Остановить "русский поток": как США использовали последний шанс

Дмитрий Лекух
Так вот, Solitaire, по данным сайта Marine Traffic, по которому можно отслеживать местоположение судна на карте в режиме реального времени, уже прибыл к порту Хельсинки. При этом заходить в сам порт Solitaire не нужно — на него будут доставлять трубы с логистического хаба в городе Котка.
Кстати, строительство обеих ниток "Турецкого потока" фактически закончено: там есть некоторые сложности с реализацией сухопутного участка по "реэкспортной нитке". Но они тоже, никаких сомнений, будут в самое ближайшее время разрешены.
И да. Точно так же без вариантов будут разрешены и проблемы Nord Stream 2 с Данией. Которая, напомним, до сих пор тянет с разрешительными документами. И отнюдь не случайно руководство Nord Stream 2 AG решило начать прокладку, даже не имея их на руках. Вариант "обходного маршрута", если что, детально проработан, он даже не повлечет за собой никакого удорожания проекта. И "датское ожидание" тут скорее дань уважения и вежливости по отношению к этому небольшому, но гордому европейскому государству, желающему до последнего продемонстрировать своему американскому союзнику, что оно "борется за него". Ведь по сути датское разрешение — это последний, пусть и формальный, "американский шанс" влиять на ситуацию.
И людей можно понять. У европейских концернов банально нет другого выхода, кроме как не обращать никакого внимания на окружающий лай и продолжать "вести караван" в строго согласованном направлении.
Тут много всего наложилось. И грубое давление "заокеанских партнеров", пытающихся навязывать Европе свой СПГ (которого у них, кстати, пока просто нет). И продолжающая прогрессировать неистовыми темпами украинская шизофрения, координаторы которой словно задались целью доказать всем окружающим, что с ними иметь дело просто совсем нельзя.
И что, доверять жизненно важную для европейской энергетики роль такому вот безумному транзитеру? Особенно с учетом того, что у него ГТС, согласно им же заказанному аудиту, имеет "элементы сквозной коррозии" (по-русски говоря, проржавела кое-где насквозь, на хрен).
На этом фоне — и на фоне таких интересов — про какую-то "правильную политическую позицию Дании" говорить немножко смешно.
Дания может сколько угодно высказывать опасения за датскую государственность и за зависимость Европы от российского газа. Гордую Данию, если та будет и дальше играть в Украину, банально обойдут.
После чего она, кстати, скорее всего вздохнет с облегчением и чувством выполненного перед Вашингтоном вассального долга.