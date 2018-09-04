Об управлении реальностью: у России и Украины теперь есть по Крыму

08:0004.09.2018
(обновлено: 08:36 04.09.2018)
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Дмитрий Лекух
Удивительные новости приходят иной раз в Крым о жизни в Крыму.
Вот, к примеру, читаешь во время краткого отдыха там официальную хронику соседней территории. И внезапно понимаешь, что президент Украины Петр Порошенко предложил Верховной раде исключить из конституции страны положение о Черноморском флоте в Крыму. В рамках, так сказать, удаленного управления. И Верховная рада не только немедленно согласилась с Петром Алексеевичем, но еще и настаивает на немедленном предложении странам НАТО "заместить своими машинами" агрессивный российский флот в украинском городе Севастополе.
И ты застываешь в изумлении, глядя из открытого летнего кафе на ничего не подозревающую Графскую пристань, пытаясь мучительно сообразить: а что здесь не так? И интересует тебя в этой ситуации только одно: в чем цель данного времяпрепровождения украинских политиков, изумительного для всего остального мира вне зависимости от отношения к Российской Федерации?
При этом в украинском политическом сознании существует какой-то отдельный Крым. Там по нему ползают русские танки, с непрерывно поднятыми руками передвигается под дулами автоматов порабощенное население. Пустуют в тоске по культурным львовским отдыхающим тоскливые крымские пляжи. И по крымско-бандеровским схронам поют громким шепотом украинские народные песни одетые в вышиванки подпольщики, готовые по сигналу из Киева в нужный момент подняться "на решительную боротьбу".
Не хотелось бы никого расстраивать, но в реальном Крыму все немного по-другому.
К примеру, красавец Крымский мост, тот самый, который, как утверждалось, "нарисован на Мосфильме", действительно пока не достроен. Железнодорожную его часть сдадут только в следующем, 2019 году. И это действительно вызывает определенные неудобства у стремящегося на "пустующие" (чтоб у меня в бумажнике так пустовало) пляжи населения. Да и автомобильная часть пока открыта только для движения легкового и пассажирского транспорта.
Однако, как сообщает пресс-служба ФКУ УПРДОР "Тамань" Росавтодора, трафик по Крымскому мосту уже сейчас, спустя три с небольшим месяца эксплуатации, существенно превысил показатели Керченской паромной переправы за 2017-й.
За весь прошлый год на паромах было перевезено порядка 1,32 миллиона легковых автомобилей и автобусов. Между тем с момента открытия транспортного движения с 16 мая по мосту через Керченский пролив проехали почти 2,288 миллиона транспортных средств. Причем очевидно, что дело тут вовсе не в "эффекте новизны", а просто в востребованности моста как транспортного перегона. И это видно не из головы "мыслителя", а из банальной скучной статистики. Просто для справки: средняя интенсивность движения при суточном замере в августе составила около 27,3 тысячи транспортных средств. Что почти на 10% выше аналогичного показателя в предыдущем июле месяце.
Во вторник состоялось открытие автомобильного движения по мосту, соединяющему Крым и Краснодарский край. Это самый протяженный мост в России, его длина составляет 19 километров.
Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года, однако строители завершили работы раньше, поэтому автомобильное движение по мосту через Керченский пролив будет запущено 16 мая.
В Керчи 13 мая было запущено движение на новом путепроводе, который связал микрорайон Аршинцево и центр города без пересечения автоподхода к мосту.
Президент за рулем КамАЗа возглавил колонну из трех десятков грузовиков, которые испытали мост на прочность. Путь колонны от Краснодарского края до Керчи занял 16 минут.
Глава государства высоко оценил работу, проведенную строителями и инженерами, и похвалил качество дорожного покрытия моста. Президент отметил, что не сомневается в том, что удастся своевременно запустить также грузовую часть и завершить строительство железнодорожной части моста.
В год по мосту смогут проехать 14 миллионов человек и может быть перевезено более 13 миллионов тонн грузов. "Это огромная инфраструктурная стройка, имеющая большое значение для развития не только Крыма и Севастополя, но и всего юга России", - отметил президент.
Автомобильная часть Крымского моста оборудована 60 дорожными знаками. Разрешенная скорость движения здесь — 90 км/ч.
Первыми по мосту 16 мая проедут жители Крыма и Кубани. Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют одновременно с двух берегов Керченского пролива — по две полосы в каждую сторону.
Скажем больше: это в том Крыму, который у России, создает не только радостную деловую активность, но и изрядные сложности и проблемы. Причем не только в виде банальных автомобильных пробок: трасса Р260 "Таврида", естественно, еще не достроена, так что этого "зла" пока что нелегко избежать. Но дело не только в этом: рекордные (а они в связи с Крымским мостом и новым аэропортом в Симферополе действительно ожидаются рекордными) туристические потоки, наложившись на "старый", еще не вытравивший из себя "украинскость" ненавязчивый туристический сервис, дают иногда весьма неприятный, хотя и тоже вполне прогнозируемый результат. Да, как справедливо рапортует глава профильного комитета парламента региона Алексей Черняк, в Крыму в этом году уже побывало свыше пяти миллионов отдыхающих к концу августа. Это на весьма серьезные 28% больше, чем на тот же прошлогодний период. Но здесь надо четко понимать, что если многие инфраструктурные и сервисные недостатки не будут в ближайшие год-два исправлены, то рост как раз может оказаться неустойчивым.
Потому как это не "культурные селяне" из того же Львова. Это граждане России, нередко избалованные и зарубежными пляжами, и вполне европейским уровнем сервиса в не очень далеком Сочи.
И поднять уровень важно не только с точки зрения крымского бизнеса, но и для экономической ситуации во всей стране. Потому что каждый рубль, оставленный на курортах Крыма и российского Черноморского побережья Кавказа, простите за банальность, меняет владельца, но остается работать в экономике Российской Федерации. А переодевшись долларом и уехав в какую-нибудь турецкую Анталью, он уезжает из страны.
Словом, в реальном Крыму действительно все не так просто. Вот только никакого отношения эти проблемы к описанному выше виртуальному, "украинскому" Крыму не имеют.
Это просто два разных полуострова, и у каждого есть свои преимущества.
"Украинским" Крымом куда легче управлять: оттуда можно взмахом пера Порошенко, например, выгонять одни флоты и принимать другие.
Зато второй, российский Крым — существует в реальности.
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