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Русские научились сжижать газ сами

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© РИА Новости / Евгений ОдиноковТрубы электростанции на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ.Трубы электростанции на строящемся заводе по производству сжиженного газа Ямал СПГ.
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Дмитрий Лекух

"Новатэк" приступил к строительству четвертой очереди завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ".

Четвертая производственная линия будет куда менее масштабной, чем предыдущие три. Производительность четвертой линии составит порядка девятисот, максимум 950 тысяч тонн сжиженного природного газа в год. Для сравнения — плановая мощность первой линии составляет пять с половиной миллионов тонн.

Тем не менее запуск строительства новой линии для отрасли имеет большое значение.

Судно Solitaire во время проведения работ по укладке труб газопровода Северный поток-2 в Финском заливе. 5 сентября 2018
© Фото : Allseas stock photo
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И вот почему.

Ранее ключевое оборудование для сжижения газа стоимостью 1,6 миллиарда долларов поставляли нам китайские товарищи из Offshore Oil Engineering Co. Проектированием, поставкой оборудования, материалов и комплектующих, строительством и вводом в эксплуатацию занималось предприятие Yamgaz SNC — консорциум французской Technip и японской JGC Corp. Турбокомпрессорное оборудование поставляла американская General Electric. Очищали природный газ по лицензии химического концерна BASF, хранилища СПГ строили французы из Vinci, а интегрированными системами управления и безопасности (ICSS) занималась японская Yokogawa Electric.
Своих технологий подобного уровня у российских предприятий на тот момент просто банально не было.

Газодобывающее предприятие. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Причина: наша страна в целом и флагманское предприятие отрасли "Газпром" в частности исторически развивали прежде всего трубопроводное направление. СПГ же в российской газовой отрасли был скорее вспомогательной задачей. Целью ставилась скорее интеграция в сбытовые сети на традиционных рынках (впрочем, рынки оказались отнюдь не открытыми).

К середине нулевых стало ясно, что нужно разрабатывать Южно-Тамбейское месторождение и строить монструозный завод по сжижению в ямальской Сабетте. В России поняли, что начинается новый глобальный передел мировых энергетических рынков. И упускать такое стратегически перспективное направление, как СПГ, наша страна, естественно, просто не имела права.

© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкСтроительство завода по сжижению природного газа и причалов для отгрузки СПГ и газового конденсата в порту Сабетта на Ямале
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Строительство завода по сжижению природного газа и причалов для отгрузки СПГ и газового конденсата в порту Сабетта на Ямале

И "Новатэк", просто скупавший лучшее оборудование и лучшие на тот момент технологии, был абсолютно прав. И мы должны быть абсолютно признательны и нашим японским, и нашим китайским, и нашим французским партнерам.

Но сейчас изменились времена и поменялись тренды.

И четвертая линия будет полностью реализована уже на основании разработанной компанией "Новатэк" собственной технологии сжижения "Арктический каскад". Как заявил глава компании Л. Михельсон, поставки для нее будут полностью от российских производителей.

Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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По сути, эта линия пилотная. И после обкатки на ней основная часть оборудования для второго завода компании по сжижению природного газа — "Арктик СПГ-2", вполне сравнимого по объемам с "Ямал СПГ", — будет локализована в России уже к 2020 году.

По сути, мы присутствуем при очень важном для российского народного хозяйства эксперименте, который бизнес не имеет никакого права провалить.

Если же говорить вообще, то произошедшую в Нижнем Новгороде встречу с участием "Новатэка", "Росатома" и крупнейших поставщиков оборудования заместитель главы Минпромторга Василий Осьмаков отнюдь не случайно назвал "первое рабочее совещание по импортозамещению в производстве СПГ".

Речь идет о гигантских объемах и, соответственно, гигантских деньгах. Доля России на рынках СПГ должна быть по определению не меньше, чем доля России в мировых запасах природного газа, а это только по разведанным объемам порядка 23 процентов.

Карьерный самосвал БеЛАЗ с углем на разрезе Черниговский холдинговой компании Сибирский деловой союз в Кемеровской области. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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И по мнению руководителя еще одного важнейшего "заинтересанта" в импортозамещении, главы "Атомэнергомаша" (машиностроительный дивизион "Росатома") Андрея Никипелова, общий объем инвестиций российских компаний в оборудование для производства СПГ до 2030 года оценивается приблизительно в 80-100 миллиардов долларов.

Для сравнения: соседняя Украина сейчас истерически мечется, понимая, что ей в ближайшие несколько лет необходимо отдать цифру в четыре-пять раз меньшую, примерно 20 миллиардов долларов. И она кажется ей совершенно космической, и Украина даже теоретически не понимает, где эти деньги взять.

У российской газовой отрасли такие деньги есть, и она готова платить.

И выбор тут не "платить или не платить" (это просто производственная необходимость для завоевания мировых энергетических рынков), а "платить за что": либо инвестируя в собственную промышленность, либо закупаясь за рубежом.

Но полагаться на второй вариант страна сейчас не может.

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