Украина приготовила миллионы свободных мест для беженцев из России

Нюра Н. Берг
Мастер неожиданных ходов и хитроумных решений пан Омелян прославился серией прорывных предложений, позволяющих Украине окончательно разорвать все связи с ненавистным Мордором в рамках тотального "прошавання". Он, в частности, заявил о планируемом прекращении железнодорожного, а затем и автобусного сообщения, в результате чего "в Москву смогут ходить одни медведи".
И когда все думали, что наконец-то нащупано дно, снизу традиционно постучали — и это снова был Омелян с неоскудевающими залежами идей.
Молодой реформатор заявил, что если украинцы недовольны предлагаемыми им новациями и так дорожат своей российской родней, то пусть и забирают ее из России на Украину. Потому что-де Украина безопаснее и экологически чище.
Итак, экология. Эксперты из международных организаций утверждают, что Украина — самая экологически грязная страна Европы. В ней, например, на одного жителя приходится около 500 тонн накопленных твердых бытовых отходов. Семьдесят пять процентов жителей страны пьют загрязненную воду, дышат отравленным воздухом (на каждого приходится 85 килограммов вредных выбросов в год) и живут на истощающихся почвах. Некоторое уменьшение вредных выбросов в постмайданное время связано исключительно с тем, что целый ряд украинских предприятий закрылся, но это сомнительное достижение вряд ли покажется россиянам настолько манящим, чтобы ломануться в Украйну на ПМЖ.
Украинские Карпаты на снимках из космоса уже сегодня выглядят крайне жалко: огромные лишайные проплешины там, где до обретения Украиной незалежности была буйная растительность, ярче любых цифровых выкладок иллюстрируют экологическую катастрофу. На днях Порошенко, кстати, доломал-таки соответствующий комитет Рады с тем, чтобы в законе отменили запрет на вывоз леса-кругляка, как того требует МВФ. Хотя и при имеющемся законе лесовозы бесконечной вереницей пересекают границу с Евросоюзом — отныне темпы облысения Украины усилятся.
Жаль, что в качестве третьей опции, убеждающей россиян воссоединиться с украинской родней на территории Незалежной, Омелян не привел языковой комфорт, ибо стилистически важно, чтобы прелестей было минимум три — и все примерно одного уровня реалистичности.
А пока предложение Омеляна будем считать циничным троллингом собственного населения — раз оно все равно не бунтует.
Даже появившаяся законодательная инициатива президентской фракции в Раде о полном запрете на выезд в Россию не всколыхнула народные массы, ранее обещавшие на любую несправедливость отвечать мощным решительным протестом. Кстати, глава СБУ Василий Грицак предложил усугубить законопроект уголовным преследованием чиновников, въезжающим на территорию России.
…Ну и кстати. Если эту стратегию примут в виде законов, огромная армия украинских заробитчан, живущая исключительно благодаря открытому для них российскому рынку труда, столкнется с необходимостью принять судьбоносное решение. Либо вернуться домой на тощие пажити в виде пособий по безработице, либо уж остаться безвыездно на территории гостеприимного стратегического противника, чтобы и дальше кормить свои семьи, но уже в России.
Украинские заробитчане крайне привлекательны для ЕС. Трудолюбивы, непритязательны, послушны, к тому же занимают самые непрестижные позиции на рынке труда. Ошибкой было бы думать, между прочим, что речь идет исключительно о соискателях мест на плантациях клубники, в домах престарелых и на позициях "клининг-леди" (политкорректное название уборщиц). Польша, как первый и главный бенефициар массового исхода украинцев с родины, выгребла из Неньки высококвалифицированных рабочих, инженеров-строителей, технологов, специалистов машиностроительной, металлургической, химической отраслей.
Эта страна выдает разрешения на работу и проживание сотнями тысяч. Многие украинцы, осмотревшись и изучив варианты, двигают из Польши дальше, на более питательные просторы Франции, Германии, Швеции, далее везде. В прошлом году ЕС предоставил украинским гастарбайтерам полмиллиона временных видов на жительство, работу и учебу, и можно быть совершенно уверенными в том, что домой вернутся единицы.
Обязательно вернутся домой и рожденные в США детишки министра Омеляна — кому, как не им, трудиться на благо любимой родины, продолжая дело своего патриотического отца.