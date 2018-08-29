Мир пробыл час на грани новой Фукусимы: об американской "проклятой АЭС"

Сергей Савчук, для РИА Новости

На днях по новостным лентам американских изданий промелькнула новость о возможной техногенной катастрофе. Речь шла о том, что на атомной электростанции "Сан-Онофре" в штате Калифорния то ли произошла, то ли вот-вот произойдет утечка смертельно опасного отработанного ядерного топлива (ОЯТ).

Можно было пропустить такие вирусные новости мимо ушей, списав их на работу желтой прессы, но в дело включились очень авторитетные заокеанские издания. В связи с чем уместно рассказать, что это за станция, почему она считается проклятой, что там случилось на сей раз и может ли она стать "американской Фукусимой".

Сама "Сан-Онофре" расположена в городке Сан-Клементе в Калифорнии, внешний периметр ее в прямом смысле омывают волны Тихого океана. АЭС принадлежит американской компании Southern California Edison. Первый энергоблок запустили в 1968 году и активно эксплуатировали вплоть до 1992-го. Это был водо-водяной реактор, произведенный компанией Westinghouse. Его мощность при максимальной нагрузке достигала 436 МВт. Второй блок ввели в эксплуатацию в 1983 году, а третий — в 1984-м. Это были реакторы-близнецы, двухконтурные водо-водяные ядерные реакторы производства Combustion Engineering. На двоих они выдавали 1127 МВт электричества. В пору расцвета и максимальной эксплуатации на "Сан-Онофре" трудились более двух тысяч человек из технического персонала.

В течение десяти лет, с 2001 по 2011 год, Edison производила замену старых парогенераторов двух реакторов на более современные. Замена этих агрегатов была такой долгой и дорогой (671 миллион долларов) потому, что они были нестандартными — можно сказать, гигантами среди коллег: никогда прежде в мире агрегаты таких габаритов не производили.

Монтаж парогенераторной установки на втором энергоблоке завершили в 2009 году, а на третьем — в 2011-м. АЭС начала поставлять потребителям электроэнергию. Но счастье было недолгим. Менее чем через год на обоих реакторах начались каскадные сработки систем защиты. Нагрузку на реакторы постепенно снижали, доведя ее в 2012 году до минимально возможной, а позднее блоки и вовсе остановили. Официальная причина — преждевременный износ более чем трех тысяч трубок парогенераторов.

Трубки, напомним, были совершенно новыми, их установили буквально за год-два до описываемых событий, а согласно техническому регламенту срок их службы должен был составлять не менее 40 лет.

© AP Photo / Grant Hindsley, File АЭС Сан-Онофре © AP Photo / Grant Hindsley, File АЭС Сан-Онофре

То есть имел место массовый брак. Факт столь вопиющей халатности, конечно, не остался без внимания контролирующих органов. Расследование поручили Комиссии по ядерному регулированию США, и уже спустя год, в мае 2013-го, сенатор Барбара Боксер обнародовала некоторые детали. В частности, расследование показало, что все энергоблоки эксплуатировались "вне установленных допустимых параметров физической и температурной нагрузки", а внесенные в реакторы доработки сенатор охарактеризовала как "небезопасные и угрожающие жизни восьми миллионов человек, живущих в 50-мильном радиусе от станции". Месяц спустя, уже в июне, компания Southern California Edison заявила об окончательной остановке второго и третьего энергоблоков, при этом возможность их восстановления и повторного пуска специалисты компании оценивали как маловероятную.

Многие наши сограждане любят сокрушенно покачать головой — мол, присуще нам, русским, некое извечное разгильдяйство и головотяпство. Поспешим разочаровать вас, уважаемые читатели: человеческая натура одинакова и нисколько не зависит от региона проживания.

В июле 1982 года американский журнал Time с недоумением спрашивал, как же компания Bechtel так монтировала корпус первого реактора АЭС "Сан-Онофре", что умудрилась установить его… задом наперед. В результате заказчик и подрядчик посчитали возможные дополнительные затраты на его повторный монтаж, махнули рукой и решили, что дешевле перестроить всю реакторную обвязку. Такой подход незамедлительно принес плоды. На протяжении всей эксплуатации реактора отмечались постоянные сбои в работе аварийных генераторов, неверное подключение аккумуляторных батарей, а в 2008 году комплексная проверка Комиссии по ядерному регулированию вообще установила, что компания-владелец систематически фальсифицировала отчеты о безопасности и надежности станции.

В 2011 году комиссия заявила, что проведенный комплекс работ устранил опасность для окружающей среды и местного населения. А уже в ноябре 2011-го на "Сан-Онофре" случилась масштабная утечка аммиака — такая, что весь персонал экстренно эвакуировали. В 2012 году аварийно остановился резервный дизель-генератор, в систему смазки попала охлаждающая жидкость. Вердикт комиссии: возможный саботаж сотрудников АЭС и умышленная порча оборудования.

После катастрофы на японской "Фукусиме-1" руководство Edison выступило с успокаивающим заявлением, что "Сан-Онофре" способна выдержать землетрясение с магнитудой до семи баллов даже при условии, что эпицентр будет находиться прямо под станцией. Более того, АЭС обнесена 7,5-метровой стеной, которая защитит энергоблоки от удара цунами. Также был опубликован отчет геофизиков и геологов, согласно которому вероятность наступления описанных выше условий оценивалась как 1:58 000. Это не сильно убедило американских специалистов: так, известный американский функционер от энергетики Дэвид Фримен сразу же заявил, что владельцы АЭС водят общество за нос, а саму станцию назвал "каньоном дьявола". И правда, ее будто кто-то проклял: в 2016 году свет увидел очередной отчет, который утверждал, что на "Сан-Онофре" зафиксирована утечка радиоактивных отходов. Edison все яростно отрицала, обвиняя контролирующие органы в предвзятости.

Очередной шум вокруг АЭС разгорелся на минувшей неделе, когда в информационное пространство просочилась новость о том, что при перегрузке контейнеров с ОЯТ сложилась критически опасная ситуация. Сообщил об этом не какой-то очередной активист, а сотрудник станции Дэвид Фитч, отвечающий за техническую безопасность.

Третьего августа 2018 года на станции выполнялась перегрузка 100-тонного контейнера, содержащего высокорадиоактивные отходы. Контейнер должны были погрузить на специальный транспорт, который перевез бы его с внутренней территории предприятия в подземное хранилище, расположенное прямо у всемирно известного калифорнийского пляжа Сан-Онофре. При погрузке тонкостенного контейнера в кузов машины его установили поверх направляющих. При этом оператор крана не обратил внимания, что контейнер установлен с отклонением, что привело к ослаблению фиксирующей обвязки, в результате контейнер перекосило на один бок.

В таком положении тягач с погруженным контейнером простоял незамеченным больше часа. Потенциально тонкостенный контейнер, заполненный сотней тонн радиоактивных отходов, мог просто рухнуть с высоты пяти с половиной метров.

Фитч добавил, что на АЭС работает слишком мало людей и они плохо подготовлены в техническом плане.

© AP Photo / Nick Ut Рабочие на АЭС Сан-Онофре © AP Photo / Nick Ut Рабочие на АЭС Сан-Онофре

Сегодня на "Сан-Онофре" хранится более четырех тысяч тонн ОЯТ. Основной бассейн, где в охлаждающей среде хранятся контейнеры с ОЯТ, расположен всего в 30 метрах от линии океанского прибоя и буквально в двух метрах выше горизонта грунтовых вод. По утверждению американских СМИ, состояние контейнеров проверить крайне проблематично, при этом существует вероятность их коррозии и образования микротрещин. На АЭС, как и на многих прибрежных комбинатах, для охлаждения используется морская вода, но размер градирен явно недостаточен для надлежащего охлаждения отходов.

Проблема заключается в том, что станция фактически зажата на ограниченном пятачке между берегом и пятой федеральной трассой, то есть постройка новых градирен потенциально возможна только "через дорогу". Здесь нужно упомянуть, что в случае (упаси боже) какой-либо аварии в 80-километровую зону заражения радиоактивными отходами попадают сразу три крупных города и окрестности с суммарным населением 8,5 миллиона человек.

В мае этого года станцию посетил американский президент Дональд Трамп. На круглом столе с местными властями и представителями общественности ему представили доклад, в котором станцию назвали "второй Фукусимой". Внимание главы страны акцентировали на том, что в случае утечки ОЯТ даже из одного контейнера масштаб катастрофы будет сопоставим с Чернобылем. Отмечен также был тот факт, что охрана объекта такого уровня опасности возложена на частную вооруженную охрану, что дает широкий простор для действий террористов и криминала.

И еще. На момент аварии на Фукусиме у действующего японского правительства был готовый план эвакуации людей из 160-километровой зоны, включая Токио. В США, применительно к "Сан-Онофре", такой план отсутствует в принципе.