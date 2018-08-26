Главный русофоб Америки: каким был Джон Маккейн

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Георгий Асатрян. Один из самых авторитетных республиканцев, герой Вьетнамской войны, "главный русофоб США" сенатор Джон Маккейн скончался на 81-м году жизни от рака мозга. РИА Новости вспоминает, чем он запомнился на родине и в России.
В пятницу, 24 августа, семья сенатора сообщила о решении прекратить лечение от опухоли мозга. "Развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт. Прошлым летом сенатор Маккейн поделился с американцами тем, о чем наша семья уже знала: у него злокачественная опухоль мозга и прогноз неблагоприятный. Джон прожил год, и это дольше, чем ожидали многие. С присущей ему силой духа он решил прекратить лечение", — говорится в заявлении семьи.
Год назад Маккейн не собирался сдаваться и продолжал химиотерапию. Однако болезнь стремительно прогрессировала. Почти все это время сенатор находился в своем доме в небольшом городе Корнвилл, штат Аризона.
Маккейн прожил богатую событиями, интересную жизнь. Для одних он останется героем, для других — противником. Нынешний президент США Дональд Трамп мог назвать Маккейна "дурачком". Но многие боготворили его за консерватизм и преданность армии.
Белый Торнадо в плену
Следуя по стопам отца, адмирала ВМС США Джона Сиднея Маккейна — старшего, будущий сенатор поступил в Военно-морскую академию. Учеба давалась ему непросто. За годы, проведенные в академии, он заработал репутацию тусовщика, его называли Белым Торнадо. Он гонял на спортивном автомобиле, встречался со стриптизершей по прозвищу Пламя Флориды и отпускал неуместные реплики в адрес начальства.
В зрелом возрасте Маккейн признался, что "напрасно тратил молодость и здоровье". Он был рекордсменом по выговорам за нарушение дисциплины и нежелание соблюдать устав военной академии. Сложно сказать, почему он так себя вел. Видимо, сказывался бунтарский характер южанина. Учеба была не по душе будущему ястребу, зато он преуспел в другом — был одним из лучших в секции бокса академии.
В июле 1968 года его отца назначили главнокомандующим Тихоокеанским флотом США, и он стал одной из ключевых персон Вьетнамской войны. Спустя несколько месяцев самолет Джона Маккейна был сбит над Ханоем, и сын адмирала ВМС США попал в плен.
Пилот, у которого были сломаны обе руки и нога, оказался в тюрьме Хоало (Ханой Хилтон). В годы войны она использовалась для содержания пленных военных летчиков.
Следующие пять лет оставили неизгладимый след в душе Маккейна. Сам он утверждал, что постоянно подвергался пыткам и был на пороге самоубийства, тогда как вьетнамская сторона говорила, что относилась к пленному бережно и помогла вылечиться от травм.
Спустя годы Маккейн признался, что выдал вьетконговцам список игроков футбольной команды из штата Висконсин, назвав их военнослужащими его военной части. Освободили его только в 1973 году, после подписания мирных соглашений.
Маккейн награжден медалями Серебряной и Бронзовой звезды, Пурпурным сердцем и Крестом за выдающиеся летные достижения. Но не для всех его героизм был очевиден. Тот же Трамп говорил: "Маккейн — герой, потому что он был в плену? Предпочитаю тех, кто не попадал в плен".
Недосягаемый Белый дом
Политическая карьера Маккейна ярче, чем военная. По крайней мере, в американской истории он запомнится именно как сенатор-республиканец, отстаивающий консервативные ценности и гегемонию США за рубежом. Маккейн дважды боролся за пост президента. И, по наблюдениям его соратников, искренне верил, что может стать главой Белого дома.
В 2000 году Маккейн участвовал в президентских праймериз от Республиканской партии и был головной болью для будущего президента Джорджа Буша — младшего. Сенатор даже победил в нескольких важных штатах. Однако в СМИ попал компромат о том, что у него есть незаконная дочь от афроамериканки. Это подействовало, особенно на религиозную часть республиканцев.
Не оправдалась тогда ставка и на иммигрантов. Маккейн последовательно выступал за открытие границ, защищал мексиканских трудяг и даже удочерил трехмесячную девочку из Бангладеш, назвав ее по-американски Бриджит. Но Бушу он все-таки проиграл, хотя и с минимальным отрывом. Победил более консервативный политик.
Через четыре года о Маккейне снова вспомнили. Идти второй раз против Буша он не захотел — Маккейн одобрял и проводимую Бушем неоконсервативную политику, и развязанные войны в Афганистане и Ираке. Лагерь демократов выставил сенатор Джон Керри — тоже, между прочим, ветеран Вьетнама — и предложил республиканцу Маккейну участвовать в выборах в связке с ним, как кандидат на пост вице-президента, но получил отказ. Маккейн сохранил верность Республиканской партии.
Его звездный час настал в 2008 году, когда он опять баллотировался в президенты. Шансов тогда было, пожалуй, больше. Многие аналитики были уверены в победе сенатора из Аризоны. Мало кто верил, что Барак Хусейн Обама станет первым в истории чернокожим хозяином Белого дома. Как и ожидалось, Маккейна поддержали консервативные штаты, однако этого было недостаточно. Пиком политической карьеры Маккейна так и остался сенат и комитет по вооруженным делам, возглавляемый им долгие годы.
"Главный русофоб Америки"
Нелюбовь республиканца к России носит принципиальный характер и не связана с сиюминутной политикой. Коллекции антироссийских заявлений сенатора позавидовали бы самые отъявленные русофобы. Он часто повторял фразу иконы американских консерваторов — президента Рональда Рейгана: "Мир через силу". По мнению Маккейна, "именно так Рейган выиграл холодную войну". Историки могут поспорить с этим, но любовь к 40-му президенту США многое определила в политических взглядах сенатора.
Маккейн искренне считал, что США и Россия никогда не будут друзьями. По его мнению, страны слишком разные и сотрудничество на равных невозможно. Маккейн много раз высказывался о политическом режиме и внешней политике Москвы. Казалось, он, как ветеран холодной войны, знает, о чем говорит.
Но так только казалось. В 2013 году он опубликовал статью на портале Pravda.ru, вызвав дикий хохот в российском медиапространстве. Дело в том, что Маккейн был уверен, что имеет дело с советской газетой "Правда", и считал этот сайт ведущим информационным ресурсом в России.
Были и другие забавные истории. Например, одним из величайших людей в истории он назвал не кого-нибудь, а господина Шеварднадзе. Совершенно понятно, за какие заслуги.
"Российское досье", последовавшее за президентскими выборами в 2016 году, открыло у Маккейна второе дыхание. Но ненадолго. Сенатор стал автором наиболее жесткого пакета антироссийских санкций и неоднократно выступал с обвинениями Москвы. Для него не было сомнений: Кремль вмешивался в выборы на стороне Трампа. Тем более что с главой Белого дома у него были старые счеты и взаимная антипатия.
Россия так и осталась для него загадкой
Итак, Джон Маккейн ушел на 81-м году жизни. На родине он останется героем, участником Вьетнамской войны и защитником консервативных ценностей. Конечно, Маккейн был патриотом. Хотя патриотизм он понимал по-своему. Для либеральной части страны, для Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, он всегда был ретроградом, смотрящим назад. Для России — противником, но таким, которого можно уважать. Об этом, между прочим, говорил президент России Владимир Путин.
"На самом деле, он мне немножко даже симпатичен. Да-да, я не шучу. Он симпатичен мне своим патриотизмом, своей последовательностью в защите интересов своей страны", — признался глава государства и сравнил Маккейна с римским писателем и политиком Катоном Старшим, который все свои речи заканчивал одной печально известной фразой: "Карфаген должен быть разрушен".
"Люди с такими убеждениями, как у сенатора, которого вы упомянули, они живут еще в своем старом мире. Не хотят заглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое. Оно тащит их за собой назад", — добавил Путин. С этим тоже сложно не согласиться.
Как-то Маккейн, обращаясь к президенту России, написал: "Дорогой Влад, жди "арабскую весну" в своем районе". Позже он признался, что ему пришли сотни тысяч сообщений с критикой. Минуло семь лет, но ни арабская, ни какая-либо другая "весна" в Россию не пришла. Наверное, Маккейн и был патриотом Америки, а возможно, даже героем, но Россия так и осталась для него загадкой. Ее он не понял и не почувствовал.