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Порошенко пиарит Россию, чтобы победить

(обновлено: 08:02 30.08.2018)
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CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фотоПрезидент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /

Нюра Н. Берг, для РИА Новости

С помпой и грохотом, пафосом и лязганьем боевой техники, с длинными победными речами и широким участием в торжествах евроатлантических кураторов завершилось на Украине долгое празднование годовщины независимости.

Отмечали на широкую ногу, скрывая от любопытствующих смету торжеств, как если бы это был юбилей или невиданный объем стратегических перемог, требующий соответствующего оформления. Апофеозом стал заранее распиаренный военный парад — странный симбиоз выставки подмарафеченной старой советской техники, муляжей теоретически модернового украинского вооружения, дареных солнечных очков и лихо заломленных беретов "пентагон-стайл" на солдатах, ну и вообще — густого духа тотального американского присутствия.

Военнослужащие на репетиции военного парада в честь 27-ой годовщины Независимости Украины в центре Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Военный эксперт высмеял попытки Киева "напугать Москву парадом"
Если же отбросить всю шелуху и рюшки, это был бенефис президента Порошенко. Впереди у Петра Алексеевича выборы, его рейтинг непристойно низок, поэтому совершенно ясно, что будут собраны в кулак все силы, чтобы ситуацию переломить. И празднование незалежности — пафосная увертюра к определенно начавшейся жестокой борьбе за трон.

Задача, которую предстоит решать, архисложная. Нужно убедить население страны не верить своим глазам, ушам и кошелькам, забыть о череде скандалов с президентским бизнесом, с его офшорами, с его отпусками, с его бесконечным враньем. И заставить верить той виртуальной реальности, которую производит отмобилизованная, циничная, закаленная в бесконечной цепи переобуваний и предательств своих прежних патронов армия политтехнологов.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоенный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Архивное фото

Но Порошенко перед этой задачей не пасует. Двадцатиминутная парадная речь президента стала манифестом о намерениях и декларацией решимости идти в борьбе за трон до конца.

Президент Украины Петр Порошенко со снайперской винтовкой
© Фото : Пресс-служба президента Украины/Михаил Палинчак
"Удержаться любой ценой". Политик о словах Порошенко про украинское оружие
Собственно, само выступление никаких сенсаций и откровений не содержало. Это было перечисление все тех же окончательных "прощавань" с Россией во всех ее ипостасях. Порошенко снова разрывал последние нити с "имперским стойлом", рапортовал о годовщине полного отказа от российского газа (то есть начала "перезакупок" российского же газа у Словакии), о невиданном наращивании мышц в беззаветной борьбе с гибридным врагом. Он опять и опять гвоздил оккупанта, срывал покровы с подлых замыслов северной соседки, анонсировал предстоящее брутальное вмешательство России в украинские выборы, обнаруживал вооруженные орды захватчиков, чтобы тут же подчеркнуть готовность к отпору и победе. Барабанил новое армейское приветствие, заимствованное у УПА*. И старательно обходил экономическое состояние вверенной ему родины.

Солдаты традиционно падали в обморок, а гражданская публика испытывала восторг гипнотического единения.

© AP Photo / Presidential Press Service Pool/Mykola LazarenkoПрезидент Украины Петр Порошенко на репетиции военного парада в честь 27-й годовщины независимости Украины в центре Киева
© AP Photo / Presidential Press Service Pool/Mykola Lazarenko
Президент Украины Петр Порошенко на репетиции военного парада в честь 27-й годовщины независимости Украины в центре Киева

Ни одной свежей мысли, ничего, боже упаси, неожиданного. Да оно и ни к чему. Сегодня поставлена задача окончательно превратить нацию в монолит, не задающий вопросов, круглосуточно гордящийся, бдительный к врагам, готовый к лишениям и смерти на войне. Над этим монолитом должен возвышаться самый безупречный националист, самый рьяный борец за веру, самый беззаветный радетель за украинскую мову, самый искусный стратег, самый бескомпромиссный враг России.

Для этого мобилизовано собственное войско платных промоутеров и искренних добровольных обожателей. Все сгруппированы для достижения одной-единственной цели — второй президентский срок Порошенко.

Президент Украины Петр Порошенко
© РИА Новости / Стрингер
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Порошенко увидел "российские следы". Похоже, на воде
Любопытно присмотреться к этой технологии, ведь именно с ее помощью перед нами в ближайшие девять месяцев будет разворачиваться многожанровый спектакль продвижения на пост человека, чей рейтинг сегодня уступает даже соперникам-комикам.

Для этого нужно не так уж много — ненависть и мечта. Мечта должна быть как можно более нереальной, а ненависть, напротив, осязаемой и плотной. Генеральный посыл президент несет в массы сам, а параллельно, разбив хитрый план на технологические фрагменты, в бой вступают медиа- и пиар-войска — от генералов до последнего "порохобота".

Начнем, пожалуй, с ненависти. К России, естественно. Это один из главных китов избирательной кампании Порошенко, универсальная отмычка, многофункциональное оружие и безотказное объяснение всех проблем.
Требуемый ее градус постоянно поддерживается на всех площадках усилиями всей цепочки — от рядовых информационной войны до лично пана президента.

В интервью Financial Times Порошенко заявил, что успешные прозападные реформы могут остановиться из-за вмешательства России, которое будет и уже есть. И это не только торговые войны и топот копыт бронебурятских коней, но и кибератаки, социальные сети, телевидение и радио, интернет-ресурсы.

Враг у ворот
© Виталий Подвицкий
Враг у ворот

Одновременно с президентом о вмешательстве России в украинские выборы хором заговорили десятки известных на Украине лидеров общественного мнения. Скажем, депутат и записной информационный сопротивленец Дмитрий Тымчук перечислил агентов российского влияния среди журналистов, политологов, экономистов. Далее в дело вступила так называемая порохоботовская пехота, и вот уже мы видим, как сотни аккаунтов в социальных сетях подхватывают тему. Работы так много, что десятники и сотники не успевают креативить варианты текстов — сетевые заробитчане чешут одними и теми же абзацами.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Все – по плану". Эксперт о словах Порошенко о "вмешательстве" РФ в выборы
Одновременно с этим идет массированная атака на страницы идеологических противников, которые блокируются и удаляются сотнями в день из-за организованных атак ботов. Невозможно не заподозрить некие кооперационные связи между украинской властью и менеджментом, скажем, Facebook.

Отдельный фронт развернут против "ватников". Атаковать их в лоб бессмысленно, поэтому развернут хитрый план с привлечением бывших антимайданщиков, сохранивших широкие связи в этой среде, но сегодня нашедших калорийное пропитание у Петра Алексеевича. Им поручено если не канализировать раздражение недовольных украинской властью в ненависть к России, то хотя бы резко ослабить неприязнь к западным кураторам и одновременно возбудить благосклонный интерес к Порошенко как единственному настоящему патриоту Украины. Как по свистку в сотнях аккаунтов появились одинаковые восторженные панегирики (или сдержанные похвалы) в связи с его извинениями перед украинским народом за то, что он обещал закончить войну в считаные часы, а не смог. Мол, лучше поздно, чем никогда, и надо иметь мужество и честность, как у Петра, чтобы так признавать свои ошибки. Мгновенные сотни перепостов и тысячи лайков.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Порошенко объявил о начале разрыва соглашения о дружбе с Россией
Это с точки зрения политтехнологии вполне прагматичные, кстати, шаги. Спаять круговой порукой и восторгом сторонников и аккуратно обработать противников, размягчая их позицию.

Теперь о мечте. О чем положено сегодня мечтать простому украинцу по версии Петра Порошенко? Исключительно о высоком. Мечтать следует о вступлении родины в НАТО и ЕС, о получении томоса на автокефалию, о возвращении Крыма, о флаге над Донбассом и о тотальной, бескомпромиссной победе украинского языка. На тех, кому добровольно не мечтается, есть свои методы. Вот мы часто смеемся над согласными продолжительными скачками патриотов или выкладыванием украинского тризуба из чего попало — из кусков сала, свечей, танков, из колбасы, арбузов и дынь, из драников, палой листвы, из тел юных патриотов… Но эта технология прекрасно обкатана и работает. Чем более бессмысленным делом заняты большие группы людей, тем легче им внушить подчинение и послушание, восторг и энтузиазм.

Впереди нас, таким образом, ждет ужесточение всесторонней паранойи на почве поиска перемог, зрады и ганьбы (побед, предательства и позора) в разнообразных сочетаниях. Иначе Петру Алексеевичу второго срока не видать…

*Террористическая организация, запрещенная в России.

© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкВоенный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Военный парад в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Архивное фото
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Комментарии
3 пользователя оставили 4 комментария
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Спиральтист ...
ИМХО Порошенко уже отработанная лошадка, его сбросят как пить дать, тем более его кураторы уже не у руля
08:21
30.08.2018
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Евстафий Погорелый
Клоун! Но до Ю. Никулина как до Москвы на карачках!
08:09
30.08.2018
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Евстафий Погорелый
При нынешней хунте в Киеве страна превратилась в хаос и показуху. А страдает то украинский народ!
08:07
30.08.2018
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runkov.88
Порох хочет повторить трюк Ельцина с переизбранием на второй срок. И ведь получится же у подлеца.
08:06
30.08.2018
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