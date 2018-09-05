Приквел дела Скрипалей: в Великобритании расследуют "великую фальшивку"

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости
Заметным событием на Западе стала публикация книги известной британской архивистки и историка Джилл Беннетт "Письмо Зиновьева: заговор, который никогда не умирает". Практически все солидные издания откликнулись рецензиями. Оно и понятно: во-первых, Беннетт — всемирно признанная специалистка по расследованию одного из самых громких скандалов в истории Британии; во-вторых, в нынешних условиях антироссийских санкций и шума по поводу "фейковых новостей" напоминание об аналогичном сюжете 1920-х более чем актуально.
В октябре 1924 года так называемое письмо Зиновьева (или "Красное письмо", как его окрестили тогда в английской прессе) действительно потрясло устои британского общества и непосредственно повлияло на итоги парламентских выборов, в результате которых было расформировано первое правительство лейбористов.уже подписанных Москвой и Лондоном.
Письмо выглядело совершенно лишенным смысла с точки зрения интересов СССР. Датируется 15 сентября 1924 года — к этому времени лейбористы уже получили вотум недоверия в парламенте, досрочные парламентские выборы были назначены на 29 октября, причем партия Макдональда вполне могла снова их выиграть, что пугало британский истеблишмент.
Это сейчас мы привыкли к лейбористам во власти. А в 1924-м их победа потрясла истеблишмент до основания и была воспринята примерно с таким же ужасом, как победа Дональда Трампа в США в 2016-м. Краткое правление первого правительства Макдональда прошло под знаком антисоветской истерии в консервативной прессе и постоянных обвинений в том, что лейбористы служат Москве.
Но мы знаем из современного опыта: когда на Западе раздувается антироссийская истерия, все здравые аргументы отступают на задний план. Откровенная фальшивка, каковой было "письмо Зиновьева", поступила в Лондон из рижского отделения Секретной разведслужбы МИД Британии (Secret Intelligence Service, или SIS, ныне больше известная как МИ-6) с уверением в том, что подлинность документа "не вызывает сомнений" (наиболее древняя форма "хайли лайкли"). Само собой, правительство не спешило обнародовать это письмо до выборов.
Однако 25 октября, всего за четыре дня до голосования, правоконсервативная газета The Daily Mail опубликовала фальшивку с громким заголовком "Заговор с целью гражданской войны хозяев социалистов" и не менее кричащими анонсами: "Москва отдает приказы нашим красным. Вчера раскрыт великий заговор. "Парализовать армию и флот". И мистер Макдональд кредитует Россию нашими деньгами!"
Лейбористское правительство было обречено. За столь короткий срок до выборов исправить положение не представлялось возможным. Уже 1 ноября владелец The Daily Mail лорд Ротермер (газета до сих пор принадлежит его потомкам) хвастался, что публикация письма стоила лейбористам около 100 парламентских мест. Консерваторы одержали полную победу и первым делом разорвали все соглашения с СССР, а вскоре и дипломатические отношения.
Выводы Беннетт подтверждают: Москва, всегда отрицавшая подлинность "письма Зиновьева", говорила правду, а Лондон, доверившийся фальшивке своих спецслужб, врал. Из ранее засекреченных документов видно, что SIS изначально поставляла Форин-офису ложные сведения о происхождении "письма". В частности, судя по выводам Беннетт, русскоязычный "оригинал", составленный на листах из реального блокнота Коминтерна, был, скорее всего, написан после того, как уже разгорелся скандал вокруг его англоязычного "перевода", хотя руководство SIS заверяло, что "оригинал" имеется. Нет сомнений и в том, что утечку в газету организовали разведслужбы и чиновники МИДа, близкие к консерваторам. Именно с целью дискредитации лейбористского правительства и влияния на результат выборов.
По логике это наглядный урок для тех, кто участвует в сегодняшней антироссийской истерии. Ведь технология нынешнего скандала ничем не отличается от событий 1924 года. И тем важнее изучать разоблачения фальшивки прошлого века, чтобы спустя еще несколько десятилетий не расследовать, как британские спецслужбы сфальсифицировали "дело Скрипалей".
Такому бесстыдству нам у западных партнеров никогда не научиться. "Сходство (между тем и нынешним скандалами. — Прим. авт.) ограничено, — пишет тот же The Economist. — "Письмо Зиновьева" было подделкой, в то время как сейчас широко признано, что русские вмешивались в американские выборы" (хотя и в 1924-м была "широко признана" подлинность подделки спецслужб).
А консервативная The Times в своем обзоре книги вообще полагает: пусть "письмо Зиновьева" было фальшивкой, "но красная угроза была реальной". По мнению автора, "письмо" всего лишь подчеркнуло эту угрозу.
В общем, "правда — это то, что необходимо в данный момент".