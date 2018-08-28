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Даже Германия не выдержала антироссийских санкций

(обновлено: 09:38 28.08.2018)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Капитолия США. Архивное фотоЗдание Капитолия США. Архивное фото
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais

Дмитрий Лекух

Несмотря на то что на новый виток "вступивших в силу санкций" против России даже спекулятивные рынки отреагировали "примерно никак" (краткосрочная волатильность не обсуждается), они все-таки дают достаточно серьезный повод задуматься о происходящем на глобальных торговых площадках. И главное — окончательно перестать оглядываться на "оценщиков поведения России". Потому что уже, наверное, всем очевидно: "санкции" (и не только против России) вводятся не за что-то конкретное. А по принципу, блистательно сформулированному Портосом. "Я дерусь, потому что дерусь".

В переводе на современный экономический русский: санкционная политика США и их островных союзников осуществляется на современном этапе исходя не из внешних факторов, а исключительно из внутренних потребностей.

Здание Конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне. Архивное фото. Архивное фото
© AP Photo / Jacquelyn Martin
США опоздали "отключать Россию"
С этим просто необходимо перестать спорить — и начать считать "санкционное" давление просто необходимой константой при определении собственной экономической политики.

Вот и все.

Наиболее точно на происходящее (с учетом необходимой экстраполяции на собственные проблемы, разумеется) отреагировал, как ни странно, глава МИД ФРГ Хайко Маас, открывая конференцию послов в Берлине.

"Вашингтон заставляет нас формулировать европейские ответы в связи с санкционной политикой. Если США вдруг несогласованно и довольно неспецифично вводят санкции против России, Китая, Турции, а в будущем, возможно, и против других важнейших торговых партнеров, — это касается Европы и Германии", — пояснил министр.

И в самом деле. Экономические ограничения в связи с делом об отравлении в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с точки зрения как правовой, так и дипломатической выглядят полным безумием и шизофренией. Даже для западноевропейских континентальных держав, не замеченных в особой любви к Российской Федерации.

Санкции для своих
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Санкции для своих
К произошедшему в Солсбери можно относиться как угодно. Но с точки зрения банального здравого смысла, даже если кто-то реально верит в совершенно безумные highly likely, это все равно не может рассматриваться как причина экономических ограничений. Просто потому, что причина и следствие должны, по крайней мере, лежать в одной сфере взаимодействий.

А это даже в самом лучшем случае — не более чем повод.

И это очевидно всем, даже упертым сторонникам США.

…Что это означает на практике.

На практике это означает совершенно жуткую вещь, и именно об этом в первую очередь и беспокоится германский МИД. Реальные действия России в "международном формате" с виртуальной "санкционной" политикой заокеанской сверхдержавы больше вообще никак не коррелируют.

Кепка с надписью Make America Great Again у здания Белого дома в Вашингтоне, США. 2 августа 2018
© REUTERS / Brian Snyder
"Адские санкции" против России: аналитики США назвали победителя
То есть, говоря грубо и цинично: политика России (кому-то, может, откровенно не нравящаяся) идет сама по себе. А санкции в отношении экономики Российской Федерации, может кому-то даже и симпатичные — с этой политикой связь давно потеряли. И идут в полном соответствии с внутренней логикой США. Логическая схема "проступок/наказание" давно уничтожена — и то, что вместо нее, ею просто притворяется.

По сути, абсолютно прав министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, заявивший, что Россия активно занимается импортозамещением вне зависимости от любых санкций. Это давно не взаимозависимые категории. Торговые и экономические ограничения перестали быть инструментом политики и перешли в разряд банальной "недобросовестной конкуренции". И единственное средство от них — быть максимально независимым от зарвавшейся западной сверхдержавы.

Это уже константа существования — и не только наша, но и вообще всех уважающих себя держав. А те, кто еще пока не свыкся с ней, весьма скоро будут вынуждены выбрать, что они предпочитают: быть друзьями Америки или не быть ограбленными.

Удар по своим
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Удар по своим

 

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