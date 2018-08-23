Цукерберг смотрит за тобой. Фейсбук нашел иранский и российский след

Владимир Корнилов, обозреватель РИА Новости

В США раскрыт очередной заговор против западной демократии. На этот раз след ведет в Иран. Хотя по старой традиции приплели к скандалу и Россию.

Основные СМИ западного мира сообщают , что Facebook удалил сотни страниц и аккаунтов после обнаружения "кампании дезинформации, ведущейся из Ирана и России". А сайт американского журнала Time даже поторопился заявить , что члены этих групп нацеливались на американские выборы.

Основанием для этого послужило официальное сообщение об удалении 652 страниц "злоумышленников" (bad actors). Компания Марка Цукерберга наказала пользователей, имевших в общей сложности более миллиона читателей, за "неаутентичное поведение", а также "введение других в заблуждение по поводу того, кем они являются и что делают".

Надо отметить, что подавляющее большинство удаленных пользователей писали чаще не о политике США или в целом Запада, а о ситуации на Ближнем Востоке. Причем зачастую на арабском языке. Нигде в заявлении Facebook нет ни слова о том, что данные аккаунты каким-то образом влияли или собирались влиять на выборы в США, как это утверждает Time (страницы и сервисы Time, кстати, за эту откровенную дезинформацию никто не блокирует).

Основные обвинения направлены против сети онлайн-медиа, объединенных под названием Liberty Front Press и позиционирующих себя в качестве независимых СМИ. Один из ресурсов этой сети Facebook отнес к англоязычному телеканалу Press TV, финансируемому правительством Ирана. Первоисточником догадок указан доклад частной фирмы FireEye.

Интересно, что в докладе этой компании допущения о принадлежности Liberty Front Press к Ирану делаются "с умеренной уверенностью". В основном на том основании, что посредством данных СМИ распространялись "проиранские" месседжи. Например, поддерживалось ядерное соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Учитывая, что этот договор подхвачен большинством западных СМИ, на этом основании Facebook может банить любое из них как "иранское".

Среди примеров "неаутентичного поведения" авторы доклада приводят фото с пародийными марками, посвященными Brexit. Их, кстати, распространяли весной этого года и британские сатирические СМИ, и даже депутат британского парламента от Консервативной партии Анна Субри, бывшая до недавнего времени младшим министром в правительстве.

И очень скромно, в самом конце доклада (видимо, исключительно для проформы) Facebook упомянул, что удалил аккаунты, "которые, возможно (!), связаны с источниками, ранее идентифицированными правительством США как службы российской военной разведки".

В докладе не назван ни один из этих источников и не приведен ни один пример их "разрушительной" работы. Указывается также, что пользователи никаким образом не затрагивали политику США, а в основном писали о Сирии и Украине. Все, что вменили им в вину авторы доклада, — это "распространение пророссийского и проасадовского контента". Видимо, быть "пророссийским", согласно логике Facebook, — это уже повод для наказания.

Таким образом, новый виток онлайн-"санкций", вызвавший шум в западных СМИ, в шершавой реальности представляет собой просто акт цензуры и устранения из Сети идеологических оппонентов.