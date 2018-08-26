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Украина заняла денег под "нереально дорогой" процент: секрет успеха

(обновлено: 08:14 26.08.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВовкПерейти в фотобанкАкция протеста в КиевеАкция протеста в Киеве
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Дмитрий Лекух

Опытные врачи-диагносты знают: судить о природе заболевания исключительно по симптоматике все-таки не совсем правильно. Но чаще всего именно анамнез дает наиболее полный прогноз развития болезни, иногда настолько точный, что уже и не так важно, от какого именно возбудителя собирается умирать пациент.

Девушка спускается в метро в Киеве, Украина. Архивное фото
© AFP 2018 / Sergei Supinsky
Bloomberg предупредило об угрозе финансового хаоса на Украине

Министерство финансов Украины разместило облигации внешнего государственного займа на 725 миллионов долларов. Бумаги со сроком обращения до 2019 года прошли листинг на Венской фондовой бирже. Средства будут направлены на исполнение бюджета страны.

Казалось бы — достаточно рядовая информация.

Но есть два нюанса. Первый — "срочность" размещения. Второй — процент.

Скандально известный околовластный украинский финансовый спекулянт, глава Capital Times Эрик Леонтьевич Найман (тот самый, который всегда пел об "экономических победах" Украины, а российскую экономику характеризовал исключительно как "подрисованный труп") внезапно заявил, что размещение ценных украинских бумаг "является вынужденным шагом". А также признал, что украинские власти заняли деньги под "нереально дорогой" процент — 9,10-9,15% годовых.

Куда более реалистичный и нейтральный специалист по развивающимся рынкам Bluebay Asset Management Тим Эш, в свою очередь, сообщил в интервью Bloomberg, что срочное заимствование "может позволить" Киеву протянуть до следующего транша МВФ.

Впрочем, несмотря на очевидное политическое давление, чиновники МВФ давать денег Украине почему-то упорно не хотят.

Украинские активисты. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украинский политик обвинил Киев в "попрошайничестве"
Причина проста и понятна.

Как у бабушки Глаши, которая не хочет давать свои накопления в долг соседскому алкашу дяде Пете: бабушка относится к дяде Пете, в общем-то, очень даже и неплохо. Но есть у нее ощущение, что одолженных денег она уже не увидит никогда.

Напомним, что четырехлетняя программа помощи Международного валютного фонда с использованием механизма расширенного финансирования предусматривала выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. Но с 2015 по 2017 год Киев получил всего четыре транша на восемь с небольшим миллиардов. Далее "процесс встал". Пятый транш украинские власти рассчитывали увидеть еще до конца 2017 года, однако на дворе уже приближающаяся холодная осень года 2018-го, а этого не произошло до сих пор.

Объясняться невыдача траншей может чем угодно: от нежелания Украины "создавать антикоррупционный суд" до требований дальнейшего повышения цен на газ для населения. Это все не более чем повод.

Истинная причина отнюдь не в политической, экономической или даже юридической областях. А исключительно в сфере управленческой, причем даже не украинской, а самого МВФ.

Тут все просто: Международный валютный фонд — организация отнюдь не благотворительная. И когда на чиновников МВФ (а это вполне живые и конкретные люди, со своими частными и карьерными интересами) давят какие угодно политики или даже "решалы" из какого-нибудь Госдепа, у них возникает совершенно очевидный конфликт интересов. А именно — когда (тут уже не "если", а именно "когда") украинцы денег не вернут, то кто за это будет нести персональную ответственность?

Митинг с требованием отставки главы Нацбанка Украины проходит в Киеве. Архивное фото.
© РИА Новости / Александр Максименко
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Американские эксперты предрекли "финансовый хаос" на Украине
Причем для того, чтобы просто погасить даже нынешний внешний долг Украины, каждый ее житель (даже если считать население в местных официальных цифрах) должен заплатить 1800 долларов. А в ближайшие полтора года Киев ждет пик выплат по долговым обязательствам: к концу 2019-го правительству предстоит вернуть почти десять миллиардов долларов только валютного долга. Какой в итоге смысл продолжать топить эту печку зелеными ассигнациями?

Но это все — в будущем. А неисполнение бюджетных обязательств возможно уже сейчас.

И поэтому одна из крупнейших в Европе территорий срочно занимает под ростовщические проценты смешную сумму в 725 миллионов долларов. Притом что — просто для сравнения — в одной только российской столице на строительство новых дорог планируется в ближайшие два-три года потратить более 25 миллиардов.

А вот как столь цветущую территорию, как Украина, довели до такого безрадостного состояния, уже, наверное, не понять.

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