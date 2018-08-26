Главный русофоб Америки: каким был Джон Маккейн

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости, Георгий Асатрян. Один из самых авторитетных республиканцев, герой Вьетнамской войны, "главный русофоб США" сенатор Джон Маккейн скончался на 81-м году жизни от рака мозга. РИА Новости вспоминает, чем он запомнился на родине и в России.

В пятницу, 24 августа, семья сенатора сообщила о решении прекратить лечение от опухоли мозга. "Развитие болезни и неумолимое влияние возраста выносят свой вердикт. Прошлым летом сенатор Маккейн поделился с американцами тем, о чем наша семья уже знала: у него злокачественная опухоль мозга и прогноз неблагоприятный. Джон прожил год, и это дольше, чем ожидали многие. С присущей ему силой духа он решил прекратить лечение", — говорится в заявлении семьи.

Год назад Маккейн не собирался сдаваться и продолжал химиотерапию. Однако болезнь стремительно прогрессировала. Почти все это время сенатор находился в своем доме в небольшом городе Корнвилл, штат Аризона.

Маккейн прожил богатую событиями, интересную жизнь. Для одних он останется героем, для других — противником. Нынешний президент США Дональд Трамп мог назвать Маккейна "дурачком". Но многие боготворили его за консерватизм и преданность армии.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Сенатор США Джон Маккейн покидает собрание партии республиканцев в Сенате. 19 сентбря 2017 © AP Photo / Jacquelyn Martin Сенатор США Джон Маккейн покидает собрание партии республиканцев в Сенате. 19 сентбря 2017

Белый Торнадо в плену

Следуя по стопам отца, адмирала ВМС США Джона Сиднея Маккейна — старшего, будущий сенатор поступил в Военно-морскую академию. Учеба давалась ему непросто. За годы, проведенные в академии, он заработал репутацию тусовщика, его называли Белым Торнадо. Он гонял на спортивном автомобиле, встречался со стриптизершей по прозвищу Пламя Флориды и отпускал неуместные реплики в адрес начальства.

В зрелом возрасте Маккейн признался, что "напрасно тратил молодость и здоровье". Он был рекордсменом по выговорам за нарушение дисциплины и нежелание соблюдать устав военной академии. Сложно сказать, почему он так себя вел. Видимо, сказывался бунтарский характер южанина. Учеба была не по душе будущему ястребу, зато он преуспел в другом — был одним из лучших в секции бокса академии.

В июле 1968 года его отца назначили главнокомандующим Тихоокеанским флотом США, и он стал одной из ключевых персон Вьетнамской войны. Спустя несколько месяцев самолет Джона Маккейна был сбит над Ханоем, и сын адмирала ВМС США попал в плен.

Пилот, у которого были сломаны обе руки и нога, оказался в тюрьме Хоало (Ханой Хилтон). В годы войны она использовалась для содержания пленных военных летчиков.

Следующие пять лет оставили неизгладимый след в душе Маккейна. Сам он утверждал, что постоянно подвергался пыткам и был на пороге самоубийства, тогда как вьетнамская сторона говорила, что относилась к пленному бережно и помогла вылечиться от травм.

© AFP 2018 / VNA Жители Ханоя достают из воды Джона Маккейна, после того как его самолет был сбит северовьетнамскими военными. 26 октября 1967 © AFP 2018 / VNA Жители Ханоя достают из воды Джона Маккейна, после того как его самолет был сбит северовьетнамскими военными. 26 октября 1967

Спустя годы Маккейн признался, что выдал вьетконговцам список игроков футбольной команды из штата Висконсин, назвав их военнослужащими его военной части. Освободили его только в 1973 году, после подписания мирных соглашений.

Маккейн награжден медалями Серебряной и Бронзовой звезды, Пурпурным сердцем и Крестом за выдающиеся летные достижения. Но не для всех его героизм был очевиден. Тот же Трамп говорил: "Маккейн — герой, потому что он был в плену? Предпочитаю тех, кто не попадал в плен".

© AFP 2018 / VNA Вьетнамский врач осматривает Джона Маккейна в госпитале Ханоя, Вьетнам. Октябрь 1967 © AFP 2018 / VNA Вьетнамский врач осматривает Джона Маккейна в госпитале Ханоя, Вьетнам. Октябрь 1967

Недосягаемый Белый дом

Политическая карьера Маккейна ярче, чем военная. По крайней мере, в американской истории он запомнится именно как сенатор-республиканец, отстаивающий консервативные ценности и гегемонию США за рубежом. Маккейн дважды боролся за пост президента. И, по наблюдениям его соратников, искренне верил, что может стать главой Белого дома.

В 2000 году Маккейн участвовал в президентских праймериз от Республиканской партии и был головной болью для будущего президента Джорджа Буша — младшего. Сенатор даже победил в нескольких важных штатах. Однако в СМИ попал компромат о том, что у него есть незаконная дочь от афроамериканки. Это подействовало, особенно на религиозную часть республиканцев.

Не оправдалась тогда ставка и на иммигрантов. Маккейн последовательно выступал за открытие границ, защищал мексиканских трудяг и даже удочерил трехмесячную девочку из Бангладеш, назвав ее по-американски Бриджит. Но Бушу он все-таки проиграл, хотя и с минимальным отрывом. Победил более консервативный политик.

Через четыре года о Маккейне снова вспомнили. Идти второй раз против Буша он не захотел — Маккейн одобрял и проводимую Бушем неоконсервативную политику, и развязанные войны в Афганистане и Ираке. Лагерь демократов выставил сенатор Джон Керри — тоже, между прочим, ветеран Вьетнама — и предложил республиканцу Маккейну участвовать в выборах в связке с ним, как кандидат на пост вице-президента, но получил отказ. Маккейн сохранил верность Республиканской партии.

Его звездный час настал в 2008 году, когда он опять баллотировался в президенты. Шансов тогда было, пожалуй, больше. Многие аналитики были уверены в победе сенатора из Аризоны. Мало кто верил, что Барак Хусейн Обама станет первым в истории чернокожим хозяином Белого дома. Как и ожидалось, Маккейна поддержали консервативные штаты, однако этого было недостаточно. Пиком политической карьеры Маккейна так и остался сенат и комитет по вооруженным делам, возглавляемый им долгие годы.

"Главный русофоб Америки"

Нелюбовь республиканца к России носит принципиальный характер и не связана с сиюминутной политикой. Коллекции антироссийских заявлений сенатора позавидовали бы самые отъявленные русофобы. Он часто повторял фразу иконы американских консерваторов — президента Рональда Рейгана: "Мир через силу". По мнению Маккейна, "именно так Рейган выиграл холодную войну". Историки могут поспорить с этим, но любовь к 40-му президенту США многое определила в политических взглядах сенатора.

Маккейн искренне считал, что США и Россия никогда не будут друзьями. По его мнению, страны слишком разные и сотрудничество на равных невозможно. Маккейн много раз высказывался о политическом режиме и внешней политике Москвы. Казалось, он, как ветеран холодной войны, знает, о чем говорит.

Но так только казалось. В 2013 году он опубликовал статью на портале Pravda.ru, вызвав дикий хохот в российском медиапространстве. Дело в том, что Маккейн был уверен, что имеет дело с советской газетой "Правда", и считал этот сайт ведущим информационным ресурсом в России.

Были и другие забавные истории. Например, одним из величайших людей в истории он назвал не кого-нибудь, а господина Шеварднадзе. Совершенно понятно, за какие заслуги.

"Российское досье", последовавшее за президентскими выборами в 2016 году, открыло у Маккейна второе дыхание. Но ненадолго. Сенатор стал автором наиболее жесткого пакета антироссийских санкций и неоднократно выступал с обвинениями Москвы. Для него не было сомнений: Кремль вмешивался в выборы на стороне Трампа. Тем более что с главой Белого дома у него были старые счеты и взаимная антипатия.

Россия так и осталась для него загадкой

Итак, Джон Маккейн ушел на 81-м году жизни. На родине он останется героем, участником Вьетнамской войны и защитником консервативных ценностей. Конечно, Маккейн был патриотом. Хотя патриотизм он понимал по-своему. Для либеральной части страны, для Нью-Йорка и Лос-Анджелеса, он всегда был ретроградом, смотрящим назад. Для России — противником, но таким, которого можно уважать. Об этом, между прочим, говорил президент России Владимир Путин.

"На самом деле, он мне немножко даже симпатичен. Да-да, я не шучу. Он симпатичен мне своим патриотизмом, своей последовательностью в защите интересов своей страны", — признался глава государства и сравнил Маккейна с римским писателем и политиком Катоном Старшим, который все свои речи заканчивал одной печально известной фразой: "Карфаген должен быть разрушен".

"Люди с такими убеждениями, как у сенатора, которого вы упомянули, они живут еще в своем старом мире. Не хотят заглянуть в будущее, не хотят понять, как быстро меняется мир, не видят реальных угроз и не могут переступить через свое прошлое. Оно тащит их за собой назад", — добавил Путин. С этим тоже сложно не согласиться.

Как-то Маккейн, обращаясь к президенту России, написал: "Дорогой Влад, жди "арабскую весну" в своем районе". Позже он признался, что ему пришли сотни тысяч сообщений с критикой. Минуло семь лет, но ни арабская, ни какая-либо другая "весна" в Россию не пришла. Наверное, Маккейн и был патриотом Америки, а возможно, даже героем, но Россия так и осталась для него загадкой. Ее он не понял и не почувствовал.