Perestroyka: как пенсионная система рушится в США

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"
Да, это в США. Не мы одни дискутируем на темы того, что такое уход на (относительный) покой. Вот только споры получаются очень разными. Давайте посмотрим, что происходит с Марком Пересом: он получает — для удобства подсчета — 60 006 долларов в год (средний класс), обязан платить в фонд социального страхования и в итоге накопит там 547 088 долларов. Что дает ему очень скромную для США с их ценами пенсию в 2209 доллара в месяц.
Но если бы он ничего не платил фонду, а клал бы те же деньги в банк, объясняет подготовленный доклад на эту тему, то накопил бы в итоге один миллион 563 тысячи 820 долларов, что дало бы ему доход более шести тысяч в месяц от процентов с вклада.
А вот богатенькая буратинка Кортни Джоунс с ее 128 400 долларами и вовсе могла бы иметь от банка более десяти тысяч долларов в месяц, а получит через нынешнюю пенсионную систему 2683 доллара.
Что перед нами: а это консервативные идеологи, близкие к республиканцам, объясняют публике, что всю пенсионную систему сверхдержавы надо порушить, она не ловит мышей. И добавляют, как бы между прочим: законодателям надо что-то делать — и не только для того, чтобы справиться с нависшей неплатежеспособностью системы соцбезопасности…
Американцы знали, что в стране обветшали дороги, мосты и прочая инфраструктура (что-то сделать с ней обещал Дональд Трамп, когда был кандидатом в президенты). Знали, что какое-то большое не то происходит с системой образования (это говорил еще Обама). Слышали, какую ненависть части избирателей вызвала обамовская система обязательного медицинского страхования (лечение попросту стало дороже). Знаем про межрасовую нетерпимость и ненависть людей противоположных идеологий друг к другу. Представляем, что дискуссия идет по ключевому вопросу: кто такой американский гражданин, что такое гражданство, Родина, патриотизм.
Знаете, как это все вместе называется: перестройка, или в данном случае perestroyka. Со всеми вытекающими из нее последствиями.
А начинаются любые перестройки с дискуссий вообще обо всем ранее незыблемом, и арифметика с тремя условными будущими пенсионерами — часть таковой. Военные авантюры за рубежом — другая и чисто американская часть процесса, а вот развал системы управления (с импичментами и прочим) нам более знаком, ведь перестраивать — значит сначала ломать. А потом — как получится.
Торжество такой идеологии было очевидно года этак до 1929-го — до того момента, когда в США обрушились те самые банки. И деньги, лежавшие там, никто никому не компенсировал. Миллионы людей вдруг остались без цента.
И вот сейчас республиканцы очень хотят выиграть или хотя бы не проиграть ноябрьские промежуточные выборы (губернаторские и в законодательные собрания), чтобы продолжить свой тихий демонтаж социального государства. Поскольку, на их взгляд, все, что государственное, плохо работает и разоряется.
Раскол США на две противоположные идеологии проявляется в том числе и в возврате к давним корням и давним спорам. Одним кажется естественным, чтобы о них заботилось государство (неважно, откуда оно достает при этом деньги). Другим думается, что взваливать на государство все нельзя, оно (и без того погруженное в многотриллионные долги) не выдержит.
Куда этот разговор повернет, если подтвердятся слухи, что Дональд Трамп задумал обрушить курс доллара, чтобы увеличить экспорт страны? Или если доллар и без того обрушится, когда всем надоест зависеть от долларовой зоны?
Это к тому, что все происходящее в мире — куда масштабнее, чем можно подумать. Ничего святого и незыблемого никому не гарантируется. Все с нуля. И не только в США — в Евросоюзе свои споры, но в том числе о том же: что государство обязано делать для своих граждан, и наоборот. И еще можно назвать много стран и цивилизаций, где начали спорить о самой сути их существования.
В общем, это уже не перестройка. Это какая-то смена эпох. И совершенно неясно, как через несколько лет будет оцениваться ожидаемая пенсия в 902 доллара для Эшли Мартин — как удача или наоборот. Это если она ее вообще получит.