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"Путин сделал умный шаг": финансовый мир готовится к большим потрясениям

(обновлено: 09:30 24.08.2018)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкЗолотой слиток. Архивное фотоЗолотой слиток. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Дмитрий Лекух

Золотые слитки. Архивное фото
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Банк России увеличил закупки золота до максимума с начала года
Настоящие финансисты (а не тот "креативный финансовый менеджмент", который мечтает о трейдерстве и рассуждает с высоких трибун о всяких там биткоинах) — люди профессионально осторожные и консервативные.

Поэтому на Западе, в отличие, кстати, от нашего "либерального экспертного сообщества", новость агентства Bloomberg о том, что Россия в июле нарастила запасы золота, была воспринята с уважением. "Путин сделал очень умный шаг, — сказал, к примеру, Джим Рикардс (Jim Rickards), автор и редактор бюллетеня "Стратегическая разведка". — Россия в состоянии финансовой войны. Она сбрасывает американскую валюту и закупает золото. Это защищает ее от замораживания ее долларовых активов и от санкций". Хотя на самом деле сводить эти операции российского ЦБ на рынке драгоценных металлов только к опасениям санкций, в общем, несколько несерьезно. Судя по тому, что стратегический золотой запас Российской Федерации пополняется стабильно и давно, никакой "сиюминутной необходимостью" это все равно никак не получается объяснить.

Процитируем последний отчет МВФ.

Золотые слитки
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Эксперт: увеличение закупок золота Россией – это оправданный шаг
"Российский Центробанк дополнительно приобрел 26,1 тонны золота, доведя свои запасы до 2170 тонн. Таким образом, общая стоимость русского монетарного золота достигла 77,4 миллиардов долларов на конец июля", — свидетельствуют данные МВФ из последнего официального отчета организации, которые и приводит агентство.

А вот сообщение о том, что российский регулятор в лице ЦБ России не будет покупать валюту на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября, — это как раз решение пусть и довольно знаковое, но явно оперативное. По официальной версии, таким образом Центробанк России решил поступить просто для того, чтобы снизить волатильность финансовых рынков и повысить предсказуемость действий денежных властей. Но что-то нам подсказывает, что дело не только в этом. И пусть в Министерстве финансов сразу же заявили, что выполнение плана закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила продолжится, стоит вспомнить, что и дальнейшие закупки американских трежерис тоже обещались.

С рублем по миру
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
С рублем по миру

Российские рубли и доллары США в кошельке. Архивное фото
© Depositphotos / gregorylee
Рубль укрепился на решении ЦБ приостановить покупку валюты
По сути, дело в следующем. Наши американские партнеры в настоящее время не только нас, но и весь мир пугают своей непредсказуемостью. В российском правительстве это тоже понимают. И заявление министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о том, что Россия уже сейчас рассматривает переход на расчеты в национальных валютах как ответ на новые санкции Соединенных Штатов, вряд ли стоит относить исключительно к "самодеятельности" министра.

Такие слова по определению дорого стоят. Как и тезис о том, что будет продолжена работа по снижению зависимости от иностранного технологического оборудования.

Выращивание риса в Краснодарском крае. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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В Польше отметили, что Россия становится огромным производителем продуктов
Осознание наступающих тектонических перемен на глобальных рынках приходит не только к ряду серьезных российских экономистов, но и к их европейским коллегам.

Поэтому, к примеру, понимание того, что Евросоюзу нужно создать независимый аналог межбанковской системы обмена информацией SWIFT (о чем заявил в интервью изданию Handelsblatt глава МИД Германии Хайко Маас), также вряд ли возникло как "элемент пропаганды" в торговой войне с Соединенными Штатами. Серьезные люди, такие как российский министр промышленности и торговли или глава германского МИД, такие вещи без основательной предварительной проработки и согласований просто не говорят.

Речь идет, в конце концов, ни больше ни меньше как о "необходимости усиливать европейскую автономность путем создания независимых от США платежных каналов". И если еще полгода назад о таких вещах не могли себе позволить говорить даже слегка "маргинальные" (с точки зрения того же Вашингтона или Брюсселя) евроскептики, то сейчас к этому уже прямо призывает глава германского МИД.

В общем, все очень серьезно.

Мужчины возле баннера с изображением американского доллара. Архивное фото
© AP Photo / Amr Nabil
Трамп будет счастлив, если Путин и Си похоронят доллар
Мир (по крайней мере, в сфере глобальной экономики) вполне очевидно вступает в полосу стратегической нестабильности. И может выйти из нее совсем в другой конфигурации — как минимум финансовой и экономической системы. И вот в связи с этим переформатирование золотовалютных резервов Российской Федерации и массированные закупки золота российским ЦБ выглядят вполне объяснимо. Мы, кстати, в этом отнюдь не одиноки: очень серьезные усилия в этой сфере предпринимает, например, еще и Китай. Да и вообще в нынешнем своем виде еще совсем недавно казавшаяся совершенно незыблемой Бреттон-Вудская система начинает казаться довольно хрупкой.

Нет, вопрос о "немедленном крушении" глобальной резервной валюты сейчас пока, слава богу, не стоит. Но в каком-нибудь 1986 году и Советский Союз казался совершенно незыблемой твердыней. А СССР был системой куда более серьезной, чем любой долларовый стандарт. Да и вообще, как известно из классики, иногда "воронья слободка" обречена запылать с шести концов именно потому, что жильцы с какого-то момента начали усиленно готовиться к пожару.

Списали за ненадобностью
© Виталий Подвицкий
Списали за ненадобностью
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