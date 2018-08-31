РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Экс-банкир Ротшильда предлагает стратегическое партнерство с Путиным

(обновлено: 09:09 31.08.2018)
052494
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Если посмотреть на западную политическую жизнь со стороны и отбросить идеологическую шелуху громких речей, то можно прийти к неожиданному выводу. Вся западная стратегия определяется поиском ответов на два якобы эксклюзивно "русских" вопроса: кто виноват и что делать? Если не найти или не назначить виноватого во всех проблемах (причем не только прошлых, но и будущих), то непонятно, как сплачивать разношерстную банду бывших империй, из которых состоит ядро "коллективного Запада".

Идентификация общего врага — это зачастую не только вопрос политической необходимости, но и экономической целесообразности, потому что при правильном стечении обстоятельств на теме противодействия этому общему врагу можно заработать много денег, начиная от попила военных бюджетов и заканчивая грабежом поверженного противника. По целому ряду исторических, политических, географических и даже религиозных причин в качестве идеального ответа на европейский вопрос "кто виноват во всех бывших и будущих проблемах?" идеально подходила Россия во всех ее исторических инкарнациях, от имперской до советской. На вопрос "что делать с этим источником проблем?", соответственно, подыскивались ответы разной степени агрессивности — от британских санкций шестнадцатого века до прямых военных вторжений века двадцатого. В наше время вот уже несколько лет как Россия снова объявлена официальной причиной всех проблем, начиная от подрыва системы международного права и заканчивая хакерскими атаками на западную демократию. В некоторым смысле коллективный Запад вздохнул с облегчением: у него снова появился нормальный враг, а не всякие искусственные недоразумения вроде "ближневосточного терроризма", который был создан Западом же, или КНДР, которой Западу не удалось напугать себя как следует ни одного раза. После "назначения" России на роль главного врага вопрос "что делать?" решался в традиционном для Запада ключе: на нашу страну обрушились санкции, дипломатическое давление, а наиболее горячие головы даже предлагали силовое воздействие.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
"Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина
Проблема в том, что сейчас метод традиционного взаимодействия с Москвой, точнее, схема тотального противодействия России ломается прямо на наших глазах и это вызывает очень яркие негативные эмоции у тех, для кого борьба с ней является смыслом жизни, политической идеологией и основным бизнесом.

Под огонь критики за недостаточно активное противодействие России попадают даже те, кого критиковать не принято или опасно. Например, боевой листок лондонских банкиров — газета Financial Times вышла с разгромным материалом "Израиль пожинает плоды неожиданного союза с Путиным", в котором израильскому премьеру Нетаньяху припомнили все: и участие в акции "Бессмертный полк", и то, что он способен "понять Путина" (а как известно из европейских СМИ, "понимающий Путина" — это страшный человек и враг всего хорошего), и то, что Израиль не стал присоединяться к санкциям, которые введены против России.

Нетаньяху обвиняется еще и в том, что он "льстит Москве" ради достижения своих целей и ищет взаимовыгодные компромиссы по сирийскому вопросу.

Казалось бы, зачем критиковать израильского лидера за успешную дипломатию? В тексте Financial Times сквозит обида: получается, что в то время как весь остальной Запад демонстрирует свое единение в противостоянии с Владимиром Путиным, израильский премьер отбрасывает антироссийскую солидарность. И пытается выстроить отношения с Россией, исходя из национальных интересов своей страны, и при этом находит в Москве вполне рациональных и договороспособных собеседников. Тут есть на что разозлиться и чему позавидовать, но проблема даже в другом: а что если и другие лидеры западных стран придут к выводу, что с Россией можно вести дела другим способом? Нетаньяху, несмотря на то, что это вряд ли входило в его планы, создал прецедент, который становится токсичным (с точки зрения сторонников бесконечной экономической, дипломатической, а то и самой настоящей войны с Россией).

Лорд Джейкоб Ротшильд. Архивное фото
© AFP 2018 / Leon Neal
Ротшильд обеспокоен: мировому порядку грозит опасность
Показательно, что Эммануэль Макрон, когда говорит о необходимости переформатирования отношений с Россией, использует аргументацию, подозрительно похожую на ту, которую применяют израильские дипломаты: а именно, что это необходимо в силу прагматичного понимания реалий. В частности — того, что без содействия России невозможно обеспечить безопасность страны.

Президент Франции пошел дальше и уже во время визита в Хельсинки 30 августа повторил и усилил свой "российский" тезис, который он уже высказывал на прошлой неделе: "У нас есть желание, чтобы у Европы была стратегическая и оборонная автономия, желание перестроить европейскую архитектуру безопасности в широком смысле, как я говорил об этом несколько месяцев назад в Санкт-Петербурге, с необходимостью переосмыслить наши отношения с Россией. <…> Эта более широкая Европа должна строить свою архитектуру безопасности с державами, которые находятся на ее границе, и великими народами, с которыми у нас общая история".
Не нужно быть пророком, чтобы предположить, что в этом заявлении критики увидят очередную попытку "польстить Москве", не говоря уже о том, что идея выстраивания некой "широкой Европы", в которой безопасность будет обеспечена общими усилиями, в том числе с участием России, представляется еретической с точки зрения трансатлантической солидарности с США и традиционно русофобских позиций европейского политического истеблишмента.

Позицию Макрона можно списать как ничего не значащую (чего стоят слова президента страны, у которой даже нет полноценного суверенитета?), но это было бы ошибочной оценкой. Макрон — человек с интересной биографией, и для того, чтобы понять вес его слов, нужно найти ответ на философский вопрос: существуют ли в природе бывшие банкиры дома Ротшильдов? Или высокопоставленные сотрудники дома Ротшильдов, так же как и высокопоставленные сотрудники спецслужб, по-настоящему "бывшими" никогда не бывают? Нынешний президент Франции пришел в политику прямо из ротшильдовского банка, а высокоуровневый банковский бизнес такого рода не терпит вольного обращения со словами и несерьезного отношения к вопросам экзистенциальных рисков. Если Макрон говорит о необходимости включить Москву в европейскую архитектуру безопасности, значит, такая необходимость, скорее всего, является объективной реальностью.

Танец с невестой и тост на немецком. Путин на свадьбе главы МИД Австрии Кнайсль. Архивное фото
© Ruptly
Запад зол на "троллинг" Владимира Путина
Отношение к России будет постепенно меняться. Это вопрос времени и правильных действий Москвы. У нас часто говорят о том, что связи с Западом можно улучшить за счет каких-то уступок. Это ложь. С Западом в целом и с его конкретными странами можно взаимодейстовать только с помощью рецепта, о котором заявил израильский премьер Нетаньяху: "Слабые осыпаются, их убивают, их стирают из истории. Сильные выживают. <…> Сильных уважают, союзы заключаются с сильными, и в конце концов альянсы заключаются именно с сильными."

Эта логика справедлива в отношении любой страны, а в случае России она справедлива вдвойне. Как ни странно, единственный способ дружить с нашими западными оппонентами — это наращивать силу и ответственно ее использовать. К счастью, именно этой тактики и придерживается российское руководство.

 

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена