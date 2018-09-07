Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России

Нюра Н. Берг

Простой и элегантный способ успокоить хнычущих украинских заробитчан, которым Верховная рада планирует перекрыть все транспортные маршруты в Россию, предложил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Мастер неожиданных ходов и хитроумных решений пан Омелян прославился серией прорывных предложений, позволяющих Украине окончательно разорвать все связи с ненавистным Мордором в рамках тотального "прошавання". Он, в частности, заявил о планируемом прекращении железнодорожного, а затем и автобусного сообщения, в результате чего "в Москву смогут ходить одни медведи".

И когда все думали, что наконец-то нащупано дно, снизу традиционно постучали — и это снова был Омелян с неоскудевающими залежами идей.

Молодой реформатор заявил, что если украинцы недовольны предлагаемыми им новациями и так дорожат своей российской родней, то пусть и забирают ее из России на Украину. Потому что-де Украина безопаснее и экологически чище.

Предложение столь же лакомое и реалистичное, как и все остальные проекты украинской власти, но стоит приглядеться к нему внимательнее.

Итак, экология. Эксперты из международных организаций утверждают, что Украина — самая экологически грязная страна Европы. В ней, например, на одного жителя приходится около 500 тонн накопленных твердых бытовых отходов. Семьдесят пять процентов жителей страны пьют загрязненную воду, дышат отравленным воздухом (на каждого приходится 85 килограммов вредных выбросов в год) и живут на истощающихся почвах. Некоторое уменьшение вредных выбросов в постмайданное время связано исключительно с тем, что целый ряд украинских предприятий закрылся, но это сомнительное достижение вряд ли покажется россиянам настолько манящим, чтобы ломануться в Украйну на ПМЖ.

Украинские Карпаты на снимках из космоса уже сегодня выглядят крайне жалко: огромные лишайные проплешины там, где до обретения Украиной незалежности была буйная растительность, ярче любых цифровых выкладок иллюстрируют экологическую катастрофу. На днях Порошенко, кстати, доломал-таки соответствующий комитет Рады с тем, чтобы в законе отменили запрет на вывоз леса-кругляка, как того требует МВФ. Хотя и при имеющемся законе лесовозы бесконечной вереницей пересекают границу с Евросоюзом — отныне темпы облысения Украины усилятся.

Теперь о безопасности. Достаточно посмотреть новостную ленту украинских СМИ, чтобы отбить у кого бы то ни было соблазн переехать на новое место жительства. Незаконный оборот оружия, сотни тысяч побывавших на фронтах гражданской войны и вернувшихся оттуда с посттравматическим синдромом, автоматом и связкой гранат, банды радикальных националистов, беспомощная полиция, закошмаренные ангажированные суды — все это мало способствует иммиграционной привлекательности Украины.

Жаль, что в качестве третьей опции, убеждающей россиян воссоединиться с украинской родней на территории Незалежной, Омелян не привел языковой комфорт, ибо стилистически важно, чтобы прелестей было минимум три — и все примерно одного уровня реалистичности.

А пока предложение Омеляна будем считать циничным троллингом собственного населения — раз оно все равно не бунтует.

Даже появившаяся законодательная инициатива президентской фракции в Раде о полном запрете на выезд в Россию не всколыхнула народные массы, ранее обещавшие на любую несправедливость отвечать мощным решительным протестом. Кстати, глава СБУ Василий Грицак предложил усугубить законопроект уголовным преследованием чиновников, въезжающим на территорию России.

…Ну и кстати. Если эту стратегию примут в виде законов, огромная армия украинских заробитчан, живущая исключительно благодаря открытому для них российскому рынку труда, столкнется с необходимостью принять судьбоносное решение. Либо вернуться домой на тощие пажити в виде пособий по безработице, либо уж остаться безвыездно на территории гостеприимного стратегического противника, чтобы и дальше кормить свои семьи, но уже в России.

© РИА Новости Улица в Киеве. Архивное фото © РИА Новости Улица в Киеве. Архивное фото

Кстати, демографическая ситуация в самой Цеевропе по-настоящему катастрофична. Об этом внезапно, как мы помним, заявил украинский министр иностранных дел Климкин, признав, что не менее миллиона украинцев каждый год покидают родину, чтобы искать счастья на чужбине.Украинские заробитчане крайне привлекательны для ЕС. Трудолюбивы, непритязательны, послушны, к тому же занимают самые непрестижные позиции на рынке труда. Ошибкой было бы думать, между прочим, что речь идет исключительно о соискателях мест на плантациях клубники, в домах престарелых и на позициях "клининг-леди" (политкорректное название уборщиц). Польша, как первый и главный бенефициар массового исхода украинцев с родины, выгребла из Неньки высококвалифицированных рабочих, инженеров-строителей, технологов, специалистов машиностроительной, металлургической, химической отраслей.

Эта страна выдает разрешения на работу и проживание сотнями тысяч. Многие украинцы, осмотревшись и изучив варианты, двигают из Польши дальше, на более питательные просторы Франции, Германии, Швеции, далее везде. В прошлом году ЕС предоставил украинским гастарбайтерам полмиллиона временных видов на жительство, работу и учебу, и можно быть совершенно уверенными в том, что домой вернутся единицы.

Но есть и хорошие новости. Среди "возвращенок" наверняка будут дочери президента Порошенко. По крайней мере, в этом заверила нацию его супруга: мол, девочки после завершения учебы в Великобритании, где они уже окончили школу и поступили в университеты, непременно возвратятся домой обустраивать родину с оставшимся в ней населением.

Обязательно вернутся домой и рожденные в США детишки министра Омеляна — кому, как не им, трудиться на благо любимой родины, продолжая дело своего патриотического отца.