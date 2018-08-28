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Американские шпионы жалуются на жизнь в Москве: что делать

(обновлено: 08:56 28.08.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЗдание посольства США в Москве. архивное фотоЗдание посольства США в Москве. архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Максим Соколов, для РИА Новости

Газета The New York Times со ссылкой на неназванные источники в Госдепартаменте и разведывательных службах США сообщила, что американское посольство в Москве последнее время чувствует себя изолированным и находится под колпаком российской контрразведки. Что отрицательно сказывается на возможностях дипломатов, а равно и сотрудников других ведомств, работающих под дипломатическим прикрытием, получать секретную информацию о намерениях Кремля.

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© Фото : SANA
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Еще два года назад, согласно газете, с этим все было достаточно благополучно, информанты, принадлежащие к российскому руководству или достаточно близкие к нему, охотно шли на контакт и рассказывали много интересного. Но затем пошла уж музыка не та. Доброхотные осведомители не проявляют былой готовности общаться с американскими представителями, и красивое здание на Новинском бульваре оказалось лишенным глаз и ушей.

Газета, впрочем, сообщает, что с информантами не все так страшно. Нет оснований полагать, что они "разоблачены или же вовсе ликвидированы". Скорее всего, просто залегли на дно, поскольку контрразведка лютует и прежний обычай российской элиты дневать и ночевать в американском посольстве теперь представляется слишком опасным.

Многовековая дипломатическая традиция, предписывающая послу держать открытый стол, за которым вкусные яства и изысканные вина развязывают языки и знатные люди страны пребывания рассказывают радушному хозяину (на худой конец — второму секретарю или атташе по культуре) и то, что надо, и то, что не надо, — эта традиция в российско-американских отношениях перестала работать. Посол, а также второй секретарь обедают в одиночестве.

Удивительного тут мало. Приятное общение с иностранными дипломатами в качестве условия требует более или менее нормальных отношений с соответствующей страной. Дружеских — совсем хорошо, нейтральных — тоже сойдет, небеспроблемных, но при этом корректных — и это сгодится.

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© AP Photo / Evan Vucc
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Но когда прямому столкновению держав препятствует исключительно опасение неприемлемого ущерба, а так между ними есть только небольшое противоречие по земельному вопросу — кто кого в землю закопает, — тогда нормальной дипломатической рутине, то есть балам, обедам, завтракам, бокалам шампанского (есть в протоколе и такой жанр), в ходе каковых увеселений и завязываются ценные контакты с информаторами, более нет места. Даже если дипломатические отношения еще не прекращены, общение диппредставителей с разными лицами страны пребывания сводится к минимуму или вовсе к нулю.

Собственно, эта картина совсем недавно наблюдалась в Вашингтоне, да и сейчас наблюдается. И прежний наш посол С. И. Кисляк, и нынешний посол А. И. Антонов отмечали глухую изоляцию, в которой находится наша миссия, — от русских дипломатов знатные американцы бегают как черт от ладана. И небезосновательно. Атмосфера в Вашингтоне такова, что любые контакты с русским посольством чреваты самыми удивительными обвинениями — и доказывай потом, что ты не верблюд.

Но дипотношения обладают свойством взаимности, и трудно было бы ожидать, что, когда наше посольство в Вашингтоне объявлено зачумленным, американское в Москве сохранит всю свою привлекательность для высшего общества. Американские искусствоведы в штатском почувствовали на себе бдительное око соответствующих служб, а гостям Спасо-Хауса объяснили (умные, возможно, и сами поняли), что чрезмерно тесное братание с искусствоведами сейчас нежелательно. То, что посольства оказываются в изоляции, вещь абсолютно ожидаемая — такие уж нынче отношения.

Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Смущает лишь простодушие неназванных американских источников. Российские же, сообщая о трудностях нашего посольства в Вашингтоне, пишут, что блокируются самые рутинные и невинные контакты с деятелями страны пребывания. Тогда как неназванные собеседники The New York Times, говоря о трудностях, рассказывают о такой деятельности российских информаторов, которая граничит с государственной изменой. Самое меньшее — с крайней нелояльностью. И при этом оптимистически сообщают, что, хотя контакты в Москве сведены почти к нулю, они возможны на территории третьих стран.

То ли в газете сидят изрядные фантазеры, сочиняющие, что на ум взбредет. То ли неназванные источники не видят ничего необычного в газетных сливах о деятельности американского посольства в Москве, несовместимой с дипломатическим статусом. Конечно, высказыванию о том, что дипломат есть почетный шпион, уже более трех веков, но зачем же в газетах писать о собственных почетных шпионах и палить собственных информантов?

Кто-то явно не в себе — или газета The New York Times, или разные возвышенные ведомства США.

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