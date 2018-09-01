"Тайваньскому чуду" грозит зеленый конец

Сергей Савчук, для РИА Новости
Заместитель главы администрации Тайваня Чэнь Цзяньжэнь выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил приверженность острова выполнению целевой программы ООН и отказу от использования ядерной энергии. Новость, казалось бы, пустяковая. Тайвань — государство, которое не входит в когорту сверхдержав (и даже в число государств, по-настоящему признанных), однако для людей грамотных это очень значимый маркер.
Политика Китайской Республики, внешняя и особенно внутренняя, строится на кардинальном противопоставлении КНР. Островитян поколениями накачивают пропагандой, в которой они выступают в роли "белых людей", а все жители Поднебесной — в роли полуварваров, отсталых апологетов устаревшего маоизма. Такая себе цэевропа в азиатских декорациях. Во многом утверждению подобной парадигмы способствовал бурный экономический рост, который в период 60-90-х годов демонстрировали так называемые азиатские тигры — Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань. Экономика и промышленность этих стран и в самом деле росли прямо на глазах, заложив основу текущего благополучия. И здесь мы переходим к теме нашего сегодняшнего разговора.
АЭС Цзиньшан введена в строй в 1978 году. Она генерирует до девяти миллиардов кВт*ч электроэнергии в год. Фактически ресурс хранилищ отходов ядерного топлива ее на сегодня исчерпан. Согласно официальным планам правительства, первый энергоблок будет остановлен в декабре 2018 года, а второй — уже в июле 2019-го.
АЭС Куошен (первый блок был введен в эксплуатацию в декабре 1981 года, а второй в марте 1983-го) ежегодно производит до 16 миллиардов кВт*ч. Сегодня это наибольшая действующая АЭС на Тайване. Первый энергоблок планируется остановить в 2021 году, а второй — двумя годами позже.
АЭС Мааншан — самая молодая станция страны. Первый блок начал свою работу в июле 1984 года, а второй — в мае 1985-го. Проектный срок эксплуатации составляет 60 лет. Ежегодно предоставляет потребителям около 15 миллиардов кВт*ч электричества. Ее тоже не миновал топор борцов за все доброе и зеленое. Лицензии на реакторы истекают в июле 2024-го и мае 2025 года, именно эти даты предварительно считаются концом эксплуатации.
В августе 2014 года, на десять лет позже установленного срока, АЭС Лунгмень была практически готова, на ней были проведены практические испытания 126 основных систем: охлаждения, аварийного отключения, обнаружения загрязнения, электрогенерации и многих других. И тут в дело вмешалась большая политика.Ли Дэнхуэй, который оставил свой пост в 2010 году, спустя три года, то есть за год до запуска АЭС Лунгмень, говорил дословно, что в ближайшем обозримом будущем Тайвань не может позволить себе отказаться от атомной энергетики. Наоборот, стране надо делать акцент на ее развитии, например, рассмотреть вопрос использования реакторов на базе термоядерного синтеза. Но слова его пропали втуне. Пришедший на смену президент от демократов Ма Инцзю сходу заявил, что вопрос открытия и запуска Лунгмень будет решаться на всенародном референдуме, который, впрочем, за время его правления так и не был проведен. Далее к рычагам власти встала Цай Инвэнь, которая подтвердила свое стремление полностью отказаться от атомной генерации к 2025 году. Многострадальная АЭС Лунгмень так и осталась памятником несостоявшимся надеждам и громадным деньгам, потраченным в никуда. В 2015 году Taipower аннулировала контракт с компанией Westinghouse на покупку 1744 ядерных стержней. Впрочем, американская компания от этого не сильно расстроилась, ибо давно находится в процессе банкротства.
Ну и главное. Атомная энергетика обеспечивает до 18-20 процентов электричества, потребляемого высокотехнологичным островом. Цай Инвэнь, которая представляет Демократическую прогрессивную партию, пришла к власти во многом благодаря своему "Безъядерному плану — 2025". Госпожа Инвэнь, как и другой заокеанский демократ, искренне верит, что после "выпадения" из энергетического бюджета страны 5,1 ГВт мощности их можно будет легко заменить альтернативными источниками. Так, например, в планах Тайваня построить целые кластеры морских ветроустановок суммарной мощностью до 3,8 ГВт. На реализацию этого проекта уже подрядились сразу семь компаний. Недостающие мощности планируется заместить солнечными панелями. Риторический вопрос, существуют ли сегодня успешные проекты подобного масштаба, мы задавать не будем.
Сможет ли Тайвань в самом деле совершить невозможное и доказать всему миру успешность зеленой энергетики — покажет самое ближайшее время. Запасемся терпением, в любом случае нас ждет что-то интересное.