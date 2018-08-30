То самое видео: Китай благодарит Трампа за правду о СМИ

Дмитрий Косырев, политический обозреватель МИА "Россия сегодня"

Это китайское видео известно под названием "Спасибо, господин Трамп, за ваши санкции", на нашем сайте о нем уже писали . Но в этом трехминутном клипе было еще много прочего, что достойно отдельного разговора.

Напомним, о чем речь. Если бы это видео не исчезло с сайта китайской государственной телекомпании, так же как из YouTube, оно, кто знает, прошло бы не сильно замеченным. Но в минувший четверг начался очередной раунд американо-китайских торговых переговоров, и кто-то в Пекине вспомнил старую традицию из тех времен, когда дипломатия еще соблюдала приличия: лучше обходиться без личных нападок на главу государства, с которым ведешь пусть и жесткий, но диалог. Видео испарилось.

И вот теперь люди, видевшие это самое "Спасибо", восстанавливают его по памяти. И обнаруживают там всякое — умное, очевидное, чересчур очевидное, чересчур задиристое…

Нам эта история интересна вот чем: США умудрились напасть одновременно на Россию и Китай. В одном случае это называется войной санкций, в другом — войной таможенных тарифов и пошлин, но по сути это одна и та же война. Она использует экономическое оружие плюс пропаганду, которая уже и не пытается быть правдивой. И понятно, что нам интересно, как реагируют на ход нашей общей войны китайцы — вдруг у них можно чему-то научиться, как минимум на ошибках.

Видео было сделано на китайском телевидении, ориентированном на зарубежного зрителя, — China Global Television Network (CGTN). Оно вещает на сто с лишним государств. Так что перед нами случай китайского юмора, рассчитанного на зарубежную аудиторию.

Юмор — это вот что: "от имени медиков" выносится благодарность Трампу за то, что китайцы сейчас отучаются от американского бекона и бурбона (на которые Пекин наложил ответные санкции — то есть тарифы и пошлины). Ну, понятно, переедание и перепивание вредно, а китайские бекон и 50-градусная эрготоу полезнее американских аналогов.

Еще Трампа там благодарят за то, что он вернул китайцам исторически свойственное им чувство скромности. Идея в том, что никакая нация не должна быть слишком уверена в себе и неумеренно упиваться собственными успехами.

У нас бы то же самое сказали по-другому: расслабляться не надо. Быть в хорошей форме на случай возникновения проблем так же полезно, как не увлекаться беконом. А то все шло так хорошо (у нас и у Китая), что это было даже плохо.

А теперь нечто по-настоящему интересное. Под занавес видео Трампа благодарят за то, что он "дискредитировал масс-медиа в целом, так что мы (в Китае. — Д. К.) теперь должны дважды проверять себя — не выпускаем ли фейковые новости".

Врут про Китай американские и прочие "международные" медиа так же, как про Россию. Обвиняют в чем угодно и еще объясняют, что Пекин (или Москва) идет по всем направлениям от провала к провалу, про успехи же умалчивают. Но в данном случае речь не о частностях. А о том, что президент США Дональд Трамп постоянно называет те масс-медиа, которые недавно считались глобальными, респектабельными и ведущими, фабрикой фальшивых новостей.

Мы тоже должны быть ему благодарны — за то, что Трамп обозначил очень серьезную проблему. Раньше о ней в приличном обществе было и говорить-то страшно, а сейчас — раз даже президент США наконец назвал вслух то, о чем мы и так догадывались, — можно, наверное, вести разговор всерьез и в глобальном масштабе. Разговор на тему того, что с этой самопровозглашенной "четвертой властью" (или "четвертым сословием", the fourth estate) творится какое-то фундаментальное не то. И не только в США.

Вот вам только один пример. На прошлой неделе около 300 ведущих СМИ США сговорились устроить против Трампа акцию — одновременно опубликовать комментарии о том, что нападки президента на СМИ недопустимы. И устроили: можно было в очередной раз прочитать давно надоевшие заклинания о том, что, когда власть винит в чем-то журналистов, это значит, что виновата власть, и так далее. В общем, все, что мы раньше читали о пользе свободы печати и демократии, они на разные голоса, и невероятно нудно, повторили.

Однако странная штука получается с этой демократией. Критиковать президента можно и нужно (СМИ, если вы не знали, это просто обязаны делать). Законодателей всех уровней — пожалуйста. Суды — непременно, то есть все три ветви власти. Вдобавок церкви любых вероисповеданий можно поливать сколько угодно, вот сейчас в той же Америке теми же СМИ раскручивается очередная история про священников-педофилов, жертвы которых зашкаливают за тысячу (и сразу не верится — тем более что церкви для либералов давно уже предмет вот таких кампаний).

А кого нельзя критиковать? Да СМИ. Вот же они объясняют коллективно — нельзя. Мы — зона, закрытая для критики.

Вообще-то, если кто-то в дискуссии яростно вопит, что разговор закончен, возражать запрещено, оппоненты и прочие несогласные — аморальные и лживые типы, это верный признак: вопящие проиграли, а разговор, наоборот, только начинается. Так что давно пора обсудить — где "свободные и независимые" СМИ в глобальном масштабе свернули с пути, куда изначально вел путь, почему журналистика повсеместно превращается в инструмент оболванивания. И следовало бы заняться трудностями перевода: "estate" — это "власть" или все-таки "сословие", с его особыми интересами, которые еще не известно, совпадают ли с интересами других сословий и людей.

Но одно дело, когда на эти темы говорят (или пытаются запретить оппонентам говорить) в стране — лидере "свободного мира". Другое дело — когда речь о государстве из другой цивилизации, то есть о Китае. Это государство и общество никогда и не подписывалось под идеями насчет того, что СМИ — это "четвертая власть" и что вдобавок социальные сети неприкосновенны. В Китае попросту запрещены Facebook и Twitter, которые сейчас отбросили застенчивость и откровенно подыгрывают только одной из существующих в США идеологий, не гнушаясь при этом ничем.

И это, конечно, приятно, что президент США помог китайцам укрепиться в сознании своей правоты. Но дальше возникает вопрос: ну, хорошо, Трамп "дискредитировал масс-медиа в целом", но не мешало бы, чтобы теперь кто-то (Китай?) сказал, а как все с этими масс-медиа должно быть.

А для этого, наверное, пригодятся — смотри выше — скромность и умение не расслабляться и все прочие "подарки Трампа", за которые его благодарило исчезнувшее видео.