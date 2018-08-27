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Американцы испытывают зависть и страх к "путинскому золоту"

(обновлено: 09:34 27.08.2018)
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© AP Photo / Mike GrollЗолотые слиткиЗолотые слитки
© AP Photo / Mike Groll

Иван Данилов, автор блога Crimson Alter

Есть очень старое и всем надоевшее, но сравнительно универсальное клише, описывающее эволюцию отношения устоявшейся системы к тому, что ее же в конце концов уничтожит: "Сначала они тебя игнорируют, потом они над тобой смеются, потом они с тобой борются, а потом ты побеждаешь". Эта схема вполне применима для описания того, как наши западные оппоненты воспринимают любые попытки провести дедолларизацию мировой экономики или построить альтернативную финансовую систему, которые предпринимаются Китаем, Россией или Евросоюзом. Сначала все подготовительные шаги (например, создание валюты евро — это был именно шаг, предпринятый в качестве подготовки конкуренции с долларом) просто игнорировались, а любая дискуссия о возможности ликвидации или радикального изменения долларовой системы жестко маргинализировалась под лозунгом "Такого не может быть, потому что не может быть никогда".

Золотой слиток
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Россия избавляется от диктата доллара, пишут немецкие СМИ
Фазу издевательского смеха мы прошли сравнительно быстро, примерно в период 2014-2017 годов, когда довольно популярным поводом для стеба американских и европейских журналистов и экспертов стал сам факт сопротивления антироссийским санкциям, который воспринимался как доказательство едва ли не умственной отсталости российской цивилизации, отказавшейся соглашаться с тезисом "Россию в любой момент можно отключить от долларовой системы, и ей придет конец, Крым придется возвращать, а по Москве будут ездить абрамсы".

Поводы шутить резко закончились в 2017 году, когда американский Минфин в лице министра Стивена Мнучина прямым текстом сообщил русофобствующим сенаторам и конгрессменам, что США не могут вводить дальнейшие деструктивные санкции против России из страха подорвать конкурентоспособность американских финансовых компаний и из страха дестабилизировать мировые финансовые рынки. Момент, когда статус России в глазах американской элиты поменялся с "региональной страны-бензоколонки" до "государства, которое даже санкциями бить опасно", произошел незаметно, но это его изменение имеет и будет иметь очень серьезные результаты. Одно из забавных последствий заключается в том, что вместо того, чтобы выполнить давние угрозы забанить Россию в долларовой системе и отключить ее от системы SWIFT, администрация Белого дома вынуждена придумывать громкие, символические и, по большому счету, бесполезные меры вроде "запрета на выдачу России государственных американских кредитов" и запрет на оказание государственной помощи России. Это было актуально в 1999 году, когда российские власти выпрашивали у американцев "гуманитарную курятину", но не сейчас, когда российские агрохолдинги теснят американских фермеров на их традиционных экспортных рынках. 

Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года
Сейчас мы доходим до стадии, когда сопротивление дедолларизации будет очень интенсивным, а сама ее вероятность будет восприниматься как экзистенциальная угроза американскому глобальному проекту. Это очень хорошо видно на примере острой реакции американских и европейских СМИ на взрывной рост российского золотого запаса, удивительным (для них) образом совпавший с сокращением вложений в американские государственные облигации. Всю суть беспокойства западного медийно-экспертного сообщества нельзя понять, если смотреть только на ситуацию с российским золотом. Дело в том, что Россия, по сути, выступает неким примером и своего рода "локомотивом" золотого ренессанса: российский центральный банк и Центральный банк КНР наращивают свои золотые запасы и в это же время такие страны, как Германия и Голландия, ведут активный процесс по репатриации своего золота из Нью-Йорка и Лондона. При этом традиционные торговые площадки, которые вот уже пару веков определяют рынок золота (те же Лондон, Нью-Йорк и Чикаго), начинают испытывать определенную конкуренцию со стороны Азии. Это явно выглядит как подготовка некоего "запасного аэродрома", который еще не до конца оформлен в виде системы, но где можно собрать что-нибудь вполне работоспособное из некоего сочетания национальных валют и золота — единственной универсальной валюты, которая пережила столетия, которую невозможно "девальвировать" и от пользования которой нельзя никого отключить по политическим причинам.

Здание министерства финансов США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
"Позиция России понятна ". Экономист об уходе РФ от ценных бумаг США
"Бесполезный желтый металл", "варварский реликт", "никому не нужная субстанция, которая не приносит дохода" — так называли и продолжают называть золото апологеты современной американской финансовой системы, в которой нет и не может быть более надежного финансового инструмента, чем долларовая облигация американского государственного казначейства. Проблема в том, что вдруг выяснялось, что в определенный момент количество золота переходит в качество: страна с очень большим золотым запасом может выжить даже после "финансового эквивалента ядерного удара", то есть запрета на использование и кредитование в долларах. Осознание этого факта постепенно проникает в западное инфополе, достаточно посмотреть на заголовки СМИ за прошедшие дни. CNN: "Россия покупает золото для защиты от санкций", агентство деловой информации Блумберг: "Перед лицом новых санкций российский центральный банк покупает больше золота", Business Insider: "Россия запасается золотом перед санкциями", Голос Америки: "Россия увеличивает закупки золота на фоне обострения отношений с США".

Заглянуть чуть-чуть в будущее позволил себе обозреватель Forbes политолог Стив Ханке, который спрогнозировал появление "золотого блока" — России, Ирана и Турции — стран, заменивших доллар на золото для защиты от американских санкций. Более того, Ханке напомнил предсказание нобелевского лауреата Роберта Мандела, который считал, что именно золото будет играть значительную роль в международной монетарной системе XXI века.

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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"Путин сделал умный шаг": финансовый мир готовится к большим потрясениям
А теперь самое важное: золото — это болевая точка США. Именно оно было мировой резервной валютой до того, как эту привилегию узурпировал американский доллар. При этом долларовое доминирование основано на результатах Второй мировой, на результатах холодной войны, на мощи американских авианосцев и способности США устроить кровавую цветную революцию везде, где появляется мысль об отказе от использования доллара, а это значит, что от статуса "самозванца" ему, по большому счету, никогда не избавиться. Американцы утверждают, что именно США держат самый большой золотой запас в мире. По официальным данным, золотой запас США — более восьми тысяч тонн, что оставляет далеко позади любых конкурентов. Но есть нюанс. Этот огромный запас никто не видел, его никогда не подвергали независимому аудиту, и даже американским сенаторам и конгрессменам, которые все порываются проверить его сохранность, не удается это сделать. Это не какая-то конспирологическая теория, а сухой факт. Даже насквозь мейнстримный боевой листок лондонских банкиров Financial Times писал в 2017-м, что американские власти "не подпускают аудиторов к своим золотым резервам", но утешал читателей тем, что даже если американский золотой запас — это фикция, то это не имеет никакого значения. 

Золотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Эксперт: увеличение закупок золота Россией – это оправданный шаг
На самом деле имеет. Когда наберется критическая масса тех, кто захочет обойти долларовую систему, начиная от России и Китая и заканчивая Евросоюзом, в котором уже обсуждается создание своего SWIFT и аналога МВФ, то вопрос, у кого сколько золота, встанет ребром и от ответа на него вполне может зависеть соотношение сил в постдолларовую эпоху. И тогда американцам придется или распечатать свой золотой запас в Форт-Нокс и показать, что там внутри, или признать, что они все эти годы поддерживали долларовую систему не только авианосцами, но и банальной ложью о своем золотом богатстве. Как говорил известный американский инвестор Уоррен Баффет, "лишь с началом отлива вы можете выяснить, кто купается голышом". Есть подозрение, что американское руководство ощущает приближение именно такого момента, и именно поэтому у него такая острая аллергия на действия Владимира Путина, а западные медийщики так пристально следят за пополнением российского золотого запаса. Он у нас настоящий, а в нынешнем мире финансовых и информационных фейков это огромное преимущество.

 

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7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Виктор Хегай
Мир давно перевернулся. То, что раньше считалось единственным ликвидным средством товаро-денежных отношений, то, что в малых количествах содержит большой объем вложенного труда, а значит и большую ценность, превратилось в просто товар. А то, что производится простым нажатием кнопки на печатном станке, стало ценностью и деньгами, на которые молится население земли. Золото - единственные деньги, которые могут пережить любые катаклизмы, революции, войны, и именно с него зарождаются новые денежные системы. Бумага и валюты приходят и уходят, а золото остается.
09:03
27.08.2018
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Talanov Alexey
Думаю, что дело идёт к привязке некоторых нац. валют к золоту и отказе от конвертаций этих валют в доллары с неконтролируемым по объёму выпуском, то есть к некоей стабилизации объёма мировой денежной массы. Ну и соответственно сильному удару по доллару.
09:51
27.08.2018
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