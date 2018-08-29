Мученик пропаганды. Мать принесла в жертву девятилетнего гея

Ирина Алкснис

На прошлой неделе позорная гомофобия российского общества продемонстрировала свою новую грань. Как выяснилось, большинство россиян (63%) верят в существование гей-пропаганды. При этом граждане с неполным средним образованием, что любопытно, верят в нее меньше (48%), чем высокообразованные, с неоконченным высшим и высшим (65%).

Это исследование послужило очередным подтверждением неискоренимого ретроградства российского народа и государства, воспитавшего народ таким.

А вот трагическая новость из США. В Денвере девятилетний мальчик Джемел Майлс покончил с собой из-за травли (так называемого буллинга) со стороны сверстников в школе после того, как он рассказал им, что является гомосексуалистом и гордится этим.

Мать Джемела рассказала, что сын пришел к ней этим летом и сообщил, что он гей и хотел бы одеваться более женственно. Будучи истинным носителем высших либерально-политкорректных ценностей и идеалов, женщина поддержала выбор своего ребенка и вдохновила его прийти в школу и совершить каминг-аут.

В начале учебного года мальчик так и сделал. Однако он столкнулся с неприятием соучеников, что, по мнению матери, и стало причиной его смерти: проучившись лишь четыре дня, девятилетний Джемел свел счеты с жизнью. СМИ не уточняют выбранный им способ самоубийства.

Школа, где учился погибший ребенок, уже разослала родителям своих учеников письма с советами, как заметить признаки стресса, переживаемого их детьми, а также с заверениями, что они могут получить всю необходимую поддержку у школьных кризисных консультантов.

…В таких историях проявляется масштаб раскола, который разделяет просвещенный Запад и лапотную Россию.

Там, где носители цивилизации и прогресса видят повод для мучительных размышлений о таких социальных язвах, как гомофобия и буллинг, и о поиске путей преодоления этих тяжелых проблем, представители квасного традиционализма поначалу способны выразить свои эмоции и мысли по поводу произошедшего исключительно в непечатных выражениях. А когда дар литературной речи к ним возвращается, они формулируют свою позицию, которая обнажает их безнадежное мракобесие.

Потому что с точки зрения российского обывателя несчастного девятилетнего Джемела убила система.

Система, которая навязывает "сексуальную идентичность" маленьким детям, не созревшим ни в эмоциональном, ни в интеллектуальном, ни просто в половом аспекте. Система, которая под предлогом свободомыслия и политкорректности расшатывает еще не сформировавшуюся личность, гендерные установки, естественный ход сексуального развития и психику ребенка.

Система, которая промывает мозги всем и настолько, что родители даже не понимают, что приносят своих детей на алтарь дремучих "концепций" гендерных сектантов, рвущихся (внезапно, сюрприз) к влиянию. Система, которая абсолютно тотальна и охватывает все источники донесения информации и инструменты влияния на человека — школу, медиа, книги, кино.

И в итоге на третьеклассника сначала зачем-то навешивается взрослая "сексуальная" социальная роль. А затем внезапно обнаруживается, что он все-таки маленький ребенок, который не в состоянии психически выдержать даже стычку с другими детьми.

И по мнению российского общества, когда речь идет о подобной системе, в которой слаженно действуют законодательные, информационные, пропагандистские и многочисленные другие элементы, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что речь идет об осмысленном, организованном и целенаправленном процессе, разрушающем не только жизни конкретных детей, но и негативно влияющем на общество в целом.

Кому и зачем это нужно, можно обсуждать долго и бурно, но вот в отношении практического аспекта данной ситуации российским обществом и государством достигнут твердый консенсус.

Он заключается в том, что в условиях современного проницаемого мира и принципиально новых по эффективности механизмов распространения информации должны работать фильтры по недопущению в Россию передовых западных концепций "сексуального воспитания". Любые же их ростки, все-таки появившиеся в стране, должны ликвидироваться сразу. Дети должны быть безоговорочно защищены от того, что принято называть "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", во всех ее проявлениях, даже кажущихся безобидными.

Подобную жесткость многие наверняка сочтут избыточной и даже абсурдной в своем консерватизме.

Вот только на Западе тоже все начиналось с мелочей, причем еще совсем недавно.