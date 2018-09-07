РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России

(обновлено: 08:06 07.09.2018)
030312
© AP Photo / Sergei ChuzavkovКиев. Архивное фотоКиев. Архивное фото
© AP Photo / Sergei Chuzavkov

Нюра Н. Берг

Пассажиры на Центральном железнодорожном вокзале в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Украина готова признать: она потеряла треть населения
Простой и элегантный способ успокоить хнычущих украинских заробитчан, которым Верховная рада планирует перекрыть все транспортные маршруты в Россию, предложил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Мастер неожиданных ходов и хитроумных решений пан Омелян прославился серией прорывных предложений, позволяющих Украине окончательно разорвать все связи с ненавистным Мордором в рамках тотального "прошавання". Он, в частности, заявил о планируемом прекращении железнодорожного, а затем и автобусного сообщения, в результате чего "в Москву смогут ходить одни медведи".

И когда все думали, что наконец-то нащупано дно, снизу традиционно постучали — и это снова был Омелян с неоскудевающими залежами идей.

Молодой реформатор заявил, что если украинцы недовольны предлагаемыми им новациями и так дорожат своей российской родней, то пусть и забирают ее из России на Украину. Потому что-де Украина безопаснее и экологически чище.

Украинский пограничник на участке российско-украинской границы. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsy
Видимо, за это и боролись. Украина стала российской Мексикой
Предложение столь же лакомое и реалистичное, как и все остальные проекты украинской власти, но стоит приглядеться к нему внимательнее.

Итак, экология. Эксперты из международных организаций утверждают, что Украина — самая экологически грязная страна Европы. В ней, например, на одного жителя приходится около 500 тонн накопленных твердых бытовых отходов. Семьдесят пять процентов жителей страны пьют загрязненную воду, дышат отравленным воздухом (на каждого приходится 85 килограммов вредных выбросов в год) и живут на истощающихся почвах. Некоторое уменьшение вредных выбросов в постмайданное время связано исключительно с тем, что целый ряд украинских предприятий закрылся, но это сомнительное достижение вряд ли покажется россиянам настолько манящим, чтобы ломануться в Украйну на ПМЖ.

Украинские Карпаты на снимках из космоса уже сегодня выглядят крайне жалко: огромные лишайные проплешины там, где до обретения Украиной незалежности была буйная растительность, ярче любых цифровых выкладок иллюстрируют экологическую катастрофу. На днях Порошенко, кстати, доломал-таки соответствующий комитет Рады с тем, чтобы в законе отменили запрет на вывоз леса-кругляка, как того требует МВФ. Хотя и при имеющемся законе лесовозы бесконечной вереницей пересекают границу с Евросоюзом — отныне темпы облысения Украины усилятся.

Здание завода Радиотехника в Риге
© Sputnik / Робертс Вицупс
Умереть в одиночестве. Как исчезают страны Восточной Европы
Теперь о безопасности. Достаточно посмотреть новостную ленту украинских СМИ, чтобы отбить у кого бы то ни было соблазн переехать на новое место жительства. Незаконный оборот оружия, сотни тысяч побывавших на фронтах гражданской войны и вернувшихся оттуда с посттравматическим синдромом, автоматом и связкой гранат, банды радикальных националистов, беспомощная полиция, закошмаренные ангажированные суды — все это мало способствует иммиграционной привлекательности Украины.

Жаль, что в качестве третьей опции, убеждающей россиян воссоединиться с украинской родней на территории Незалежной, Омелян не привел языковой комфорт, ибо стилистически важно, чтобы прелестей было минимум три — и все примерно одного уровня реалистичности.

А пока предложение Омеляна будем считать циничным троллингом собственного населения — раз оно все равно не бунтует.

Даже появившаяся законодательная инициатива президентской фракции в Раде о полном запрете на выезд в Россию не всколыхнула народные массы, ранее обещавшие на любую несправедливость отвечать мощным решительным протестом. Кстати, глава СБУ Василий Грицак предложил усугубить законопроект уголовным преследованием чиновников, въезжающим на территорию России.

…Ну и кстати. Если эту стратегию примут в виде законов, огромная армия украинских заробитчан, живущая исключительно благодаря открытому для них российскому рынку труда, столкнется с необходимостью принять судьбоносное решение. Либо вернуться домой на тощие пажити в виде пособий по безработице, либо уж остаться безвыездно на территории гостеприимного стратегического противника, чтобы и дальше кормить свои семьи, но уже в России.

© РИА НовостиУлица в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости
Улица в Киеве. Архивное фото

Местные жители во время праздничного мероприятия, посвященного Дню флага Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Хуже, чем в войну. "Европейский выбор" привел Украину к катастрофе
Кстати, демографическая ситуация в самой Цеевропе по-настоящему катастрофична. Об этом внезапно, как мы помним, заявил украинский министр иностранных дел Климкин, признав, что не менее миллиона украинцев каждый год покидают родину, чтобы искать счастья на чужбине.
Украинские заробитчане крайне привлекательны для ЕС. Трудолюбивы, непритязательны, послушны, к тому же занимают самые непрестижные позиции на рынке труда. Ошибкой было бы думать, между прочим, что речь идет исключительно о соискателях мест на плантациях клубники, в домах престарелых и на позициях "клининг-леди" (политкорректное название уборщиц). Польша, как первый и главный бенефициар массового исхода украинцев с родины, выгребла из Неньки высококвалифицированных рабочих, инженеров-строителей, технологов, специалистов машиностроительной, металлургической, химической отраслей.

Эта страна выдает разрешения на работу и проживание сотнями тысяч. Многие украинцы, осмотревшись и изучив варианты, двигают из Польши дальше, на более питательные просторы Франции, Германии, Швеции, далее везде. В прошлом году ЕС предоставил украинским гастарбайтерам полмиллиона временных видов на жительство, работу и учебу, и можно быть совершенно уверенными в том, что домой вернутся единицы.

Памятник Дюку де Ришелье в Одессе
© РИА Новости / Алексей Вовк
"Муж на час": украинский вариант. Немного рискованный
Но есть и хорошие новости. Среди "возвращенок" наверняка будут дочери президента Порошенко. По крайней мере, в этом заверила нацию его супруга: мол, девочки после завершения учебы в Великобритании, где они уже окончили школу и поступили в университеты, непременно возвратятся домой обустраивать родину с оставшимся в ней населением.

Обязательно вернутся домой и рожденные в США детишки министра Омеляна — кому, как не им, трудиться на благо любимой родины, продолжая дело своего патриотического отца.

Улетная демография
© Виталий Подвицкий
Улетная демография
Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена