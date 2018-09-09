РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

В Америке нашли способ ликвидировать неравенство

(обновлено: 08:45 09.09.2018)
08001
© AP Photo / Jae C. HongБездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе. Архивное фотоБездомный в районе Скид Роу в Лос-Анджелесе. Архивное фото
© AP Photo / Jae C. Hong

Виктор Мараховский

Илон Маск. Архивное фото
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Маска пытались сместить с должности главы Tesla
Вначале актуальные новости. Несмотря на то, что великий инноватор современности Илон Маск пыхнул в эфире и продемонстрировал близость к народу, из руководства Tesla сбежали (один после года, другой после месяца работы) еще двое руководителей. В результате акции автомобильной компании просели на открытии торгов на десять процентов. Падение продолжается с начала августа — бумаги Tesla с тех пор потеряли примерно четверть стоимости.

Но что следует отметить. Этот очередной (уже трудно сказать, какой по счету) провал масковского пиара вовсе не говорит нам о том, что "Тесле" конец. Во-первых, в любой момент могут появиться какие-нибудь позитивные данные о количестве отгруженных им электромобилей — и акции его основной компании, по-прежнему головокружительно убыточной, снова подскочат. Во-вторых — несмотря на то, что мейнстримные СМИ уже перевели Маска в разряд controversial (то есть "спорных") персонажей — у него остается его главный капитал: глобальная армия фанатов.

Эти дети разных народов имеют ряд обидных прозвищ на разных языках (русский вариант мы привести не можем по соображениям приличий) и недавно в ходе одного из зарубежных голосований были признаны "самыми невыносимыми" из всех поп-сект, опередив даже фанатов "Игры престолов" и Call of Duty. Но даже это говорит о том, что позиции великого инноватора по-прежнему сильны.

Генеральный директор Amazon Джефф Безос. Архивное фото
© AP Photo / Amy Harris/Invision
СМИ подсчитали, сколько знаменитости зарабатывают за час
Вообще, пора констатировать, что И. Маск в последние годы выполняет в первую очередь не экономическую, а социальную и масс-культурную роль. И ценность его в этом смысле такова, что на данный момент его просто некем заменить.

Роль Маска — не только в том, чтобы имитировать для возвышенных душ прогресс. Его марсианские города, многоразовые ракеты (как мы помним, с момента первого потрясающего ролика, демонстрирующего посадку возвращаемых ступеней Falcon, цены на запуски только увеличились в полтора раза) и прочий косплей светлого грядущего делают еще одну важную и нужную работу.

Они создают у масс верующих ощущение, что где-то совсем рядом, за углом, притаилось новое равенство.

Предприниматель Илон Маск. Архивное фото
© AFP 2018 / Peter Parks
Акционеры Tesla подали в суд на Илона Маска из-за его твитов
Тут вот в чем вся штука. Проблема ускорившегося социального расслоения в формате "богатые уходят в отрыв и неостановимо богатеют, а доходы простых людей топчутся на месте" впервые была громко озвучена еще лет девять назад — после первого витка мирового экономического кризиса. Именно тогда было обнаружено, что богатые и успешные по итогам финансовых потрясений 2008-го увеличили свою долю в мировом богатстве, а все остальные — пресловутые 99% — соответственно, потеряли.

С тех пор тема растущей пропасти между сверхбогатыми и всеми остальными была обозначена как проблема, получила свою "библию" — книгу Тома Пикетти "Капитал в XXI веке", где доказывается, что с годами неравенство будет только круче, — и время от времени радует новыми данными.

© AFP 2018 / Robyn BeckПалаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018
© AFP 2018 / Robyn Beck
Палаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018

Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
© РИА Новости / SpaceX Flickr
Перейти в фотобанк
Маск тайно обсудил с учеными планы по колонизации Марса
Вот только последние новости неравенства. Газета The Wall Street Journal в конце августа сообщила о том, что с 1978 по 2017 год, то есть за сорок лет, зарплата работников выросла на 11%, в то время как зарплата высшего менеджмента компаний — на 1070%. То есть у работников получка подросла на одну десятую, а у верховных менеджеров — в десять раз. Или, говоря проще, доходы богатых и знаменитых росли в сто раз быстрее.

А в начале сентября было опубликовано исследование Майкла Хаута из Университета Нью-Йорка, показывающее, кто именно становится "богатым и знаменитым".

Как оказалось, "статус американских работников зависит от статуса их родителей больше, чем считалось ранее". Иными словами — почему-то у успешных родителей, имеющих деньги на образование и помощь своему потомству, рождаются гораздо более успешные дети, чем у бедняков, едва сводящих концы с концами. При этом исследователь отмечает, что в США "социальная мобильность" еще высока на фоне прочих индустриальных держав.

Предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск
© AFP 2018 / Peter Parks
Последний отчет Илона Маска: инвесторы огласили приговор Tesla
В общем, мы наблюдаем очередное расслоение человечества на потомственные сословия и концентрацию большинства мировых капиталов в руках крайне небольшого бриллиантового процента. Насколько ситуация опасна с точки зрения социальной стабильности — написано много, но при этом к ее исправлению пока нигде не приступили. Потому что непонятно, как ее исправлять, чтобы не сделать хуже.

В этот непростой период становится крайне востребованной хотя бы иллюзия равенства. Хотя бы надежда на то, что разрыв исчезнет как-нибудь сам собой.

И поэтому некто, обещающий в обозримом будущем:

1) сверхзвуковые путешествия за копейки;

2) копеечный (а то и бесплатный) спутниковый интернет для каждого;

3) копеечные ракетные туры вокруг Луны;

4) экологически чистый доступный личный транспорт;

5) хитрую настенную батарею, которая "будет накапливать дешевую энергию и продавать ее дорого",

Глава компании Tesla Илон Маск на презентации автомобиля Roadster 2. Архивное фото
© РИА Новости / Tesla
Перейти в фотобанк
"Сплошная катастрофа": экс-сотрудники Tesla раскритиковали компанию Маска
не мог не стать поп-прометеем для широкого круга современников. Ведь он пообещал им, что они изведают и получат все то, что уже имеют ушедшие в отрыв элиты: и самые головокружительные ощущения, и путешествия, и даже деньги, берущиеся из воздуха. И тем самым неуютная пропасть между ними и теми, кто уже сейчас живет по-настоящему и на полную катушку, несколько сгладится.

И пускай из всего перечисленного счастья его фанатам пока не досталось ничего. Это не так важно — в конце концов, речь идет о массовой психологии.

И поэтому, вне зависимости от успехов и неудач конкретного Илона Маска в материальном мире — он останется еще долго востребован как символ. Поскольку ожидаемое вот-вот "новое равенство", продаваемое им, еще не один год будет привлекательной альтернативой реальности.

© РИА Новости / SpaceX FlickrПерейти в фотобанкКабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
© РИА Новости / SpaceX Flickr
Перейти в фотобанк
Кабриолет Tesla Roadster, выведенный на орбиту ракетой-носителем Falcon Heavy американской компании SpaceX
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена