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Т-34 держат оборону: как в Кишиневе развязали "танковую войну"

(обновлено: 16:39 25.08.2018)
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© Фото : аккаунт председателя партии ПНЕ Анатола Шалару в "Facebook"Памятник Советскому танку в Леушенах, оскверненный активистами партии ПНЕ. 23 августа 2018Памятник Советскому танку в Леушенах, оскверненный активистами партии ПНЕ. 23 августа 2018
© Фото : аккаунт председателя партии ПНЕ Анатола Шалару в "Facebook"

Александр Исаев, обозреватель Sputnik Молдова, специально для РИА Новости

Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Осквернившие три мемориала ВОВ в Молдавии пообещали продолжить вандализм
В четверг, 23 августа, в Молдавии осквернили танк-памятник, установленный в честь советских воинах, погибших в кровопролитных боях Ясско-Кишиневской операции в 1944 году.

Заметный издалека Т-34, тот самый, легендарный, стоит на высоте недалеко от села Леушены, почти на самой границе с Румынией. Его орудие смотрит на Запад. Именно это больше всего возмущает местных "унионистов" — сторонников присоединения Республики Молдова к Румынии. Они и атаковали памятник, уже второй раз в этому году.

Бежали от танков под Сталинградом — теперь хотят взять реванш

Постамент монумента вандалы раскрасили в цвета румынского триколора. Не удовлетворившись этим, поверх своего художества изобразили карту Румынии в границах 1939 года, когда Бессарабия — большая часть современной Молдавии — принадлежала румынской короне, выступившей во Второй мировой войне на стороне Гитлера.

Россию унионисты считают "виновной в отторжении Бессарабии от Румынии" в 1940 году. Своим естественным союзником они видят Евросоюз и НАТО, а Россия для них — злейший неприятель и "оккупант". 

Панорама Вильнюса. архивное фото
CC BY 2.0 / Mantas Volungevicius / Вильнюс
В Литве вандалы вновь осквернили памятник советским активистам
В январе памятник уже атаковали. На танк вылили пару ведер краски, намалевали традиционный слоган унионистов: "Basarabia e România!" ("Бессарабия — это Румыния"). Правда, всего через несколько часов кто-то, тоже традиционно, приписал к этому лозунгу слово "nu" ("нет"), и получилось "Бессарабия — не Румыния". 

Министр обороны, который не смог

Ответственность за акт вандализма в Леушенах взяли на себя активисты Партии национального единства (ПНЕ). В январе полиция вяло поискала виновников происшествия, но так и не нашла. На этот раз вандалы скрываться и не думали. Наоборот, они позировали для фото на фоне танка с развернутым партийным флагом.

ПНЕ — одна из сонма молдавских "кабинетных" партий, о которых вспоминают, только когда они о себе чем-нибудь не напомнят. Возглавляет ее бывший министр обороны Анатол Шалару — выдвиженец прорумынской Либеральной партии, ныне утратившей влияние и всеми позабытой.

"Советские танки, размещенные по всей территории Республики Молдова, — это элементы советской оккупации, которые должны быть сданы в металлолом или в музей, — написал Шалару в Facebook в тот же день. — Как министр обороны я пытался разными путями избавить Молдову от этих останков советской истории. Но не успел".

"Леушенский" Т-34 далеко не первым пострадал от вандалов, подхвативших клич экс-министра обороны. В январе, кроме него, нападению подверглись Т-34-85 недалеко села Чинишеуцы, а также тяжелый ИС-3 в районе села Корнешты.

Оскверненный вандалами памятник генералу Ватутину в Бердичеве, Украина
© Фото : Бердичівський погляд
В Бердичеве вандалы повредили памятник генералу Ватутину
Кстати, этот ИС-3 в 2016 году Анатол Шалару также распорядился снять и распилить на металлолом. Однако депутаты парламента от пророссийской Партии социалистов несколько суток ночевали вокруг памятника, и Минобороны пришлось отступить.

Т-34 — выжил в 1945 году, попал в окружение в 2018-м

Единственный успех Шалару в персональной "танковой войне" — вывоз в 2015-м другого Т-34, из военного городка мотопехотной бригады имени Штефана Великого в центре Кишинева. 

Унионистов вообще, и либералов в частности, и так-то в Молдове не особенно любят. А уж та акция просто взбесила жителей молдавской столицы. В социальных сетях публиковали издевательские коллажи — Шалару в виде солдата вермахта, с фаустпатроном в руках. "С памятниками воевать легко, а под реальный танк слабо кинуться?" — подначивали его комментаторы.

Впрочем, далеко танк не увезли — установили во дворе бывшего Дома офицеров, принадлежащего Минобороны. Там, по инициативе того же Анатола Шалару, открыли "Музей советской оккупации", в экспозицию которого и включили боевую машину.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Памятник Советскому танку в Леушенах
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Памятник Советскому танку в Леушенах

Кишиневские политики в поисках призрака "советской оккупации"

Здание МИД России. Архивное фото
© РИА Новости
Москва отвергает обвинения прибалтийских стран в "советской оккупации"
С "советской оккупацией" в Кишиневе большие проблемы — в том смысле, что никто, даже самые антироссийски настроенные политики, не могут внятно объяснить, что это означает. Трудность в том, что в отличие, например, от стран Прибалтики, Молдавия обрела государственность лишь после создания Молдавской ССР в 1940 году. 

Получается неудобно. Действительно, ведь невозможно оккупировать государство, которого на момент оккупации не существовало. И выходит, не будь "союза нерушимого", не было бы и независимой Молдовы.

Как решить эту головоломку, в Кишиневе не знают. В итоге поступили так, как обычно поступают политики, — обошлись символическим актом. На главной площади молдавской столицы, у дома правительства в 2010 году установили камень "в память советской оккупации". И пообещали воздвигнуть на этом месте монумент.

Этот камень так там и стоит. Но польза от него есть. Во время концертов и митингов на площади к нему иногда крепят сценические конструкции.

Вандалам приходится прятаться от публики

Монумент Победы на Поклонной горе. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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СФ хочет инициировать признание победы над нацизмом всемирным наследием
Общественные настроения еще больше усложняют унионистам задачу полного очищения страны от "русских танков". По неофициальным данным, более 500 тысяч молдавских граждан работают в России. И это стратегический ресурс для страны с трехмиллионным населением. 

Однако есть и иные причины иммунитета местных жителей к пропаганде унионистов.

Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались на фронтах Великой Отечественной, и в центре каждого села можно увидеть скромную стелу, а то и памятник, выкрашенный краской-серебрянкой, — с длинным списком фамилий тех, кто не вернулся домой с войны. А самые массовые праздники в Кишиневе, с колоннами из десятков тысяч людей, проходят не в День независимости, а 9 мая — в День Победы. 

Поэтому танки вандалы обливают краской преимущественно по ночам, опасаясь немедленной кары. 

Боевые машины, как признал сам бывший министр обороны, установлены на постаментах по всей стране. Леушенский Т-34 пострадал второй раз за год только потому, что стоит далеко от села, посреди чистого поля, и местные жители не смогли отловить вандалов сразу.

Осквернители памяти действуют с молчаливого одобрения властей

Участники 4-й Международной афинской конференции ко Дню Победы
© РИА Новости . Геннадий Мельник
Память о Второй мировой помогает предотвратить третью, считают историки
Региональные, сельские власти обычно реагируют на действия вандалов быстро — краска и надписи исчезают в тот же день. А вот полиция и прокуратура к поиску осквернителей памятников относятся без всякого энтузиазма. Ни одного виновника до сих пор так и не нашли.

Центральные власти в пассивности полиции не видят ничего предосудительного — ведь осквернение памятников очень удачно сочетается с лозунгами "ограничения российского влияния в Молдове".

Выходки унионистов гармонируют с курсом на конфронтацию с Россией, и их не трогают. А политики время от времени пользуются их услугами для особенно "отмороженных" антироссийских демаршей и деклараций.

Можно ручаться, что даже несмотря на прямое признание экс-министра обороны в содеянном и селфи юнцов на фоне измазанного краской памятника, полиция и на этот раз "не отыщет" правонарушителей. Мало ли зачем там люди стоят с партийным флагом, в самом-то деле.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Памятник Советскому танку в Леушенах
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Памятник Советскому танку в Леушенах

Обнаружены русские танки — доказательства "гибридной войны"

Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИД сожалеет, что ряд стран не поддержал проект против героизации нацизма
Стоит напомнить, что в феврале 2019 года в Молдавии состоятся парламентские выборы. Оппозиционная Партия социалистов, поддерживающая президента Игоря Додона, рассчитывает на победу. 

Битва предстоит жаркая, и ее исход для правящего прозападного большинства абсолютно неясен. Основное противоборство, по прогнозам экспертов, развернется по линии "геополитического раскола".

В поддержке Запада молдавская власть нуждается крайне остро. Установленные на постаментах "тридцатьчетверки" — это единственные "русские танки", которые Кишинев может показать в качестве страшной угрозы с Востока.

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