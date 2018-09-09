В Америке нашли способ ликвидировать неравенство

Виктор Мараховский

Вначале актуальные новости. Несмотря на то, что великий инноватор современности Илон Маск пыхнул в эфире и продемонстрировал близость к народу, из руководства Tesla сбежали (один после года, другой после месяца работы) еще двое руководителей. В результате акции автомобильной компании просели на открытии торгов на десять процентов. Падение продолжается с начала августа — бумаги Tesla с тех пор потеряли примерно четверть стоимости.

Но что следует отметить. Этот очередной (уже трудно сказать, какой по счету) провал масковского пиара вовсе не говорит нам о том, что "Тесле" конец. Во-первых, в любой момент могут появиться какие-нибудь позитивные данные о количестве отгруженных им электромобилей — и акции его основной компании, по-прежнему головокружительно убыточной, снова подскочат. Во-вторых — несмотря на то, что мейнстримные СМИ уже перевели Маска в разряд controversial (то есть "спорных") персонажей — у него остается его главный капитал: глобальная армия фанатов.

Эти дети разных народов имеют ряд обидных прозвищ на разных языках (русский вариант мы привести не можем по соображениям приличий) и недавно в ходе одного из зарубежных голосований были признаны "самыми невыносимыми" из всех поп-сект, опередив даже фанатов "Игры престолов" и Call of Duty. Но даже это говорит о том, что позиции великого инноватора по-прежнему сильны.

Вообще, пора констатировать, что И. Маск в последние годы выполняет в первую очередь не экономическую, а социальную и масс-культурную роль. И ценность его в этом смысле такова, что на данный момент его просто некем заменить.

Роль Маска — не только в том, чтобы имитировать для возвышенных душ прогресс. Его марсианские города, многоразовые ракеты (как мы помним, с момента первого потрясающего ролика, демонстрирующего посадку возвращаемых ступеней Falcon, цены на запуски только увеличились в полтора раза) и прочий косплей светлого грядущего делают еще одну важную и нужную работу.

Они создают у масс верующих ощущение, что где-то совсем рядом, за углом, притаилось новое равенство.

Тут вот в чем вся штука. Проблема ускорившегося социального расслоения в формате "богатые уходят в отрыв и неостановимо богатеют, а доходы простых людей топчутся на месте" впервые была громко озвучена еще лет девять назад — после первого витка мирового экономического кризиса. Именно тогда было обнаружено, что богатые и успешные по итогам финансовых потрясений 2008-го увеличили свою долю в мировом богатстве, а все остальные — пресловутые 99% — соответственно, потеряли.

С тех пор тема растущей пропасти между сверхбогатыми и всеми остальными была обозначена как проблема, получила свою "библию" — книгу Тома Пикетти "Капитал в XXI веке", где доказывается, что с годами неравенство будет только круче, — и время от времени радует новыми данными.

© AFP 2018 / Robyn Beck Палаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018 © AFP 2018 / Robyn Beck Палаточный лагерь бездомных в Анахайме, штат Калифорния. 25 января 2018

Вот только последние новости неравенства. Газета The Wall Street Journal в конце августа сообщила о том, что с 1978 по 2017 год, то есть за сорок лет, зарплата работников выросла на 11%, в то время как зарплата высшего менеджмента компаний — на 1070%. То есть у работников получка подросла на одну десятую, а у верховных менеджеров — в десять раз. Или, говоря проще, доходы богатых и знаменитых росли в сто раз быстрее.

А в начале сентября было опубликовано исследование Майкла Хаута из Университета Нью-Йорка, показывающее, кто именно становится "богатым и знаменитым".

Как оказалось, "статус американских работников зависит от статуса их родителей больше, чем считалось ранее". Иными словами — почему-то у успешных родителей, имеющих деньги на образование и помощь своему потомству, рождаются гораздо более успешные дети, чем у бедняков, едва сводящих концы с концами. При этом исследователь отмечает, что в США "социальная мобильность" еще высока на фоне прочих индустриальных держав.

В общем, мы наблюдаем очередное расслоение человечества на потомственные сословия и концентрацию большинства мировых капиталов в руках крайне небольшого бриллиантового процента. Насколько ситуация опасна с точки зрения социальной стабильности — написано много, но при этом к ее исправлению пока нигде не приступили. Потому что непонятно, как ее исправлять, чтобы не сделать хуже.

В этот непростой период становится крайне востребованной хотя бы иллюзия равенства. Хотя бы надежда на то, что разрыв исчезнет как-нибудь сам собой.

И поэтому некто, обещающий в обозримом будущем:

1) сверхзвуковые путешествия за копейки;

2) копеечный (а то и бесплатный) спутниковый интернет для каждого;

3) копеечные ракетные туры вокруг Луны;

4) экологически чистый доступный личный транспорт;

5) хитрую настенную батарею, которая "будет накапливать дешевую энергию и продавать ее дорого",

не мог не стать поп-прометеем для широкого круга современников. Ведь он пообещал им, что они изведают и получат все то, что уже имеют ушедшие в отрыв элиты: и самые головокружительные ощущения, и путешествия, и даже деньги, берущиеся из воздуха. И тем самым неуютная пропасть между ними и теми, кто уже сейчас живет по-настоящему и на полную катушку, несколько сгладится.

И пускай из всего перечисленного счастья его фанатам пока не досталось ничего. Это не так важно — в конце концов, речь идет о массовой психологии.

И поэтому, вне зависимости от успехов и неудач конкретного Илона Маска в материальном мире — он останется еще долго востребован как символ. Поскольку ожидаемое вот-вот "новое равенство", продаваемое им, еще не один год будет привлекательной альтернативой реальности.