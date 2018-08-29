Мир пробыл час на грани новой Фукусимы: об американской "проклятой АЭС"

Сергей Савчук, для РИА Новости
На днях по новостным лентам американских изданий промелькнула новость о возможной техногенной катастрофе. Речь шла о том, что на атомной электростанции "Сан-Онофре" в штате Калифорния то ли произошла, то ли вот-вот произойдет утечка смертельно опасного отработанного ядерного топлива (ОЯТ).
Можно было пропустить такие вирусные новости мимо ушей, списав их на работу желтой прессы, но в дело включились очень авторитетные заокеанские издания. В связи с чем уместно рассказать, что это за станция, почему она считается проклятой, что там случилось на сей раз и может ли она стать "американской Фукусимой".
Сама "Сан-Онофре" расположена в городке Сан-Клементе в Калифорнии, внешний периметр ее в прямом смысле омывают волны Тихого океана. АЭС принадлежит американской компании Southern California Edison. Первый энергоблок запустили в 1968 году и активно эксплуатировали вплоть до 1992-го. Это был водо-водяной реактор, произведенный компанией Westinghouse. Его мощность при максимальной нагрузке достигала 436 МВт. Второй блок ввели в эксплуатацию в 1983 году, а третий — в 1984-м. Это были реакторы-близнецы, двухконтурные водо-водяные ядерные реакторы производства Combustion Engineering. На двоих они выдавали 1127 МВт электричества. В пору расцвета и максимальной эксплуатации на "Сан-Онофре" трудились более двух тысяч человек из технического персонала.
Монтаж парогенераторной установки на втором энергоблоке завершили в 2009 году, а на третьем — в 2011-м. АЭС начала поставлять потребителям электроэнергию. Но счастье было недолгим. Менее чем через год на обоих реакторах начались каскадные сработки систем защиты. Нагрузку на реакторы постепенно снижали, доведя ее в 2012 году до минимально возможной, а позднее блоки и вовсе остановили. Официальная причина — преждевременный износ более чем трех тысяч трубок парогенераторов.
Трубки, напомним, были совершенно новыми, их установили буквально за год-два до описываемых событий, а согласно техническому регламенту срок их службы должен был составлять не менее 40 лет.
То есть имел место массовый брак. Факт столь вопиющей халатности, конечно, не остался без внимания контролирующих органов. Расследование поручили Комиссии по ядерному регулированию США, и уже спустя год, в мае 2013-го, сенатор Барбара Боксер обнародовала некоторые детали. В частности, расследование показало, что все энергоблоки эксплуатировались "вне установленных допустимых параметров физической и температурной нагрузки", а внесенные в реакторы доработки сенатор охарактеризовала как "небезопасные и угрожающие жизни восьми миллионов человек, живущих в 50-мильном радиусе от станции". Месяц спустя, уже в июне, компания Southern California Edison заявила об окончательной остановке второго и третьего энергоблоков, при этом возможность их восстановления и повторного пуска специалисты компании оценивали как маловероятную.
Многие наши сограждане любят сокрушенно покачать головой — мол, присуще нам, русским, некое извечное разгильдяйство и головотяпство. Поспешим разочаровать вас, уважаемые читатели: человеческая натура одинакова и нисколько не зависит от региона проживания.
В июле 1982 года американский журнал Time с недоумением спрашивал, как же компания Bechtel так монтировала корпус первого реактора АЭС "Сан-Онофре", что умудрилась установить его… задом наперед. В результате заказчик и подрядчик посчитали возможные дополнительные затраты на его повторный монтаж, махнули рукой и решили, что дешевле перестроить всю реакторную обвязку. Такой подход незамедлительно принес плоды. На протяжении всей эксплуатации реактора отмечались постоянные сбои в работе аварийных генераторов, неверное подключение аккумуляторных батарей, а в 2008 году комплексная проверка Комиссии по ядерному регулированию вообще установила, что компания-владелец систематически фальсифицировала отчеты о безопасности и надежности станции.
После катастрофы на японской "Фукусиме-1" руководство Edison выступило с успокаивающим заявлением, что "Сан-Онофре" способна выдержать землетрясение с магнитудой до семи баллов даже при условии, что эпицентр будет находиться прямо под станцией. Более того, АЭС обнесена 7,5-метровой стеной, которая защитит энергоблоки от удара цунами. Также был опубликован отчет геофизиков и геологов, согласно которому вероятность наступления описанных выше условий оценивалась как 1:58 000. Это не сильно убедило американских специалистов: так, известный американский функционер от энергетики Дэвид Фримен сразу же заявил, что владельцы АЭС водят общество за нос, а саму станцию назвал "каньоном дьявола". И правда, ее будто кто-то проклял: в 2016 году свет увидел очередной отчет, который утверждал, что на "Сан-Онофре" зафиксирована утечка радиоактивных отходов. Edison все яростно отрицала, обвиняя контролирующие органы в предвзятости.
Очередной шум вокруг АЭС разгорелся на минувшей неделе, когда в информационное пространство просочилась новость о том, что при перегрузке контейнеров с ОЯТ сложилась критически опасная ситуация. Сообщил об этом не какой-то очередной активист, а сотрудник станции Дэвид Фитч, отвечающий за техническую безопасность.
Третьего августа 2018 года на станции выполнялась перегрузка 100-тонного контейнера, содержащего высокорадиоактивные отходы. Контейнер должны были погрузить на специальный транспорт, который перевез бы его с внутренней территории предприятия в подземное хранилище, расположенное прямо у всемирно известного калифорнийского пляжа Сан-Онофре. При погрузке тонкостенного контейнера в кузов машины его установили поверх направляющих. При этом оператор крана не обратил внимания, что контейнер установлен с отклонением, что привело к ослаблению фиксирующей обвязки, в результате контейнер перекосило на один бок.
В таком положении тягач с погруженным контейнером простоял незамеченным больше часа. Потенциально тонкостенный контейнер, заполненный сотней тонн радиоактивных отходов, мог просто рухнуть с высоты пяти с половиной метров.
Фитч добавил, что на АЭС работает слишком мало людей и они плохо подготовлены в техническом плане.
Сегодня на "Сан-Онофре" хранится более четырех тысяч тонн ОЯТ. Основной бассейн, где в охлаждающей среде хранятся контейнеры с ОЯТ, расположен всего в 30 метрах от линии океанского прибоя и буквально в двух метрах выше горизонта грунтовых вод. По утверждению американских СМИ, состояние контейнеров проверить крайне проблематично, при этом существует вероятность их коррозии и образования микротрещин. На АЭС, как и на многих прибрежных комбинатах, для охлаждения используется морская вода, но размер градирен явно недостаточен для надлежащего охлаждения отходов.
Проблема заключается в том, что станция фактически зажата на ограниченном пятачке между берегом и пятой федеральной трассой, то есть постройка новых градирен потенциально возможна только "через дорогу". Здесь нужно упомянуть, что в случае (упаси боже) какой-либо аварии в 80-километровую зону заражения радиоактивными отходами попадают сразу три крупных города и окрестности с суммарным населением 8,5 миллиона человек.
И еще. На момент аварии на Фукусиме у действующего японского правительства был готовый план эвакуации людей из 160-километровой зоны, включая Токио. В США, применительно к "Сан-Онофре", такой план отсутствует в принципе.