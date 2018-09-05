Украина готова признать: она потеряла треть населения

Ирина Алкснис
На Украине произошло событие, которое вполне тянет на статус политического мини-землетрясения.
Министр иностранных дел Павел Климкин заявил в интервью о "катастрофической ситуации" с демографией в стране. По его словам, ежегодно c Украины уезжает по миллиону человек.
Суть в том, что официально до заявления Климкина с демографией на Украине все было не так уж и плохо. Более того, опять-таки по официальным данным, после победы Евромайдана в данной сфере произошло некоторое улучшение.
Чтобы понять проблему, стоит обратиться к ее истории.
К моменту краха СССР Украина подошла в прекрасной демографической форме. К началу 1990-х годов ее население составляло около 52 миллионов. Однако затем по известным причинам началась депопуляция, ставшая характерной чертой большинства постсоветских стран.
Уже тогда эксперты говорили о лукавстве данных цифр и явном занижении истинных масштабов депопуляции. Именно манипуляцией со статистикой и нежеланием афишировать реальное, куда более печальное, положение дел объясняли уклонение тогдашних украинских властей от очередной переписи населения. Последняя на Украине прошла в 2001 году — при принятой мировой практике их проведения раз в десятилетие.
Однако, как показали последующие годы, это были "цветочки" по сравнению с тем, что началось далее.
Этот феноменально низкий результат — безусловный рекорд для постсоветского периода страны и мог бы быть по праву записан в актив украинских властей. Проблема только в том, что даже безо всякого заявления министра иностранных дел это настолько очевидная ложь на фоне грандиозного исхода населения, идущего все постмайданные годы, что выглядит просто неприличной.
Впрочем, как известно, Киев не волнуют такие мелочи, как приличия.
Это незатейливое жульничество существует столько лет, что интересно не оно само по себе, а внезапный отказ от него украинского министра иностранных дел.
Заявление о "катастрофической ситуации" и даже указание колоссального размера потерь — именно отказ от многолетнего тренда в государственной политике. Это, в свою очередь, заставляет задаваться вопросами о причинах столь радикального шага.
С другой стороны, раньше же прокатывало — зачем именно сейчас вдруг что-то менять, тем более Западу?
Представляется, что разгадку стоит искать — как и всегда — в финансовой стороне дела.
Демографический вопрос на Украине — один из самых важных для Запада, поскольку именно огромное, откровенно избыточное население некогда высокоразвитой, а ныне ускоренно деградирующей республики представляет собой ключевой ресурс и одновременно очень серьезную угрозу для ее соседей. Депопуляция Украины — способ управляемо стравить опасное демографическое давление для недопущения социального взрыва, который, если случится, тяжело аукнется всем.
Западу, уставшему от масштабов украинского воровства, нужно, чтобы Киев представил более приближенные к реальности цифры. А значит, необходима корректировка официальных данных, первой ласточкой чего и стало откровение Климкина. И едва ли оно останется единственным. Скорее всего, Украину в ближайшем будущем ждет изменение риторики и других официальных лиц — и, в конце концов, данных статистики.
К тому же, глядишь, Киеву удастся выбить денег с Запада на проведение давно назревшей переписи населения — под обещание все подсчитать честно. Что-что, а осваивать средства на Украине не разучились.