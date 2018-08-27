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США "больше не хотят менять режим". Стоит ли им верить

(обновлено: 08:04 27.08.2018)
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© РИА Новости / Антон БыстровПерейти в фотобанкФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фотоФлаги Ирана на одной из улиц Тегерана. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Быстров
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Авигдор Эскин, для РИА Новости

Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Иран обвинил США в подготовке государственного переворота
В ходе своего визита в Иерусалим на минувшей неделе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сделал три важных заявления по Ирану.

Во-первых, смена режима в этой стране "не является целью администрации Трампа". По словам Болтона, задача Вашингтона — "внесение изменений во внутреннюю и внешнюю политику Тегерана", но не более того.

Вторым важное заявление: "Санкции против Ирана оказались уже более эффективным, чем мы сами полагали". А третье относилось прямо к России и ее интересам. Согласно советнику президента США, в ходе беседы его шефа с президентом России Путиным последний отметил заинтересованность в том, чтобы вооруженные силы Ирана покинули Сирию.

© AP Photo / Julie JacobsonАмериканский политик Джон Болтон
© AP Photo / Julie Jacobson
Американский политик Джон Болтон

Можем припомнить Джону Болтону еще одно его заявление, сделанное вскоре после вступления в должность, — о том, что в Тегеране произойдет смена режима чуть ли не до конца года. Комментатор газеты Wall Street Journal Джеральд Сэйб считает, что администрация Трампа не отказалась от своей первичной максимальной задачи, но стала более осторожна в выражениях.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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США пригрозили новыми мерами для оказания давления на Иран
Массовые выступления в Иране в последние недели действительно набирают обороты — однако это там уже не в первый раз, и в предыдущий, например, США сами себе навредили. Открытые призывы из Вашингтона свергнуть власть в Тегеране моментально привели к обратному эффекту. Отсюда и осторожность в выражениях сейчас — свидетельствующая о том, что кое-чему в Белом доме все-таки учатся.

Что же касается "превысивших ожидания Болтона санкций", то с этим трудно поспорить. В Иране неспокойно уже не только на улицах столицы, но и в глубинке, где проживают основные сторонники официальной идеологии. Там, конечно, изначально недовольны не отсутствием свобод, а напротив — избыточным либерализмом нынешней власти. И там определенно не стремятся к содружеству с Вашингтоном. Но это не мешает бунтарям любого толка радовать Болтона и его единомышленников в США.

Санкции США против Ирана
© РИА Новости, Инфографика
Санкции США против Ирана

Другой фактор — определенные успехи администрации Трампа в их открытом конфликте по Ирану со странами Западной Европы.

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеранеэ. архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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В ООН назвали санкции США в отношении Ирана незаконными
С одной стороны, правительства европейских стран заняли жесткую позицию против выхода из соглашения. Так, министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант прямо дал понять в ходе встречи на днях с государственным секретарем Майлом Помпео в Вашингтоне, что позиция его страны неизменна: Лондон не собирается выходить из договора с Ираном.  В этот же день из выступления главы атомного агентства Ирана Али Акбара Салехи стало известно, что Великобритания поможет работе тяжеловодного реактора неподалеку возле города Арак. Англичане заменят там американских специалистов.

© РИА Новости / Антон БыстровПерейти в фотобанкОбразцы ракет и ракетоносителей на территории музея "Исламской революции и Священной обороны" в Тегеране
© РИА Новости / Антон Быстров
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Образцы ракет и ракетоносителей на территории музея "Исламской революции и Священной обороны" в Тегеране

Министр иностранных дел Германии пошел еще дальше, объявив о необходимости для Евросоюза юридически защитить европейские компании от американских санкций против Ирана. В статье в газете Handelsblatt он призвал создать Европейский валютный фонд и независимую систему платежей. Такого рода радикальные идеи отмежевания от США слышатся нечасто среди их ближайших союзников.

Мурал на стене бывшего посольства США в Тегеране, Иран. 8 мая 2018
© AFP 2018 / Atta Kenare
Всем по санкциям – партнерам Ирана тоже достанется
Тем не менее крупнейшие европейские компании покидают Иран одна за другой. На днях авиакомпании Air France и British Airways сообщили, что прекратят полеты в Исламскую Республику. И это еще до запланированного на ноябрь ужесточения санкций.

Deutsche Telekom ушел из иранских торговых точках еще в мае. Принадлежащий полностью немецкому государству железнодорожный концерн Deutsche Bahn полностью сворачивает свои дела в стране к сентябрю. А фирма Adidas отказалась от поставок иранским футболистам.

© РИА Новости / Антон СкрипуновИранские болельщики в центре Москвы. 14 июня 2018
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Иранские болельщики в центре Москвы. 14 июня 2018

Иными словами, декларативная политика Евросоюза не совпадает с фактами жизни.

Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране
© AFP 2018 / STR
Евросоюз начнет блокировку американских санкций против Ирана
Мало кто готов потерять доступ к американскому рынку ради сохранения позиций в Иране.

Что это дает сегодня России и как может быть воспринято ее политическими лидерами? Можно с уверенностью сказать, что неприятие Москвой политики санкционного принуждения со стороны США последовательно и неизменно. В свое время Россия участвовала в международных санкциях против Ирана и поддерживала их, но затем сыграла важную роль в достижении соглашения с Тегераном. Неприятие в нынешнем мире политики давления со стороны США — в этом позиции Москвы и Тегерана схожи.

При этом в России не могли не обратить внимания на то, что Иран после снятия санкций не подписал почти ни одного значимого контракта с российскими фирмами.

Заварил кашу
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Заварил кашу

Ситуация же в Сирии за годы российского присутствия изменилась. Сегодня армия президента Асада успешно справляется со своими задачами на подконтрольной ей части страны. В этом контексте наличие иранских войск на территории — по крайней мере, в районах, близких к Израилю — уже не насущная необходимость для существования САР.

Президент Ирана Хасан Рухани. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент Ирана Роухани пообещал поставить США "на колени"
Разумеется, вывод иранских сил (если он вообще начнется) не произойдет немедленно. Но можно предположить, что Тегерану будет все тяжелее в ближайшее время нести расходы на пребывание в Сирии — на фоне обострившейся внутренней обстановки.

С другой стороны, Джеральд Сэйб из Wall Street Journal утверждает, что президент Трамп хочет как можно скорее покончить и с американским присутствием в Сирии.

В результате Россия получает в руки довольно богатый материал для управления процессом урегулирования не просто в Сирии, но и во всем регионе.

© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018
© REUTERS / Carlos Barria
Президент США Дональд Трамп на военной базе Форт-Драм в штате Нью-Йорк. 13 августа 2018
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1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
Сергей Филиппов
Никогда! Ни при каких обстоятельствах,не стоит верить США! Обманут ВСЕГДА и в любой момент. Чтобы ни говорили. Политика США - это ложь в кубе.
08:14
27.08.2018
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