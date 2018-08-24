"Путин сделал умный шаг": финансовый мир готовится к большим потрясениям

Дмитрий Лекух
Поэтому на Западе, в отличие, кстати, от нашего "либерального экспертного сообщества", новость агентства Bloomberg о том, что Россия в июле нарастила запасы золота, была воспринята с уважением. "Путин сделал очень умный шаг, — сказал, к примеру, Джим Рикардс (Jim Rickards), автор и редактор бюллетеня "Стратегическая разведка". — Россия в состоянии финансовой войны. Она сбрасывает американскую валюту и закупает золото. Это защищает ее от замораживания ее долларовых активов и от санкций". Хотя на самом деле сводить эти операции российского ЦБ на рынке драгоценных металлов только к опасениям санкций, в общем, несколько несерьезно. Судя по тому, что стратегический золотой запас Российской Федерации пополняется стабильно и давно, никакой "сиюминутной необходимостью" это все равно никак не получается объяснить.
Процитируем последний отчет МВФ.
А вот сообщение о том, что российский регулятор в лице ЦБ России не будет покупать валюту на внутреннем рынке с 23 августа до конца сентября, — это как раз решение пусть и довольно знаковое, но явно оперативное. По официальной версии, таким образом Центробанк России решил поступить просто для того, чтобы снизить волатильность финансовых рынков и повысить предсказуемость действий денежных властей. Но что-то нам подсказывает, что дело не только в этом. И пусть в Министерстве финансов сразу же заявили, что выполнение плана закупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила продолжится, стоит вспомнить, что и дальнейшие закупки американских трежерис тоже обещались.
Такие слова по определению дорого стоят. Как и тезис о том, что будет продолжена работа по снижению зависимости от иностранного технологического оборудования.
Поэтому, к примеру, понимание того, что Евросоюзу нужно создать независимый аналог межбанковской системы обмена информацией SWIFT (о чем заявил в интервью изданию Handelsblatt глава МИД Германии Хайко Маас), также вряд ли возникло как "элемент пропаганды" в торговой войне с Соединенными Штатами. Серьезные люди, такие как российский министр промышленности и торговли или глава германского МИД, такие вещи без основательной предварительной проработки и согласований просто не говорят.
Речь идет, в конце концов, ни больше ни меньше как о "необходимости усиливать европейскую автономность путем создания независимых от США платежных каналов". И если еще полгода назад о таких вещах не могли себе позволить говорить даже слегка "маргинальные" (с точки зрения того же Вашингтона или Брюсселя) евроскептики, то сейчас к этому уже прямо призывает глава германского МИД.
В общем, все очень серьезно.
Нет, вопрос о "немедленном крушении" глобальной резервной валюты сейчас пока, слава богу, не стоит. Но в каком-нибудь 1986 году и Советский Союз казался совершенно незыблемой твердыней. А СССР был системой куда более серьезной, чем любой долларовый стандарт. Да и вообще, как известно из классики, иногда "воронья слободка" обречена запылать с шести концов именно потому, что жильцы с какого-то момента начали усиленно готовиться к пожару.