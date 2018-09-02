РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Криминальные подростки совершили революцию

(обновлено: 09:12 02.09.2018)
032503
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкСотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фотоСотрудник полиции возле служебного автомобиля. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк

Дмитрий Лекух

Сотрудники полиции. Архивное фото
© РИА Новости / Вадим Жернов
Перейти в фотобанк
В Петербурге задержали подростков, избивавших прохожих
В истории с "питерской бандой подростков" самый противный нюанс, конечно, в осознаваемой всеми ее безнаказанности. Причем не какой-то фигуральной, а буквальной.

Для тех, кто не следил, напомним (версия событий по-прежнему предварительная, слишком большое дело). Двадцать четвертого августа в культурной столице группа несовершеннолетних решила немного повеселиться. Первых жертв подростки наметили сразу же после встречи: неподалеку от улицы Таврической общались двое парней и две девушки. Парней, даже не выискивая каких-либо поводов, отмолотили подручными средствами, девушек немного порезали "розочками" от разбитых бутылок. Потом забили ногами пожилую женщину, сломали челюсть попробовавшему их остановить учителю математики, избили еще нескольких человек. Отбирали сумки у прохожих, тех, кто оказывал сопротивление, — били. Максимально жестоко, как только могли, — могли, к счастью, не очень сильно. Возраст всех "бойцов" 14-16 лет, среди "цветов жизни" две девочки приблизительно того же возраста. Пару крепких ребят, перед тем как "отоварить", приложили сзади бутылками по голове. Всего же, как сообщают местные СМИ, от результатов прогулки малолеток пострадали 16 человек.

Ну так вот. Во-первых, участники банды полиции оказались хорошо известны. Есть судимые, один даже вроде сидел пару лет. Во-вторых — у двоих нашлись "спецбраслеты". То есть молодые люди в настоящее время находятся под домашним арестом, на который, впрочем, забили. А в-третьих — по словам потерпевших, полиция ну крайне неохотно принимала заявления.

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Петр Толстой. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Депутат объяснил подростковую агрессию реформой образования
И если бы все случившееся не привлекло внимание федеральных СМИ и не поднялся бы дикий шум (после которого подростки были образцово-показательно арестованы, а заводилы оказались в СИЗО) — они бы и сейчас были с нами в полном составе.

Так вот. Полицию тут тоже можно понять. Связываться с "малолетками" для нее — штука весьма неприятная. Так устроен закон. Да что там полиция: даже если избиваемый взрослый рискнет жестко ответить несовершеннолетним, с очень большой долей вероятности в клетку отправятся не они, а он сам.

Пострадавшие в результате нападения подростков в Санкт-Петербурге
© Группа ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб в социальной сети "ВКонтакте"
"Они конченые". Банда подростков избила отдыхающих в центре Петербурга
Кстати, малолетние звезды медиасферы это тоже знают (они прошаренные) — и используют с юношеским цинизмом. Большинству участников банды просто "ничего не было": они, похваставшись подвигами в социальных сетях, продолжают жить полноценной веселой жизнью. Несмотря на то что лидеров группировки суд отправил в СИЗО на два месяца, остальные члены банды продолжают выходить на улицы. И, говорят, готовятся весело встретить своих товарищей по АУЕ, которые, как они вполне обоснованно предполагают, через пару месяцев могут освободиться.

Получив как максимум "условняк".

© Depositphotos / ArturVerkhovetskiyКонфликт подростков
© Depositphotos / ArturVerkhovetskiy
Конфликт подростков

Что важно. Санкт-Петербург здесь вовсе не тяжкое исключение. В той или иной форме и с той либо иной степенью тяжести (в восточных регионах так и вообще в очень болезненной стадии) этой заразой сейчас отягощены почти все регионы страны.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Кузнецова выступила против ужесточения ответственности для подростков
И ничего тут особо сенсационного нет, причины предельно просты и лежат на поверхности. Только о них отчего-то, в связи с общей "гуманизацией общественной жизни", у нас не принято говорить.

Причина первая — все в тех же девяностых, когда путем "заносов" и правозащиты была в значительной степени "декриминализована" знаменитая "хулиганка". Или пресловутая статья 205 (ныне 213) тогдашнего Уголовного кодекса. Уж очень она мешала дерзким пацанам устанавливать свои порядки на улице. Долго возиться, чтобы засадить кого-нибудь на четыре месяца, мало кто из полицейских пожелает. А если речь идет о несовершеннолетних — так вообще замучаешься пыль глотать. Да еще и куча "правозащитников" набежит.

Члены банда Тяп-Ляп
© Фото : МВД по Республике Татарстан
Псы с окраин. История первой советской ОПГ "Тяп-Ляп"
Это — причина первая, уж совсем очевидная.

Причина же вторая, куда более глубокая, лежит в области, так сказать, ювенальной. В навязанной нам модели восприятия, гласящей, что "ребенок всегда невинен" и поэтому "ребенок всегда прав". Между тем ребенок действительно невинен. Но только в отвергаемой нынешними гуманистами консервативной, в том числе религиозной трактовке. В которой "невинен" означает всего лишь "не различает добра и зла": так был невинен Адам до его изгнания из Эдема.

А различать добро и зло, хорошо и плохо — эти навыки у любого ребенка появляются только в результате иногда довольно жесткого воспитания. И закрепляются в социальной среде. А без этого невинный ребенок рано или поздно вырастет в существо, просто не заморачивающееся моралью. И здесь надо очень жестко и четко понимать, что всяческие "зловредные субкультуры", типа проклинаемого всеми АУЕ — только следствие. Когда общество и государство уходят из мира детей и перестают им навязываться, о чем грезят многочисленные "ювенальные защитники", их всегда найдется кому заменить.

Поэтому будем надеяться, что банда малолетних наглядных примеров устроила наконец долгожданную революцию в сознании общества и государства — и от иллюзий государство перейдет к доказавшей себя практике.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена