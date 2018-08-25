Т-34 держат оборону: как в Кишиневе развязали "танковую войну"

Александр Исаев, обозреватель Sputnik Молдова, специально для РИА Новости
Заметный издалека Т-34, тот самый, легендарный, стоит на высоте недалеко от села Леушены, почти на самой границе с Румынией. Его орудие смотрит на Запад. Именно это больше всего возмущает местных "унионистов" — сторонников присоединения Республики Молдова к Румынии. Они и атаковали памятник, уже второй раз в этому году.
Бежали от танков под Сталинградом — теперь хотят взять реванш
Постамент монумента вандалы раскрасили в цвета румынского триколора. Не удовлетворившись этим, поверх своего художества изобразили карту Румынии в границах 1939 года, когда Бессарабия — большая часть современной Молдавии — принадлежала румынской короне, выступившей во Второй мировой войне на стороне Гитлера.
Россию унионисты считают "виновной в отторжении Бессарабии от Румынии" в 1940 году. Своим естественным союзником они видят Евросоюз и НАТО, а Россия для них — злейший неприятель и "оккупант".
Министр обороны, который не смог
Ответственность за акт вандализма в Леушенах взяли на себя активисты Партии национального единства (ПНЕ). В январе полиция вяло поискала виновников происшествия, но так и не нашла. На этот раз вандалы скрываться и не думали. Наоборот, они позировали для фото на фоне танка с развернутым партийным флагом.
ПНЕ — одна из сонма молдавских "кабинетных" партий, о которых вспоминают, только когда они о себе чем-нибудь не напомнят. Возглавляет ее бывший министр обороны Анатол Шалару — выдвиженец прорумынской Либеральной партии, ныне утратившей влияние и всеми позабытой.
"Советские танки, размещенные по всей территории Республики Молдова, — это элементы советской оккупации, которые должны быть сданы в металлолом или в музей, — написал Шалару в Facebook в тот же день. — Как министр обороны я пытался разными путями избавить Молдову от этих останков советской истории. Но не успел".
"Леушенский" Т-34 далеко не первым пострадал от вандалов, подхвативших клич экс-министра обороны. В январе, кроме него, нападению подверглись Т-34-85 недалеко села Чинишеуцы, а также тяжелый ИС-3 в районе села Корнешты.
Т-34 — выжил в 1945 году, попал в окружение в 2018-м
Единственный успех Шалару в персональной "танковой войне" — вывоз в 2015-м другого Т-34, из военного городка мотопехотной бригады имени Штефана Великого в центре Кишинева.
Унионистов вообще, и либералов в частности, и так-то в Молдове не особенно любят. А уж та акция просто взбесила жителей молдавской столицы. В социальных сетях публиковали издевательские коллажи — Шалару в виде солдата вермахта, с фаустпатроном в руках. "С памятниками воевать легко, а под реальный танк слабо кинуться?" — подначивали его комментаторы.
Впрочем, далеко танк не увезли — установили во дворе бывшего Дома офицеров, принадлежащего Минобороны. Там, по инициативе того же Анатола Шалару, открыли "Музей советской оккупации", в экспозицию которого и включили боевую машину.
Кишиневские политики в поисках призрака "советской оккупации"
Получается неудобно. Действительно, ведь невозможно оккупировать государство, которого на момент оккупации не существовало. И выходит, не будь "союза нерушимого", не было бы и независимой Молдовы.
Как решить эту головоломку, в Кишиневе не знают. В итоге поступили так, как обычно поступают политики, — обошлись символическим актом. На главной площади молдавской столицы, у дома правительства в 2010 году установили камень "в память советской оккупации". И пообещали воздвигнуть на этом месте монумент.
Этот камень так там и стоит. Но польза от него есть. Во время концертов и митингов на площади к нему иногда крепят сценические конструкции.
Вандалам приходится прятаться от публики
Однако есть и иные причины иммунитета местных жителей к пропаганде унионистов.
Более 400 тысяч уроженцев Молдавии сражались на фронтах Великой Отечественной, и в центре каждого села можно увидеть скромную стелу, а то и памятник, выкрашенный краской-серебрянкой, — с длинным списком фамилий тех, кто не вернулся домой с войны. А самые массовые праздники в Кишиневе, с колоннами из десятков тысяч людей, проходят не в День независимости, а 9 мая — в День Победы.
Поэтому танки вандалы обливают краской преимущественно по ночам, опасаясь немедленной кары.
Боевые машины, как признал сам бывший министр обороны, установлены на постаментах по всей стране. Леушенский Т-34 пострадал второй раз за год только потому, что стоит далеко от села, посреди чистого поля, и местные жители не смогли отловить вандалов сразу.
Осквернители памяти действуют с молчаливого одобрения властей
Центральные власти в пассивности полиции не видят ничего предосудительного — ведь осквернение памятников очень удачно сочетается с лозунгами "ограничения российского влияния в Молдове".
Выходки унионистов гармонируют с курсом на конфронтацию с Россией, и их не трогают. А политики время от времени пользуются их услугами для особенно "отмороженных" антироссийских демаршей и деклараций.
Можно ручаться, что даже несмотря на прямое признание экс-министра обороны в содеянном и селфи юнцов на фоне измазанного краской памятника, полиция и на этот раз "не отыщет" правонарушителей. Мало ли зачем там люди стоят с партийным флагом, в самом-то деле.
Обнаружены русские танки — доказательства "гибридной войны"
Битва предстоит жаркая, и ее исход для правящего прозападного большинства абсолютно неясен. Основное противоборство, по прогнозам экспертов, развернется по линии "геополитического раскола".
В поддержке Запада молдавская власть нуждается крайне остро. Установленные на постаментах "тридцатьчетверки" — это единственные "русские танки", которые Кишинев может показать в качестве страшной угрозы с Востока.
Все новости Молдавии читайте на сайте Sputnik Молдова >>