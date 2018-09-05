Украина готова признать: она потеряла треть населения

Ирина Алкснис

На Украине произошло событие, которое вполне тянет на статус политического мини-землетрясения.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью о "катастрофической ситуации" с демографией в стране. По его словам, ежегодно c Украины уезжает по миллиону человек.

Сторонний наблюдатель, слабо погруженный в детали демографического вопроса на Украине, может недоуменно пожать плечами: тоже мне бином Ньютона — о масштабной депопуляции цеевропейской державы всем давно и хорошо известно. Однако тем самым он проявит досадное непонимание существа происходящего.

Суть в том, что официально до заявления Климкина с демографией на Украине все было не так уж и плохо. Более того, опять-таки по официальным данным, после победы Евромайдана в данной сфере произошло некоторое улучшение.

Чтобы понять проблему, стоит обратиться к ее истории.

К моменту краха СССР Украина подошла в прекрасной демографической форме. К началу 1990-х годов ее население составляло около 52 миллионов. Однако затем по известным причинам началась депопуляция, ставшая характерной чертой большинства постсоветских стран.

Статистика фиксировала ежегодные потери населения в размере 300-500 тысяч человек. В результате к 2014-му, по официальным данным, население страны составляло чуть больше 45 миллионов человек.

Уже тогда эксперты говорили о лукавстве данных цифр и явном занижении истинных масштабов депопуляции. Именно манипуляцией со статистикой и нежеланием афишировать реальное, куда более печальное, положение дел объясняли уклонение тогдашних украинских властей от очередной переписи населения. Последняя на Украине прошла в 2001 году — при принятой мировой практике их проведения раз в десятилетие.

Однако, как показали последующие годы, это были "цветочки" по сравнению с тем, что началось далее.

С 2015 года, согласно официальным данным, население Украины сократилось менее чем на 600 тысяч человек и составляет больше 42 миллионов (после вычета почти двухмиллионного населения Крыма в 2014-м). Таким образом, по статистике, убыль в этот период колебалась в районе 150-200 тысяч человек в год — вместо озвученного Климкиным ежегодного миллиона только уехавших (соотношение родившихся и умерших оставим за скобками).

Этот феноменально низкий результат — безусловный рекорд для постсоветского периода страны и мог бы быть по праву записан в актив украинских властей. Проблема только в том, что даже безо всякого заявления министра иностранных дел это настолько очевидная ложь на фоне грандиозного исхода населения, идущего все постмайданные годы, что выглядит просто неприличной.

Впрочем, как известно, Киев не волнуют такие мелочи, как приличия.

© РИА Новости Гражданин Украины держит паспорт и патент на работу в РФ © РИА Новости Гражданин Украины держит паспорт и патент на работу в РФ

Для объяснения очевидных расхождений статистики с реальностью используется немудреный прием. Украинские власти признают огромную трудовую миграцию из страны и даже гордятся ей, утверждая, что именно украинские гастарбайтеры — движущая сила, обеспечивающая экономические успехи стран, в которых работают. Согласно официальным украинским данным, только в Россию и Польшу на заработки уехали около трех и двух миллионов человек соответственно. Однако подразумевается, что эти люди находятся за границей временно, — а значит, их можно и дальше считать жителями Украины и "рисовать" 42-миллионное население, притом что, по независимым оценкам, оно уже не превышает 30 миллионов.

Это незатейливое жульничество существует столько лет, что интересно не оно само по себе, а внезапный отказ от него украинского министра иностранных дел.

Заявление о "катастрофической ситуации" и даже указание колоссального размера потерь — именно отказ от многолетнего тренда в государственной политике. Это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросами о причинах столь радикального шага.

С одной стороны, очевидно, что заявление министра — не его личная инициатива. Более того, учитывая, что именно Павел Климкин считается одним из ключевых звеньев, обеспечивающих связь правящих властей Украины с западными "кураторами", очевидным выглядит, что именно оттуда — с Запада — поступило распоряжение о смене риторики и, весьма вероятно, всего официального курса в демографическом вопросе.

С другой стороны, раньше же прокатывало — зачем именно сейчас вдруг что-то менять, тем более Западу?

Представляется, что разгадку стоит искать — как и всегда — в финансовой стороне дела.

Демографический вопрос на Украине — один из самых важных для Запада, поскольку именно огромное, откровенно избыточное население некогда высокоразвитой, а ныне ускоренно деградирующей республики представляет собой ключевой ресурс и одновременно очень серьезную угрозу для ее соседей. Депопуляция Украины — способ управляемо стравить опасное демографическое давление для недопущения социального взрыва, который, если случится, тяжело аукнется всем.

Однако, судя по всему, разрыв между реальностью и официальными данными в неких высоких западных кабинетах признан слишком большим. Ведь украинское государство, верстая бюджет, изыскивая средства на социальную сферу или выпрашивая финансовую помощь за границей, оперирует именно официальной статистикой. То есть запланированные расходы заведомо астрономически завышаются, и не надо быть гением, чтобы понять, какая судьба ждет эти самые "лишние" деньги на потно борющейся с коррупцией Украине.

Западу, уставшему от масштабов украинского воровства, нужно, чтобы Киев представил более приближенные к реальности цифры. А значит, необходима корректировка официальных данных, первой ласточкой чего и стало откровение Климкина. И едва ли оно останется единственным. Скорее всего, Украину в ближайшем будущем ждет изменение риторики и других официальных лиц — и, в конце концов, данных статистики.

Довольно любопытно, каким именно образом будет проведена корректировка, поскольку речь идет все-таки о грандиозных масштабах. Превратить 42 миллиона даже в 35 миллионов (не говоря уже о 30) — нетривиальная задача. Но можно не сомневаться, что украинские статистики нарисуют все, что от них потребуется.

К тому же, глядишь, Киеву удастся выбить денег с Запада на проведение давно назревшей переписи населения — под обещание все подсчитать честно. Что-что, а осваивать средства на Украине не разучились.