РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Мнение

Мученик пропаганды. Мать принесла в жертву девятилетнего гея

(обновлено: 08:01 29.08.2018)
0467520
© AFP 2018 / DPA / Patrick SeegerУчастник гей-парада. Архивное фотоУчастник гей-парада. Архивное фото
© AFP 2018 / DPA / Patrick Seeger

Ирина Алкснис

На прошлой неделе позорная гомофобия российского общества продемонстрировала свою новую грань. Как выяснилось, большинство россиян (63%) верят в существование гей-пропаганды. При этом граждане с неполным средним образованием, что любопытно, верят в нее меньше (48%), чем высокообразованные, с неоконченным высшим и высшим (65%).

Это исследование послужило очередным подтверждением неискоренимого ретроградства российского народа и государства, воспитавшего народ таким.

Вид на одну из улиц Брюсселя. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
В Бельгии партия исключила из своих рядов политика за высказывание о геях
А вот трагическая новость из США. В Денвере девятилетний мальчик Джемел Майлс покончил с собой из-за травли (так называемого буллинга) со стороны сверстников в школе после того, как он рассказал им, что является гомосексуалистом и гордится этим.

Мать Джемела рассказала, что сын пришел к ней этим летом и сообщил, что он гей и хотел бы одеваться более женственно. Будучи истинным носителем высших либерально-политкорректных ценностей и идеалов, женщина поддержала выбор своего ребенка и вдохновила его прийти в школу и совершить каминг-аут.

В начале учебного года мальчик так и сделал. Однако он столкнулся с неприятием соучеников, что, по мнению матери, и стало причиной его смерти: проучившись лишь четыре дня, девятилетний Джемел свел счеты с жизнью. СМИ не уточняют выбранный им способ самоубийства.

Участник гей-парада
© AFP 2018 / Ricardo Arduengo
Докажи, что ты гей. Или вон из Европы!
Школа, где учился погибший ребенок, уже разослала родителям своих учеников письма с советами, как заметить признаки стресса, переживаемого их детьми, а также с заверениями, что они могут получить всю необходимую поддержку у школьных кризисных консультантов.

…В таких историях проявляется масштаб раскола, который разделяет просвещенный Запад и лапотную Россию.

Там, где носители цивилизации и прогресса видят повод для мучительных размышлений о таких социальных язвах, как гомофобия и буллинг, и о поиске путей преодоления этих тяжелых проблем, представители квасного традиционализма поначалу способны выразить свои эмоции и мысли по поводу произошедшего исключительно в непечатных выражениях. А когда дар литературной речи к ним возвращается, они формулируют свою позицию, которая обнажает их безнадежное мракобесие.

Гей-парад. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
Власти Новоульяновска отменили разрешенный ранее гей-парад в поселке
Потому что с точки зрения российского обывателя несчастного девятилетнего Джемела убила система.

Система, которая навязывает "сексуальную идентичность" маленьким детям, не созревшим ни в эмоциональном, ни в интеллектуальном, ни просто в половом аспекте. Система, которая под предлогом свободомыслия и политкорректности расшатывает еще не сформировавшуюся личность, гендерные установки, естественный ход сексуального развития и психику ребенка.

Система, которая промывает мозги всем и настолько, что родители даже не понимают, что приносят своих детей на алтарь дремучих "концепций" гендерных сектантов, рвущихся (внезапно, сюрприз) к влиянию. Система, которая абсолютно тотальна и охватывает все источники донесения информации и инструменты влияния на человека — школу, медиа, книги, кино.

Семья Рукабер в Карлсруэ
© Фото : из личного архива семьи Рукабер
"Дочку учили лесбиянству". Почему российские немцы возвращаются из Германии
И в итоге на третьеклассника сначала зачем-то навешивается взрослая "сексуальная" социальная роль. А затем внезапно обнаруживается, что он все-таки маленький ребенок, который не в состоянии психически выдержать даже стычку с другими детьми.

И по мнению российского общества, когда речь идет о подобной системе, в которой слаженно действуют законодательные, информационные, пропагандистские и многочисленные другие элементы, не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что речь идет об осмысленном, организованном и целенаправленном процессе, разрушающем не только жизни конкретных детей, но и негативно влияющем на общество в целом.

Кому и зачем это нужно, можно обсуждать долго и бурно, но вот в отношении практического аспекта данной ситуации российским обществом и государством достигнут твердый консенсус.

Тюрьма в Таиланде
© Фото из личного архива Антона Шмонина
"С трансами в душ лучше не ходить". Россияне — об иностранных тюрьмах
Он заключается в том, что в условиях современного проницаемого мира и принципиально новых по эффективности механизмов распространения информации должны работать фильтры по недопущению в Россию передовых западных концепций "сексуального воспитания". Любые же их ростки, все-таки появившиеся в стране, должны ликвидироваться сразу. Дети должны быть безоговорочно защищены от того, что принято называть "пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", во всех ее проявлениях, даже кажущихся безобидными.

Подобную жесткость многие наверняка сочтут избыточной и даже абсурдной в своем консерватизме.

Вот только на Западе тоже все начиналось с мелочей, причем еще совсем недавно.

Комментировать
Мнение
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена