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Perestroyka: как пенсионная система рушится в США

(обновлено: 08:08 04.09.2018)
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© Depositphotos / WavebreakmediaПенсионеры. Архивное фотоПенсионеры. Архивное фото
© Depositphotos / Wavebreakmedia

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Пожилой мужчина в китайском городе Чунцин. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Есть три будущих пенсионера — Марк Перес, Эшли Мартин и Кортни Джоунс…

Да, это в США. Не мы одни дискутируем на темы того, что такое уход на (относительный) покой. Вот только споры получаются очень разными. Давайте посмотрим, что происходит с Марком Пересом: он получает — для удобства подсчета — 60 006 долларов в год (средний класс), обязан платить в фонд социального страхования и в итоге накопит там 547 088 долларов. Что дает ему очень скромную для США с их ценами пенсию в 2209 доллара в месяц.

Но если бы он ничего не платил фонду, а клал бы те же деньги в банк, объясняет подготовленный доклад на эту тему, то накопил бы в итоге один миллион 563 тысячи 820 долларов, что дало бы ему доход более шести тысяч в месяц от процентов с вклада.

Нью-Йорк. Архивное фото
© Flickr / Omad
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Эшли Мартин — девушка откровенно бедная, с зарплатой в 19 768 долларов в год, и ей светит пенсия из фонда в 902 доллара в месяц. В США это ничто. Но если бы она делала то же самое через банк, то получала бы в итоге 1262 доллара.

А вот богатенькая буратинка Кортни Джоунс с ее 128 400 долларами и вовсе могла бы иметь от банка более десяти тысяч долларов в месяц, а получит через нынешнюю пенсионную систему 2683 доллара.
Что перед нами: а это консервативные идеологи, близкие к республиканцам, объясняют публике, что всю пенсионную систему сверхдержавы надо порушить, она не ловит мышей. И добавляют, как бы между прочим: законодателям надо что-то делать — и не только для того, чтобы справиться с нависшей неплатежеспособностью системы соцбезопасности…

Пенсионеры на акции протеста в Мадриде, требующие увеличить пенсии, Испания. 1 марта 2018
© AP Photo / Paul White
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Что такое, какая неплатежеспособность? Американский вариант Пенсионного фонда собирается обанкротиться? И это вдобавок к тому, что он вообще, оказывается, невыгоден людям в сравнении с банковскими пенсионными вкладами?

Американцы знали, что в стране обветшали дороги, мосты и прочая инфраструктура (что-то сделать с ней обещал Дональд Трамп, когда был кандидатом в президенты). Знали, что какое-то большое не то происходит с системой образования (это говорил еще Обама). Слышали, какую ненависть части избирателей вызвала обамовская система обязательного медицинского страхования (лечение попросту стало дороже). Знаем про межрасовую нетерпимость и ненависть людей противоположных идеологий друг к другу. Представляем, что дискуссия идет по ключевому вопросу: кто такой американский гражданин, что такое гражданство, Родина, патриотизм.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Nicholas Kamm
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А вот по части пенсий — что-то новое. Еще и здесь проблемы.

Знаете, как это все вместе называется: перестройка, или в данном случае perestroyka. Со всеми вытекающими из нее последствиями.

А начинаются любые перестройки с дискуссий вообще обо всем ранее незыблемом, и арифметика с тремя условными будущими пенсионерами — часть таковой. Военные авантюры за рубежом — другая и чисто американская часть процесса, а вот развал системы управления (с импичментами и прочим) нам более знаком, ведь перестраивать — значит сначала ломать. А потом — как получится.

Астронавт НАСА Пегги Уитсон во время выхода в открытый космос. 29 марта 2017
© NASA
Первая женщина-командир МКС Пегги Уитсон выходит на пенсию
Вот только некоторые дискуссии получаются знакомыми, они в США уже были. Перед нами точка зрения типичного республиканца-консерватора: нечего государству делать в такой сфере, как деньги, накопленные на пенсию. Это забота самого человека, и за его долларами должны гнаться банки.

Торжество такой идеологии было очевидно года этак до 1929-го — до того момента, когда в США обрушились те самые банки. И деньги, лежавшие там, никто никому не компенсировал. Миллионы людей вдруг остались без цента.

И вот сейчас республиканцы очень хотят выиграть или хотя бы не проиграть ноябрьские промежуточные выборы (губернаторские и в законодательные собрания), чтобы продолжить свой тихий демонтаж социального государства. Поскольку, на их взгляд, все, что государственное, плохо работает и разоряется.

Пожилая пара в Куксхафене, Германия
© AP Photo / Joerg Sarbach
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Результат этих усилий может оказаться сильно привязанным к местности. Где-то социальное государство ослабеет, а вот в тех местах, где сильны демократы, набирает мощь уже чистый государственный патернализм. Который открыто называется, кстати, "социализмом", что пару поколений назад в США было просто немыслимо. Карта страны станет еще более пятнистой, то есть в каждом штате будут очень разные версии Америки.
Раскол США на две противоположные идеологии проявляется в том числе и в возврате к давним корням и давним спорам. Одним кажется естественным, чтобы о них заботилось государство (неважно, откуда оно достает при этом деньги). Другим думается, что взваливать на государство все нельзя, оно (и без того погруженное в многотриллионные долги) не выдержит.

Куда этот разговор повернет, если подтвердятся слухи, что Дональд Трамп задумал обрушить курс доллара, чтобы увеличить экспорт страны? Или если доллар и без того обрушится, когда всем надоест зависеть от долларовой зоны?

Прохожие у здания Парламента в Лондоне. Архивное фото
© AFP 2018 / Justin Tallis
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В итоге банки и фонды, может, и уцелеют, но на каждый доллар будет можно купить что-то очень скромное, он станет маленьким и тощим.

Это к тому, что все происходящее в мире — куда масштабнее, чем можно подумать. Ничего святого и незыблемого никому не гарантируется. Все с нуля. И не только в США — в Евросоюзе свои споры, но в том числе о том же: что государство обязано делать для своих граждан, и наоборот. И еще можно назвать много стран и цивилизаций, где начали спорить о самой сути их существования.

В общем, это уже не перестройка. Это какая-то смена эпох. И совершенно неясно, как через несколько лет будет оцениваться ожидаемая пенсия в 902 доллара для Эшли Мартин — как удача или наоборот. Это если она ее вообще получит.

Пенсии в мире
© Инфографика
Возраст выхода на пенсию в разных странах
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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ruskiipensioner
а меня как то мало интересует пенсия в США, я там не жил и не собираюсь. меня больше интересует наша СТРАНА и все что с ней творят "эффективные менеджеры" из МЭР и ЦБ.
08:29
04.09.2018
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