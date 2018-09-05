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Приквел дела Скрипалей: в Великобритании расследуют "великую фальшивку"

(обновлено: 08:05 05.09.2018)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкГригорий Евсеевич ЗиновьевГригорий Евсеевич Зиновьев
© РИА Новости
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Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

Заметным событием на Западе стала публикация книги известной британской архивистки и историка Джилл Беннетт "Письмо Зиновьева: заговор, который никогда не умирает". Практически все солидные издания откликнулись рецензиями. Оно и понятно: во-первых, Беннетт — всемирно признанная специалистка по расследованию одного из самых громких скандалов в истории Британии; во-вторых, в нынешних условиях антироссийских санкций и шума по поводу "фейковых новостей" напоминание об аналогичном сюжете 1920-х более чем актуально.

В октябре 1924 года так называемое письмо Зиновьева (или "Красное письмо", как его окрестили тогда в английской прессе) действительно потрясло устои британского общества и непосредственно повлияло на итоги парламентских выборов, в результате которых было расформировано первое правительство лейбористов.

Сотрудники английской полиции
© AP Photo / Matt Dunham
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Письмо представляло собой инструкцию британским коммунистам руководителя Коминтерна Григория Зиновьева, шотландского коммуниста Артура Макмануса и лидера финского рабочего движения Отто Куусинена. В нем говорилось о необходимости "расшевелить инертные массы британского пролетариата", организовывать саботаж в Англии и приступить к подготовке создания "красной армии" с целью начала "классовой войны" как в самой Британии, так и в ее колониях. И все это — ради "разоблачения внешней политики" лейбористского правительства Рамсея Макдональда и принуждения его к ратификации торговых соглашений, уже подписанных Москвой и Лондоном.

Письмо выглядело совершенно лишенным смысла с точки зрения интересов СССР. Датируется 15 сентября 1924 года — к этому времени лейбористы уже получили вотум недоверия в парламенте, досрочные парламентские выборы были назначены на 29 октября, причем партия Макдональда вполне могла снова их выиграть, что пугало британский истеблишмент.

Это сейчас мы привыкли к лейбористам во власти. А в 1924-м их победа потрясла истеблишмент до основания и была воспринята примерно с таким же ужасом, как победа Дональда Трампа в США в 2016-м. Краткое правление первого правительства Макдональда прошло под знаком антисоветской истерии в консервативной прессе и постоянных обвинений в том, что лейбористы служат Москве.

Сотрудник британской полиции в Солсбери, Великобритания. 12 марта 2018
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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Макдональд установил дипломатические связи с СССР и подписал выгодные для обеих стран торговые соглашения в надежде перехватить у Германии контракты на поставки оборудования. В этих условиях Москва и Коминтерн меньше всех были заинтересованы в свержении Макдональда и его правительства.

Но мы знаем из современного опыта: когда на Западе раздувается антироссийская истерия, все здравые аргументы отступают на задний план. Откровенная фальшивка, каковой было "письмо Зиновьева", поступила в Лондон из рижского отделения Секретной разведслужбы МИД Британии (Secret Intelligence Service, или SIS, ныне больше известная как МИ-6) с уверением в том, что подлинность документа "не вызывает сомнений" (наиболее древняя форма "хайли лайкли"). Само собой, правительство не спешило обнародовать это письмо до выборов.

Однако 25 октября, всего за четыре дня до голосования, правоконсервативная газета The Daily Mail опубликовала фальшивку с громким заголовком "Заговор с целью гражданской войны хозяев социалистов" и не менее кричащими анонсами: "Москва отдает приказы нашим красным. Вчера раскрыт великий заговор. "Парализовать армию и флот". И мистер Макдональд кредитует Россию нашими деньгами!"

Лейбористское правительство было обречено. За столь короткий срок до выборов исправить положение не представлялось возможным. Уже 1 ноября владелец The Daily Mail лорд Ротермер (газета до сих пор принадлежит его потомкам) хвастался, что публикация письма стоила лейбористам около 100 парламентских мест. Консерваторы одержали полную победу и первым делом разорвали все соглашения с СССР, а вскоре и дипломатические отношения.

© Public domain"Письмо Зиновьева" в выпуске Daily Mail
© Public domain
"Письмо Зиновьева" в выпуске Daily Mail

Британские военные в защитных костюмах в Солсбери. Архивное фото
© AFP 2018 / Adrian Dennis
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С тех пор практически каждое правительство лейбористов возобновляет расследование происхождения "письма Зиновьева" и источника слива информации в The Daily Mail, а консерваторы, возвращая власть, потихонечку его сворачивают. Джилл Беннетт была ведущим сотрудником архива Форин-офиса в конце 1990-х, когда к власти пришли лейбористы во главе с Тони Блэром. Тогда она и вытащила на свет массу засекреченных доселе документов и даже поработала в московских архивах, изучая материалы этого скандала. Поэтому ее книга, основанная на документах, столь ценна.

Выводы Беннетт подтверждают: Москва, всегда отрицавшая подлинность "письма Зиновьева", говорила правду, а Лондон, доверившийся фальшивке своих спецслужб, врал. Из ранее засекреченных документов видно, что SIS изначально поставляла Форин-офису ложные сведения о происхождении "письма". В частности, судя по выводам Беннетт, русскоязычный "оригинал", составленный на листах из реального блокнота Коминтерна, был, скорее всего, написан после того, как уже разгорелся скандал вокруг его англоязычного "перевода", хотя руководство SIS заверяло, что "оригинал" имеется. Нет сомнений и в том, что утечку в газету организовали разведслужбы и чиновники МИДа, близкие к консерваторам. Именно с целью дискредитации лейбористского правительства и влияния на результат выборов.

Флаг над зданием посольства России в Вашингтоне
© REUTERS / Brian Snyder
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Сомнения у Беннетт остаются лишь по поводу того, кто именно осуществил техническую работу по изготовлению самой фальшивки. Она довольно убедительно доказывает, что почти наверняка за этим стояла сеть белоэмигрантов во главе с Владимиром Орловым, бывшим контрразведчиком деникинской армии. Он всегда прибегал, мягко говоря, к более чем спорными методам работы. Причем в 1920-е был платным агентом SIS — тесно сотрудничал со знаменитым Сиднеем Рейли, уроженцем Одессы и главой британской диверсионно-шпионской сети в СССР. В 1970-м "Бюллетень Гарвардской библиотеки" обнародовал шесть фотонегативов с рукописными набросками "письма Зиновьева", в которых эксперты опознали почерк Рейли. И это, казалось бы, окончательно проясняет, кто организовал заговор. Его цепочка от начала и до конца состоит из агентов британских спецслужб, чиновников Форин-офиса и консервативных английских политиков.

По логике это наглядный урок для тех, кто участвует в сегодняшней антироссийской истерии. Ведь технология нынешнего скандала ничем не отличается от событий 1924 года. И тем важнее изучать разоблачения фальшивки прошлого века, чтобы спустя еще несколько десятилетий не расследовать, как британские спецслужбы сфальсифицировали "дело Скрипалей".

Указатель на въезде в город Солсбери. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Тем парадоксальнее выглядит то, как освещается книга Беннетт в западных изданиях. К примеру, в неолиберальном журнале The Economist рецензия опубликована под заголовком "Рука Москвы. Российское вмешательство в выборы — приквел". То есть расследование, четко доказывающее отсутствие в деле с "письмом Зиновьева" какой бы то ни было "руки Москвы" и вмешательства, преподносится не как "приквел дела Скрипалей", а с точностью до наоборот.

Такому бесстыдству нам у западных партнеров никогда не научиться. "Сходство (между тем и нынешним скандалами. — Прим. авт.) ограничено, — пишет тот же The Economist. — "Письмо Зиновьева" было подделкой, в то время как сейчас широко признано, что русские вмешивались в американские выборы" (хотя и в 1924-м была "широко признана" подлинность подделки спецслужб).

А консервативная The Times в своем обзоре книги вообще полагает: пусть "письмо Зиновьева" было фальшивкой, "но красная угроза была реальной". По мнению автора, "письмо" всего лишь подчеркнуло эту угрозу.

В общем, "правда — это то, что необходимо в данный момент".

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