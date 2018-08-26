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На смерть Маккейна

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Умер сенатор Джон Маккейн (19)
(обновлено: 16:06 26.08.2018)
430393
© REUTERS / Aaron P. BernsteinАмериканский сенатор Джон Маккейн. Архивное фотоАмериканский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© REUTERS / Aaron P. Bernstein

Ирина Алкснис

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Patrick Semansky
Главный русофоб Америки: каким был Джон Маккейн
В ночь с 25 на 26 августа в возрасте 81 года от рака мозга скончался Джон Сидни Маккейн III, сенатор США и самый известный в мире американский "ястреб".

Яростная русофобия (как и множество иных фобий) и радикальный милитаризм стали его визитной карточкой, а подборки его высказываний и политических инициатив вполне могут составить толстый том, которому идеально подойдет название "Книга ненависти".

…Одного у Маккейна не отнять: он относился к тому поколению политиков, которые всю свою жизнь были верны себе.

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AFP 2018 / Mandel Ngan
Глава МИД Германии пообещал сохранить в памяти голос сенатора Маккейна
"Золотой мальчик", сын и внук американских адмиралов (его дед — легендарная фигура для ВМС США), он пошел семейной стезей, став военным летчиком. С дисциплиной и трудолюбием, как это заведено у мажоров, у него всегда были проблемы. Военно-морскую академию будущий сенатор окончил с пятым с конца результатом на курсе. Первым браком Маккейн сочетался с моделью, с которой в конце концов развелся, поскольку ее внешность оказалась сильно подпорчена в результате ДТП.

Потом был Вьетнам, боевые вылеты и ранение. Правда, в отличие от американских ВМС, которые акцентируют внимание на мужестве своих пилотов, остальной мир помнит главным образом сожженные напалмом деревни, сотни тысяч погибших мирных жителей и агент "Оранж", распылявшийся героическими летчиками над вьетнамскими джунглями, в результате чего в стране до сих пор рождаются десятки тысяч детей с тяжелейшими генетическими отклонениями.

Сенатор США Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
Лидер демократов в конгрессе хочет назвать здание сената в честь Маккейна
Джон Маккейн в ходе этого героизма, атакуя Ханой, попал в плен благодаря советской ракете "Двина". Из-за нее он задержался во вьетнамской столице на пять с половиной лет. Вся эта история оказалась невероятно медийной, начиная с того, что в кадр попал сам момент его пленения. Будущий сенатор, с одной стороны, в плену оказался в относительно привилегированном положении, поскольку вьетнамские власти быстро осознали, что у них в руках представитель американской элиты. А с другой, хлебнуть ему пришлось — Маккейн похудел у вьетнамцев на 26 килограммов, полностью поседел и получил травмы, которые давали о себе знать до конца жизни (по его версии — в плену били. По остальным свидетельствам — напротив, создали особые условия, поскольку его отец в тот момент командовал Тихоокеанским флотом США).

Согласно официальной биографии, он сообщил вьетнамцам о себе только ту информацию, которую разрешал устав. Находясь в плену, будущий сенатор-милитарист не хотел встречаться с представителями американских антивоенных организаций и СМИ, которые сочувствовали Северному Вьетнаму. А также отказался от своего освобождения, когда ему это предложили, заявив, что сначала должны быть отпущены американские военнослужащие, попавшие в плен раньше него.

© AFP 2018 / VNAМайор ВВС США Джон Маккейн в госпитале Ханоя, Вьетнам. 1967 год
© AFP 2018 / VNA
Майор ВВС США Джон Маккейн в госпитале Ханоя, Вьетнам. 1967 год

Сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
В Госдуме прокомментировали смерть Маккейна
Насколько эти официальные факты объективно отражают реальность — мы не знаем. Вьетнамские источники страшные рассказы Маккейна опровергают, а покойный Фидель Кастро отдельно смеялся над заверениями сенатора, что его мучили также "специально приглашенные кубинцы".

Как бы то ни было, в итоге Маккейн был освобожден в марте 1973 года после заключения Парижских соглашений между США и Вьетнамом. После реабилитации Маккейн вернулся в строй, но в начале 1980-х, осознав, что адмиральские звезды (подобно отцу и деду) ему не светят, Маккейн оставил службу, женился во второй раз — на преподавательнице (и по совместительству дочери и наследнице знаменитого американского пивного магната Джеймса Уиллиса Хенсли) и переключился на политику. Помощь тестя в последнем оказалась крайне полезной.

© AFP 2018 / VNAВьетнамский врач осматривает Джона Маккейна в госпитале Ханоя, Вьетнам. Октябрь 1967
© AFP 2018 / VNA
Вьетнамский врач осматривает Джона Маккейна в госпитале Ханоя, Вьетнам. Октябрь 1967

В 1982 году он был избран в конгресс, а уже в 1986-м — в сенат США. Кресло сенатора Джон Маккейн занимал до конца своей жизни, многократно переизбираясь от штата Аризона.

Американский сенатор Джон Маккейн. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Маккейн был непримиримым врагом России, напомнили в Совфеде
Эта часть биографии сенатора Маккейна известна куда лучше. Так же как и его многочисленные высказывания. Среди самых ярких из его цитат о нашей стране, пожалуй, стоит вспомнить следующие:

"Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной";

"Президент России Владимир Путин является большей угрозой для международной безопасности, чем экстремистская группировка "Исламское государство"*

и (на слова Джорджа Буша о "душе Путина"): "Когда я заглянул в глаза Путину, то увидел три буквы: КГБ".

По-своему забавно, что еще в начале 2000-х годов сенатор Маккейн заявил, будто "ползучий путч против сил демократии и рыночного капитализма в России угрожает основам американо-российских взаимоотношений и порождает призрак новой эры "холодного мира" между Вашингтоном и Москвой". Интересно, было ли это проявлением реальной прозорливости сенатора, уже тогда разглядевшего угрозы, исходящие от действий российского руководства для сложившегося миропорядка, или же он, подобно сломанным часам, внезапно показал правильное время.

Так или иначе — история жизни Джона Сидни Маккейна III подошла к концу.

Сенатор Джон Маккейн в Конгрессе США. Архивное фото
© AP Photo / Scott Applewhite
Косачев назвал покойного Маккейна зеркалом эпохи "холодной войны"
И сейчас, когда множество американских граждан откровенно празднуют смерть престарелого классового врага, мы вряд ли можем присоединиться к их ликованию.

Маккейн, конечно, был открытым врагом России — но, по крайней мере, никогда не стеснялся прямо говорить об этом. Это во-первых.

А во-вторых — он ушел из жизни, так и не реализовав своих планов относительно России. А Россия живет дальше. Это по-своему уже дает основания относиться к жизни ушедшего с некоторой снисходительностью.

Впрочем, и выражать печаль по поводу "ухода противника, заслуживающего уважения", у нас нет причин. Покойный нас не уважал. К тому же те, кто сейчас призывают нас чтить смерть Маккейна, любую трагедию в России воспринимают традиционно как повод для злорадства и пророчеств о крахе ненавистного государства.

О биографии Джона Маккейна читайте в справке РИА Новости >>

*Террористическая группировка, запрещенная в России.

© AP Photo / Andrew HarnikСенатор США Джон Маккейн. 2015 год
© AP Photo / Andrew Harnik
Сенатор США Джон Маккейн. 2015 год
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Комментарии
4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
v.p.neznamov
О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. Автор комментария её сказала.
15:32
26.08.2018
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svetlana66.baranova
Одним злом на планете меньше
15:45
26.08.2018
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