиозная была относительно спокойной. Митрополит Онуфрий — бог знает, чего ему это стоило, его митра была терновым венцом — своим разумным поведением напоминал пророка Даниила во рву львином. Но Порошенко с Варфоломеем задумались: "Чем еще уконтрапупишь мировую атмосферу?" — и придумали.

Первый зампред синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков. Архивное фото
© Фото : из личного архива
Александр Щипков: патриарх Варфоломей запомнится как учинитель раскола
От Порошенко никто другого и не ждал. Что до патриарха Варфоломея — он действительно резко и дерзко забросил чепец за мельницу, открыто провозгласив претензию на то, чтобы быть православным папой, то есть не только пользоваться преимуществами чести (каковые на хлеб не намажешь) и быть первым среди равных, но и властно вязать и решать дела всего православного мира.

Римский папа, в принципе, властен вмешиваться в любые церковные дела. Патриарх Варфоломей рассудил, что он ничуть не хуже. И начал действовать: вознамерился дать автокефалию Церкви, которая об этом его не просила и которая у него в каноническом подчинении не находится, прислал незваных экзархов из-за океана, а чтобы показать всевластие нового папы, разрешил второбрачие священников. А уж что захочет завтра вязать и решать непогрешимый папа Варфоломей, можно только догадываться.

Вид на Успенский, Архангельский соборы и колокольню Ивана Великого в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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В РПЦ заявили, что не признают автокефалию украинской церкви‍
Однако столь амбиционный епископ является тростью колеблемой. Мысленно представим себе, что вся Италия захвачена неверными, коренные итальянцы либо изгнаны, либо переменили веру, в Риме восседает султан, а римский епископ сидит в Ватикане — это ему милостиво оставили, — причем для утверждения его кандидатуры требуется султанский фирман. При этом у епископа есть некоторое количество епархий за океаном. Можно себе представить, до какой степени будет зависим такой епископ и как его власть решать и вязать будет использоваться внешними силами для своих надобностей.

Константинопольский предстоятель в квартале Фанар — это именно то и есть. Но патриарх Варфоломей движим верой в высокое предназначение стамбульского квартала, где он восседает:

"Властвовал я, процветая, телами земных человеков,

Ныне, поверженный в прах, душами властвую их".

А человеки-то и не знали.

 

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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scipio.pc
Тут трудно поспорить, в Московском патриархате добиться высокого роста не пройдя школу КГБ тяжело...
08:23
10.09.2018
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