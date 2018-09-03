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Встречайте новый Восточный блок: ВЭФ и суперучения начнутся одновременно

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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВосточный Экономический форум. Архивное фотоВосточный Экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Ирина Алкснис

Восточный экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На ВЭФ опубликовали предварительный список участников
Через неделю, 11 сентября, во Владивостоке откроет свою работу Восточный экономический форум (ВЭФ). Хотя мероприятие проводится всего в четвертый раз, оно уже стало одним из самых заметных международных событий в политической и экономической жизни Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Вот и на этот раз на форуме ждут крайне высокопоставленных участников, включая руководителей России, Китая, Японии и ряда других стран.

Параллельно в этот же самый день, 11 сентября, российские Вооруженные силы совместно с китайскими и монгольскими коллегами начнут международные стратегические учения "Восток-2018".

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЭшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений "Восток-2018"
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Эшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений "Восток-2018"

Маневры воспринимаются тем более знаковыми, если учесть, что они обещают стать историческими и побить по масштабам знаменитые учения "Запад-81", рекорд которых пока не превзойден современной российской армией. По словам министра обороны, будут задействованы 300 тысяч человек (в  "Западе-81" участвовало порядка 100 тысяч военнослужащих), 36 тысяч единиц военной техники, более тысячи летательных аппаратов. Учения будут идти практически на всех полигонах Центрального и Восточного военных округов, плюс, разумеется, поучаствуют Тихоокеанский и Северный флоты.

Безусловно, такому совпадению событий предстоит стать объектом многочисленных объясняющих теорий и предположений западных аналитиков о том, какой зловещий — других, как известно, у Кремля не бывает — замысел скрывается за ним.

Восточный экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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На ВЭФ-2018 ожидают более шести тысяч участников
Однако даже наблюдателям, которые не склонны по любому поводу подозревать Москву в злонамеренности, календарное наложение ВЭФ и "Восток-2018" не кажется случайным. Что, в свою очередь, заставляет задаваться вопросом о смысле данного совпадения.

Самое простое и поверхностное объяснение — это "желание Москвы показать азиатским партнерам товар лицом, продемонстрировать достижения России в том, что последние годы принято называть "разворотом на Восток".

Оглядываясь назад, кажется даже странным, что данному тренду в политике России всего около пяти лет. Его началом можно считать газовое соглашение с Китаем в мае 2014 года, а активно о развороте стали говорить со следующего года. Собственно, основание ВЭФ в 2015-м было частью этой новой государственной линии.

© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири"
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири"

Теперь, в 2018-м, России действительно есть что предъявить.

Восточный экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Выставки и интеллектуальные игры: что готовит культурная программа ВЭФ
"Сила Сибири" строится ударными темпами, и финальной точки осталось ждать недолго. Кстати, товарооборот с Китаем в этом году поставит рекорд и превысит 100 миллиардов долларов. Похожие тенденции наблюдаются в отношениях с другими странами: товарооборот с Индией вырос на четверть в прошлом году и еще на четверть за пять месяцев этого. Интенсивно развиваются инфраструктурные, транспортные и логистические проекты, которым Россия обеспечит новый уровень связанности Азии с Европой: от международного "Нового шелкового пути" до российского Северного морского. Политически Россия является ключевой державой АТР, содействующей в качестве арбитра и посредника стабильности региона. Внешние проекты Москвы дополняются масштабной внутренней работой по развитию дальневосточных регионов страны.
Северный морской путь
© РИА Новости, Инфографика
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Северный морской путь

В общем — дороги, газопроводы, ледоколы и мост на Сахалин.

Военная составляющая выглядит органичным продолжением этой конструкции. К тому же проведение именно суперучений параллельно ВЭФ в полной мере отвечает азиатскому менталитету, который знает толк в умении подать себя и ценит это в других.

Военнослужащие после марш-броска на аэродром Дягилево в ходе учений ВДВ в Рязанской области
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"Страшный сон для США и НАТО". Военный эксперт об учениях "Восток-2018"
И можно было бы все происходящее действительно списать на приятные имиджевые хлопоты Москвы, желающей поддержать свое реноме в глазах азиатских партнеров, вот только реальность выглядит куда мрачнее.

Показательно, что "Восток-2018" вызывает куда меньше интереса у западного мейстрима, чем, например, прошлогодние учения "Запад-2017". Тогда вокруг этих плановых, третьих по счету российско-белорусских учений была устроена настоящая медийная истерика, где Россию подозревали аж в желании оккупировать Белоруссию под их предлогом.

Причина видится в западоцентризме доминирующей информационной картины мира. Российская угроза, пусть даже чисто фантазийная, Эстонии или Польши — Западу куда интереснее, чем реальные проблемы какого-то там АТР, пусть даже в регионе живут больше четырех миллиардов человек.

© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВосточный экономический форум
© РИА Новости / Максим Блинов
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Восточный экономический форум

Ситуация усугубляется тем, что глобальные тренды недвусмысленно свидетельствуют о подготовке мира к масштабным потрясениям, причем в последние месяцы эта активность  приобрела лихорадочный характер. Достаточно вспомнить стремительный выход России из вложений в американские трежерис. Деловые СМИ полны алармистских прогнозов о коллапсе, который ожидается на мировых рынках этой осенью.

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин и Си Цзиньпин проведут встречу в рамках ВЭФ
Таким образом, АТР превращается в пороховую бочку, поскольку благодаря своему богатству регион является слишком лакомым куском для "раскулачивания". А многочисленные застарелые конфликты между странами и колоссальное перенаселение делают его идеальной мишенью, которую можно поджечь с самых разных сторон — и в результате ограбить. Собственно, совсем недавние усилия Вашингтона по дестабилизации Корейского полуострова еще свежи у всех в памяти.

Можно только представить, насколько мрачной представляется нарастающая перспектива властям азиатских стран, которые очень хорошо помнят, какую страшную цену приходится платить их народам в случае войн.

Проблема в том, что руки многих из них связаны в силу полуколониального и вассального положения по отношению к Западу и конкретно США. Их возможности сопротивляться прописанным для них катастрофическим сценариям зачастую ограниченны.

В этой ситуации Россия, которая в военном аспекте относительно мало интересовалась АТР, проводит учения, которые недвусмысленно позиционируют ее как главную армию в этом регионе. А союзничество России с Китаем создает военную силу, с которой никто не сможет конкурировать.

Восточный Экономический форум. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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На ВЭФ покажут инвестиционную привлекательность Дальнего Востока
К тому же на примере военной операции в Сирии Москва продемонстрировала (и продолжает это делать) свои навыки и общий подход к современным горячим конфликтам:

— защита и сохранение существующей государственности;

— хирургически точное применение ограниченной военной силы для достижения максимального результата;

— готовность разговаривать, учитывать интересы и искать компромисс с самыми разными силами для умиротворения сторон.

При этом стоит отметить, что даже Япония, у которой по очевидным причинам не вызывает восторга российско-китайский военный союз, может воспринимать его как меньшее зло. Просто потому, что русские нацелены на удержание статус-кво и недопущение скатывания региона в бойню, что является приятной альтернативой перспективе быть принесенной в жертву Штатами в азиатской резне всех против всех ради "мейк Америка грейт эгейн".

© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкЭшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений "Восток-2018"
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Эшелоны с военной техникой армии Китая перед началом военных учений "Восток-2018"

В этом контексте учения "Восток-2018" параллельно с работой Восточного экономического форума недвусмысленно сообщают всему миру и в первую очередь лидерам азиатских стран несколько ключевых моментов.
Во-первых, Москва ожидает резкого обострения ситуации в регионе с возникновением ряда горячих точек.

Логотип НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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НАТО ожидает, что учения "Восток-2018" будут прозрачны и предсказуемы
Во-вторых, Россия не собирается просто наблюдать за катастрофическим развитием событий и намерена действовать с целью его недопущения, используя все имеющиеся в ее распоряжении инструменты: от экономических до военных.

В-третьих, времени и надежд отсидеться в стороне все меньше.

Россия за последние годы показала, на что она способна. Штаты тоже ежедневно демонстрируют, во что они превращаются. Скоро для всех настанет крайний срок принятия решения.

Время на исходе.

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