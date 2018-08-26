На смерть Маккейна

Ирина Алкснис
Яростная русофобия (как и множество иных фобий) и радикальный милитаризм стали его визитной карточкой, а подборки его высказываний и политических инициатив вполне могут составить толстый том, которому идеально подойдет название "Книга ненависти".
…Одного у Маккейна не отнять: он относился к тому поколению политиков, которые всю свою жизнь были верны себе.
Потом был Вьетнам, боевые вылеты и ранение. Правда, в отличие от американских ВМС, которые акцентируют внимание на мужестве своих пилотов, остальной мир помнит главным образом сожженные напалмом деревни, сотни тысяч погибших мирных жителей и агент "Оранж", распылявшийся героическими летчиками над вьетнамскими джунглями, в результате чего в стране до сих пор рождаются десятки тысяч детей с тяжелейшими генетическими отклонениями.
Согласно официальной биографии, он сообщил вьетнамцам о себе только ту информацию, которую разрешал устав. Находясь в плену, будущий сенатор-милитарист не хотел встречаться с представителями американских антивоенных организаций и СМИ, которые сочувствовали Северному Вьетнаму. А также отказался от своего освобождения, когда ему это предложили, заявив, что сначала должны быть отпущены американские военнослужащие, попавшие в плен раньше него.
Как бы то ни было, в итоге Маккейн был освобожден в марте 1973 года после заключения Парижских соглашений между США и Вьетнамом. После реабилитации Маккейн вернулся в строй, но в начале 1980-х, осознав, что адмиральские звезды (подобно отцу и деду) ему не светят, Маккейн оставил службу, женился во второй раз — на преподавательнице (и по совместительству дочери и наследнице знаменитого американского пивного магната Джеймса Уиллиса Хенсли) и переключился на политику. Помощь тестя в последнем оказалась крайне полезной.
В 1982 году он был избран в конгресс, а уже в 1986-м — в сенат США. Кресло сенатора Джон Маккейн занимал до конца своей жизни, многократно переизбираясь от штата Аризона.
"Россия — это бензоколонка, которая притворяется страной";
"Президент России Владимир Путин является большей угрозой для международной безопасности, чем экстремистская группировка "Исламское государство"*
и (на слова Джорджа Буша о "душе Путина"): "Когда я заглянул в глаза Путину, то увидел три буквы: КГБ".
По-своему забавно, что еще в начале 2000-х годов сенатор Маккейн заявил, будто "ползучий путч против сил демократии и рыночного капитализма в России угрожает основам американо-российских взаимоотношений и порождает призрак новой эры "холодного мира" между Вашингтоном и Москвой". Интересно, было ли это проявлением реальной прозорливости сенатора, уже тогда разглядевшего угрозы, исходящие от действий российского руководства для сложившегося миропорядка, или же он, подобно сломанным часам, внезапно показал правильное время.
Так или иначе — история жизни Джона Сидни Маккейна III подошла к концу.откровенно празднуют смерть престарелого классового врага, мы вряд ли можем присоединиться к их ликованию.
Маккейн, конечно, был открытым врагом России — но, по крайней мере, никогда не стеснялся прямо говорить об этом. Это во-первых.
А во-вторых — он ушел из жизни, так и не реализовав своих планов относительно России. А Россия живет дальше. Это по-своему уже дает основания относиться к жизни ушедшего с некоторой снисходительностью.
Впрочем, и выражать печаль по поводу "ухода противника, заслуживающего уважения", у нас нет причин. Покойный нас не уважал. К тому же те, кто сейчас призывают нас чтить смерть Маккейна, любую трагедию в России воспринимают традиционно как повод для злорадства и пророчеств о крахе ненавистного государства.
О биографии Джона Маккейна читайте в справке РИА Новости >>
*Террористическая группировка, запрещенная в России.