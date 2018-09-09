В Америке нашли способ ликвидировать неравенство

Виктор Мараховский
Но что следует отметить. Этот очередной (уже трудно сказать, какой по счету) провал масковского пиара вовсе не говорит нам о том, что "Тесле" конец. Во-первых, в любой момент могут появиться какие-нибудь позитивные данные о количестве отгруженных им электромобилей — и акции его основной компании, по-прежнему головокружительно убыточной, снова подскочат. Во-вторых — несмотря на то, что мейнстримные СМИ уже перевели Маска в разряд controversial (то есть "спорных") персонажей — у него остается его главный капитал: глобальная армия фанатов.
Эти дети разных народов имеют ряд обидных прозвищ на разных языках (русский вариант мы привести не можем по соображениям приличий) и недавно в ходе одного из зарубежных голосований были признаны "самыми невыносимыми" из всех поп-сект, опередив даже фанатов "Игры престолов" и Call of Duty. Но даже это говорит о том, что позиции великого инноватора по-прежнему сильны.
Роль Маска — не только в том, чтобы имитировать для возвышенных душ прогресс. Его марсианские города, многоразовые ракеты (как мы помним, с момента первого потрясающего ролика, демонстрирующего посадку возвращаемых ступеней Falcon, цены на запуски только увеличились в полтора раза) и прочий косплей светлого грядущего делают еще одну важную и нужную работу.
Они создают у масс верующих ощущение, что где-то совсем рядом, за углом, притаилось новое равенство.
С тех пор тема растущей пропасти между сверхбогатыми и всеми остальными была обозначена как проблема, получила свою "библию" — книгу Тома Пикетти "Капитал в XXI веке", где доказывается, что с годами неравенство будет только круче, — и время от времени радует новыми данными.
А в начале сентября было опубликовано исследование Майкла Хаута из Университета Нью-Йорка, показывающее, кто именно становится "богатым и знаменитым".
Как оказалось, "статус американских работников зависит от статуса их родителей больше, чем считалось ранее". Иными словами — почему-то у успешных родителей, имеющих деньги на образование и помощь своему потомству, рождаются гораздо более успешные дети, чем у бедняков, едва сводящих концы с концами. При этом исследователь отмечает, что в США "социальная мобильность" еще высока на фоне прочих индустриальных держав.
В этот непростой период становится крайне востребованной хотя бы иллюзия равенства. Хотя бы надежда на то, что разрыв исчезнет как-нибудь сам собой.
И поэтому некто, обещающий в обозримом будущем:
1) сверхзвуковые путешествия за копейки;
2) копеечный (а то и бесплатный) спутниковый интернет для каждого;
3) копеечные ракетные туры вокруг Луны;
4) экологически чистый доступный личный транспорт;
5) хитрую настенную батарею, которая "будет накапливать дешевую энергию и продавать ее дорого",
И пускай из всего перечисленного счастья его фанатам пока не досталось ничего. Это не так важно — в конце концов, речь идет о массовой психологии.
И поэтому, вне зависимости от успехов и неудач конкретного Илона Маска в материальном мире — он останется еще долго востребован как символ. Поскольку ожидаемое вот-вот "новое равенство", продаваемое им, еще не один год будет привлекательной альтернативой реальности.