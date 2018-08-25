Т-34 держат оборону: как в Кишиневе развязали "танковую войну"

Александр Исаев, обозреватель Sputnik Молдова, специально для РИА Новости

В четверг, 23 августа, в Молдавии осквернили танк-памятник, установленный в честь советских воинах, погибших в кровопролитных боях Ясско-Кишиневской операции в 1944 году.

Заметный издалека Т-34, тот самый, легендарный, стоит на высоте недалеко от села Леушены, почти на самой границе с Румынией. Его орудие смотрит на Запад. Именно это больше всего возмущает местных "унионистов" — сторонников присоединения Республики Молдова к Румынии. Они и атаковали памятник, уже второй раз в этому году.

Бежали от танков под Сталинградом — теперь хотят взять реванш

Постамент монумента вандалы раскрасили в цвета румынского триколора. Не удовлетворившись этим, поверх своего художества изобразили карту Румынии в границах 1939 года, когда Бессарабия — большая часть современной Молдавии — принадлежала румынской короне, выступившей во Второй мировой войне на стороне Гитлера.

Россию унионисты считают "виновной в отторжении Бессарабии от Румынии" в 1940 году. Своим естественным союзником они видят Евросоюз и НАТО, а Россия для них — злейший неприятель и "оккупант".

Министр обороны, который не смог

В январе памятник уже атаковали. На танк вылили пару ведер краски, намалевали традиционный слоган унионистов: "Basarabia e România!" ("Бессарабия — это Румыния"). Правда, всего через несколько часов кто-то, тоже традиционно, приписал к этому лозунгу слово "nu" ("нет"), и получилось "Бессарабия — не Румыния".

Ответственность за акт вандализма в Леушенах взяли на себя активисты Партии национального единства (ПНЕ). В январе полиция вяло поискала виновников происшествия, но так и не нашла. На этот раз вандалы скрываться и не думали. Наоборот, они позировали для фото на фоне танка с развернутым партийным флагом.

ПНЕ — одна из сонма молдавских "кабинетных" партий, о которых вспоминают, только когда они о себе чем-нибудь не напомнят. Возглавляет ее бывший министр обороны Анатол Шалару — выдвиженец прорумынской Либеральной партии, ныне утратившей влияние и всеми позабытой.

"Советские танки, размещенные по всей территории Республики Молдова, — это элементы советской оккупации, которые должны быть сданы в металлолом или в музей, — написал Шалару в Facebook в тот же день. — Как министр обороны я пытался разными путями избавить Молдову от этих останков советской истории. Но не успел".

"Леушенский" Т-34 далеко не первым пострадал от вандалов, подхвативших клич экс-министра обороны. В январе, кроме него, нападению подверглись Т-34-85 недалеко села Чинишеуцы, а также тяжелый ИС-3 в районе села Корнешты.

Т-34 — выжил в 1945 году, попал в окружение в 2018-м

Кстати, этот ИС-3 в 2016 году Анатол Шалару также распорядился снять и распилить на металлолом. Однако депутаты парламента от пророссийской Партии социалистов несколько суток ночевали вокруг памятника, и Минобороны пришлось отступить.

Единственный успех Шалару в персональной "танковой войне" — вывоз в 2015-м другого Т-34, из военного городка мотопехотной бригады имени Штефана Великого в центре Кишинева.

Унионистов вообще, и либералов в частности, и так-то в Молдове не особенно любят. А уж та акция просто взбесила жителей молдавской столицы. В социальных сетях публиковали издевательские коллажи — Шалару в виде солдата вермахта, с фаустпатроном в руках. "С памятниками воевать легко, а под реальный танк слабо кинуться?" — подначивали его комментаторы.

Впрочем, далеко танк не увезли — установили во дворе бывшего Дома офицеров, принадлежащего Минобороны. Там, по инициативе того же Анатола Шалару, открыли "Музей советской оккупации", в экспозицию которого и включили боевую машину.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Памятник Советскому танку в Леушенах © Sputnik / Мирослав Ротарь Памятник Советскому танку в Леушенах

Кишиневские политики в поисках призрака "советской оккупации"

С "советской оккупацией" в Кишиневе большие проблемы — в том смысле, что никто, даже самые антироссийски настроенные политики, не могут внятно объяснить, что это означает. Трудность в том, что в отличие, например, от стран Прибалтики, Молдавия обрела государственность лишь после создания Молдавской ССР в 1940 году.

Получается неудобно. Действительно, ведь невозможно оккупировать государство, которого на момент оккупации не существовало. И выходит, не будь "союза нерушимого", не было бы и независимой Молдовы.

Как решить эту головоломку, в Кишиневе не знают. В итоге поступили так, как обычно поступают политики, — обошлись символическим актом. На главной площади молдавской столицы, у дома правительства в 2010 году установили камень "в память советской оккупации". И пообещали воздвигнуть на этом месте монумент.

Этот камень так там и стоит. Но польза от него есть. Во время концертов и митингов на площади к нему иногда крепят сценические конструкции.

Вандалам приходится прятаться от публики

Общественные настроения еще больше усложняют унионистам задачу полного очищения страны от "русских танков". По неофициальным данным, более 500 тысяч молдавских граждан работают в России. И это стратегический ресурс для страны с трехмиллионным населением.

Однако есть и иные причины иммунитета местных жителей к пропаганде унионистов.

Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались на фронтах Великой Отечественной, и в центре каждого села можно увидеть скромную стелу, а то и памятник, выкрашенный краской-серебрянкой, — с длинным списком фамилий тех, кто не вернулся домой с войны. А самые массовые праздники в Кишиневе, с колоннами из десятков тысяч людей, проходят не в День независимости, а 9 мая — в День Победы.

Поэтому танки вандалы обливают краской преимущественно по ночам, опасаясь немедленной кары.

Боевые машины, как признал сам бывший министр обороны, установлены на постаментах по всей стране. Леушенский Т-34 пострадал второй раз за год только потому, что стоит далеко от села, посреди чистого поля, и местные жители не смогли отловить вандалов сразу.

Осквернители памяти действуют с молчаливого одобрения властей

Региональные, сельские власти обычно реагируют на действия вандалов быстро — краска и надписи исчезают в тот же день. А вот полиция и прокуратура к поиску осквернителей памятников относятся без всякого энтузиазма. Ни одного виновника до сих пор так и не нашли.

Центральные власти в пассивности полиции не видят ничего предосудительного — ведь осквернение памятников очень удачно сочетается с лозунгами "ограничения российского влияния в Молдове".

Выходки унионистов гармонируют с курсом на конфронтацию с Россией, и их не трогают. А политики время от времени пользуются их услугами для особенно "отмороженных" антироссийских демаршей и деклараций.

Можно ручаться, что даже несмотря на прямое признание экс-министра обороны в содеянном и селфи юнцов на фоне измазанного краской памятника, полиция и на этот раз "не отыщет" правонарушителей. Мало ли зачем там люди стоят с партийным флагом, в самом-то деле.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Памятник Советскому танку в Леушенах © Sputnik / Мирослав Ротарь Памятник Советскому танку в Леушенах

Обнаружены русские танки — доказательства "гибридной войны"

Стоит напомнить, что в феврале 2019 года в Молдавии состоятся парламентские выборы. Оппозиционная Партия социалистов, поддерживающая президента Игоря Додона, рассчитывает на победу.

Битва предстоит жаркая, и ее исход для правящего прозападного большинства абсолютно неясен. Основное противоборство, по прогнозам экспертов, развернется по линии "геополитического раскола".

В поддержке Запада молдавская власть нуждается крайне остро. Установленные на постаментах "тридцатьчетверки" — это единственные "русские танки", которые Кишинев может показать в качестве страшной угрозы с Востока.

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