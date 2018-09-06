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Остановить "русский поток": как США использовали последний шанс

(обновлено: 08:08 06.09.2018)
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фотоТрубы для строительства газопровода Северный поток - 2. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Дмитрий Лекух

Нанесение бетонного покрытия на трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия
© Фото : Nord Stream 2 / Wolfram Scheible
"Политика уходит". Эксперт оценил решение Финляндии по "Северному потоку-2"
Итак, начинается. Укладка труб газопровода "Северный поток — 2" стартует в течение нескольких дней с исключительной морской зоны Финляндии. По заранее утвержденному плану, пусть и с небольшой задержкой, вполне допустимой при реализации согласованного графика работ. Напомним: европейский концерн Nord Stream 2 AG и швейцарская Allseas, являющаяся, по сути, одним из генеральных подрядчиков проекта, еще в апреле текущего года подписали контракт на трубоукладку морской части газопровода. Согласно действующему контракту, работы Allseas будет вести с использованием трех судов — Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia. Раскладка сейчас такая: судно Solitaire начнет укладку труб первым и выполнит большую часть работ. Audacia будет использоваться для строительства газопровода в водах Германии, Pioneering Spirit выполнит трубоукладку на глубоководных участках.

Так вот, Solitaire, по данным сайта Marine Traffic, по которому можно отслеживать местоположение судна на карте в режиме реального времени, уже прибыл к порту Хельсинки. При этом заходить в сам порт Solitaire не нужно — на него будут доставлять трубы с логистического хаба в городе Котка.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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"Выгоден и необходим". Эксперт о позиции Европы по "Северному потоку-2"
Второе судно, Audacia, сейчас стоит на рейде голландского порта Амстердам и готовится к отбытию в территориальные воды Германии. Ну а Pioneering Spirit непосредственно прямо сейчас находится в Черном море, где благополучно прокладывает нитки другого российско-европейского "потока", а именно "Турецкого".

Кстати, строительство обеих ниток "Турецкого потока" фактически закончено: там есть некоторые сложности с реализацией сухопутного участка по "реэкспортной нитке". Но они тоже, никаких сомнений, будут в самое ближайшее время разрешены.

© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТрубы для строительства газопровода "Северный поток &mdash; 2". Архивное фото
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Трубы для строительства газопровода "Северный поток — 2". Архивное фото

И да. Точно так же без вариантов будут разрешены и проблемы Nord Stream 2 с Данией. Которая, напомним, до сих пор тянет с разрешительными документами. И отнюдь не случайно руководство Nord Stream 2 AG решило начать прокладку, даже не имея их на руках. Вариант "обходного маршрута", если что, детально проработан, он даже не повлечет за собой никакого удорожания проекта. И "датское ожидание" тут скорее дань уважения и вежливости по отношению к этому небольшому, но гордому европейскому государству, желающему до последнего продемонстрировать своему американскому союзнику, что оно "борется за него". Ведь по сути датское разрешение — это последний, пусть и формальный, "американский шанс" влиять на ситуацию.

Транспортировка труб для строительства газопровода Северный поток - 2
© Фото : Nord Stream 2/Wolfram Scheible
Трамп играет на трубе. Смогут ли США остановить "Северный поток — 2"
Кстати, в компании Nord Stream 2 AG сообщили, что комментировать тему американских ограничений просто не будут. "Наши инвесторы остаются твердо привержены проекту, который реализуется четко по расписанию", — пояснили там. Намекая, что США в окрестностях проекта просто нечего ловить.

И людей можно понять. У европейских концернов банально нет другого выхода, кроме как не обращать никакого внимания на окружающий лай и продолжать "вести караван" в строго согласованном направлении.
Тут много всего наложилось. И грубое давление "заокеанских партнеров", пытающихся навязывать Европе свой СПГ (которого у них, кстати, пока просто нет). И продолжающая прогрессировать неистовыми темпами украинская шизофрения, координаторы которой словно задались целью доказать всем окружающим, что с ними иметь дело просто совсем нельзя.

Подготовка к прокладке труб газопровода по дну Балтийского моря в рамках реализации проекта Северный поток в порту Визби на острове Готланд
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Сюрприз для Киева. Зачем "Газпрому" "Северный поток — 3"
Если вы нам не верите, то просто в качестве наглядного примера ознакомьтесь с имеющимися в открытом доступе документами со встречи Петра Алексеевича Порошенко с австрийским канцлером. Петр Алексеевич одновременно просит у него серьезную сумму денег и в буквальном смысле этого слова устраивает ему же абсолютно хамскую выволочку насчет того, кого тому можно, а кого нет принимать на суверенной австрийской земле. И заявляет, что, дословно, "никакие чемпионаты мира по футболу, свадьбы с казаками не могут остановить российскую агрессию". Ну а когда Порошенко, вопреки любому этикету, провозгласил 2019 год Годом украинской культуры в Австрии, то глаза несчастного австрийского канцлера округлились так, будто он лично хватил стакан водки в обнимку с вышеупомянутым танцующим казаком.

© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в TwitterТрубы для строительства трубопровода "Северный поток &mdash; 2"
© Фото : страница Nord Stream 2 Corp. в Twitter
Трубы для строительства трубопровода "Северный поток — 2"

И что, доверять жизненно важную для европейской энергетики роль такому вот безумному транзитеру? Особенно с учетом того, что у него ГТС, согласно им же заказанному аудиту, имеет "элементы сквозной коррозии" (по-русски говоря, проржавела кое-где насквозь, на хрен).

Трубы для газопровода Северный поток ‑ 2 на заводе по обетонированию в Котке, Финляндия. Архивное фото
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
Опасности для "Северного потока — 2", истинные и мнимые
Тут, знаете ли, сам по дну Балтики с котомкой пойдешь газопроводы лично укладывать.

На этом фоне — и на фоне таких интересов — про какую-то "правильную политическую позицию Дании" говорить немножко смешно.

Дания может сколько угодно высказывать опасения за датскую государственность и за зависимость Европы от российского газа. Гордую Данию, если та будет и дальше играть в Украину, банально обойдут.

После чего она, кстати, скорее всего вздохнет с облегчением и чувством выполненного перед Вашингтоном вассального долга.

Северный поток - 2
"Северный поток – 2"
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