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"Тайваньскому чуду" грозит зеленый конец

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© AFP 2018 / Mandy ChengАЭС Лунгмень в Тайвани. Архивное фотоАЭС Лунгмень в Тайвани. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandy Cheng

Сергей Савчук, для РИА Новости

Заместитель главы администрации Тайваня Чэнь Цзяньжэнь выступил с официальным заявлением, в котором подтвердил приверженность острова выполнению целевой программы ООН и отказу от использования ядерной энергии. Новость, казалось бы, пустяковая. Тайвань — государство, которое не входит в когорту сверхдержав (и даже в число государств, по-настоящему признанных), однако для людей грамотных это очень значимый маркер.

АЭС Вогтль в штате Джорджия, США. Архивное фото
© AP Photo / Mary Ann Chastain
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Тайвань, он же Китайская Республика, имеет население в 23,5 миллиона человек. По меркам Европы не так уж и мало, хотя в сравнении с "материковым" Китаем просто капля в море. Победившие китайские коммунисты считали и до сих пор считают Тайвань своей суверенной территорией. Условную независимость Тайваня на протяжении десятилетий в военной, финансовой и дипломатической сфере поддерживали такие страны, как США и Англия. До 1971 года суверенитет Тайваня признавало большинство стран мира, сегодня же их число сократилось до десятка крохотных островных государств Океании. Буквально пару недель назад от признания Тайваня отказался Сальвадор, который взамен подписал ряд крайне выгодных экономических соглашений с КНР.

Политика Китайской Республики, внешняя и особенно внутренняя, строится на кардинальном противопоставлении КНР. Островитян поколениями накачивают пропагандой, в которой они выступают в роли "белых людей", а все жители Поднебесной — в роли полуварваров, отсталых апологетов устаревшего маоизма. Такая себе цэевропа в азиатских декорациях. Во многом утверждению подобной парадигмы способствовал бурный экономический рост, который в период 60-90-х годов демонстрировали так называемые азиатские тигры — Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань. Экономика и промышленность этих стран и в самом деле росли прямо на глазах, заложив основу текущего благополучия. И здесь мы переходим к теме нашего сегодняшнего разговора.

Фестиваль Тинь Хау в Гонконге
© AFP 2018 / Anthony Wallace
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Ни одна экономика мира не растет без параллельного роста промышленности и реального сектора, рост же последних напрямую связан с наличием мощной и чутко управляемой энергетики. Благополучие Тайваня обеспечили три атомные электростанции.
АЭС Цзиньшан введена в строй в 1978 году. Она генерирует до девяти миллиардов кВт*ч электроэнергии в год. Фактически ресурс хранилищ отходов ядерного топлива ее на сегодня исчерпан. Согласно официальным планам правительства, первый энергоблок будет остановлен в декабре 2018 года, а второй — уже в июле 2019-го.

АЭС Куошен (первый блок был введен в эксплуатацию в декабре 1981 года, а второй в марте 1983-го) ежегодно производит до 16 миллиардов кВт*ч. Сегодня это наибольшая действующая АЭС на Тайване. Первый энергоблок планируется остановить в 2021 году, а второй — двумя годами позже.

АЭС Мааншан — самая молодая станция страны. Первый блок начал свою работу в июле 1984 года, а второй — в мае 1985-го. Проектный срок эксплуатации составляет 60 лет. Ежегодно предоставляет потребителям около 15 миллиардов кВт*ч электричества. Ее тоже не миновал топор борцов за все доброе и зеленое. Лицензии на реакторы истекают в июле 2024-го и мае 2025 года, именно эти даты предварительно считаются концом эксплуатации.

Государственный флаг КНР в Пекине. Архивное фото
© РИА Новости / Мария Плотникова
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А вот история атомной станции Лунгмень вполне достойна большого экрана кинематографа, причем с совершенно обоснованной претензией на главные кинопремии мира хоть в разделе "драма", хоть в разделе "комедия". Судите сами. Первоначально необходимость возведения четвертой станции озвучили еще в 1978 году, а к середине 90-х годов правительство Тайваня окончательно убедилось, что три старые АЭС рано или поздно выработают свой ресурс, а их выбывающие мощности заменять нечем, то есть на носу энергетический голод. Госкорпорации "Росатом" тогда не существовало в природе, да и вообще Россия в середине 90-х была занята другими насущными вопросами, поэтому Республика Китай обратилась за помощью к своим проверенным союзникам и партнерам — США. В 1996 году тендер выиграла американская компания General Electric, которая должна была установить на АЭС Лунгмень два водяных реактора кипящего типа ABWR мощностью 1,35 ГВт каждый. Подрядчиками строительства выступили компании Hitachi, Shimizu Corporation и Toshiba. Работы первой очереди начались в 1999 году и по плану должны были быть завершены в 2004-м. Однако буквально через два года исполнители работ стали требовать переноса сроков сдачи, а также резко взвинтили смету. Аргументировали свои действия строители возросшей стоимостью строительных материалов и расходников. Ни в 2004-м, ни даже в 2008-м станция достроена не была. Сроки все переносились, а расходы все росли. Если первоначальный бюджет строительства АЭС Лунгмень не превышал четырех миллиардов долларов, то к 2009-му он распух до 7,5, а в 2014-м уверенно перевалил отметку в десять миллиардов.

© AFP 2018 / Sam YehСтроительство АЭС Лунгмень в Тайване
© AFP 2018 / Sam Yeh
Строительство АЭС Лунгмень в Тайване

Китайские военные. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Компания Taipower, которой принадлежат все тайваньские атомные станции, тщетно пыталась ускорить процесс. Так, в 2003 году Taipower собственными силами построила вблизи будущей станции специальный причал, который позволил бы принять, перегрузить и доставить к месту строительства корпуса реакторов. Однако General Electric поставила первый реактор лишь в 2005 году, отмечалось, что за время простоя и бездействия причал начал разрушаться. Проектирование станции было возложено на американскую компанию Stone & Webster, однако в 2007 году Taipower расторгла соглашение и до 2011 года судилась с этим подрядчиком, требуя взыскания многомиллионного штрафа. Отчаявшись достучаться до совести проектировщиков и поставщиков, тайваньцы начали самостоятельно вносить в проект изменения, которые помогли бы ускорить строительство. В ответ на это General Electric подала на своих бизнес-партнеров в суд, который в 2008 и 2011 годах дважды штрафовал Taipower за самоволие.

В августе 2014 года, на десять лет позже установленного срока, АЭС Лунгмень была практически готова, на ней были проведены практические испытания 126 основных систем: охлаждения, аварийного отключения, обнаружения загрязнения, электрогенерации и многих других. И тут в дело вмешалась большая политика.

Тайвань. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / sese_87 / taipei 101 台北101
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Предыдущий президент Тайваня, Ли Дэнхуэй, который оставил свой пост в 2010 году, спустя три года, то есть за год до запуска АЭС Лунгмень, говорил дословно, что в ближайшем обозримом будущем Тайвань не может позволить себе отказаться от атомной энергетики. Наоборот, стране надо делать акцент на ее развитии, например, рассмотреть вопрос использования реакторов на базе термоядерного синтеза. Но слова его пропали втуне. Пришедший на смену президент от демократов Ма Инцзю сходу заявил, что вопрос открытия и запуска Лунгмень будет решаться на всенародном референдуме, который, впрочем, за время его правления так и не был проведен. Далее к рычагам власти встала Цай Инвэнь, которая подтвердила свое стремление полностью отказаться от атомной генерации к 2025 году. Многострадальная АЭС Лунгмень так и осталась памятником несостоявшимся надеждам и громадным деньгам, потраченным в никуда. В 2015 году Taipower аннулировала контракт с компанией Westinghouse на покупку 1744 ядерных стержней. Впрочем, американская компания от этого не сильно расстроилась, ибо давно находится в процессе банкротства.

© AFP 2018 / Sam YehЦай Инвэнь во время антиядерного митинга в Тайбэе
© AFP 2018 / Sam Yeh
Цай Инвэнь во время антиядерного митинга в Тайбэе

Ну и главное. Атомная энергетика обеспечивает до 18-20 процентов электричества, потребляемого высокотехнологичным островом. Цай Инвэнь, которая представляет Демократическую прогрессивную партию, пришла к власти во многом благодаря своему "Безъядерному плану — 2025". Госпожа Инвэнь, как и другой заокеанский демократ, искренне верит, что после "выпадения" из энергетического бюджета страны 5,1 ГВт мощности их можно будет легко заменить альтернативными источниками. Так, например, в планах Тайваня построить целые кластеры морских ветроустановок суммарной мощностью до 3,8 ГВт. На реализацию этого проекта уже подрядились сразу семь компаний. Недостающие мощности планируется заместить солнечными панелями. Риторический вопрос, существуют ли сегодня успешные проекты подобного масштаба, мы задавать не будем.

Тайвань. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Нам неведомы мотивы, которыми руководствуется правительство Тайваня, возможно, они хорошо знают, что делают. Но если учесть, что Тайвань славится как один из ведущих производителей электроники, то дальнейший рост экономики и производства оказывается под большим вопросом. Например, при производстве печатных плат требуются громадные объемы пресной воды, она используется для обмыва заготовок и промежуточных сборок. У Тайваня таких объемов воды просто нет, заводы буквально зачерпывают воду из моря, проводят ее опреснение и потом уже пускают в оборот. На выполнение подобных промышленных операций идет колоссальное количество электроэнергии. А ведь это только один из примеров.

Сможет ли Тайвань в самом деле совершить невозможное и доказать всему миру успешность зеленой энергетики — покажет самое ближайшее время. Запасемся терпением, в любом случае нас ждет что-то интересное.

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